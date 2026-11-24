Twee weken tot een eerste werkende versie, en 70 % van de code bestaat uit tests. Dat is het record van Pookie, een interne OVHcloud-proxy die geheimen verbergt voor AI-modellen, gebouwd door één engineer, waarbij AI-agents een groot deel van de code schreven. Het interessante stuk is niet de snelheid. Het is eerder hoe je code gaat vertrouwen die je niet regel voor regel zelf geschreven hebt. Dit artikel beschrijft hoe het specs-gestuurde ontwikkelen achter het resultaat verliep, met AI-agents bij elke stap, en de lessen die elk team kan hergebruiken. Als je wilt weten wat Pookie doet, begin dan met hoe een redactieproxy werkt.

Laat de AI je eerst interviewen

Wilfried Roset, IT-directeur in het CIO Critical Databases-team, begon niet door een agent om code te vragen. Hij werd gedurende ongeveer zes uur ondervraagd door een agent. De agent stelde vragen totdat er niets meer openstond in het plan, en elk antwoord werd een schriftelijk vastgelegd besluit. Aan het einde waren dat er 54.

Wilfried heeft deze workflow niet uitgevonden. Hij gebruikte opensourcevaardigheden uit de agent skills collection van Matt Pocock, gedeeld met de ontwikkelaarscommunity. Grill-me interviewt je meedogenloos over een plan totdat elke tak van de beslisboom is opgelost. Grill-with-docs voert hetzelfde interview uit op basis van je bestaande documentatie en noteert beslissingen terwijl ze vorm krijgen.

Het punt is dekking. "De AI stelt de vragen die je bent vergeten", zegt Wilfried. [NOG TE VOLTOOIEN, Wilfried: één vraag die de agent stelde waar je niet aan had gedacht, en hoe dit het ontwerp veranderde.]

Elk vastgelegd besluit documenteert wat er gekozen is en waarom. [NOG TE VOLTOOIEN, Wilfried: één concreet vastgelegd besluit als voorbeeld, zoals de keuze voor gesloten falen of de voorkeur te geven aan recall boven precisie, samengevat in twee of drie zinnen.]

Bestudeer bestaande technieken, maak daarna een prototype

Parallel daaraan bestudeerden meerdere agents vergelijkbare opensourcetools, van secret scanners tot bestaande AI-proxy's, en vergeleken deze. Voor elk daarvan schreven ze een korte overzichtsnotitie over wat overgenomen kon worden en wat vermeden moest worden. Zo erfde Pookie een bewezen positie in het verzoekpad en beproefde detectiepatronen, en zo maakte het een bewuste andere keuze: secret scanners optimaliseren meestal voor precisie, terwijl Pookie optimaliseert voor recall, omdat een gemist geheim meer kost dan een verborgen onschuldige waarde.

Daarna kwamen wegwerpprototypes, gebouwd met de prototype- skill uit dezelfde verzameling. Elk daarvan beantwoordde één vraag en werd daarna verwijderd. De grootste vraag was de taal: Go of Rust? De agent had Pookie in beide kunnen schrijven. Maar het grootste deel van de tijd van een verzoek verstrijkt met wachten op het antwoord van de modelprovider, dus de extra snelheid van Rust woog niet op tegen de extra complexiteit. Pookie is geschreven in Go.

Geef de agent een signaal voor pass of fail

Met de specificaties en het onderzoek gereed, kreeg de agent een feedback-loop voordat hij een taak kreeg:

Schrijf een falende test. Laat de agent implementeren totdat de test slaagt. Laat aparte AI-agents de code en de beveiliging ervan beoordelen. Voer Pookie op een echte repository uit om te zien wat het opspoort en mist.

Herhaal totdat alles groen is. Tests vormen 70 % van de code, en die verhouding is het vertrouwensmodel. Je beoordeelt niet elke regel die een agent schrijft; je beoordeelt wat hij moet bewijzen.

"In het begin concentreerde ik me op het beoordelen van de specificaties en de tests, niet op de code zelf," legt Wilfried uit. Hij stapte over op de code zodra iets werkte.

Het meeste dat uit de reviews en audits van de echte repository naar voren kwam, was finetunen in plaats van bugs. Het delicate stuk is de balans tussen fout-positieve en fout-negatieve uitkomsten, omdat elke regel die meer geheimen opspoort, ook meer onschuldige waarden verbergt.

De volgende keer zou Wilfried meer investeren in loop-engineering, de werkwijze waarmee de agent zelfstandig van de ene naar de volgende feature kan gaan. Bij Pookie greep hij regelmatig in om te vertellen welke feature vervolgens moest worden gebouwd. Dat heeft een prijs: als de agent op vrijdagavond om 19.30 uur op je gaat wachten, verlies je het hele weekend.

Van een enkele VM naar een gedeelde instance

Pookie begon als een Docker Compose-stack op een virtuele machine-instance in OVHcloud Public Cloud. Het verhuisde daarna naar OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS), met Redis, om veel gebruikers tegelijk te bedienen. Eén engine draait nu in vier modi: een command-line preview, een standalone binary, een Docker Compose-stack en een Helm-chart voor de gedeelde instance. Een test met een vaste sleutel controleert of de proxy en de command-line tool byte-identieke output produceren, zodat de modi niet kunnen gaan afwijken. Lees voor de cryptografie en isolatie erachter meer over het ontwerp van Pookie.

Spec-gestuurd ontwikkelen met AI-agents

De methode komt neer op drie gewoontes. Laat de agent je interviewen totdat het plan geen gaten meer heeft, en schrijf elk besluit op. Laat hem bestaande technieken bestuderen en prototypes maken voordat je gaat bouwen. En geef hem een test die moet slagen voordat je de code leest. Specificatiegestuurd ontwikkelen met AI-agents neemt niet weg dat je moet reviewen; het verplaatst dit naar de specificaties en tests, waar één persoon het kan bijhouden.

Als je wilt oefenen met een coding agent die je code en prompts in Europa houdt, dan kun je deze verbinden met AI Endpoints via de OpenAI-compatibele API.