VPS 2027: Een nieuw assortiment ontworpen voor toekomstgerichte projecten
OVHcloud introduceert het VPS 2027-assortiment, een nieuwe generatie VPS-abonnementen die meer configuratieopties bieden voor verschillende projectbehoeften.
In het hart van dit nieuwe assortiment bevindt zich VPS 1, een gloednieuwe instapreferentie ontworpen voor lichtere configuraties. Terwijl het vorige VPS-instapabonnement begon bij €6,50/maand, begint VPS 1 bij €3,81/maand excl. btw, waardoor het eenvoudiger wordt om testomgevingen, ontwikkelingsservers, zijprojecten en lichtgewicht workloads te starten.
In een mondiale context van stijgende kosten voor hardwarecomponenten weerspiegelt dit nieuwe VPS-model onze focus op het verbeteren van het assortiment met behoud van een sterke prijs-kwaliteitverhouding voor klanten.
Let op: als u momenteel een VPS 2026-service of een van de voorgangers daarvan gebruikt, is er geen automatische wijziging voor uw bestaande VPS. Uw configuratie, infrastructuur, lokale NVMe-opslag en prijzen blijven ongewijzigd. Er is geen gedwongen migratie gepland en er is geen vereiste om te upgraden voor compatibiliteit.
Wat is er nieuw aan VPS 2027?
Het VPS 2027-assortiment introduceert een nieuwe zelfstandige reeks, met modellen die zijn ontworpen om verschillende use-cases te ondersteunen, van lichtgewicht omgevingen tot meer resource-intensieve workloads.
De nieuwe VPS 1 is ontworpen voor klanten die een kleinere configuratie nodig hebben om snel aan de slag te gaan. Deze kan worden gebruikt voor testomgevingen, ontwikkelingsprojecten, persoonlijke applicaties of andere standaard workloads waarvoor geen groter VPS-abonnement vereist is.
Voor projecten die meer resources nodig hebben, bevat het VPS 2027-assortiment ook VPS 2, VPS 3 en VPS 4, met hogere CPU-, RAM- en opslagcapaciteiten.
Het VPS 2027-assortiment bevat momenteel:
Alle modellen zijn inclusief IPv4 en IPv6, onbeperkt verkeer en een SLA van 99,9%.
U kunt het VPS 2027-assortiment bekijken op de OVHcloud VPS-pagina.
Wat betekent dit voor bestaande VPS-klanten?
Het belangrijkste is dat uw huidige VPS-service niet automatisch wordt gewijzigd.
Dit betekent ook:
- uw huidige VPS behoudt zijn bestaande technische configuratie;
- uw lokale NVMe-opslag blijft inbegrepen;
- uw infrastructuur verandert niet;
- uw huidige prijs verandert niet;
- er wordt geen gedwongen migratie toegepast.
U kunt uw huidige VPS-service blijven gebruiken zoals deze is.
Als u ervoor kiest om over te stappen naar een VPS 2027-plan, zijn de 2027-prijzen en upgrade-regels van toepassing. Voordat u een wijziging doorvoert, raden wij u aan de doelconfiguratie, prijs en beschikbare opties te controleren om er zeker van te zijn dat het nieuwe model voldoet aan uw workload-vereisten.
Uw kosten toekomstbestendig maken: Aankomende opslagflexibiliteit
Bij OVHcloud luisteren we voortdurend naar uw feedback terwijl we zoeken naar manieren om uw infrastructuurkosten te optimaliseren.
Om u te helpen zich aan te passen aan veranderende projectvereisten, ontwikkelen onze teams momenteel nieuwe, cloud-native opslagopties voor het VPS 2027-assortiment. Binnenkort geniet u van een opslaginfrastructuur die is afgestemd op uw specifieke use cases. U kunt kiezen voor onze gedistribueerde opslag met hoge veerkracht, verspreid over meerdere servers binnen hetzelfde datacenter en standaard inbegrepen, of kiezen voor onze ultrasnelle lokale NVMe-opslag voor uw meest veeleisende applicaties.
Houd onze openbare roadmap in de gaten voor meer updates over deze uitrol.
Wanneer kan VPS 2027 relevant zijn voor uw behoeften?
U kunt besluiten over te stappen naar het VPS 2027-assortiment als:
- u een nieuwe implementatie plant;
- u bij de lancering een lichtgewicht VPS met hoge beschikbaarheid nodig heeft;
- u een kleinere configuratie nodig heeft voor testen, ontwikkeling of zijprojecten;
- u wilt opschalen naar een hoger VPS-model;
- u wilt profiteren van toekomstige opties voor opslagflexibiliteit;
- u heeft lokale NVMe-opslag nodig voor workloads met hogere I/O-vereisten.
Als uw huidige VPS-configuratie nog steeds aan uw behoeften voldoet, is er geen actie vereist. Voor onze nieuwe VPS 2027-klanten, welkom bij het nieuwe assortiment.
Samenvatting
Het VPS 2027-assortiment is nu beschikbaar voor nieuwe implementaties. Het introduceert een gloednieuw VPS 1-model, ontworpen voor lichtgewicht projecten en beginnend bij €3.81/maand excl. btw, naast aanvullende VPS-modellen voor projecten die meer resources vereisen.
Voor bestaande klanten is er geen automatische migratie en is er geen onmiddellijke upgrade vereist. Uw huidige VPS blijft ongewijzigd. Als u ervoor kiest om over te stappen naar VPS 2027, zijn de nieuwe prijzen en upgraderegels van toepassing.
Met het oog op de toekomst is OVHcloud van plan om binnenkort opties voor opslagflexibiliteit te introduceren om u te helpen bij het kiezen van de beste infrastructuur die is afgestemd op uw workloads.
U kunt de beschikbare VPS 2027-modellen en opties bekijken op de OVHcloud VPS pagina.