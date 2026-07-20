Platform engineering voor AI: Schaalt uw Kubernetes-platform op?
Hoe AI-workloads operationele hiaten in Kubernetes-omgevingen blootleggen
Volgens de CNCF 2025 Annual Cloud Native Survey draait 82% van de containergebruikers nu Kubernetes in productie, maar slechts 7% van de organisaties implementeert dagelijks AI-modellen — dit laat zien hoe groot de kloof is tussen de geschikte infrastructuur en de operationele volwassenheid van AI. De kloof is niet aan Kubernetes te wijten. Het ligt aan alles wat nodig is om moderne workloads efficiënt uit te voeren.
Kubernetes heeft veel van de infrastructuurproblemen opgelost die gesprekken over de cloud in het afgelopen decennium domineerden. Maar de opkomst van AI-inferentie, gedistribueerde data pipelines en API-gestuurde architecturen introduceert een nieuwe reeks uitdagingen voor engineers:
- Workloads worden minder voorspelbaar
- Prestaties, efficiëntie en kosten zijn moeilijker in balans te brengen
- Observability moet nu ook verklaren, niet alleen rapporteren
Schaalbaarheid is nog steeds van belang bij de cloud, maar de prioriteit ligt nu bij het bouwen van platforms die groeiende complexiteit kunnen opvangen zonder dat ze moeilijker te exploiteren worden.
Dit is waar platform engineering van belang wordt voor de volgende fase in de volwassenheid van de cloud. Het onvoorspelbare karakter van AI-workloads, gecombineerd met de noodzaak om zeer gevoelige gegevens te managen, legt platformhiaten bloot waarvan veel organisaties niet wisten dat ze die hadden.
Platform engineering wordt het operationele model
Kubernetes heeft de manier waarop workloads worden geïmplementeerd en opgeschaald gestandaardiseerd, maar het heeft de complexiteit niet weggenomen. Het heeft het simpelweg verplaatst.
Naarmate organisaties opschalen, nemen Kubernetes-clusters in aantal toe. Teams implementeren volgens verschillende patronen, beveiligingscontroles variëren tussen omgevingen en observability-standaarden evolueren onafhankelijk. Individueel zijn deze beslissingen logisch, maar samen creëren ze operationele inconsistentie.
Platformconsistentie op grote schaal
Webmecanik, de innovatieve softwareproducent die gespecialiseerd is in marketingautomatisering en CRM, stapte over van een monolithische infrastructuur naar een gedistribueerde, op Kubernetes gebaseerde architectuur.
Door workloads op Kubernetes te standaardiseren met behulp van OVHcloud-infrastructuur, kunnen services gemakkelijker tussen omgevingen worden gerepliceerd. Dit maakt een consistentere implementatie over meerdere geografische regio's mogelijk, terwijl de schaalbaarheid en operationele consistentie worden verbeterd.
Platform engineering versus DevOps wordt gedefinieerd door de scope. Terwijl de laatste eerder over manieren van samenwerken en opleveren gaat, creëert platform engineering een stabiele operationele basis waarop die teams consistent kunnen voortbouwen.
Veelvoorkomende patronen bij volwassen platforms zijn onder meer:
- Gestandaardiseerde implementatieworkflows
- Consistente beveiligings- en identiteitsmodellen
- Gedeelde fundamenten voor observability
OVHcloud combineert een Landing Zone-framework voor cloudgovernance, beveiliging en observability met ontwikkelaarstools en DevOps-automatiseringsservices, waardoor organisaties de exploitatie van Kubernetes kunnen standaardiseren en platformwerkwijzen kunnen opschalen over meerdere teams.
AI-workloads en infrastructuurdruk
AI-workloads vormen een nieuwe reeks operationele uitdagingen en leggen bloot waar architecturen nooit volledig voorbereid waren op niet-deterministische vraag.
Trainingworkloads blijven belangrijk, maar inferentie wordt een dominante bron van vraag naar compute in productiesystemen. De vraag kan echter snel pieken en de prestaties zijn nauw gerelateerd aan modelgedrag, datastromen en infrastructuurefficiëntie.
Agentic AI voegt nog een laag complexiteit toe. In plaats van een enkel verzoek uit te voeren, kan agentic AI meerdere acties in allerlei gedistribueerde services coördineren.
Vele zijn gebaseerd op API-gestuurde interactie, externe integraties en nieuwere patronen zoals Model Context Protocol (MCP)-servers, die AI-modellen een gestandaardiseerde manier bieden om te communiceren met externe tools en systemen.
Naarmate deze patronen gebruikelijker worden, beginnen workloads het volgende te vertonen:
- Variabele vraagprofielen
- Hoger oost-westverkeer tussen services
- Gedistribueerde uitvoeringspaden
- Concurrentie om gespecialiseerde rekenresources zoals GPU's
Deze workloads stellen nieuwe eisen aan platforms die oorspronkelijk ontworpen ware rond voorspelbaarder applicatiegedrag, inclusief verhoogde kostendruk door hoger API-gebruik en service-naar-serviceverkeer. Datasoevereiniteit wordt ook een extra ontwerpbeperking.
