👤 Invitato: David Pilato

🗓️ Data di registrazione: 22 ottobre 2026

🎧 Link all'episodio

👤 Presentazione di David – ⏱️ 1″12

Apriamo questa puntata con il nostro ospite, recentemente nominato Java Champion! L’occasione giusta per parlare di questo importante riconoscimento, dell’uscita di FSCrawler 3.0 e della sua serie di articoli dedicati a Lucene.

📰 Novità tech

🤖 Intelligenza Artificiale – ⏱️ 45″06

Partiamo con un tema particolarmente caldo, la sicurezza degli LLM. Cosa succede quando gli agenti IA iniziano a cercare le vulnerabilità, accedere senza autorizzazione a immagini private o tentare un attacco informatico al sito dell’ONU?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

Il rovescio della medaglia? L’IA individua le vulnerabilità più velocemente di quanto la maggior parte dei team riesca a correggerle.

Davanti a questi rischi, la comunità scientifica si sta mobilitando. In una lettera aperta sull’IA e la cybersicurezza, due figure di spicco dell’IA e oltre 400 ricercatori chiedono di disconnettere immediatamente i modelli da Internet e creare un organismo internazionale di governance.

È poi il momento di parlare dei nuovi modelli, con un ritorno particolarmente ricco di novità per Anthropic, OpenAI, Mistral AI e Typesafe.

Per chiudere il capitolo dedicato all’IA, GitHub ci regala un perfetto esempio di autoreferenzialità riscrivendo il runtime di Copilot in Rust… con l’aiuto dello stesso Copilot.

🏗️ Infra as Code/Infrastruttura – ⏱️ 1h21″20

Sul fronte dell’infrastruttura, arrivano due novità che faranno sicuramente piacere agli appassionati di Infrastructure as Code.

Il provider Terraform di OVHcloud è stato aggiornato alla versione v2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

Stesso numero di versione anche per il provider Pulumi di OVHcloud, ugualmente disponibile in v2.22.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Altri contenuti – ⏱️ 1h23″27

Concludiamo con un tema di rilevanza sociale: l’impatto dell’IA sul mondo del lavoro.

Lunedì, GM ha licenziato 600 persone nel proprio dipartimento IT. Quello stesso giorno, l’azienda ha pubblicato 80 offerte di lavoro rivolte a profili “AI-native”: sviluppatori, prompt engineer e progettisti di agenti IA.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

La stessa preoccupazione del FMI, la cui direttrice generale ha messo in guardia da uno “tsunami progressivo” innescato dall’IA. A suo avviso, questo fenomeno potrebbe condannare i laureati della generazione Z a preparare caffè da Starbucks per tutta la vita.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Conferenze/Meetup – ⏱️ 1h35″41

Vuoi incontrare David di persona? Ecco tutte le conferenze a cui partecipa.

https://david.pilato.fr/talks/

E se vuoi scoprire i prossimi eventi tech e le Call for papers (CFP) ancora aperte, le trovi qui.

https://developers.events/

Da OVHcloud arrivano due appuntamenti da segnare in agenda. Il primo è l’OVHcloud AI Summit:

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Senza dimenticare il meetup Elastic organizzato con OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Conclusione – ⏱️ 1h40″07

Ringraziamo David per questa interessante conversazione! Per continuare a parlarne, unisciti alla community OVHcloud su Discord, guarda i nostri live su Twitch e i nostri video su YouTube.