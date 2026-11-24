Een redactieproxy belooft iets eenvoudigs: de modelprovider ziet nooit je geheimen en jij merkt nooit dat de proxy er is. Die belofte nakomen vereist meer dan een lijst met reguliere expressies. Dit artikel bekijkt hoe Pookie, een interne tool van OVHcloud, ontworpen is om veilig geheimen uit LLM-prompts te redigeren: hoe het placeholders bouwt, de gegevens van elke gebruiker isoleert, streamende antwoorden verwerkt en faalt wanneer er iets misgaat. Als dit idee nieuw voor je is, begin dan met hoe een redactieproxy werkt. Hoe placeholders worden gebouwd Placeholders met een key en een type Elke placeholder (tijdelijke waarde) is afgeleid van de oorspronkelijke waarde met een HMAC voorzien van een key (sleutel), een cryptografische functie die een waarde en een geheime sleutel omzet in een vingerafdruk met een vaste lengte. Zonder de sleutel onthult de vingerafdruk niets over de waarde en is de omgekeerde weg niet mogelijk. Met de sleutel produceert dezelfde waarde altijd dezelfde vingerafdruk. Dit determinisme is de reden waarom het model kan redeneren: server A blijft server A gedurende het hele gesprek.

Zo'n tijdelijke waarde ziet eruit als __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__. PK staat voor Pookie, PRIVIP vertelt het model dat de verborgen waarde een privé-IP-adres is, en de laatste reeks identificeert het opgeslagen origineel. De placeholder zelf bevat geen gegevens. Het is slechts een verwijzing naar een waarde die in de cache van Pookie wordt bewaard, dus een externe provider die deze opslaat, logt of analyseert, krijgt niets bruikbaars. Er is geen waarde om te ontsleutelen, alleen een sleutel van een magazijn dat hij niet kan bereiken. Omdat de tijdelijke aanduiding uitsluitend op basis van de key en de waarde wordt berekend, hoeft redactie bij uitgaand verkeer niets op te zoeken in de opslag en registreert de proxy eenvoudigweg elke omzetting voor de terugweg.

Pookie gebruikt één hoofdsleutel, die wordt gelezen uit een sleutelbestand dat het platform aanlevert. Het splitst die sleutel in afzonderlijke subsleutels voor tijdelijke waarden, encryptie en namespaces, zodat geen enkele subsleutel twee doelen dient. Detectie die recall bevoordeelt Detectie draait in twee lagen. Patroonherkenning vangt waarden weg met een bekende vorm: IP-adressen, hostnamen in geconfigureerde zones, tokens, sleutels, IBAN's, kaartnummers en klantaccount-ID's. Een entropiecontrole vangt vervolgens strings weg die er willekeurig uitzien, en dat is hoe een gegenereerd wachtwoord zonder herkenbaar formaat toch verborgen wordt. Gecodeerde inhoud wordt gedecodeerd en opnieuw gescand. Detectie belt nooit een provider om te controleren of een geheim live is. Het is ook afgestemd op recall in plaats van precisie: Pookie vervangt liever een onschuldige waarde dan een echte te missen. Veel secretscanners maken de tegenovergestelde keuze, omdat een vals alarm tijd kost bij het beoordelen van code. In een proxy kost een fout-positieve vervanging een beetje context, terwijl een fout-negatieve vervanging een geheim lekt. Isolatie per gebruiker in het magazijn Waarden herstellen betekent dat ze eerst moeten worden opgeslagen. In de gedeelde implementatie bevinden de omzettingen van elke gebruiker zich in een namespace die is afgeleid van hun eigen providerinlog met een HMAC. De placeholder van de ene gebruiker kan niet worden opgelost in de sessie van een andere gebruiker, zelfs niet als beiden dezelfde waarde hebben verzonden. Dit blokkeert een subtiele aanval. Zonder namespaces zou een kwaadwillende provider de placeholder van gebruiker A kunnen echoën in de reactie voor gebruiker B, en een gedeeld magazijn zou deze binnen de sessie van B kunnen omzetten in het geheim van A. Met namespaces mislukt het opzoeken buiten je eigen ruimte gewoon en is het nooit een bredere zoekopdracht.

Waarden worden in rust versleuteld met XChaCha20-Poly1305 en een willekeurige nonce. De namespaced key is gebonden aan elke ciphertext als aanvullende geauthenticeerde data, dus voor een waarde die naar een andere sleutel wordt gekopieerd mislukt de authenticatie, zelfs bij een aanvaller die naar Redis kan schrijven. Het magazijn gedraagt zich als een cache, met een standaardlevensduur van 72 uur die bij schrijven wordt ververst, en draait achter TLS, authenticatie en netwerkisolatie. De standaard van 72 uur is bedoeld om een weekend te overbruggen, zodat je op maandag verder kunt gaan waar je op vrijdag bent gebleven. Het ontwerp geeft de voorkeur aan isolatie boven tenancy: geen accounts, geen op rollen gebaseerde toegangscontrole en geen nieuw identiteitssysteem om aan te vallen. Als de service verkeerd is geconfigureerd, weigert deze op te starten. Gesloten falen naar buiten, zichtbaar falen naar binnen Naar buiten toe blokkeert elke fout het verzoek. Als het magazijn onbereikbaar is of de detectie mislukt, komt niets bij de provider terecht. In het ergste geval stopt je AI-tool met werken en blijven je gegevens thuis.