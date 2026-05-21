VPS 2027: Una nuova gamma progettata per progetti all'avanguardia
OVHcloud introduce la gamma VPS 2027, una nuova generazione di piani VPS che offre più opzioni di configurazione per le diverse esigenze di progetto.
Al centro di questa nuova gamma c'è VPS 1, un nuovissimo modello di riferimento entry-level progettato per configurazioni più leggere. Mentre il precedente piano VPS di fascia entry-level iniziava a €6,50/mese, VPS 1 inizia a €3,81/mese escl. VAT, rendendo più semplice lanciare ambienti di test, server di sviluppo, progetti collaterali e carichi di lavoro leggeri.
In un contesto globale di aumento dei costi dei componenti hardware, questo nuovo modello VPS riflette la nostra attenzione al miglioramento della gamma, mantenendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo per i clienti.
Da notare: se attualmente utilizzi un servizio VPS 2026 o uno dei suoi predecessori, non ci sarà alcuna modifica automatica al tuo VPS esistente. La tua configurazione, infrastruttura, storage NVMe locale e la tariffazione rimangono invariate. Non è prevista alcuna migrazione forzata e non esiste alcun requisito di aggiornamento per la compatibilità.
Cosa c'è di nuovo nel VPS 2027?
La gamma VPS 2027 introduce una nuova lineup standalone, con modelli progettati per supportare diversi casi d'uso, dagli ambienti leggeri a carichi di lavoro più intensivi in termini di risorse.
Il nuovo VPS 1 è progettato per i clienti che necessitano di una configurazione più piccola per iniziare rapidamente. Può essere utilizzato per ambienti di test, progetti di sviluppo, applicazioni personali o altri carichi di lavoro standard che non richiedono un piano VPS più grande.
Per progetti che richiedono più risorse, la gamma VPS 2027 comprende anche VPS 2, VPS 3 e VPS 4, con capacità di CPU, RAM e archiviazione superiori.
La gamma VPS 2027 include attualmente:
Tutti i modelli includono IPv4 e IPv6, traffico illimitato e un SLA del 99,9%.
Puoi rivedere la gamma VPS 2027 dalla pagina VPS di OVHcloud.
Cosa significa questo per i clienti VPS esistenti?
Soprattutto, il tuo attuale servizio VPS non verrà modificato automaticamente.
Significa anche:
- il tuo VPS attuale mantiene la sua configurazione tecnica esistente;
- la tua memoria NVMe locale rimane inclusa;
- la tua infrastruttura non cambia;
- il tuo prezzo attuale non cambia;
- non viene applicata alcuna migrazione forzata.
È possibile continuare a utilizzare il servizio VPS corrente così com'è.
Se decidi di passare a un piano VPS 2027, si applicano le regole di prezzo e di aggiornamento del 2027. Prima di apportare qualsiasi modifica, ti consigliamo di verificare la configurazione di destinazione, il prezzo e le opzioni disponibili per assicurarti che il nuovo modello soddisfi i tuoi requisiti di carico di lavoro.
Future-proofing i tuoi costi: Prossima flessibilità di storage
In OVHcloud, ascoltiamo costantemente il tuo feedback e stiamo cercando modi per ottimizzare i costi della tua infrastruttura.
Per aiutarti ad adattarti alle mutevoli esigenze del progetto, i nostri team stanno attualmente sviluppando nuove opzioni di storage cloud-native per la gamma VPS 2027. Presto, potrete godere di un'infrastruttura di storage su misura per i vostri specifici casi d'uso. Potrai scegliere il nostro storage distribuito ad alta resilienza, distribuito su più server all'interno dello stesso datacenter e incluso di default, oppure optare per il nostro storage locale NVMe ultraveloce per le tue applicazioni più esigenti.
Restate sintonizzati sulla nostra roadmap pubblica per ulteriori aggiornamenti su questa distribuzione.
Quando VPS 2027 potrebbe essere rilevante per le tue esigenze?
Potresti decidere di passare alla gamma VPS 2027 se:
- stai pianificando un nuovo deployment;
- hai bisogno di un VPS leggero con alta disponibilità al lancio;
- hai bisogno di una configurazione più piccola per test, sviluppo o progetti secondari;
- vuoi scalare a un modello VPS più elevato;
- vuoi beneficiare delle opzioni di flessibilità di storage imminenti;
- hai bisogno di archiviazione NVMe locale per carichi di lavoro con requisiti I/O più elevati.
Se la tua attuale configurazione VPS soddisfa ancora le tue esigenze, non sono necessarie azioni. Per i nostri nuovi clienti VPS 2027, benvenuti nella nuova gamma.
Riepilogo
La gamma VPS 2027 è ora disponibile per le nuove distribuzioni. Introduce un nuovissimo modello VPS 1, progettato per progetti leggeri e a partire da €3,81/mese escl. IVA, oltre a modelli VPS aggiuntivi per progetti che richiedono più risorse.
Per i clienti esistenti, non c'è alcuna migrazione automatica e nessun aggiornamento immediato richiesto. Il tuo VPS attuale rimane invariato. Se scegli di passare a VPS 2027, si applicano le nuove regole di prezzo e di aggiornamento.
Guardando avanti, OVHcloud prevede di introdurre prossime opzioni di flessibilità dello storage per aiutarti a scegliere la migliore infrastruttura adattata ai tuoi carichi di lavoro.
Puoi rivedere i modelli e le opzioni disponibili per i VPS 2027 nella pagina VPS di OVHcloud.