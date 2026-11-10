De gedistribueerde objectopslag van Scality voegt zich bij de on-premise infrastructuur van OVHcloud, binnen een gedocumenteerde compatibiliteitsperimeter.

Na in juni hun samenwerking rond soevereine opslag te hebben gepresenteerd, zetten OVHcloud en Scality een nieuwe stap: Scality RING wordt de eerste gecertificeerde oplossing van derden op OPCP Core, het infrastructuurfundament van On-Prem Cloud Platform. Deze certificering geldt voor een gedefinieerde en gedocumenteerde technische perimeter. Organisaties die hun gegevens in hun eigen datacenters willen houden, beschikken zo over een optie voor gedistribueerde objectopslag die ze on-premise kunnen voorbereiden en implementeren.

OPCP: een on-premise infrastructuur, open voor softwareproducenten

On-Prem Cloud Platform (OPCP) maakt het mogelijk om een cloudomgeving van OVHcloud te implementeren, automatiseren en exploiteren in datacenters van klanten. Het is bedoeld voor organisaties die de controle willen behouden over de locatie van hun gegevens, de componenten van hun infrastructuur en de manier waarop deze wordt geëxploiteerd, waaronder ook in offline modus.

De basis, OPCP Core , automatiseert de provisioning van Bare Metal-servers en het netwerk. Maar het dekt op zichzelf niet alle zakelijke behoeften. Teams moeten er ook gespecialiseerde software op kunnen draaien, met een compatibiliteit die vooraf is geverifieerd in plaats van het pas in productie te ontdekken. Dat is het doel van het certificeringsprogramma voor OPCP-oplossingen van derden.

Waarom Scality RING?

Scality, opgericht in Parijs in 2009, is een softwareproducent die gespecialiseerd is in softwaregedefinieerde opslag. Hun platform RING is een gedistribueerde objectopslagoplossing, compatibel met de S3-API, bedoeld om zeer grote gegevensvolumes binnen een enkele naamruimte (single namespace) te beheren.

Om dit mogelijk te maken, worden de gegevens verdeeld over meerdere servers en beschermd door replicatie of erasure coding, afhankelijk van de gekozen configuratie. De opslagcapaciteit wordt geleidelijk uitgebreid door nieuwe nodes toe te voegen als er meer opslag nodig is.

RING wordt geïmplementeerd door grote ondernemingen, serviceproviders en organisaties die onderworpen zijn aan strikte operationele beperkingen. Op OPCP vult het de bestaande diensten van het platform aan met gespecialiseerde objectopslag, geschikt voor projecten die veel capaciteit vereisen, direct in de datacenters van de klanten.

Wat de certificering voor OPCP Core valideert

De certificering heeft betrekking op het uitvoeren van Scality RING op OPCP Core. OVHcloud en Scality hebben samen de werking van de oplossing op de Bare Metal-servers uit de OPCP-hardwarecatalogus gevalideerd, evenals de netwerk- en systeemconfiguraties die nodig zijn voor de implementatie ervan.

Deze perimeter staat in de lijst met gecertificeerde oplossingen van derden voor OPCP . Het wordt aangevuld met een vrij verkrijgbare implementatiehandleiding , geschreven en onderhouden door Scality. De handleiding beschrijft de vereisten, waaronder een minimale topologie van één supervisornode en drie opslagnodes, en vervolgens de stappen: provisioning van de servers met Terraform, installatie van RING geactiveerd door cloud-init, verificaties en toegang tot de beheerconsole.

Deze certificering past binnen een langetermijnvisie: OVHcloud en Scality, twee Franse spelers, verbinden zich er samen toe dat Scality RING en OPCP Core compatibel blijven, zelfs als hun respectievelijke technologieën evolueren. Klanten kunnen deze objectopslagoplossing dus duurzaam in hun infrastructuur integreren.

Wat dit concreet verandert

Voor infrastructuurteams is het voordeel in drie punten samen te vatten.

Opslagomgevingen automatiseren en reproduceren. Dankzij de softwarematige provisioning van OPCP Core definiëren teams infrastructuurconfiguraties die bij hun use cases passen en implementeren ze deze vervolgens on demand opnieuw. Deze werkwijze vergemakkelijkt het implementeren van afgeschermde omgevingen, bijvoorbeeld om gevoelige gegevens te scheiden of een disaster recovery-plan (DRP) voor te bereiden.

Dankzij de softwarematige provisioning van OPCP Core definiëren teams infrastructuurconfiguraties die bij hun use cases passen en implementeren ze deze vervolgens on demand opnieuw. Deze werkwijze vergemakkelijkt het implementeren van afgeschermde omgevingen, bijvoorbeeld om gevoelige gegevens te scheiden of een disaster recovery-plan (DRP) voor te bereiden. De bescherming van infrastructuren versterken. De beveiligingsfuncties van OPCP Core, waaronder native encryptie van data-at-rest, dragen bij aan het beveiligen van omgevingen die op locatie geïmplementeerd zijn. Samen met de resilience-mechanismen van Scality RING maken ze het mogelijk om opslagarchitecturen te bouwen die gericht zijn op de specifieke eisen van elke organisatie.

