Je weg vinden in OVHcloud File Storage met Manila CSI (RWX) op Kubernetes-clusters (MKS)

In deze blogpost bekijken we hoe je OVHcloud File Storage integreert met OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) met behulp van Manila CSI en testen we de RWX-opslagmogelijkheden.

OVHcloud Public Cloud File Storage is een volledig gemanagede, gedeelde bestandsopslagdienst die ontworpen is voor cloud-native workloads die op Public Cloud-instances en Kubernetes-clusters draaien.

Het is gebouwd op OpenStack Manila en biedt gedeelde NFSv3-volumes die gelijktijdig door meerdere clients kunnen worden gekoppeld, waardoor het een ideale oplossing is voor applicaties die ReadWriteMany ( RWX )-toegang vereisen. Volumes kunnen worden ingericht van 150 GiB tot 10 TiB, met voorspelbare, lineaire prestaties die schalen met de toegewezen capaciteit.

Omdat de service volledig wordt beheerd, hoef je niet je eigen NFS-server te implementeren of te onderhouden. File Storage integreert met het OVHcloud-platform, zoals het Control Panel, API, CLI, Terraform-provider en Kubernetes, via de Manila CSI-driver, waardoor gedeelde volumes direct vanuit je cluster dynamisch kunnen worden ingericht.

Waarom Manila CSI gebruiken?

De Kubernetes Container Storage Interface (CSI) biedt een standaardmechanisme voor het aan Kubernetes tonen van externe opslagsystemen.

In plaats van handmatig NFS-mounts en PersistentVolumes aan te maken, kan Kubernetes met de Manila CSI-driver dynamisch bestandsshares aanmaken en managen met behulp van Kubernetes-resources, zoals StorageClasses (SC), PersistentVolumeClaims (PVC) en PersistentVolumes (PV).

Vereisten

Voordat je begint, heb je het volgende nodig:

Een OVHcloud Public Cloud-project

Een OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)-cluster dat verbonden is met een privénetwerk

Terraform CLI geïnstalleerd

kubectl CLI geïnstalleerd

Manila CSI stap voor stap implementeren: we gaan ervoor!

We hebben al een MKS-cluster in de regio EU-WEST-PAR, dat draait binnen een privénetwerk en een subnet. In deze blogpost zullen we:

een Public Cloud-gebruiker aanmaken voor de Manila CSI-driver

aanmaken voor de Manila CSI-driver de CSI NFS-driver installeren

installeren de Manila CSI-driver installeren

installeren een Secret voor Manila CSI implementeren waarmee de Manila CSI-driver zich bij OpenStack kan authentificeren en Manila-resources in je cluster kan beheren

voor Manila CSI implementeren waarmee de Manila CSI-driver zich bij OpenStack kan authentificeren en Manila-resources in je cluster kan beheren een gedeeld netwerk voor bestanden aanmaken

een ConfigMap implementeren om de Manila CSI-driver te configureren

implementeren om de Manila CSI-driver te configureren csi-manila-nfs StorageClass implementeren zodat de Manila CSI-driver dynamisch Manila-shares kan aanmaken en deze als Kubernetes-volumes kan gebruiken

We gebruiken Terraform om deze architectuur eenvoudig te implementeren.

Maak een provider.tf bestand aan en vul dit met de informatie: