Lessen van scale-ups die infrastructuur ontwerpen voor groei – plus 6 andere inspirerende use cases

Een bedrijf opschalen is nooit lineair. Groei creëert nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe druk. De echte test ligt in het wendbaar blijven terwijl sterke technische fundamenten worden gebouwd die innovatie laten bloeien.

In alle sectoren schalen ambitieuze teams sneller en slimmer met cloudinfrastructuren die zich aan hen aanpassen, niet andersom.

In deze blog delen twee OVHcloud-experts – Emma Dennard, Managing Director Corporate UK, Nederland, de Scandinavische landen & Canada; en Sylvie Houlière Mayca, Managing Director Corporate Frankrijk Belux & MEA – inzichten en voorbeelden van de scale-ups die uitdagingen ombuigen naar tastbaar succes.

Of je nu een AI-innovator of digitale pionier bent, dit zijn manieren waarop bedrijven kunnen triomferen wanneer openheid, schaalbaarheid en transparantie gecombineerd worden met technische creativiteit.

Intelligentie omzetten in impact

Emma Dennard

Voor veel bedrijven die AI bouwen, is de grootste barrière niet de verbeelding. Het is integratie. De Zweedse scaleup Hopsworks weet dat beter dan de meeste. Hun platform is ontstaan uit een universitair onderzoeksproject en helpt ontwikkelaars om alles te versnellen, van beeldherkenning tot fraudedetectie en LLM-training.

Toen Hopsworks OVHcloud voor het eerst ontmoette, was het team gefrustreerd door hyperscale-tools die niet goed samenwerkten en complexe cloudprijzen. Wat het bedrijf nodig had, was vrijheid. Vrijheid om snel te innoveren, open te blijven en groei op hun voorwaarden te beheren.

Door deel te nemen aan het OVHcloud Startup Programma heeft Hopsworks hun serverless aanbod gemigreerd naar OVHcloud Public Cloud, gebruikmakend van S3-compatibele Object Storage en open-source frameworks om wendbaar te blijven terwijl AI evolueert. Het resultaat? 62% besparing op cloudkosten, waardoor kapitaal vrijkomt voor nieuwe strategische projecten.

Bovendien heeft Hopsworks de lock-in vermeden die innovatie kan vertragen. Met de voorspelbare prijzen van OVHcloud, Europese soevereiniteit en open standaarden, kreeg het bedrijf de flexibiliteit om zich te blijven aanpassen.

Lees meer over hoe Hopsworks AI-innovatie schaalt zonder iets te hoeven compromiteren: (

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Advies van Emma:

AI gaat snel, maar goede beslissingen overleven de hype. Wendbaar blijven betekent verder denken dan de volgende release en plannen voor wat daarna komt.

De AI-game verbeteren

Emma Dennard

Voordat de wereld het had over generatieve AI, gebruikte Leetify al machine learning om gamers te helpen verbeteren. Het AI-coachingplatform analyseert de prestaties van spelers in Counter-Strike: Global Offensive, en geeft direct feedback na elke wedstrijd.

Dat vereist serieuze bandbreedte. In 2022 verwerkte Leetify meer dan twee miljoen wedstrijden per maand, waarbij in real-time ongeveer 70TB aan data werd verplaatst. Elke vertraging, uitval of DDoS-aanval kan verloren spelers betekenen. En verloren vertrouwen.

Door OVHcloud Dedicated Servers te combineren met Public Cloud, verkreeg Leetify zowel meer betrouwbaarheid als flexibiliteit: 99,99% uptime, onbeperkt meterloos verkeer en de mogelijkheid om onmiddellijk op te schalen tijdens de piekuren van een toernooi.

Dit resulteerde in ongeveer 50% lagere kosten en ononderbroken prestaties voor spelers wereldwijd. Voor een snel bewegend team dat AI in gaming pioniert, betekent die stabiliteit besparingen, maar ook vrijheid om te innoveren, experimenteren en winnen.Zie meer over hoe Leetify concurrentiegericht blijft met de betrouwbaarheid van OVHcloud:

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Advies van Emma:

Soms is de beste technologie de technologie waar je niet over na hoeft te denken. Wanneer dingen gewoon werken, kan je team zich concentreren op wat echt belangrijk is – innovatie en groei.

Betrouwbaarheid opnieuw uitvinden

Sylvie Houlière Mayca

In een tijd van disruptie staan weinig namen voor zoveel vertrouwen als Ravensburger. Het Duitse bedrijf stimuleert al meer dan een eeuw creativiteit door middel van spellen, boeken en puzzels die miljoenen gezinnen uit hun hoofd kennen. Maar zelfs traditie moest transformeren.

