Dus bouwden we Emile, een fabriek die database-images up-to-date houdt. Elke week controleert het 15 engine/versie-paren, herbouwt wat herbouwd moet worden, repeteert het en wacht tot een mens ja zegt. Hier is een week uit zijn leven.

Het lastige deel? Het meubilair verandert voortdurend. MariaDB, MySQL (Percona Server), PostgreSQL en Valkey brengen het hele jaar door nieuwe versies uit, en elke versie bevat bugfixes, beveiligingspatches en soms verrassingen.

Elke gemanagede database die we draaien, begint zijn leven als een Docker-image. Zie het als een gemeubileerd appartement: Debian voor de muren, de database-engine voor het meubilair en een paar OVHcloud-helpers voor de leidingen. Je trekt erin, wij houden de woning in goede staat.

Iets nieuws deze week?

Elke week heeft elk engine/versie-paar zijn eigen plek in CDS , ons opensource CI/CD-platform . Alle 15 workflows delen één sjabloon, en elk bevat alleen maar een cron-opdracht met zes parameters (engine, versie, Debian-release, enzovoort).

De eerste job, version, stelt één vraag: is het nieuwste upstream package al in productie?

Het vraagt de apt-repository van de leverancier naar het nieuwste kandidaat-package. Valkey, dat vanuit de broncode wordt gecompileerd, vraagt het in plaats daarvan aan GitHub.

Het zet dat om in een image-tag: de package-versie, plus de Debian point-release waarop het gebouwd zal worden.

Het zoekt naar die tag in onze productieregistry.

Tag gevonden? Er hoeft niets te gebeuren. De job gaat weer slapen en de run eindigt groen. De meeste weken is dit het hele verhaal, en dat is precies wat we willen. De goedkoopste build is de build die je overslaat, en er wordt niets opnieuw gebouwd om het bouwen zelf.

Tag ontbreekt? Dan start de build.

Vanaf nul bouwen

We patchen nooit een oud image. Elke build begint vanaf een schoon Debian-image en volgt hetzelfde uitgeschreven recept. Dat recept heeft twee lagen.

Packer definieert de buitenkant van het image. Eén enkel template bouwt elke engine: het start een Debian-container, provisiont deze, en commit deze vervolgens met overal hetzelfde entrypoint, dezelfde healthcheck en dezelfde labels. De enige instellingen per engine zijn de blootgestelde poorten en volumes.

Ansible vult het. Een basisrol stelt in wat elke image deelt: locales, tijdzone, supervisord als init van de container… Daarna neemt de engine-rol het over (mariadb, percona, postgresql of valkey). Elk volgt dezelfde stappen:

voeg de repository en ondertekensleutel van de leverancier toe;

installeer de engine;

configureer deze en plaats het opstartscript en de healthcheck.

Het ondersteunen van een nieuwe hoofdversie betekent meestal het toevoegen van één variabelenbestand en een wekelijkse workflow. Het recept blijft hetzelfde, en dat is precies het punt.

De repetitie

Een vers image belandt in een snapshot-register, niet in productie. Deze snapshot gaat live in pre-productie, net als een generale repetitie voor de première.

We controleren niet alleen of het opstart. We repeteren ook de trajecten die echte instances afleggen: overstappen van de versie die vandaag draait naar de nieuwe, en tussen hoofdversies van dezelfde database bewegen. Als iets hiervan misgaat, blijft de nieuwe image achter de schermen.

Een mens zegt ja

Zoals we graag zeggen: een goede systeembeheerder is een systeembeheerder die niets doet, dus machines doen bijna al het werk. Bijna. De echte release bevindt zich achter een handmatige poort, die alleen opent op de master-branch. Een teamlid drukt op de knop en het image wordt gepromoveerd van snapshot naar release.

Daarna nemen machines het pijnlijke werk weer over: elke dag wordt 5 % van ons productiepark naar het nieuwe image verplaatst. De volgorde is willekeurig voor klanten, dus er is geen patroon dat bepaalt wanneer een bepaalde instance verhuist.

Dat gepromote image wordt ook de basis van volgende week, de tag waar de versie-job naar zal zoeken. De cirkel is rond.

Wanneer dingen niet volgens plan gaan

Automatisering is eenvoudig wanneer de wereld zich gedraagt. Dit is wat er gebeurt wanneer dat niet zo is:

Een standaardinstelling verandert stilletjes: Elke engine-rol houdt een kopie bij van de oorspronkelijke standaardconfiguratie van de leverancier, zoals door ons beoordeeld. Na installatie vergelijkt de build de twee. Bij wat voor verschil dan ook faalt de build opzettelijk. Een mens leest de diff, controleert en zet naar onze configuratie over wat belangrijk is, werkt de referentie bij en de fabriek start opnieuw. Er belandt geen verrassing in productie zonder gelezen te zijn.

Een tag is geen release: Valkey pusht soms een git-tag voordat de release daadwerkelijk gepubliceerd is. Dus Emile vertrouwt een versie pas als de releasenotes deze vermelden. Geen releasenotes, geen build.

GitHub zegt “doe rustig aan”: Eerst vroegen we Valkey-versies op via de REST API van GitHub. Anonieme callers krijgen 60 verzoeken per uur per IP , en onze CI-workers delen één route naar het internet. Handmatige handelingen liepen drie keer per week tegen die limiet aan. Het geautomatiseerde wekelijkse proces was niet de oorzaak, maar we hebben het toch aangepast. De API retourneert standaard ook slechts 30 releases per pagina, wat een beetje kort is om elke release vanaf Valkey 7.2 tot de nieuwste te dekken. We lezen de tags nu met git ls-remote, wat beide problemen in onze setup voorkomt.

Een zelfgemaakte oplossing is nodig: Geen nieuwe databaseversie, maar het leidingwerk moet worden gerepareerd. Wanneer de wekelijkse controle niets nieuws vindt, wordt de build-taak overgeslagen, maar blijft deze handmatig startbaar. Eén klik herbouwt het image op de gepatchte basis, en het doorloopt nog steeds dezelfde repetitie en dezelfde menselijke goedkeuring.

Databases up-to-date: wat het voor jou betekent

Emile’s geheim is geen slimme tool. Het is een goedkope vraag die elke week wordt gesteld, geautomatiseerd voor onze workload.

Voor jou betekent dit:

up-to-date zonder gedoe: we controleren elke week op nieuwe versies en kleine upgrades worden automatisch toegepast.

elke keer vers gebouwd: een schoon systeem en hetzelfde recept, zonder restjes uit het verleden.

gerepeteerd voordat het wordt uitgebracht: upgrades tussen versies worden eerst in pre-productie getest.

goedgekeurd door een persoon: niets gaat live alleen maar omdat een script klaar is.

Cijfers voor deze use case? 15 wekelijkse workflows, vijf verschillende engines (de vier hierboven plus sharedsql, de databases die bij onze hostingpakketten worden geleverd), één Packer-template en één mens die op “release” moet drukken.