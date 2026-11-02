Een juiste meting is belangrijk: stel je twee datacenters voor die precies dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken. Op papier zien ze er misschien even efficiënt uit. In de praktijk kan het ene veel meer bruikbare rekenkracht leveren dan het andere, omdat de processors, versnellers en koelsystemen beter op elkaar zijn afgestemd. Maar het verbruik vertelt u hier niets over.

Lange tijd maakte het nauwelijks uit dat verbruik zo weinig zei over de werkelijke prestaties. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie is dit een strategische vraag geworden voor duurzame datacenters. Als datacenters de komende jaren vele malen meer energie nodig hebben, is het meten van het verbruik niet langer voldoende. Wat telt, is wat u werkelijk uit elke kilowattuur haalt die u erin stopt.

Daarom moet iedereen die de duurzaamheid van IT-infrastructuur serieus wil beoordelen, de focus verleggen van input naar output. De kernvraag is niet “Hoeveel energie gaat erin?”, maar “Hoeveel rekenkracht komt eruit en hoe weinig gaat er onderweg verloren?”

AI verandert de efficiëntievergelijking

De schaal is aanzienlijk. Volgens een studie van Allianz Trade stootte de datacenterindustrie in 2025 wereldwijd ongeveer 286 miljoen ton CO₂ uit, ruwweg 57 % meer dan eerdere schattingen hadden aangenomen. Het Duitse onderzoeksinstituut Öko-Institut acht het mogelijk dat het wereldwijde elektriciteitsverbruik door AI-datacenters tussen 2023 en 2030 met een factor elf zou kunnen toenemen .

Tegelijkertijd groeit de druk om de energie- en koolstofvoetafdruk van de sector nauwkeuriger te meten en in regelgeving te verankeren. Voor bedrijven betekent dit dat waar en hoe hun workloads draaien in toenemende mate ook een kwestie is van hun eigen duurzaamheidsprestaties.

Het probleem is dat traditionele metrics tekortschieten als het gaat om het beoordelen van duurzame datacenters. Datacenterefficiëntie wordt doorgaans beschreven in termen van totaal energieverbruik en capaciteitscijfers, zoals de aangesloten belasting in megawatts. Deze cijfers zeggen veel over hoe groot een locatie is, maar weinig over hoe productief deze werkt. Het is net zoiets als de efficiëntie van een auto beoordelen op de grootte van de brandstoftank.

Nieuwe metrics: wat elke joule oplevert

Dit betekent dat het blikveld van de sector verschuift: weg van pure verbruikscijfers en richting maatstaven die de werkelijke, per eenheid energie geleverde waarde meten.

In high-performance computing is deze aanpak al lang ingeburgerd. De belangrijkste statistiek daar is FLOPS per watt, die beschrijft hoeveel floating-point bewerkingen een systeem per seconde levert voor elke watt aan stroom die het verbruikt. Volgens deze maatstaf kunnen twee clusters met een identiek stroomverbruik heel verschillend presteren.

Voor AI-workloads zijn er vergelijkbare, maar specifiekere metrics:

Samples per joule voor modeltraining, wat betekent hoeveel datamonsters er per eenheid energie worden verwerkt

voor modeltraining, wat betekent hoeveel datamonsters er per eenheid energie worden verwerkt Tokens per joule voor inferentie van grote taalmodellen, wat betekent hoeveel output een model genereert per eenheid energie

Deze metrics leiden tot een conclusie die in eerste instantie contra-intuïtief lijkt: een systeem dat alles bij elkaar meer stroom verbruikt, kan efficiënter zijn dan zijn voorganger. Als een nieuwe hardwaregeneratie aanzienlijk meer tokens per joule levert, is dat de duurzamere keuze, zelfs als het absolute stroomverbruik hoger is.

Efficiëntie is dus niet noodzakelijkerwijs het resultaat van minder verbruik. Het komt vooral voort uit het halen van meer resultaat uit dezelfde of een licht hogere energietoevoer. En dit is waar infrastructuur om de hoek komt kijken.

Infrastructuur als hefboom: anders naar koeling kijken

Op output gebaseerde metrics meten hoe efficiënt de IT zelf werkt. Net zo belangrijk is hoeveel energie en water er rondom de IT verloren gaat (voor koeling, stroomconversie of verlichting). De twee niveaus horen bij elkaar: een datacenter is pas echt efficiënt wanneer de servers goed presteren en er zo min mogelijk energie verloren gaat aan zaken buiten IT.

Koeling vertegenwoordigt het grootste deel van deze overhead. De overhead als geheel kan worden gemeten met Power Usage Effectiveness (PUE), die de totale energievraag van een datacenter afzet tegen de energievraag van de IT. Een waarde dicht bij 1,0 wordt als optimaal beschouwd, omdat dit betekent dat er vrijwel geen energie buiten de servers wordt verbruikt.

OVHcloud vertrouwt op waterkoeling, omdat water veel meer warmte kan absorberen dan lucht. De bedrijfseigen technologie van OVHcloud werkt met een gesloten circuit. Direct-to-chip waterblokken bevinden zich direct op de CPU en GPU, vangen warmte direct bij de bron op en voeren deze door het hele datacenter naar droge koelers.

Hoe de resultaten zich verhouden: