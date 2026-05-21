DNS-records: begrijpen wat hun rol is en hoe SVCB/HTTPS verandert

Je ziet hem nooit. Maar zonder DNS zou geen enkele website toegankelijk zijn, geen e-mails kunnen worden gedistribueerd en geen enkele online service werkt goed.

De kern van dit systeem wordt gevormd door DNS-records, die de manier structureren waarop services op internet worden weergegeven. Ze evolueren met moderne webarchitecturen. Bij OVHcloud betekent dit onder meer ondersteuning voor SVCB- en HTTPS-records.

Ga terug naar de belangrijkste DNS-records en hun rol om deze nieuwe functies beter te begrijpen.

DNS in enkele woorden

Het Domain Name System (DNS) vertaalt een domeinnaam naar een IP-adres dat de machines kunnen begrijpen. Wanneer een bezoeker een webadres invoert (zoals "www.exemple.com"), wordt er een verzoek verzonden om de betreffende server te identificeren.

Deze fase, die DNS-resolutie wordt genoemd, is gebaseerd op verschillende soorten records, die elk een specifieke rol vervullen.

De meest voorkomende DNS-records

Sommige records zijn onmisbaar bij het configureren van een domein. Dit zijn de belangrijkste types in een DNS-zone.

A en AAAA: een site toegankelijk maken

Om een website bereikbaar te maken, moet de domeinnaam aan een IP-adres zijn gekoppeld. Dit is de rol van A- (IPv4) en AAAA- (IPv6) records.

Ze vormen de basis van de DNS-resolutie en stellen browsers in staat om de server te bereiken die de site host.

CNAME: maak een alias tussen twee domeinnamen

Met een CNAME-record kunt u een domeinnaam laten wijzen naar een andere domeinnaam zonder deze direct aan een IP-adres te koppelen. Zo kan "blog.exemple.com" verwijzen naar "exemple.com", wat dubbel werk in de configuratie voorkomt.

⚠️: een CNAME kan niet worden geconfigureerd aan de basis van een domein ("exemple.com"). Het wordt alleen gebruikt op subdomeinen, zoals "blog.exemple.com".

MX: beheren van het ontvangen van e-mails

MX-records (Mail Exchange) geven aan welke servers e-mails voor een domein moeten verwerken. Ze spelen een centrale rol in de distributie van berichten en in de betrouwbaarheid van de berichtgeving.

TXT: een domein controleren en de beveiliging versterken

Met TXT-records kunt u aanvullende informatie aan een domein koppelen. Ze worden met name gebruikt om zijn eigendom bij externe diensten te bewijzen en om e-mails te beveiligen.

Mechanismen als SPF, DKIM of DMARC zijn gebaseerd op TXT-records om identiteitsdiefstal en spam te beperken.

SVCB en HTTPS: Waarvoor dienen deze nieuwe DNS-records?

Bij het DNS-resolutieproces krijgt de browser de informatie die nodig is om contact op te nemen met een server.

De SVCB-records (Service Binding) en HTTPS-records breiden deze stap uit door meer in detail aan te geven hoe u toegang krijgt tot de service.

Hiertoe behoren ondersteunde protocollen (HTTP/2 of HTTP/3), de voorkeursserver en bepaalde technische parameters voor het optimaliseren van de verbinding.

Door deze informatie direct bij de probleemoplossing door te geven, beperken ze bepaalde intermediaire communicatie tussen de browser en de server. Dit mechanisme helpt de prestaties en de laadtijd van websites te verbeteren.