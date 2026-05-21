VPS 2027: Een nieuw assortiment ontworpen voor toekomstgerichte projecten

OVHcloud introduceert het VPS 2027-assortiment, een nieuwe generatie VPS-abonnementen die meer configuratieopties bieden voor verschillende projectbehoeften.

In het hart van dit nieuwe assortiment bevindt zich VPS 1, een gloednieuwe instapreferentie ontworpen voor lichtere configuraties. Terwijl het vorige VPS-instapabonnement begon bij €6,50/maand, begint VPS 1 bij €3,81/maand excl. btw, waardoor het eenvoudiger wordt om testomgevingen, ontwikkelingsservers, zijprojecten en lichtgewicht workloads te starten.

In een mondiale context van stijgende kosten voor hardwarecomponenten weerspiegelt dit nieuwe VPS-model onze focus op het verbeteren van het assortiment met behoud van een sterke prijs-kwaliteitverhouding voor klanten.

Let op: als u momenteel een VPS 2026-service of een van de voorgangers daarvan gebruikt, is er geen automatische wijziging voor uw bestaande VPS. Uw configuratie, infrastructuur, lokale NVMe-opslag en prijzen blijven ongewijzigd. Er is geen gedwongen migratie gepland en er is geen vereiste om te upgraden voor compatibiliteit.

Wat is er nieuw aan VPS 2027?

Het VPS 2027-assortiment introduceert een nieuwe zelfstandige reeks, met modellen die zijn ontworpen om verschillende use-cases te ondersteunen, van lichtgewicht omgevingen tot meer resource-intensieve workloads.

De nieuwe VPS 1 is ontworpen voor klanten die een kleinere configuratie nodig hebben om snel aan de slag te gaan. Deze kan worden gebruikt voor testomgevingen, ontwikkelingsprojecten, persoonlijke applicaties of andere standaard workloads waarvoor geen groter VPS-abonnement vereist is.

Voor projecten die meer resources nodig hebben, bevat het VPS 2027-assortiment ook VPS 2, VPS 3 en VPS 4, met hogere CPU-, RAM- en opslagcapaciteiten.

Het VPS 2027-assortiment bevat momenteel: