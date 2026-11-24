Venerdì sera, 27 novembre, ore 23:00

Il tuo futuro cliente scorre le promozioni sullo smartphone, tra due schede aperte e tre newsletter ancora da leggere. Prima di leggere qualsiasi scheda prodotto, passa in rassegna gli indirizzi web e clicca su quelli che gli ispirano fiducia. È qui che entra in gioco un dominio .shop: ancora prima del clic, segnala che da te si compra. Resta da capire quanto valga davvero questa estensione, quando preferirla a un .it e come registrarla senza pentirti della scelta l’anno prossimo. Che il tuo negozio sia già attivo o ancora un progetto, qui trovi tutto quello che ti serve per decidere prima del picco delle vendite.

Cos’è un dominio .shop?

Un dominio è il tuo indirizzo sul Web e la sua parte finale, come .it o .com, si chiama estensione. Il .shop è molto più recente di questi due classici, dato che esiste solo dal 2016. Il suo registro, la società giapponese GMO Registry, lo ha aperto al pubblico quell’anno, dopo averlo ottenuto dall’ICANN, l’organismo che coordina i nomi di dominio. Si tratta di un’estensione cosiddetta generica, non legata ad alcun Paese.

Per ottenerlo non serve alcun documento, perché qualsiasi persona fisica o giuridica può registrarlo, ovunque si trovi. È stato inoltre pensato per tutti i negozi, online e fisici, dalla panetteria che accetta ordini al sito di e-commerce che spedisce in tutta Europa.

Cosa dice ai tuoi clienti un indirizzo .shop

Il suo primo punto di forza sta in quattro lettere che tutti capiscono. In una pubblicità, in un risultato di ricerca o sul cartello della tua vetrina, “ilmionegozio.shop” indica che lì si compra ancora prima del clic, mentre un .com non dice nulla della tua attività. Tra le decine di offerte che si accavallano a fine anno, questo segnale aiuta i tuoi clienti a individuarti al primo colpo d’occhio.

Il secondo punto di forza si vede meno, ma conta altrettanto. Il dominio .com che sognavi è probabilmente occupato da tempo, mentre le estensioni più recenti lasciano ancora spazio a nomi brevi e semplici. Puoi quindi mantenere il tuo nome di marca invariato, senza trattini né aggiunte. Non è un dettaglio, perché un indirizzo breve e facile da scrivere si ricorda meglio, come spiegano i nostri consigli per scegliere il dominio giusto .

Il .shop, però, non migliora il tuo posizionamento su Google. Il motore di ricerca tratta le nuove estensioni esattamente come un .com o un .org, senza bonus né penalità legati alla parola che contengono. Il suo effetto si gioca altrove, nella percezione dei tuoi clienti. Ed è già molto.

Già online? Un .shop per le feste

Il tuo negozio è già attivo su un .it o un .com? Non serve cambiare indirizzo. Un .shop si registra come secondo dominio e poi si reindirizza verso il tuo sito o verso la pagina delle tue offerte di fine anno. Le tue pubblicità, le tue email e i tuoi post mostrano così un indirizzo che annuncia la vendita, senza modificare nulla del tuo sito.

Questo secondo dominio resta utile anche dopo le feste, perché potrai riutilizzarlo per i saldi o per le tue prossime iniziative commerciali. Protegge inoltre il tuo marchio, perché una volta registrato a tuo nome non può più essere prenotato da altri. Il registro dell’estensione suggerisce persino ai marchi affermati di trasferirvi stabilmente il proprio negozio, riservando il dominio storico al sito vetrina.

Un consiglio per il Black Friday o il Cyber Monday: non aspettare giovedì sera. Registrare il dominio è questione di un attimo, ma preparare la landing page e testare il reindirizzamento richiede un po’ di margine, soprattutto nella settimana in cui gli ordini si susseguono.

Non hai ancora un sito? Punta al Natale

Se parti da zero, quest’anno il Black Friday arriva troppo presto. Il Natale resta invece alla portata se inizi con un catalogo ridotto, qualche prodotto di punta ben fotografato e un pagamento semplice. Sul piano tecnico, la soluzione per negozi online PrestaShop può essere installata automaticamente al momento dell’ordine di un hosting per l’e-commerce , lasciandoti il tempo per l’essenziale, ossia le foto e le schede prodotto.

Catalogo ampio e agenda già piena? Punta piuttosto ai saldi di gennaio, perché un negozio pronto varrà sempre più di una vetrina improvvisata. Nulla ti impedisce comunque di registrare subito il tuo dominio .shop, per assicurarti l’indirizzo e farlo conoscere ai clienti del tuo negozio durante le feste.

.shop, .it o .com: quale scegliere?

Tutto dipende dai tuoi clienti. Vendi soprattutto nella tua città o nella tua regione? Allora il .it resta un passo avanti, perché Google considera le estensioni nazionali un indicatore affidabile del Paese a cui si rivolge un sito. I tuoi clienti locali, inoltre, ci sono abituati da tempo. Il .com, invece, parla soprattutto a una clientela internazionale.

Il .shop passa in vantaggio quando la vendita è al centro della tua attività e vuoi che il tuo indirizzo lo mostri. Nulla però ti obbliga a scegliere. Per il dominio del tuo negozio online puoi mantenere il .it come indirizzo principale, registrare un .shop per le tue campagne e reindirizzare l’uno verso l’altro. Unisci così la fiducia locale alla chiarezza commerciale.

Prima di registrarlo: le verifiche giuste

Prima di confermare l’ordine, prenditi il tempo per tre verifiche. Detta innanzitutto il tuo futuro indirizzo a una persona vicina e chiedile di scriverlo: se esita sull’ortografia, esiteranno anche i tuoi clienti. Controlla poi nella banca dati dell’UIBM che nessun marchio registrato porti già quel nome.

Infine, guarda il prezzo di rinnovo, non solo quello del primo anno. Per un dominio .shop la differenza tra i due è notevole, ed è il rinnovo a pesare sul tuo budget negli anni successivi. Tieni anche presente che un dominio mostra un indirizzo, ma è l’hosting a far funzionare il negozio.

Il tuo indirizzo prima del picco delle feste