Naarmate de wereldwijde business van Ravensburger groeide, groeide ook de digitale voetafdruk. De go-to-marketstrategie van het merk combineert fysieke detailhandel met een zeer goed lopend e-commerceplatform. Beide moeten naadloos presteren, altijd.

Op piekmomenten zoals met kerstmis of gedurende lockdowns die tijdens de COVID-19-pandemie werden ingevoerd, kon het verkeer naar de online winkel van de ene op de andere dag sterk toenemen. De plaatselijke infrastructuur van het bedrijf kon het simpelweg niet bijbenen. De uitdaging was duidelijk: lever dezelfde premium ervaring voor elke klant, op elk moment, zonder onderbreking.

Ravensburger migreerde hun online business naar OVHcloud Hosted Private Cloud (HPC), en verkreeg een infrastructuur die gebouwd is voor flexibiliteit, hoge beschikbaarheid en internationale reikwijdte. Met compute-, opslag- en netwerkmiddelen afgestemd op prestaties, worden vraagpieken automatisch afgehandeld.Nu, met de fundamenten van hun e-commerce veiliggesteld, draait het volgende hoofdstuk van Ravensburger helemaal om intelligentie. Dit betekent AI gebruiken om klantprofielen beter te begrijpen en producten af te stemmen op kinderen en gezinnen wereldwijd.

Leer meer over hoe Ravensburger veerkracht en groei combineert met OVHcloud: Advies van Sylvie:

Wanneer een bedrijf uitbreidt, heb je infrastructuur nodig die met het bedrijf opschaalt. Focus niet alleen op de directe behoeften, kies een partner die met je meegroeit.

Cultiveren van duurzame groei

Sylvie Houlière Mayca

Landbouw is misschien niet altijd de eerste industrie die met AI wordt geassocieerd, maar de Colombiaanse scaleup Manglar laat zien hoe technologie deze vitale sector op betekenisvolle wijze kan verbeteren en ondersteunen. Gefocust op agrotech-innovatie, gebruikt het bedrijf dronebeelden en machine learning om gewassen te monitoren, problemen vroegtijdig te detecteren en de opbrengst duurzaam te verbeteren.

Toen Manglar voor het eerst samenwerkte met OVHcloud, had het team een manier nodig om snelle groei in balans te brengen met voorspelbare kosten en prestaties. Wat begon als een zoektocht naar efficiënte opslag, ontwikkelde zich tot een samenwerking op grote schaal voor infrastructuur. Door OVHcloud GPU-instanties voor training en inferentie en opslagservers voor gegevensverwerking te integreren, voert Manglar nu high-performance beeldanalyse uit die real-time inzichten levert aan boeren in Colombia, Mexico en Brazilië. Maar het bedrijf gaat nog veel verder en heeft plannen om uit te breiden naar de VS en Argentinië.

Voor een bedrijf dat opereert op het snijvlak van technologie en het milieu, zijn betrouwbaarheid en governance alles. De transparante prijsstelling, open architectuur en toegewijde lokale ondersteuning van OVHcloud hebben Manglar geholpen om middelen te optimaliseren, het vertrouwen van investeerders te behouden en verantwoordelijk te groeien - zowel technisch als financieel.

Achter het succes staat een team van bouwers die datawetenschap met een doel combineren. Deze ingenieurs hebben inferentiemodellen verfijnd om snellere, nauwkeurigere voorspellingen te leveren, terwijl het leiderschap zich richt op het schalen van de impact op economische en ecologische niveaus. Het is een model voor hoe innovatie kan helpen duurzaamheid te bevorderen, in plaats van deze te belasten.

De volgende stappen voor Manglar omvatten de volledige migratie van hun ML- en inferentieworkloads naar OVHcloud, wat H100- of H200 GPU-beschikbaarheid vereist. Dit zal zorgen voor efficiënter schalen terwijl de verwerkingssnelheid verbetert. Een deel van het OVHcloud-verschil is het vermogen om infrastructuur om te zetten in een groeimotor, terwijl governance en impact voorop staan.

Advies van Sylvie: Kies een cloudpartner die flexibiliteit, persoonlijke begeleiding en echte menselijke ondersteuning biedt, niet alleen infrastructuur. Met de juiste samenwerking stopt de cloud met slechts een technische oplossing te zijn en wordt het een krachtige versneller voor de groei van jouw bedrijf.

Schaal slimmer – 6 inspirerende use cases

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Heropbouw voor wendbaarheid Webmecanik

transformeerde hun monolithische infrastructuur in een gedistribueerd platform om beter te voldoen aan de groeiende vraag. Door de Kubernetes-oplossing van OVHcloud te adopteren, verkreeg het bedrijf schaalbaarheid, verbeterde prestaties en verhoogde betrouwbaarheid. Webmecaniks toewijding aan klantgerichte automatisering betekent dat het marketingoplossingen levert die zich dynamisch kunnen aanpassen aan de behoeften van de klant.Ontdek

hier hoe Webmecanik opschaalde voor succes.2.

Beheersen van momentum Programmatisch adverteren vereist snelheid, precisie en betrouwbaarheid.

Nexx360 maakte gebruik van de Kubernetes-infrastructuur van OVHcloud om hun advertentieplatform wereldwijd op te schalen, met behoud van hoge prestaties, zelfs tijdens pieken in de advertentielevering. Dankzij het innovatieve gebruik van automatisering door het team in campagne-optimalisatie opvallen ze op als bouwers die digitale marketingoperaties transformeren.Leer

hier hoe Nexx360 flexibel en kostenefficiënt blijft in de cloud.3.

Verbeteren van de gebruikerservaring CUX.io

, een platform voor UX-automatisering, had op maat gemaakte hosting nodig om unieke workloads te beheren en consistente gebruikerservaringen te leveren. OVHcloud bood op maat gemaakte cloudoplossingen die stabiliteit en prestaties waarborgden. CUX.io's toewijding aan het meten van elke interactie om UX te optimaliseren, toont het creatieve denken aan achter technische schaalvergroting.Zie

hier hoe CUX.io de gebruikerservaring op meerdere platforms optimaliseerde.4.

Nieuwe grenzen stellen Floatplane's

hybride cloudbenadering combineert bare-metal servers met Managed Kubernetes, waardoor snelle schaalvergroting mogelijk is terwijl de latentie voor hun videostreamingdienst laag blijft. Wat Floatplane onderscheidt, is de focus op gemeenschapsgedreven levering van content, waardoor zowel makers als kijkers profiteren van een naadloze ervaring, zelfs wanneer het platform groeit.Leer

hier hoe Floatplane kijkers betrokken houdt.5.

Leiden met helderheid Lota.cloud

streeft ernaar een leider te worden in FinOps en heeft gekozen voor de beheerde diensten van OVHcloud om de activiteiten te stroomlijnen en tegelijkertijd te zorgen voor naleving van de regelgeving. Door schaalbare cloudoplossingen te integreren, kan Lota.cloud complexe financiële processen ondersteunen zonder in te boeten op snelheid of flexibiliteit. De toewijding van het bedrijf aan transparante, datagestuurde besluitvorming benadrukt de zorgvuldige planning voor bouwers die zich in risicovolle sectoren bevinden.Leer

hier hoe Lota.cloud hun logistieke platform moeiteloos heeft opgeschaald.6.

Verantwoord groeien Als toonaangevende aanbieder van gezondheidszorganalyses vertrouwt

IAMDS op OVHcloud om gevoelige patiëntgegevens veilig te beheren terwijl de diensten in meerdere regio's worden opgeschaald. Door veilige infrastructuur te combineren met flexibele cloudoplossingen, zorgt IAMDS voor naleving van strikte regelgeving terwijl real-time analyses mogelijk worden gemaakt die betere patiëntresultaten bevorderen.Ontdek

hier hoe IAMDS veilige, schaalbare digitale oplossingen levert.Groei en impact met vertrouwen stimuleren

Bedrijven gedijen wanneer hun infrastructuur flexibel, betrouwbaar, transparant en kostenvoorspelbaar is. Of het nu gaat om het aandrijven van AI-platforms, het mogelijk maken van wereldwijde e-commerce of het ondersteunen van high-performance gaming, OVHcloud stelt teams in staat zich te concentreren op wat het belangrijkst is: innovatie, groei en tastbare resultaten.

De juiste cloudpartner biedt de technologie die je nodig hebt. Dat is duidelijk. Maar het legt ook de basis voor strategische besluitvorming, internationale uitbreiding en succes op lange termijn. Met robuuste infrastructuur, open standaarden en responsieve ondersteuning kunnen bedrijven met vertrouwen opschalen en piekperiodes opvangen terwijl bouwers energie investeren in het bevorderen van hun visie in plaats van het beheren van technische obstakels.

Ontdek hier hoe OVHcloud jouw bedrijf kan helpen om met vertrouwen op te schalen.

Explore how OVHcloud can help your business scale with confidence here.