Bescherm gevoelige gegevens tegen AI-agents met een redactieproxy
Heb je wel eens handmatig een logbestand opgeschoond voordat je het in een AI-assistent plakte? De meeste engineers wel. Frontier-modellen behoren tot de krachtigste AI-modellen die momenteel beschikbaar zijn, en ze draaien buiten jouw infrastructuur, vaak onder een andere jurisdictie. Elke prompt die jouw coding-agent verstuurt, kan IP-adressen, wachtwoorden of klant-ID's bevatten. Als je gevoelige gegevens wilt beschermen tegen AI-agents zonder de krachtigste modellen links te laten liggen, dan is handmatig opschonen niet schaalbaar. Hier lees je hoe ik die stap bij OVHcloud heb geautomatiseerd met een redactieproxy, en wat elk team van deze aanpak kan leren.
Beveiliging en soevereiniteit
Het versturen van een prompt naar een model van een derde partij roept twee vragen op. De eerste is beveiliging. Kan een geheim lekken, worden gelogd of lang genoeg worden bewaard om later te worden gekraakt? De tweede is soevereiniteit, oftewel wie kan wettelijk toegang krijgen tot de gegevens zodra deze het bedrijf hebben verlaten. Gegevens die worden verwerkt door een aanbieder buiten jouw rechtsgebied vallen onder de wetgeving van die aanbieder, en sommigen daarvan staan autoriteiten toe om toegang te vragen. Voor Europese organisaties die gebonden zijn aan regels zoals de AVG of NIS2, is dat zowel een vraagstuk over naleving als een technisch vraagstuk.
Het OWASP-project rangschikt het vrijgeven van gevoelige informatie als het tweede grote beveiligingsrisico voor applicaties die gebouwd zijn op grote taalmodellen (LLM's). Daarom is een van de aanbevolen risicobeperkende maatregelen het opschonen van gevoelige gegevens voordat ze het model bereiken. Redigeren beantwoordt beide vragen tegelijk, want een waarde die nooit vertrekt, kan door niemand worden bereikt. Het is dezelfde logica die ten grondslag ligt aan de inzet van OVHcloud voor datasoevereiniteit.
Waarom handmatig redigeren tekortschiet
Voordat ik bij OVHcloud kwam, werkte ik op een streng beveiligde offline site. Niets verliet de site zonder controle. Elke gegevensexport ging via een beheerder, die een script draaide om het op te schonen en vervolgens het resultaat regel voor regel controleerde.
Jaren later, bij een ander bedrijf en om een andere reden, is de lijst met gegevens die nooit naar buiten mogen bijna identiek: hostnamen, IP-adressen, wachtwoorden en tokens, versleutelde geheimen en klant-ID's.
Mijn eerste antwoord was wat ik op die site had gebruikt, een klein zoek-en-vervangscript dat handmatig werd uitgevoerd voordat er iets in een AI-tool belandde. Het had vier gebreken:
- Handmatig: je moet eraan denken om het uit te voeren, en vroeg of laat vergeet je het.
- Onvolledig: elk soort geheim heeft zijn eigen regel nodig.
- Eenrichtingsverkeer: het model antwoordt met <REDACTED>, en je plaatst de echte waarde zelf terug.
- Inconsistent: twee verschillende servers worden allebei <PRIVATE_IP>, waardoor het model ze niet langer uit elkaar kan houden.
Toen collega's hun eigen opschoonscripts deelden, liepen de resultaten tussen teams uiteen. De volgende stap was om de mens uit het proces te halen.
Hoe een redactieproxy werkt
Een proxy is een applicatie die zich tussen een client en een server bevindt en het verkeer daartussen doorgeeft. In het geval van Pookie is de client je AI-tool en de server de modelprovider, dus elk verzoek en elk antwoord gaat erdoorheen. Verschillende opensource en commerciële tools nemen deze positie al in. Ik heb Pookie gebouwd om aan de eigen regels van OVHcloud te voldoen. De naam is Franse straattaal voor een "verklikker", maar deze houdt zijn mond dicht.
Redigeer naar buiten toe, herstel naar binnen toe
Stel je voor dat je agent een welkomstbericht voor een nieuwe server leest:
Welcome to your private instance. The IP is 10.20.30.40 and the password to connect is v9wpAv59zX7VOIdNF2Qp.
