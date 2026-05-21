VPS 2027: Una nuova gamma progettata per progetti all'avanguardia

OVHcloud introduce la gamma VPS 2027, una nuova generazione di piani VPS che offre più opzioni di configurazione per le diverse esigenze di progetto.

Al centro di questa nuova gamma c'è VPS 1, un nuovissimo modello di riferimento entry-level progettato per configurazioni più leggere. Mentre il precedente piano VPS di fascia entry-level iniziava a €6,50/mese, VPS 1 inizia a €3,81/mese escl. VAT, rendendo più semplice lanciare ambienti di test, server di sviluppo, progetti collaterali e carichi di lavoro leggeri.

In un contesto globale di aumento dei costi dei componenti hardware, questo nuovo modello VPS riflette la nostra attenzione al miglioramento della gamma, mantenendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo per i clienti.

Da notare: se attualmente utilizzi un servizio VPS 2026 o uno dei suoi predecessori, non ci sarà alcuna modifica automatica al tuo VPS esistente. La tua configurazione, infrastruttura, storage NVMe locale e la tariffazione rimangono invariate. Non è prevista alcuna migrazione forzata e non esiste alcun requisito di aggiornamento per la compatibilità.

Cosa c'è di nuovo nel VPS 2027?

La gamma VPS 2027 introduce una nuova lineup standalone, con modelli progettati per supportare diversi casi d'uso, dagli ambienti leggeri a carichi di lavoro più intensivi in termini di risorse.

Il nuovo VPS 1 è progettato per i clienti che necessitano di una configurazione più piccola per iniziare rapidamente. Può essere utilizzato per ambienti di test, progetti di sviluppo, applicazioni personali o altri carichi di lavoro standard che non richiedono un piano VPS più grande.

Per progetti che richiedono più risorse, la gamma VPS 2027 comprende anche VPS 2, VPS 3 e VPS 4, con capacità di CPU, RAM e archiviazione superiori.

La gamma VPS 2027 include attualmente: