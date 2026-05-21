Extra IPv4: nieuwe tarieven

De laatste jaren is de uitputting van IPv4 werkelijkheid geworden, waardoor de prijzen in 2022 zijn gestegen tot gemiddeld $50 per IP. Desondanks blijven we u onze IPv4-services voor de beste prijs bieden, zodat u zich kunt concentreren op het bouwen van geschikte en kosteneffectieve infrastructuren. Nu moeten we onze prijzen echter aanpassen aan de huidige marktsituatie.

Doorzichtigheid staat altijd centraal in onze aanpak en daarom willen we u de volgende prijsontwikkelingen meedelen.

Vanaf 6 oktober 2022 bedraagt de prijs van extra nieuwe IPv4-abonnementen (ook wel failover-IP genoemd) € 1,50 per maand en per IP (exclusief belastingen), zonder installatiekosten en zonder'vaste looptijd.

Voor de bestaande extra IPv4-abonnementen en om het tarief van de nieuwe abonnementen te volgen, zullen we deze nieuwe tarieven geleidelijk integreren voor de Additional IP-abonnementen die vóór 6 oktober 2022 werden afgesloten:

Vanaf 1 december 2022 worden bestaande abonnementen gefactureerd tegen een prijs van € 0,50 per maand en per IP (exclusief belastingen); Vanaf 1 april 2023 worden bestaande abonnementen gefactureerd tegen een prijs van € 1,00 per maand en per IP (exclusief belastingen); Vanaf 1 september 2023 worden bestaande abonnementen gefactureerd tegen een prijs van € 1,50 per maand en per IP (exclusief belastingen).

Specifiek voor So you Start producten

Het tarief voor (nieuwe en bestaande) abonnementen op de Additional IP-service (extra IPv4, gegeolokaliseerde en failover) zal geleidelijk evolueren als volgt:

Vanaf 1 maart 2023 worden de abonnementen gefactureerd tegen de prijs van € 0,50 excl. btw per maand en per IP ; Vanaf 30 maart 2023 € 1,00 excl. btw per maand en per IP ; Vanaf 1 september 2023 € 1,50 excl. btw per maand en per IP .

Onze inzet voor innovatie

Al 20 jaar levert OVHcloud altijd uitgebreide diensten en innovatieve producten door zwaar te investeren in haar infrastructuur en R&D. Dankzij deze aanpak kunnen we nieuwe connectiviteitsdiensten aanbieden: Bring Your Own IP, Floating IP's for Public Cloud, Load Balancer as a Service, IPv6, etc.

Deze services kunnen u helpen betrouwbare, reversibele en krachtige netwerkarchitecturen te bouwen om uw eigen innovatie te ondersteunen.

OVHcloud'streeft ernaar haar gebruikers- en'gebruikerscommunity te blijven bedienen door'een van de meest concurrerende IPv4-diensten op de markt aan te bieden.

Onze extra IPv4-adressen bieden talrijke functies: failover-mogelijkheid, IP-geolocatie, reverse DNS.

De reputatie van IP-adressen garanderen met een krachtige investering tegen blacklisting.

De productiviteit en de ervaring voor het beheer van IP-adressen in het OVHcloud Control Panel verbeteren.

Alternatieven voor extra IPv4

Als alternatief, als u uw eigen IPv4-adressen heeft, hebben we onlangs de service Bring Your Own IP (BYOIP) gelanceerd. Met dit laatste kunt u ze naar OVHcloud importeren en ze dankzij de failover-mogelijkheid gebruiken als extra IPv4-adressen. Klik hier voor meer informatie over BYOIP.

Alle extra IPv4-adressen (simpel en blok, al dan niet geïmporteerd) kunnen worden beheerd vanuit uw OVHcloud Control Panel, onder "Network", vervolgens "Publieke IP-adressen" of door gebruik te maken van de dedicated OVHcloud API's.

We bieden ook IPv6-adressen voor het merendeel van onze producten (Bare Metal-servers, Public Cloud Compute-instances, VPS, Load Balancer, etc.) en we zullen de lijst met compatibele producten verder uitbreiden. U kunt toekomstige IPv6-verbeteringen volgen met onze publieke infrastructuur roadmap op GitHub.

Ons team blijft beschikbaar om de huidige marktsituatie of uw situatie te bespreken en u te ondersteunen bij uw toekomstige projecten. Als u nog vragen hebt, kunt'u contact met ons opnemen.

Voor welke producten geldt dit?

Hieronder vindt u de lijst van getroffen diensten, evenals het nieuwe tarief voor een extra IPv4-adres en/of IP-blok:

Bare Metal-servers (waaronder Eco-servers), Public Cloud- en Load Balancer-projecten