Voordat het verzoek vertrekt, verwisselt Pookie de gevoelige waarden voor tijdelijke waarden. De provider ontvangt in plaats daarvan dit:
Welcome to your private instance. The IP is [IP #1] and the password to connect is [SECRET #1].
Het model antwoordt met de tijdelijke waarden, bijvoorbeeld “Verbind met [IP #1] met het wachtwoord [SECRET #1].” Op de terugweg herstelt Pookie de echte waarden. Je krijgt een werkend antwoord en de provider ziet nooit wat er achter de tijdelijke waarden zat.
Kortom, op de heenweg redigeren we de gegevens. Op de terugweg herstellen we de gegevens.
Zie het als een uitsmijter met een garderobe. Echte waarden blijven in de garderobe en elk bericht vertrekt met een ticket. Als de uitsmijter een bericht niet kan controleren, gaat het helemaal niet naar buiten.
Tijdelijke waarden waar het model nog steeds mee kan redeneren
Twee ontwerpkeuzes houden het model bruikbaar. Tijdelijke waarden zijn deterministisch: binnen een sessie krijgt een bepaalde waarde altijd dezelfde tijdelijke waarde, dus als je agent twee servers noemt, ziet het model nog steeds twee afzonderlijke servers. Ze zijn ook getypeerd, wat betekent dat het model weet dat het een IP-adres of een geheim verwerkt, alleen niet de waarde ervan. De provider ontvangt de vorm van je configuratie (de rol van een server, de OS-versie, de firewallregels) zonder de details die het aan echte machines zouden koppelen.
Wat wordt weggevangen
Pookie zoekt naar vijf families van gegevens:
- Geheimen en inloggegevens: wachtwoorden en inlogtokens.
- Sleutels en versleuteld materiaal: serversleutels en versleutelde strings, verborgen maar nooit geopend.
- Netwerk-id's: IP-adressen en servernamen.
- Persoonsgegevens: e-mailadressen, telefoonnummers, bankkaarten, IBAN's en klantaccount-ID's.
- Willekeurig ogende strings: alles met het statistische profiel van een gegenereerd geheim.
Detectie combineert bekende patronen met een controle op hoe willekeurig een string eruitziet. De engine is bewust voorzichtig ingesteld: liever een onschuldige waarde verbergen dan een echt geheim missen. Tijdens een live demo verving het een reguliere expressie die het ten onrechte voor een wachtwoord had aangezien, het soort fout-positief resultaat dat die afweging accepteert.
Wat een proxy wel en niet kan
Een redactieproxy verlaagt het risico aanzienlijk; het haalt het niet weg. Een wachtwoordzin die uit gewone woorden bestaat, ziet er niet uit als een geheim, dus zo'n zin kan erdoorheen glippen. Servers worden pas herkend zodra hun namen en IP-reeksen zijn geconfigureerd. Postadressen en persoonsnamen vallen voorlopig buiten het bereik, omdat je machine learning nodig hebt om een naam te onderscheiden van het project dat deze naam deelt. En de proxy vertrouwt je AI-tool: het is geen kooi voor een malafide agent.
Daarom is Pookie een vangnet, geen toestemming: geheimen horen nog steeds in een kluis thuis in plaats van in je code. Lees voor de cryptografie, de isolatie per gebruiker en de volledige lijst met beperkingen hoe de redactieproxy gebouwd is. Pookie zelf is een interne tool, die nu van bèta naar algemene beschikbaarheid gaat, en ik heb de eerste werkende versie in twee weken gebouwd met AI-agents, een methode die wordt beschreven in dit bijbehorende artikel.
Bescherm gevoelige gegevens in je eigen agents
Je hebt Pookie niet nodig om de principes ervan toe te passen. Wanneer je gevoelige gegevens beschermt tegen AI-agents, dan zijn een paar regels van toepassing op elke configuratie:
- Vervang waarden in plaats van ze te verwijderen, zodat het model blijft redeneren.
- Houd tijdelijke waarden consistent en getypeerd.
- Blokkeer het verzoek wanneer de beveiliging faalt en laat standaard nooit gegevens door.
- Schrijf je beperkingen op voordat een auditor ze vindt.
De andere optie is om het model zelf op de plek te houden waar je gegevens staan. AI Endpoints draait open-weight modellen in de Europese Unie achter een OpenAI-compatibele API, zodat veel agents kunnen overschakelen zonder code te herschrijven. Om het in je editor te proberen, begin je met deze handleiding voor het bouwen van een code-assistent met Continue en AI Endpoints.