Geheimen uit LLM-prompts redigeren: een kijkje in het ontwerp van Pookie
Een redactieproxy belooft iets eenvoudigs: de modelprovider ziet nooit je geheimen en jij merkt nooit dat de proxy er is. Die belofte nakomen vereist meer dan een lijst met reguliere expressies. Dit artikel bekijkt hoe Pookie, een interne tool van OVHcloud, ontworpen is om veilig geheimen uit LLM-prompts te redigeren: hoe het placeholders bouwt, de gegevens van elke gebruiker isoleert, streamende antwoorden verwerkt en faalt wanneer er iets misgaat. Als dit idee nieuw voor je is, begin dan met hoe een redactieproxy werkt.
Hoe placeholders worden gebouwd
Placeholders met een key en een type
Elke placeholder (tijdelijke waarde) is afgeleid van de oorspronkelijke waarde met een HMAC voorzien van een key (sleutel), een cryptografische functie die een waarde en een geheime sleutel omzet in een vingerafdruk met een vaste lengte. Zonder de sleutel onthult de vingerafdruk niets over de waarde en is de omgekeerde weg niet mogelijk. Met de sleutel produceert dezelfde waarde altijd dezelfde vingerafdruk. Dit determinisme is de reden waarom het model kan redeneren: server A blijft server A gedurende het hele gesprek.
Zo'n tijdelijke waarde ziet eruit als __PK_PRIVIP_fe44bc609bf6__. PK staat voor Pookie, PRIVIP vertelt het model dat de verborgen waarde een privé-IP-adres is, en de laatste reeks identificeert het opgeslagen origineel. De placeholder zelf bevat geen gegevens. Het is slechts een verwijzing naar een waarde die in de cache van Pookie wordt bewaard, dus een externe provider die deze opslaat, logt of analyseert, krijgt niets bruikbaars. Er is geen waarde om te ontsleutelen, alleen een sleutel van een magazijn dat hij niet kan bereiken. Omdat de tijdelijke aanduiding uitsluitend op basis van de key en de waarde wordt berekend, hoeft redactie bij uitgaand verkeer niets op te zoeken in de opslag en registreert de proxy eenvoudigweg elke omzetting voor de terugweg.
Pookie gebruikt één hoofdsleutel, die wordt gelezen uit een sleutelbestand dat het platform aanlevert. Het splitst die sleutel in afzonderlijke subsleutels voor tijdelijke waarden, encryptie en namespaces, zodat geen enkele subsleutel twee doelen dient.
Detectie die recall bevoordeelt
Detectie draait in twee lagen. Patroonherkenning vangt waarden weg met een bekende vorm: IP-adressen, hostnamen in geconfigureerde zones, tokens, sleutels, IBAN's, kaartnummers en klantaccount-ID's. Een entropiecontrole vangt vervolgens strings weg die er willekeurig uitzien, en dat is hoe een gegenereerd wachtwoord zonder herkenbaar formaat toch verborgen wordt. Gecodeerde inhoud wordt gedecodeerd en opnieuw gescand.
Detectie belt nooit een provider om te controleren of een geheim live is. Het is ook afgestemd op recall in plaats van precisie: Pookie vervangt liever een onschuldige waarde dan een echte te missen. Veel secretscanners maken de tegenovergestelde keuze, omdat een vals alarm tijd kost bij het beoordelen van code. In een proxy kost een fout-positieve vervanging een beetje context, terwijl een fout-negatieve vervanging een geheim lekt.
Isolatie per gebruiker in het magazijn
Waarden herstellen betekent dat ze eerst moeten worden opgeslagen. In de gedeelde implementatie bevinden de omzettingen van elke gebruiker zich in een namespace die is afgeleid van hun eigen providerinlog met een HMAC. De placeholder van de ene gebruiker kan niet worden opgelost in de sessie van een andere gebruiker, zelfs niet als beiden dezelfde waarde hebben verzonden.
Dit blokkeert een subtiele aanval. Zonder namespaces zou een kwaadwillende provider de placeholder van gebruiker A kunnen echoën in de reactie voor gebruiker B, en een gedeeld magazijn zou deze binnen de sessie van B kunnen omzetten in het geheim van A. Met namespaces mislukt het opzoeken buiten je eigen ruimte gewoon en is het nooit een bredere zoekopdracht.
Waarden worden in rust versleuteld met XChaCha20-Poly1305 en een willekeurige nonce. De namespaced key is gebonden aan elke ciphertext als aanvullende geauthenticeerde data, dus voor een waarde die naar een andere sleutel wordt gekopieerd mislukt de authenticatie, zelfs bij een aanvaller die naar Redis kan schrijven. Het magazijn gedraagt zich als een cache, met een standaardlevensduur van 72 uur die bij schrijven wordt ververst, en draait achter TLS, authenticatie en netwerkisolatie. De standaard van 72 uur is bedoeld om een weekend te overbruggen, zodat je op maandag verder kunt gaan waar je op vrijdag bent gebleven.
Het ontwerp geeft de voorkeur aan isolatie boven tenancy: geen accounts, geen op rollen gebaseerde toegangscontrole en geen nieuw identiteitssysteem om aan te vallen. Als de service verkeerd is geconfigureerd, weigert deze op te starten.
Gesloten falen naar buiten, zichtbaar falen naar binnen
Naar buiten toe blokkeert elke fout het verzoek. Als het magazijn onbereikbaar is of de detectie mislukt, komt niets bij de provider terecht. In het ergste geval stopt je AI-tool met werken en blijven je gegevens thuis.
De weg terug werkt anders. Antwoorden worden event voor event gestreamd en een placeholder kan over twee chunks worden verdeeld. Pookie houdt net genoeg van de stream vast om er nooit eentje half te vervangen. Waarden die in tool-call-argumenten worden hersteld, zijn JSON-escaped zodat de agent geldige invoer ontvangt. Een placeholder die niet kan worden hersteld, blijft zichtbaar en leidt tot een waarschuwing in plaats van het antwoord te laten mislukken.
Het verbergen van versleuteld materiaal is ook van belang. Een aanvaller kan vandaag ciphertext opslaan en wachten tot het mogelijk wordt deze te ontsleutelen, een strategie die bekendstaat als "nu verzamelen, later ontsleutelen." Als de ciphertext nooit het pand verlaat, valt er niets te oogsten.
Niets hiervan vertraagt het model merkbaar. Het herstellen van waarden voegt minder dan 200 microseconden per gestreamd event toe op het 99e percentiel. Het redigeren van een zeer groot verzoek piekt op ongeveer twee seconden, klein vergeleken met een antwoord van een model dat enkele seconden duurt.
Bekende beperkingen, goed genoteerd
De beperkingen van Pookie zijn gedocumenteerd als bewuste niet-garanties. We wachten niet af of een auditor ze ontdekt:
- Een wachtwoordzin bestaande uit gewone woorden kan passeren, omdat het er niet uitziet als een geheim.
- Versleutelde gegevens zonder herkenbare markering worden niet vervangen, aangezien Pookie nooit ontsleutelt om te controleren.
- Zeldzame coderingen, zoals double base64 of gecomprimeerde gegevens, kunnen een geheim verbergen voor de scan.
- Determinisme heeft een prijs: de aanbieder kan de waarden niet zien, maar kan wel zien welke velden zich herhalen.
- Poortnummers worden nooit vervangen.
- Een agent kan nog steeds een waarde lekken nadat Pookie deze heeft hersteld.
- Pookie vertrouwt de agent en de configuratie ervan. Het is geen sandbox tegen een vijandige agent.
- Als het magazijn verloren gaat, kunnen oude tijdelijke waarden die in je bestanden opgeslagen zijn, niet worden hersteld.
Herkenning van entiteiten met bepaalde namen zou postadressen en persoonsnamen kunnen wegvangen, wat patronen niet kunnen. Ik heb het getest en de verwerkingstijd per verzoek steeg van ongeveer 200 milliseconden naar 30 seconden. Voorlopig wegen de kosten zwaarder dan de baten, en ik onderzoek lichtere modellen die de balans zouden kunnen veranderen.
Redigeer geheimen voordat ze een LLM bereiken
Dezelfde engine draait in vier modi: een command-line tool om geredigeerde content te bekijken, een standalone binary met een in-memory opslag, een Docker Compose-stack met dashboards, en een Helm-chart op Kubernetes met Redis voor de gedeelde, multi-user instance. Een test vergrendelt een vaste key en controleert of de proxy en de command-line tool byte-identieke output produceren, zodat het vertrouwensverhaal niet tussen de modi kan divergeren. Ik heb de eerste werkende versie met AI-agents in twee weken gebouwd, zoals verteld in dit bijbehorende artikel.
Als je geheimen uit LLM-prompts in je eigen stack redigeert, begin dan met het saaie stuk: houd geheimen in de eerste plaats uit de code. De gids voor het managen van Kubernetes-geheimen met OVHcloud Secret Manager laat één manier zien om dit te doen. En wanneer de data Europa helemaal niet mogen verlaten, kun je het model draaien op AI Endpoints, dat open-weight modellen in de Europese Unie host achter een OpenAI-compatibele API.