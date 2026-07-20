Evolutie van onze webhosting: wat verandert er en waarom

INHOUD Nieuwe webhostingreeksen' Aangebrachte verbeteringen Voordeligere instapprijzen' Vergelijk de oude en nieuwe verlengingstarieven 1) Uitgebreidere ondersteuning Aanbiedingen speciaal voor professionals Toekomstige functies Vanaf 1 mei 2026 veranderen onze webhostingpakketten van structuur en werking. Concreet betekent dit: een organisatie van de aanbiedingen die beter is aangepast aan de diversiteit van uw projecten, verrijkte middelen, verbeterde toegang tot ondersteuning, evenals prijswijzigingen. In dit artikel presenteren we u in detail deze wijzigingen, de redenen daarvoor en de impact ervan op u.

1) Nieuwe webhostingreeksen Onze aanbiedingen worden voortaan onderverdeeld in drie afzonderlijke reeksen, elk ontworpen om aan verschillende behoeften en toepassingen te voldoen. Of u nu een eenvoudige website lanceert, een bedrijf ontwikkelt of meerdere klantprojecten beheert, u kunt voortaan gemakkelijker het aanbod vinden dat bij uw situatie past. Eco-reeks: voor toegankelijke en eenvoudige hosting Deze reeks is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een voordelige oplossing. Het richt zich op de essentie om snel en eenvoudig een website online te zetten, zonder complexiteit. Alle aanbiedingen bevatten de basisdiensten die u nodig heeft: schijfruimte, e-mailaccounts, domeinnaam en geïntegreerde beveiliging.

Het is ideaal voor eenvoudige websites, eerste projecten, portfolio's of kleine professionele websites die vanaf het begin betrouwbaar en gemakkelijk te beheren moeten zijn. U profiteert van alles wat nodig is om uw website te lanceren en te laten werken, tegen een prijs die op lange termijn toegankelijk blijft. U heeft al een domeinnaam bij OVHcloud U kunt uw gratis hosting onmiddellijk activeren. Elk domein bevat 100 MB hosting, waardoor u uw eerste webpagina's zonder extra kosten online kunt zetten. Dit aanbod bevat ook een e-mailaccount, is gebaseerd op de prestaties van onze infrastructuur en geniet van hetzelfde hoge beveiligingsniveau als al onze producten. Business-assortiment: prestaties en flexibiliteit Het Business-assortiment is ontworpen voor professionals die meer prestaties, flexibiliteit en resources nodig hebben om hun groei te ondersteunen.

Naarmate uw website evolueert, nemen uw behoeften toe: meer verkeer, meer inhoud, meer integraties. Dit assortiment zorgt voor snellere laadtijden, bevat ruimere resources (databases, opslag, e-mails), evenals geavanceerde technische functionaliteiten om uw omgeving aan uw behoeften aan te passen. Of u nu een showcase-website, een e-commerce-website of meerdere projecten beheert, u profiteert van een hostingoplossing die is ontworpen om uw groei te ondersteunen en u tegelijkertijd meer controle te bieden. Voor de meest veeleisende behoeften bieden onze Pro- en Performance-pakketten meer CPU en RAM, waardoor u effectief grote verkeerspieken kunt opvangen en de reactiviteit van uw websites kunt garanderen, zelfs tijdens periodes van grote activiteit. Kortom, dit assortiment biedt een uitstekende balans tussen prestaties, flexibiliteit en kostenbeheersing, ideaal om uw groeiende professionele projecten te ondersteunen. Agencies-assortiment: ontworpen om meerdere klanten efficiënt te beheren Het Agencies-assortiment is ontworpen voor professionals die meerdere websites voor meerdere klanten beheren.

Wanneer u meerdere projecten aanstuurt, wordt efficiëntie essentieel. Met dit assortiment kunt u meerdere websites binnen één omgeving hosten, beheren en schalen, om zo uw werkzaamheden te centraliseren en uw kosten te verlagen. Het is bijzonder geschikt voor bureaus, freelancers en dienstverleners die talloze websites moeten implementeren, onderhouden en monitoren terwijl ze een eenvoudige en schaalbare workflow behouden. De pakketten in dit assortiment bieden nog ruimere resources om uw meest veeleisende projecten te ondersteunen: tot 1 TB schijfruimte, 14 vCores en 16 GB RAM. Ze bevatten ook allemaal ons CDN en een Web Cloud Databases-instantie, om dagelijks prestaties, schaalbaarheid en beheer-eenvoud te garanderen. Werkt u in een team? Beheer gebruikerstoegang nauwkeurig om efficiënt met meerdere personen samen te werken: wijs rollen en rechten toe die zijn aangepast aan elk profiel, bepaal wie toegang heeft tot welke resources en organiseer het werk tussen uw teamleden veilig en eenvoudig. Dit assortiment is dus zo ontworpen dat u meer projecten en klanten efficiënter kunt beheren, terwijl u tijd bespaart en uw kosten optimaliseert, zonder dat u meerdere hostingpakketten nodig heeft. 2) Meer capaciteit om uw projecten te ondersteunen Na de volledige vernieuwing van onze rekeninfrastructuur in 2025, zijn onze webhostingpakketten nu tot 3 keer sneller, met 2 keer zoveel toegewezen rekenkracht. In 2026 ontwikkelen we onze opslagtechnologie verder om nog meer prestaties en betrouwbaarheid te bieden. Al onze hostingpakketten stappen geleidelijk over op SSD-opslag, om snellere toegangstijden en een betere veerkracht bij een 'incident of onderhoud te garanderen. Resultaat: een versterkte servicekwaliteit en een hogere beschikbaarheid van uw sites. We verhogen ook het aantal databases en hun opslagcapaciteit die in onze aanbiedingen zijn inbegrepen.

Wat verandert Velen van u beginnen met één site en ontwikkelen vervolgens andere projecten: blogs, landingspagina's, testomgevingen of klantensites. Omdat onze hosting multi-site is, kunt u meerdere projecten op één plan hosten. Naarmate uw projecten evolueren, nemen de behoeften aan databases op natuurlijke wijze toe. Ons doel is simpel: in plaats van u te dwingen van abonnement te wisselen, integreren we meer resources direct in uw huidige plan. Hiermee kunt u meerdere sites onderbrengen bij één hostingpakket, elk met een eigen database. In de praktijk zorgt dit ervoor dat u kosten kunt verlagen, het beheer kunt vereenvoudigen en meer flexibiliteit kunt bieden om uw projecten te laten groeien. Enkele gebruiksscenario's Host meerdere sites zonder meerdere abonnementen af te sluiten

U kunt meerdere sites beheren vanuit één account, elk met een eigen database. Installeer eenvoudig meerdere CMS'en

WordPress, Joomla!, PrestaShop… implementeer meerdere onafhankelijke projecten zonder beperkingen. Creëer testomgevingen (staging)

Test uw updates in alle veiligheid voordat u ze live zet. Begeleid de groei van uw sites

Grotere databases maken het mogelijk om meer verkeer en inhoud te absorberen zonder onmiddellijke limiet. 3) Prijsontwikkeling: een lagere instapprijs en besparingen op de lange termijn In het kader van deze evolutie verandert onze tariefstructuur met twee doelstellingen: een zeer toegankelijke instapprijs behouden en meer waarde bieden op de lange termijn.

Een zeer scherpe prijs het eerste jaar Voor elk nieuw abonnement is de prijs voor het eerste jaar bewust zeer laag gehouden. Bijvoorbeeld, het Pro-aanbod begint nu vanaf € 1,99 excl. btw/maand voor het eerste jaar. Deze aanpak vergemakkelijkt het lanceren van een nieuw idee, het testen van een concept of het opzetten van een activiteit, zonder hoge initiële kosten. Klanten die nieuwe projecten lanceren, profiteren zo van een van de meest scherpe instapprijzen op de markt. Alle essentiële hostingfuncties blijven inbegrepen: royale e-mailaccounts, een inbegrepen domeinnaam voor het eerste jaar, multi-site, uitgebreide database-resources en verbeterde ondersteuning. Kortom, u behoudt alles wat uw hosting zo waardevol maakt, met meer resources en verbeterde ondersteuning. Besparingen op lange termijn Wij introduceren vooruitbetalingen van 24 en 48 maanden zodat u kunt profiteren van het best mogelijke tarief. De meeste websites zijn bedoeld voor de lange termijn: ze winnen aan zichtbaarheid, verkeer en waarde. Wij willen dat uw hosting deze evolutie op lange termijn ondersteunt. Door een langere looptijd te kiezen, kunt u aanzienlijke besparingen realiseren: 24 maanden = 5 tot 6 maanden bespaard in vergelijking met jaarlijkse verlengingen

in vergelijking met jaarlijkse verlengingen 48 maanden = 16 tot 18 maanden bespaard in vergelijking met jaarlijkse verlengingen Het principe is eenvoudig: hoe langer de looptijd, hoe voordeliger uw maandprijs en hoe voorspelbaarder uw hostingbudget wordt. 4) Verleng nu om uw huidige prijs te behouden Velen van u vertrouwen ons al jaren voor het hosten van hun projecten, en wij willen uw loyaliteit blijven belonen door u in staat te stellen uw huidige tariefvoorwaarden zo lang mogelijk te behouden. U heeft drie mogelijkheden: Nu verlengen: u behoudt uw huidige tarief voor 12 extra maanden.

u behoudt uw huidige tarief voor 12 extra maanden. Niets doen: op de vervaldatum wordt uw aanbod omgezet naar het nieuwe verlengingstarief voor 12 maanden.

op de vervaldatum wordt uw aanbod omgezet naar het nieuwe verlengingstarief voor 12 maanden. Verlengen op de vervaldatum voor 24 of 48 maanden: u profiteert van een degressief maandtarief. Als u uw huidige tarieven wilt behouden, kunt u de verlenging van uw hosting vóór 1 juni 2026 vervroegen. Hiermee kunt u uw prijs vastleggen terwijl u blijft profiteren van de verbeteringen aan uw aanbod. De verlenging kan in een paar klikken worden uitgevoerd vanuit uw klantenzone.Door nu te verlengen, kunt u uw huidige tarief behouden tot 4 jaar extra, terwijl u profiteert van de verbeteringen

bash Kopiëren <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Oude formule Verlenging voor 12 maanden tegen het oude tariefVerlenging voor 24 maanden tegen het oude tariefVerlenging voor 48 maanden tegen het oude tariefNieuwe equivalente formuleNieuwe verlenging 12 maandenNieuwe verlenging 24 maandenNieuwe verlenging 48 maandenStarter - 201619,08 € / 12 maanden

oftewel 1,59 €/maand38,16 € / 24 maanden

oftewel 1,59 €/maand76,32 € / 48 maanden

oftewel 1,59 €/maandStarter - 202731,08 € / 12 maanden

oftewel 2,59 €/maand47,76 € / 24 maanden

oftewel 1,99 €/maand76,32 € / 48 maanden

oftewel 1,59 €/maandPerso - 201639,48 € / 12 maanden

oftewel 3,29 €/maand78,96 € / 24 maanden

oftewel 3,29 €/maand157,92 / 48 maanden

oftewel 3,29 €/maandPerso - 202771,88 € / 12 maanden

oftewel 5,99 €/maand107,76 € / 24 maanden

oftewel € 4,49/maand€ 191,52 / 48 maanden

oftewel € 3,99/maandPro - 2016€ 79,08 / 12 maanden

oftewel € 6,59/maand€ 158,16 / 24 maanden

oftewel € 6,59/maand€ 316,32 / 48 maanden

oftewel € 6,59/maandPro - 2027€ 119,88 / 12 maanden

oftewel € 9,99/maand€ 191,76 / 24 maanden

oftewel € 7,99/maand€ 311,52 / 48 maanden

oftewel € 6,49/maandPerformance1 - 2016 € 131,88 / 12 maanden

oftewel € 10,99/maand€ 263,76 / 24 maanden

oftewel € 10,99/maand€ 527,52 / 48 maanden

oftewel € 10,99/maandPro - 2027€ 239,88 / 12 maanden

oftewel € 19,99/maand€ 383,76 / 24 maanden

oftewel € 15,99/maand€ 623,52 / 48 maanden

oftewel € 12,99/maandPerformance2 - 2016€ 250,68 / 12 maanden

oftewel € 20,89/maand€ 501,36 / 24 maanden

oftewel € 20,89/maand€ 1002,72 / 48 maanden

oftewel € 20,89/maandAgency - 2027€ 467,88 / 12 maanden

oftewel € 38,99/maand€ 743,76 / 24 maanden

oftewel € 30,99/maand€ 1 199,52 / 48 maanden

oftewel € 24,99/maandPerformance3 - 2016€ 356,28 / 12 maanden

oftewel € 29,69/maand€ 712,56 / 24 maanden

oftewel € 29,69/maand€ 1425,12 / 48 maanden

oftewel € 29,69/maandAgency Plus - 2027€ 695,88 / 12 maanden

oftewel € 57,99/maand€ 1103,76 / 24 maanden

oftewel € 45,99/maand€ 1775,52 / 48 maanden

oftewel € 36,99/maandPerformance4 - 2016€ 448,68 / 12 maanden

oftewel € 37,39/maand€ 897,36 / 24 maanden

oftewel € 37,39/maand€ 1794,72 / 48 maanden

oftewel € 37,39/maandAgency Max - 2027€ 923,88 / 12 maanden

oftewel € 76,99/maand€ 1463,76 / 24 maanden

oftewel € 60,99/maand€ 2351,52 / 48 maanden

oftewel € 48,99/maand De tarieven in de bovenstaande tabel zijn exclusief btw. 5) Een herziene en versterkte ondersteuning Voor velen van u is een website veel meer dan een eenvoudig persoonlijk project. Het kan omzet genereren, uw klanten bedienen of uw bedrijfsactiviteiten online presenteren. Wanneer er een probleem optreedt, wilt u niet zomaar een ticket openen: u verwacht duidelijke antwoorden en een snelle oplossing. Wij hebben rekening gehouden met deze verwachtingen en versterken onze ondersteuning om deze toegankelijker, responsiever en relevanter te maken wanneer u begeleiding nodig heeft.

