👤 Gast: David Pilato

🗓️ Opnamedatum: 22 oktober 2026

🎧 Link naar de aflevering

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👤 Presentatie van David – ⏱️ 1″12

We openen deze aflevering met onze gast, die onlangs is benoemd tot Java Champion! De gelegenheid om terug te blikken op deze mooie erkenning, op de release van FSCrawler 3.0 en op zijn serie artikelen die aan Lucene gewijd zijn.

📰 Tech-nieuws

🤖 Kunstmatige intelligentie – ⏱️ 45″06

We beginnen het nieuws met een actueel onderwerp: de beveiliging van LLM's. Wat gebeurt er als AI-agenten kwetsbaarheden gaan onderzoeken, zonder toestemming toegang krijgen tot privéfoto's of proberen de website van de VN te hacken?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

De keerzijde van de medaille? AI detecteert tegenwoordig kwetsbaarheden sneller dan de meeste teams ze kunnen verhelpen.

Geconfronteerd met deze uitdagingen trekt de wetenschappelijke gemeenschap aan de bel. In een open brief over AI en cyberbeveiliging eisen twee peetvaders van AI en meer dan 400 onderzoekers de onmiddellijke ontkoppeling van modellen van het internet en de oprichting van een internationaal controlerend orgaan.

Daarna behandelen we de nieuwe modellen, met een bijzonder drukke start van het seizoen bij Anthropic, OpenAI, Mistral AI en Typesafe.

Om dit AI-hoofdstuk af te sluiten, creëert GitHub een mooie mise-en-abyme door de runtime van Copilot in Rust te herschrijven… met de hulp van Copilot zelf.

🏗️ Infra as Code / Infrastructuur – ⏱️ 1u21″20

Wat betreft infrastructuur zijn er twee updates waar liefhebbers van Infrastructure as Code blij van zullen worden.

De Terraform-provider van OVHcloud is bijgewerkt naar v2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

Hetzelfde versienummer voor de Pulumi-provider van OVHcloud, die ook beschikbaar is in v2.22.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Overig – ⏱️ 1u23m27s

We sluiten het nieuws af met een meer maatschappelijke noot, over de impact van AI op werkgelegenheid.

Maandag ontsloeg GM 600 mensen van zijn IT-afdeling. Op dezelfde dag publiceerde de fabrikant 80 IT-vacatures voor « AI-native » profielen: ontwikkelaars, prompt engineers en agent-ontwerpers.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

Dezelfde bezorgdheid heerst bij het IMF, waarvan de algemeen directeur waarschuwt voor een door AI veroorzaakte "langzame tsunami". Volgens haar zou de hele afgestudeerde generatie Z mogelijk veroordeeld zijn tot hun hele leven koffie zetten bij Starbucks.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Conferenties / meetup – ⏱️ 1u35″41

Wil je David in het echt ontmoeten? Bekijk alle conferenties waar hij spreekt.

https://david.pilato.fr/talks/

En om de volgende tech-evenementen of nog openstaande calls for papers (CFP) te vinden, kijk je hier.

https://developers.events/

Wat OVHcloud betreft, zijn er twee afspraken om in je agenda te noteren. Eerst de OVHcloud AI Summit:

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

En vergeet de samen met OVHcloud georganiseerde Elastic-meetup niet.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Conclusie – ⏱️ 1u40″07

Bedankt David voor dit boeiende gesprek! Om het gesprek voort te zetten, kun je lid worden van de OVHcloud-community op Discord, onze livesessies op Twitch volgen en onze video's op YouTube bekijken.