Nieuw bij de VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)

Versie 9, aangekondigd tijdens de laatste VMware Explore, staat voor deze nieuwe koers: één enkel pakket dat alle componenten bevat die nodig zijn voor het bouwen van een private cloud, terwijl het licentiebeheer wordt vereenvoudigd en gebruikersprofielen opnieuw worden vormgegeven.

“VMware Cloud Foundation 9 levert één geïntegreerde stack die licenties vereenvoudigt, operationele complexiteit vermindert en een voorspelbaar, op cores gebaseerd prijsmodel biedt – waardoor klanten met vertrouwen een echt hybride cloud kunnen implementeren.”

Eén pakket, minder producten

In eerdere versies werd VCF gezien als een verzameling van meerdere licenties (vSphere, vSAN, NSX-T, enz.) die klanten afzonderlijk moesten aanschaffen en configureren. VCF 9 stapt af van deze 'à la carte'-benadering en biedt één compleet product.

Deze vereenvoudiging dient twee hoofddoelen: het verminderen van complexiteit en operationele consistentie.

Nieuw licentiebeleid: van RAM naar Core

Het prijsmodel is eveneens herzien. In plaats van facturering op basis van het RAM-geheugen dat door virtuele machines wordt verbruikt, introduceert Broadcom een Core-licentie met een minimum van 16 cores per socket. Concreet betekent dit dat de kosten gemakkelijker te voorspellen zijn bij het toevoegen van nodes of bij opschaling.

Houd er rekening mee dat de meeste bedrijfsservers al zijn uitgerust met processors met 16 cores of meer, waardoor het model natuurlijker aanvoelt voor grootschalige implementaties.

De VMware-ervaring evolueert

Tot slot past VCF 9 in de klantervaringsstrategie van VMware, die inzet op:

native automatisering om omgevingen binnen enkele klikken te implementeren en te beheren;

om omgevingen binnen enkele klikken te implementeren en te beheren; geïntegreerde waarneembaarheid dankzij de Observability-suite (logs, metrieken) die automatisch wordt geïmplementeerd met de VCF-oplossing;

dankzij de Observability-suite (logs, metrieken) die automatisch wordt geïmplementeerd met de VCF-oplossing; Standaardbeveiliging met NSX vDefend en NSX Intelligence.

Kortom, VCF 9 is een platform dat klaar is om te voldoen aan de eisen van een moderne private cloud, terwijl het duidelijkere prijzen, vereenvoudigd beheer en een herziene gebruikerservaring biedt.

Deze nieuwe visie van Broadcom maakt de weg vrij voor snellere, goedkopere en beter beveiligde implementaties, een onderwerp dat we in detail zullen uitwerken in de rest van het artikel.

Een greep uit ons nieuws

Uitgebreide vSAN-deduplicatie en -compressie : inline compressie is beschikbaar op standaard- of stretched-versies en compatibel met meer workloads (bijv. SQL, Oracle), deduplicatie is nu globaal voor het cluster en compatibel met encryptie in rust. De compressie is verbeterd (blokken van 4 k), gebruikt Zstandard en is "always-on" (standaard ingeschakeld) met vSAN ESA.

: inline compressie is beschikbaar op standaard- of stretched-versies en compatibel met meer workloads (bijv. SQL, Oracle), deduplicatie is nu globaal voor het cluster en compatibel met encryptie in rust. De compressie is verbeterd (blokken van 4 k), gebruikt Zstandard en is "always-on" (standaard ingeschakeld) met vSAN ESA. VCF Management Services: implementatie in containermodus van de beheercomponenten in plaats van het hebben van meerdere virtuele appliances (bijv. Fleet, Salt, Software depot, Identity Broker). Alles wordt geïmplementeerd in de VCF Management Services-appliance, die kan worden gerepliceerd om te voldoen aan de gewenste fouttolerantie.

implementatie in containermodus van de beheercomponenten in plaats van het hebben van meerdere virtuele appliances (bijv. Fleet, Salt, Software depot, Identity Broker). Alles wordt geïmplementeerd in de VCF Management Services-appliance, die kan worden gerepliceerd om te voldoen aan de gewenste fouttolerantie. vSphere Kubernetes Service (VKS) : LCI (Local Consumption Interface) wordt een standaard ingeschakelde native Supervisor-service, die een in de vSphere-client geïntegreerde UI biedt voor het beheer van virtuele machines, Kubernetes-clusters en containers. Er is een Container as a Service (CaaS)-runtime-modus inbegrepen, die lichter is dan VKS en containers rechtstreeks op ESX uitvoert. Tot slot is de levenscyclus voor de VKS-clusters zelf aanzienlijk versneld.

: LCI (Local Consumption Interface) wordt een standaard ingeschakelde native Supervisor-service, die een in de vSphere-client geïntegreerde UI biedt voor het beheer van virtuele machines, Kubernetes-clusters en containers. Er is een Container as a Service (CaaS)-runtime-modus inbegrepen, die lichter is dan VKS en containers rechtstreeks op ESX uitvoert. Tot slot is de levenscyclus voor de VKS-clusters zelf aanzienlijk versneld. vSAN Native Object Storage (Tech Preview): self-service S3-objectopslag voor ontwikkelingsteams, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde workflows als voor blok- en bestandsopslag.

self-service S3-objectopslag voor ontwikkelingsteams, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde workflows als voor blok- en bestandsopslag. Live Patching ESX (hosts met TPM) en vCenter RDU: patches worden toegepast in het geheugen van de actieve corel, virtuele machines worden niet onderbroken, tot 80% van de patches.

patches worden toegepast in het geheugen van de actieve corel, virtuele machines worden niet onderbroken, tot 80% van de patches. vSAN-beveiliging: vSAN 9.1 breidt zijn replicatie uit om bronnen te beschermen die zich niet op vSAN bevinden. NFS-, VMFS-, FC- of iSCSI-datastores kunnen nu worden gerepliceerd naar een vSAN ESA -doel.

vSAN 9.1 breidt zijn replicatie uit om bronnen te beschermen die zich niet op vSAN bevinden. NFS-, VMFS-, FC- of iSCSI-datastores kunnen nu worden gerepliceerd naar een -doel. Rapid Rollout of vCenter Security Patches : de Quick Patch maakt het mogelijk snel correcties toe te passen op vCenter met minimale downtime, soms zelfs nul (niveau afhankelijk van de betreffende services) en is specifiek gericht op de snelle implementatie van belangrijke beveiligingspatches.

Als u meer details wenst over de vele wijzigingen en nieuwigheden, hebben we een uitgebreidere changelog samengesteld die aan het eind van het artikel te vinden is!

Aandachtspunten voor een upgrade