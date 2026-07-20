Platform engineering voor AI: Schaalt uw Kubernetes-platform op?

Hoe AI-workloads operationele hiaten in Kubernetes-omgevingen blootleggen

Volgens de CNCF 2025 Annual Cloud Native Survey draait 82% van de containergebruikers nu Kubernetes in productie, maar slechts 7% van de organisaties implementeert dagelijks AI-modellen — dit laat zien hoe groot de kloof is tussen de geschikte infrastructuur en de operationele volwassenheid van AI. De kloof is niet aan Kubernetes te wijten. Het ligt aan alles wat nodig is om moderne workloads efficiënt uit te voeren.

Kubernetes heeft veel van de infrastructuurproblemen opgelost die gesprekken over de cloud in het afgelopen decennium domineerden. Maar de opkomst van AI-inferentie, gedistribueerde data pipelines en API-gestuurde architecturen introduceert een nieuwe reeks uitdagingen voor engineers:

Workloads worden minder voorspelbaar

Prestaties, efficiëntie en kosten zijn moeilijker in balans te brengen

Observability moet nu ook verklaren, niet alleen rapporteren

Schaalbaarheid is nog steeds van belang bij de cloud, maar de prioriteit ligt nu bij het bouwen van platforms die groeiende complexiteit kunnen opvangen zonder dat ze moeilijker te exploiteren worden.

Dit is waar platform engineering van belang wordt voor de volgende fase in de volwassenheid van de cloud. Het onvoorspelbare karakter van AI-workloads, gecombineerd met de noodzaak om zeer gevoelige gegevens te managen, legt platformhiaten bloot waarvan veel organisaties niet wisten dat ze die hadden.

Platform engineering wordt het operationele model

Kubernetes heeft de manier waarop workloads worden geïmplementeerd en opgeschaald gestandaardiseerd, maar het heeft de complexiteit niet weggenomen. Het heeft het simpelweg verplaatst.

Naarmate organisaties opschalen, nemen Kubernetes-clusters in aantal toe. Teams implementeren volgens verschillende patronen, beveiligingscontroles variëren tussen omgevingen en observability-standaarden evolueren onafhankelijk. Individueel zijn deze beslissingen logisch, maar samen creëren ze operationele inconsistentie.