De beveiligingsfuncties van OPCP Core, waaronder native encryptie van data-at-rest, dragen bij aan het beveiligen van omgevingen die op locatie geïmplementeerd zijn. Samen met de resilience-mechanismen van Scality RING maken ze het mogelijk om opslagarchitecturen te bouwen die gericht zijn op de specifieke eisen van elke organisatie. Uitgaan van een bekende compatibiliteitsperimeter. De door OVHcloud en Scality gevalideerde configuraties zijn publiekelijk gedocumenteerd: teams weten wat er is gecontroleerd voordat ze hun project starten.

"Organisaties die grote hoeveelheden gegevens beheren, verwachten twee dingen van hun opslag: dat deze bestand is tegen incidenten en dat deze hun groei gedurende meerdere jaren ondersteunt. Deze certificering met OVHcloud geeft hen een duidelijk technisch kader om Scality RING op OPCP Core te implementeren, in hun eigen datacenters."

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Drie gebruiksscenario's

Back-ups en grote archieven. RING kan dienen als S3-compatibel objectopslagdoel van een gegevensbeschermingsarchitectuur, in een datacenter waarvan de organisatie de locatie en exploitatie beheert. De retentie- en herstelmechanismen zijn afhankelijk van de bijbehorende back-upsoftware en de gekozen configuratie.

RING kan dienen als S3-compatibel objectopslagdoel van een gegevensbeschermingsarchitectuur, in een datacenter waarvan de organisatie de locatie en exploitatie beheert. De retentie- en herstelmechanismen zijn afhankelijk van de bijbehorende back-upsoftware en de gekozen configuratie. Gedeelde opslag tussen applicaties. Een gemeenschappelijk S3-toegangspunt kan meerdere applicaties of teams bedienen, met een door de organisatie gedefinieerd toegangsbeleid.

Een gemeenschappelijk S3-toegangspunt kan meerdere applicaties of teams bedienen, met een door de organisatie gedefinieerd toegangsbeleid. Gegevens voor analyse en AI. Grote datasets kunnen vlakbij on-premises rekenresources worden bewaard, wanneer de topologie en de prestaties dit ondersteunen.

Deze toepassingen komen voor in de publieke sector, de industrie, kritieke infrastructuren en defensie.

Een eerste stap voor het OPCP-ecosysteem

Scality RING is de eerste oplossing op de lijst met OPCP-gecertificeerde oplossingen van derden. Deze certificering stelt het platform open voor aanvullende technologieën.

Het is de bedoeling dat dit programma andere leveranciers volgens dezelfde aanpak integreert: een gedefinieerde, geverifieerde en gedocumenteerde perimeter. Voor klanten is het doel om meer keuze aan on-premises inzetbare technologieën te hebben, zonder de controle over hun infrastructuur uit handen te geven.

"Een on-premises cloudplatform wordt waardevoller naarmate het meerdere technologieën ondersteunt. Door Scality RING te certificeren, bereiken we een eerste concrete mijlpaal: onze klanten meer keuze bieden, binnen een afgebakend en gedocumenteerd integratiekader."

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Veelgestelde vragen

Wat is er precies gecertificeerd?

De compatibiliteit van Scality RING met een gedefinieerde perimeter van OPCP Core: de servers uit de OPCP-hardwarecatalogus en de netwerk- en systeemconfiguraties die worden beschreven in de lijst met gecertificeerde oplossingen van derden voor OPCP. Het betreft hier noch een wettelijke kwalificatie, noch een certificering van het hele platform.

Is Scality RING beschikbaar in de OPCP Cloud Store?

Niet op dit moment. Scality RING is gecertificeerd voor OPCP Core en kan worden geïmplementeerd volgens de gedocumenteerde procedure. Het kan op een zeker moment in de Cloud Store worden opgenomen, afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van het platform.

Hoe kunnen Scality RING-licenties voor OPCP worden verkregen?

Dit punt valt niet onder het certificeringsprogramma, maar onder een partnerschap tussen OVHcloud en Scality. Er worden twee modellen ondersteund: klanten kunnen hun bestaande Scality-licenties gebruiken (BYOL, voor Bring Your Own License) of de Scality RING-licenties aanschaffen via OVHcloud, volgens de geldende commerciële voorwaarden.

Kan RING worden geïmplementeerd in een niet-verbonden omgeving?

Ja. Scality RING kan op OPCP Core worden geïmplementeerd in omgevingen die niet met internet zijn verbonden (air-gapped). Deze mogelijkheid is met name gericht op de vereisten van organisaties die gevoelige infrastructuren exploiteren of aan strenge beveiligingseisen onderworpen zijn. De modaliteiten voor implementatie, updates en ondersteuning moeten worden gedefinieerd op basis van de gekozen architectuur.

Waar vind ik de vereisten en de implementatieprocedure?

In de implementatiehandleiding voor Scality RING op OPCP en in de lijst met gecertificeerde oplossingen van derden voor OPCP .