In veel gevallen zijn AI-inferentieworkloads nu de belangrijkste oorzaak van schaalbaarheidsdruk in de cloud, meer dan traditioneel gebruikersverkeer.
Kubernetes met echte AI-belasting
Lector, het enterprise-platform voor intelligente documentverwerking, combineert Managed Kubernetes met Managed Databases en AI Endpoints, AI Training en AI Deploy om dynamisch opschalen van workloads en continue innovatie van hun diensten mogelijk te maken.
Kubernetes wordt veel krachtiger wanneer het wordt gecombineerd met infrastructuurkeuzes die aansluiten bij de volatiliteit van de workloads in plaats van uit te gaan van uniform opschaalgedrag.
Observability komt dichter bij de besluitvorming te staan
Organisaties vertrouwden voorheen op monitoring en reactief onderhoud om de uptime van systemen te volgen en op incidenten te reageren nadat ze hadden plaatsgevonden. Tegenwoordig levert observability diepere inzichten in systeemgedrag. Dit helpt teams potentiële problemen eerder te identificeren, resources te optimaliseren en het zicht op workloads te verbeteren.
In containeromgevingen is telemetrie overvloedig aanwezig en wordt het verzamelen van gegevens eenvoudiger. De echte waarde ligt in het begrijpen van de gegevens en deze gebruiken om beslissingen te sturen.
Engineeringteams kijken verder dan resourcesgebruik en stellen genuanceerdere vragen:
- Welke workloads leiden tot gestegen kosten?
- Welke services zijn overgeprovisioneerd?
- Waar creëert opschaalbeleid inefficiënties?
- Hoe beïnvloedt het gedrag van applicaties de infrastructuuruitgaven?
Dit is de basis van kostenoptimalisatie in de cloud, waarbij telemetrie direct bijdraagt aan FinOps en infrastructuurbeslissingen.
Van telemetrie naar optimalisatie
Nexx360, een technologieplatform voor programmatische advertenties, gebruikt Kubernetes om sterk variërende workloadpieken in gedistribueerde omgevingen te managen.
Door implementatiepatronen op Kubernetes te standaardiseren, maakte Nexx360 het gedrag van workloads consistenter, waardoor observability op systeemniveau voor teams actiegerichter werd.
Dit markeert een duidelijke overgang van modernisering naar optimalisatie. Met duidelijk inzicht in het gedrag van workloads kunnen teams beter onderbouwde beslissingen nemen over opschalen en het toewijzen van resources.
Platformvolwassenheid gaat net zozeer over organisatieverandering als over techniek.
Een volwassen platform is meer dan een verzameling tools. Het weerspiegelt hoe teams werken, verantwoordelijkheden definiëren en operationele kennis delen. De grootste uitdaging is niet Kubernetes zelf, maar nieuwe manieren van werken leren, duidelijk eigenaarschap vaststellen en meer vertrouwen in automatisering opbouwen.
Succesvolle platforminitiatieven combineren vaak technologie met deskundige begeleiding. Professionele diensten en ervaren implementatiepartners helpen organisaties de technische en operationele uitdagingen van migratie, modernisering en applicatie-refactoring op te lossen.
Teams zijn dan vrij om zich te concentreren op platformadoptie, ontwikkelaarservaring en operationele volwassenheid in plaats van resources toe te wijzen om elk onderdeel zelf in werking te houden.
Operationele complexiteit op grote schaal verminderen
De Managed Kubernetes-service van OVHcloud biedt een gestandaardiseerde basis voor het uitvoeren van gecontaineriseerde workloads, zonder dat teams de onderliggende clusterinfrastructuur rechtstreeks hoeven te managen. Binnen dit model helpt onze op Rancher gebaseerde Kubernetes-managementlaag teams om clusteractiviteiten te verenigen, wat het overzicht over omgevingen verbetert.
Voor organisaties die overstappen van DevOps-gestuurde oplevering naar platform engineering-modellen ondersteunt deze oplossing consistentie als een vereiste voor het opschalen van interne ontwikkelaarsplatforms.
Platforms bouwen die verandering kunnen opvangen
Vooruitgang vereist minder focus op het inrichten van resources en meer op het creëren van consistente exploitatiemodellen. Dit betekent investeren in platform engineering en het verminderen van de frictie die ontstaat naarmate omgevingen groter en complexer worden.
Dit is de platformkloof waar velen mee worden geconfronteerd. De infrastructuur werkt. Nu moeten we ervoor zorgen dat alles eromheen gelijke tred kan houden.
Voor platform engineers en DevOps-leiders is het effectief balanceren van schaalbaarheid, zichtbaarheid, kostenbeheersing en operationele consistentie cruciaal.
Ze zoeken naar stabiliteit, maar ook naar controle over hoe die stabiliteit wordt bereikt.
OVHcloud Public Cloud geeft prioriteit aan open, Kubernetes-native infrastructuur, ontworpen om organisaties te helpen workloads op te schalen zonder het platform complexer te maken. Bij hedendaagse uitdagingen betreffende de cloud gaat het niet langer om het draaiend krijgen van workloads, maar om het efficiënt, consistent en duurzaam uitvoeren ervan op grote schaal.