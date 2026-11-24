Heb je wel eens handmatig een logbestand opgeschoond voordat je het in een AI-assistent plakte? De meeste engineers wel. Frontier-modellen behoren tot de krachtigste AI-modellen die momenteel beschikbaar zijn, en ze draaien buiten jouw infrastructuur, vaak onder een andere jurisdictie. Elke prompt die jouw coding-agent verstuurt, kan IP-adressen, wachtwoorden of klant-ID's bevatten. Als je gevoelige gegevens wilt beschermen tegen AI-agents zonder de krachtigste modellen links te laten liggen, dan is handmatig opschonen niet schaalbaar. Hier lees je hoe ik die stap bij OVHcloud heb geautomatiseerd met een redactieproxy, en wat elk team van deze aanpak kan leren.

Beveiliging en soevereiniteit

Het versturen van een prompt naar een model van een derde partij roept twee vragen op. De eerste is beveiliging. Kan een geheim lekken, worden gelogd of lang genoeg worden bewaard om later te worden gekraakt? De tweede is soevereiniteit, oftewel wie kan wettelijk toegang krijgen tot de gegevens zodra deze het bedrijf hebben verlaten. Gegevens die worden verwerkt door een aanbieder buiten jouw rechtsgebied vallen onder de wetgeving van die aanbieder, en sommigen daarvan staan autoriteiten toe om toegang te vragen. Voor Europese organisaties die gebonden zijn aan regels zoals de AVG of NIS2, is dat zowel een vraagstuk over naleving als een technisch vraagstuk.

Het OWASP-project rangschikt het vrijgeven van gevoelige informatie als het tweede grote beveiligingsrisico voor applicaties die gebouwd zijn op grote taalmodellen (LLM's). Daarom is een van de aanbevolen risicobeperkende maatregelen het opschonen van gevoelige gegevens voordat ze het model bereiken. Redigeren beantwoordt beide vragen tegelijk, want een waarde die nooit vertrekt, kan door niemand worden bereikt. Het is dezelfde logica die ten grondslag ligt aan de inzet van OVHcloud voor datasoevereiniteit.

Waarom handmatig redigeren tekortschiet

Voordat ik bij OVHcloud kwam, werkte ik op een streng beveiligde offline site. Niets verliet de site zonder controle. Elke gegevensexport ging via een beheerder, die een script draaide om het op te schonen en vervolgens het resultaat regel voor regel controleerde.

Jaren later, bij een ander bedrijf en om een andere reden, is de lijst met gegevens die nooit naar buiten mogen bijna identiek: hostnamen, IP-adressen, wachtwoorden en tokens, versleutelde geheimen en klant-ID's.

Mijn eerste antwoord was wat ik op die site had gebruikt, een klein zoek-en-vervangscript dat handmatig werd uitgevoerd voordat er iets in een AI-tool belandde. Het had vier gebreken:

Handmatig: je moet eraan denken om het uit te voeren, en vroeg of laat vergeet je het.

Onvolledig: elk soort geheim heeft zijn eigen regel nodig.

Eenrichtingsverkeer: het model antwoordt met <REDACTED>, en je plaatst de echte waarde zelf terug.

Inconsistent: twee verschillende servers worden allebei <PRIVATE_IP>, waardoor het model ze niet langer uit elkaar kan houden.

Toen collega's hun eigen opschoonscripts deelden, liepen de resultaten tussen teams uiteen. De volgende stap was om de mens uit het proces te halen.

Hoe een redactieproxy werkt

Een proxy is een applicatie die zich tussen een client en een server bevindt en het verkeer daartussen doorgeeft. In het geval van Pookie is de client je AI-tool en de server de modelprovider, dus elk verzoek en elk antwoord gaat erdoorheen. Verschillende opensource en commerciële tools nemen deze positie al in. Ik heb Pookie gebouwd om aan de eigen regels van OVHcloud te voldoen. De naam is Franse straattaal voor een "verklikker", maar deze houdt zijn mond dicht.

Redigeer naar buiten toe, herstel naar binnen toe

Stel je voor dat je agent een welkomstbericht voor een nieuwe server leest: