Elektronische facturatie: waarom bepaalde informatie essentieel is

Vanaf 1 september 2026 wordt de elektronische facturatie van kracht voor l'alle bedrijven en verenigingen die in Frankrijk btw-plichtig zijn.Bij OVHcloud hebben we ervoor gekozen om op deze overgang te anticiperen om onze klanten onder de beste omstandigheden te begeleiden. Daarom nodigen wij de betrokken klanten uit om bepaalde informatie in hun klantenzone te controleren of aan te vullen.Wat verandert er met elektronische facturatie

Een elektronische factuur moet voldoen aan strikte criteria voor formattering en opmaak om automatisch via erkende platforms te kunnen worden verwerkt. Deze vereist daarom betrouwbare en actuele administratieve gegevens.

Het doel van deze hervorming is:

het verminderen van de risico's op fouten of btw-fraude;

het vereenvoudigen van de administratieve processen van bedrijven;

het versnellen van de betalingstermijnen;

het mogelijk maken van een betere opvolging van de economische activiteit (e-reporting).

Twee belangrijke data om te onthouden

Vanaf 1 september 2026:

Alle betrokken bedrijven en verenigingen moeten in staat zijn om elektronische facturen te ontvangen.

Grote bedrijven en middelgrote ondernemingen (MKB) moeten hun facturen in elektronisch formaat uitreiken. Vanaf 1 september 2027:

De uitgifteverplichting wordt uitgebreid naar kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en micro-ondernemingen.

Bereid u vandaag nog voor

Om een soepele overgang naar elektronische facturatie te garanderen, moeten bepaalde gegevens die aan klantaccounts zijn gekoppeld, volledig, nauwkeurig en actueel zijn. In dit kader worden klanten verzocht om:

de gegevens met betrekking tot hun organisatie te controleren of aan te vullen;

hun adres voor elektronische facturatie in te vullen.

Deze gegevens maken het mogelijk om de conformiteit en de correcte verzending van facturen in het nieuwe formaat te garanderen.

Bij gebrek aan volledige verplichte wettelijke gegevens op 1 september, zou OVHcloud niet in staat zijn om facturen uit te reiken die voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Bijgevolg:

wij kunnen hen niet identificeren als btw-plichtige entiteiten en moeten hen als particuliere klanten beschouwen;

hun facturen worden behandeld als die van een particulier, waarvoor btw-aftrek niet van toepassing is;

de geautomatiseerde integratie in hun boekhouding wordt niet geactiveerd;

de betreffende klanten zouden niet voldoen aan onze algemene verkoopvoorwaarden.

Mijn gegevens nu controleren



Toegewijd aan onze klanten

Elektronische facturatie vormt een belangrijke evolutie voor alle Franse bedrijven.

Bij OVHcloud zetten wij ons in om onze klanten te ondersteunen bij hun ontwikkeling en hun groeidoelstellingen. In dit kader verbinden wij ons ertoe hen te ondersteunen bij deze overgang, met name door te communiceren over de acties die moeten worden ondernomen om te anticiperen op de komende veranderingen.

Verdere mogelijkhedenWij nodigen u uit om regelmatig de officiële bronnen te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste informatie die beschikbaar wordt gesteld door de Direction Générale des Finances Publiques

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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.