Vrijdagavond 27 november, 23.00 uur

Uw toekomstige klant scrolt op zijn telefoon door de aanbiedingen, tussen twee open tabbladen en drie ongelezen nieuwsbrieven. Nog voordat hij één productpagina leest, bekijkt hij webadressen en klikt hij op de adressen die hem vertrouwen geven. Daar komt een .shop-domeinnaam om de hoek kijken: nog vóór de klik laat die zien dat u iets verkoopt. Blijft de vraag wat deze extensie echt waard is, wanneer u die verkiest boven een .nl en hoe u die registreert zonder volgend jaar spijt te krijgen van uw keuze. Of uw winkel al draait of nog een plan is, hier vindt u alles om te beslissen vóór de verkooppiek.

Wat is een .shop-domeinnaam?

Een domeinnaam is uw adres op het web, en het laatste deel ervan, zoals .nl of .com, heet de extensie. De .shop is veel jonger dan deze twee klassiekers, want die bestaat pas sinds 2016. Het register, het Japanse bedrijf GMO Registry, stelde de extensie dat jaar open voor het publiek, nadat het die van ICANN had verkregen, de organisatie die domeinnamen coördineert. Het is een zogeheten generieke extensie, die aan geen enkel land gebonden is.

U hoeft geen bewijsstukken te leveren, want elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een .shop registreren, waar ook ter wereld. De extensie is bovendien bedoeld voor alle winkels, online en fysiek, van de bakker die bestellingen aanneemt tot de webshop die in heel Europa levert.

Wat een .shop-adres uw klanten vertelt

Het eerste voordeel zit in vier letters die iedereen begrijpt. In een advertentie, in een zoekresultaat of op de affiche in uw etalage laat “mijnwinkel.shop” al vóór de klik zien dat men er kan kopen, terwijl een .com niets zegt over uw activiteit. Te midden van de tientallen aanbiedingen die aan het eind van het jaar om aandacht strijden, helpt dit signaal uw klanten u in één oogopslag te vinden.

Het tweede voordeel valt minder op, maar telt net zo zwaar. De .com-domeinnaam waarvan u droomde, is waarschijnlijk al lang bezet, terwijl recentere extensies nog ruimte laten voor korte, eenvoudige namen. Zo houdt u uw merknaam zoals hij is, zonder streepje of toevoeging. Dat is geen detail, want een kort adres dat makkelijk te typen is, blijft beter hangen, zoals ook blijkt uit onze tips voor het kiezen van een domeinnaam .

Toch verbetert .shop uw positie in Google niet. De zoekmachine behandelt nieuwe extensies precies zoals een .com of een .org, zonder bonus of straf voor het woord dat ze bevatten. Het effect zit ergens anders, in hoe uw klanten u zien. En dat is al heel wat.

Al online? Een .shop voor de feestdagen

Draait uw winkel al op een .nl of een .com? Dan hoeft u niet van adres te veranderen. U registreert een .shop als tweede domein en stuurt die vervolgens door naar uw website of naar de pagina met uw eindejaarsaanbiedingen. Uw advertenties, e-mails en berichten tonen dan een adres dat de verkoop aankondigt, zonder dat u iets aan uw website verandert.

Dit tweede domein blijft ook na de feestdagen nuttig, want u kunt het opnieuw gebruiken voor de uitverkoop of uw volgende acties. Het beschermt bovendien uw merk, want zodra het op uw naam staat, kan niemand anders het meer registreren. Het register van de extensie raadt gevestigde merken zelfs aan om hun webshop er blijvend onder te brengen en hun oorspronkelijke domein voor hun bedrijfswebsite te houden.

Een tip voor Black Friday of Cyber Monday: wacht niet tot donderdagavond. Het domein registreren is zo gebeurd, maar de landingspagina voorbereiden en de doorverwijzing testen vraagt wat speelruimte, zeker in de week waarin de bestellingen elkaar snel opvolgen.

Nog geen website? Mik op kerst

Begint u vanaf nul, dan komt Black Friday dit jaar te vroeg. Kerst ligt daarentegen nog binnen bereik als u start met een beperkt assortiment, een paar goed gefotografeerde topproducten en een eenvoudige betaalmethode. Technisch gezien kan de webshopoplossing PrestaShop automatisch worden geïnstalleerd zodra u hosting voor e-commerce bestelt. Zo houdt u tijd over voor het belangrijkste, uw foto’s en productpagina’s.

Groot assortiment en een volle agenda? Mik dan liever op de januari-uitverkoop, want een kant-en-klare winkel is altijd beter dan een haastig ingerichte etalage. Niets houdt u echter tegen om uw .shop-domeinnaam nu al te registreren, zodat u uw adres veiligstelt en het tijdens de feestdagen bekend kunt maken bij de klanten in uw winkel.

.shop, .nl of .com: welke kiest u?

Dat hangt helemaal af van uw klanten. Verkoopt u vooral in uw stad of regio? Dan heeft .nl een voorsprong, want Google beschouwt landextensies als een betrouwbare aanwijzing voor het land waarop een website zich richt. Uw lokale klanten zijn er bovendien al lang aan gewend. Een .com spreekt vooral een internationaal publiek aan.

.shop neemt de leiding als verkopen de kern van uw activiteit is en u wilt dat uw adres dat laat zien. Toch hoeft u niet te kiezen. Voor de domeinnaam van uw webshop kunt u uw .nl als hoofdadres houden, een .shop registreren voor uw campagnes en het ene naar het andere doorverwijzen. Zo combineert u lokaal vertrouwen met commerciële duidelijkheid.

Voordat u registreert: de juiste checks

Neem voordat u uw bestelling bevestigt de tijd voor drie controles. Dicteer eerst uw toekomstige adres aan iemand uit uw omgeving en vraag die het op te schrijven: twijfelt die over de spelling, dan twijfelen uw klanten ook. Controleer vervolgens in het merkenregister van het BOIP of er nog geen ingeschreven merk met die naam bestaat.

Kijk tot slot naar de verlengingsprijs, niet alleen naar de prijs voor het eerste jaar. Bij een .shop-domeinnaam is het verschil tussen beide groot, en juist de verlenging drukt de jaren daarna op uw budget. Houd er ook rekening mee dat een domeinnaam een adres toont, maar dat de hosting de winkel laat draaien.

Uw adres vóór de drukte van de feestdagen