Dit is hoe uw ondersteuningservaring zal evolueren: Ondersteuning beschikbaar wanneer u die nodig heeft Wij rollen geleidelijk een beschikbaarheid van 24/7 uit, met meer contactkanalen zodat u ons op elk moment kunt bereiken, of u nu een nieuwe site lanceert, een noodgeval beheert of advies nodig hebt. Snellere antwoorden Een verbeterde chatervaring stelt u in staat om snel contact op te nemen met onze teams en duidelijke antwoorden te krijgen met kortere wachttijden. Vereenvoudigde menselijke interactie U kunt ons rechtstreeks vanuit uw browser bellen of vragen om door een van onze adviseurs te worden teruggebeld, zodat u hulp krijgt op de manier die u het beste uitkomt. Versterkte begeleiding en opvolging Wij hanteren een proactievere benadering van ondersteuning, die zich niet beperkt tot het oplossen van incidenten, maar er ook op gericht is om u te adviseren en te helpen bij het vooruithelpen van uw projecten. Ons doel is eenvoudig: u in staat stellen om gemakkelijker en sneller hulp te krijgen, wanneer u die nodig hebt. Of u nu een site lanceert, updates beheert of een probleem oplost, wij blijven investeren om een steeds vloeiendere klantervaring te bieden. Deze verbeteringen weerspiegelen onze toewijding om zowel beginners als gevorderde gebruikers te ondersteunen met betrouwbare en toegankelijke ondersteuning. Deze worden geleidelijk uitgerold om kwaliteit en stabiliteit te garanderen. 6) Specifieke aanbiedingen voor partners en bureaus (binnenkort beschikbaar) Sommige klanten gaan verder dan het beheer van hun eigen sites. Zij ontwerpen, implementeren en verkopen volledige webomgevingen voor hun klanten, inclusief hosting, domeinnamen, e-maildiensten en andere oplossingen, soms onder hun eigen merknaam. Wederverkopers en bureaus opereren vaak binnen het gehele OVHcloud-ecosysteem en hebben behoefte aan oplossingen die zijn aangepast aan omgevingen met meerdere klanten en meerdere diensten.

Dit houdt doorgaans in: Updates coördineren over meerdere klantomgevingen

over meerdere klantomgevingen De beschikbaarheid en prestaties garanderen van alle gehoste projecten

van alle gehoste projecten Snel reageren bij impact op klantendiensten

bij impact op klantendiensten Kosten en marges optimaliseren op het niveau van de dienstenportfolio Dit is de reden waarom we een aanbod voorbereiden dat specifiek is ontworpen voor deze toepassingen. Dit toekomstige partneraanbod zal onder meer het volgende omvatten: Premium en prioritaire ondersteuning , met duidelijkere escalatietrajecten voor kritieke situaties

, met duidelijkere escalatietrajecten voor kritieke situaties Preferentiële tarieven , aangepast aan multi-productportfolio's

, aangepast aan multi-productportfolio's Beheertools speciaal voor bureaus , om de implementatie, monitoring en het onderhoud van meerdere diensten voor uw klanten te vereenvoudigen Meer details worden binnenkort gedeeld. We kijken ernaar uit om dit aanbod in samenwerking met ons partnerecosysteem te ontwikkelen. 7) Nieuwe functies We blijven ons webhostingplatform verbeteren, met verschillende grote ontwikkelingen die al in gang zijn gezet.