🎙️ Pillole Tech #32 - 29 agosto 1997, non siamo mai stati così vicini
👤 Invitato: David Pilato
- Bluesky: @pilato.fr
- LinkedIn: @dadoonet
- X: @dadoonet
🗓️ Data di registrazione: 22 ottobre 2026
👤 Presentazione di David – ⏱️ 1″12
Apriamo questa puntata con il nostro ospite, recentemente nominato Java Champion! L’occasione giusta per parlare di questo importante riconoscimento, dell’uscita di FSCrawler 3.0 e della sua serie di articoli dedicati a Lucene.
- https://david.pilato.fr/posts/2026-09-22-well-im-a-java-champion-now/
- https://discuss.elastic.co/t/announcement-fscrawler-3-0-released/389938
- https://david.pilato.fr/series/lucene-bean-search/
📰 Novità tech
🤖 Intelligenza Artificiale – ⏱️ 45″06
Partiamo con un tema particolarmente caldo, la sicurezza degli LLM. Cosa succede quando gli agenti IA iniziano a cercare le vulnerabilità, accedere senza autorizzazione a immagini private o tentare un attacco informatico al sito dell’ONU?
https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387601/Des-agents-IA-d-OpenAI-ont-accede-sans-autorisation-a-des-images-privees-appartenant-a-des-utilisateurs-de-ChatGPT-et-les-ont-publiees-sur-le-Web-ce-qui-interroge-sur-le-controle-de-l-IA-dans-l-entreprise/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387697/Les-agents-IA-d-OpenAI-tentent-de-pirater-le-site-de-l-ONU-par-force-brute-avec-16-000-tentatives-apres-l-incident-de-Hugging-Face-et-l-acces-d-agents-IA-au-site-du-gouvernement-americain/
Il rovescio della medaglia? L’IA individua le vulnerabilità più velocemente di quanto la maggior parte dei team riesca a correggerle.
- https://unit42.paloaltonetworks.com/frontier-ai-vulnerability-burst/
- https://www.darkreading.com/application-security/ai-vulnerability-surge-manageable-than-first-feared
Davanti a questi rischi, la comunità scientifica si sta mobilitando. In una lettera aperta sull’IA e la cybersicurezza, due figure di spicco dell’IA e oltre 400 ricercatori chiedono di disconnettere immediatamente i modelli da Internet e creare un organismo internazionale di governance.
- https://ai-security-letter.org/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388146/Deux-parrains-de-l-IA-et-plus-de-400-scientifiques-exigent-que-les-modeles-soient-immediatement-deconnectes-d-Internet-et-qu-un-organisme-international-de-gouvernance-soit-cree/
È poi il momento di parlare dei nuovi modelli, con un ritorno particolarmente ricco di novità per Anthropic, OpenAI, Mistral AI e Typesafe.
- https://www.anthropic.com/claude-sonnet-5-5
- https://thenewstack.io/claude-sonnet-55-launch/
- https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/
- https://mistral.ai/fr/news/mistral-large-4/
- https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev
Per chiudere il capitolo dedicato all’IA, GitHub ci regala un perfetto esempio di autoreferenzialità riscrivendo il runtime di Copilot in Rust… con l’aiuto dello stesso Copilot.
- https://www.programmez.com/node/40198
- https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/migrating-the-github-copilot-runtime-to-rust-using-copilot/
🏗️ Infra as Code/Infrastruttura – ⏱️ 1h21″20
Sul fronte dell’infrastruttura, arrivano due novità che faranno sicuramente piacere agli appassionati di Infrastructure as Code.
Il provider Terraform di OVHcloud è stato aggiornato alla versione v2.22.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0
Stesso numero di versione anche per il provider Pulumi di OVHcloud, ugualmente disponibile in v2.22.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0
🧰 Altri contenuti – ⏱️ 1h23″27
Concludiamo con un tema di rilevanza sociale: l’impatto dell’IA sul mondo del lavoro.
Lunedì, GM ha licenziato 600 persone nel proprio dipartimento IT. Quello stesso giorno, l’azienda ha pubblicato 80 offerte di lavoro rivolte a profili “AI-native”: sviluppatori, prompt engineer e progettisti di agenti IA.
https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE
La stessa preoccupazione del FMI, la cui direttrice generale ha messo in guardia da uno “tsunami progressivo” innescato dall’IA. A suo avviso, questo fenomeno potrebbe condannare i laureati della generazione Z a preparare caffè da Starbucks per tutta la vita.
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/
🎤 Conferenze/Meetup – ⏱️ 1h35″41
Vuoi incontrare David di persona? Ecco tutte le conferenze a cui partecipa.
https://david.pilato.fr/talks/
E se vuoi scoprire i prossimi eventi tech e le Call for papers (CFP) ancora aperte, le trovi qui.
Da OVHcloud arrivano due appuntamenti da segnare in agenda. Il primo è l’OVHcloud AI Summit:
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Senza dimenticare il meetup Elastic organizzato con OVHcloud.
https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/
👋 Conclusione – ⏱️ 1h40″07
Ringraziamo David per questa interessante conversazione! Per continuare a parlarne, unisciti alla community OVHcloud su Discord, guarda i nostri live su Twitch e i nostri video su YouTube.
- https://discord.gg/ovhcloud
- https://www.twitch.tv/ovhcloud_com
- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
💡Scopri gli altri episodi qui: https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