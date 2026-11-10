Lo storage di oggetti distribuito di Scality si unisce alla base di infrastruttura on-premise di OVHcloud, in un perimetro di compatibilità documentato.

Dopo aver presentato, a giugno, la loro collaborazione per lo storage sovrano, OVHcloud e Scality hanno fatto un ulteriore passo avanti: Scality RING diventa la prima soluzione di terze parti certificata su OPCP Core, la base dell’infrastruttura di On-Prem Cloud Platform. Questa certificazione si applica a un perimetro tecnico definito e documentato. Le organizzazioni che desiderano conservare i dati nei propri datacenter dispongono di un'opzione di storage di oggetti distribuito che possono preparare e implementare in loco.

OPCP: un'infrastruttura on-premise, aperta agli editor

On-Prem Cloud Platform (OPCP) consente di implementare, automatizzare e utilizzare un ambiente cloud OVHcloud nei datacenter dei clienti. Questa soluzione è rivolta a organizzazioni che desiderano mantenere il controllo sulla localizzazione dei dati, sui componenti della propria infrastruttura e sul modo in cui vengono utilizzati, anche in modalità offline.

La sua base, OPCP Core , automatizza il provisioning dei server Bare Metal e della rete. Tuttavia, se utilizzata da sola, non copre tutte le esigenze professionali. I team devono anche poter eseguire software specializzati, verificando la compatibilità in anticipo e non in fase di produzione. Questo è l’obiettivo del programma di certificazione delle soluzioni di terze parti OPCP.

Perché scegliere Scality RING?

Fondata a Parigi nel 2009, Scality è un editor specializzato in software-defined storage. La sua piattaforma RING è una soluzione di storage di oggetti distribuito, compatibile con l’API S3, progettata per gestire grandi volumi di dati all’interno di un unico namespace.

Per raggiungere questo obiettivo, i dati sono ripartiti tra più server e protetti tramite replica o erasure coding, a seconda della configurazione scelta. La capacità di storage si espande gradualmente con l’aggiunta di nuovi nodi, in base alle esigenze.

RING è utilizzato da grandi aziende, fornitori di servizi e organizzazioni soggette a forti vincoli operativi. Con OPCP, i servizi della piattaforma usufruiscono di uno storage di oggetti specializzato, adatto a progetti che richiedono grandi capacità, direttamente nei datacenter dei clienti.

Cosa convalida la certificazione OPCP Core

La certificazione è relativa all’esecuzione di Scality RING su OPCP Core. OVHcloud e Scality hanno convalidato insieme il funzionamento della soluzione sui server Bare Metal del catalogo hardware OPCP, oltre alle configurazioni di rete e di sistema necessarie per il deploy.

Questo perimetro è indicato nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP . È accompagnato da una guida al deploy pubblica, scritta e curata da Scality. Questo documento spiega i requisiti, tra cui una topologia minima di un nodo supervisore e di tre nodi di storage, e le diverse fasi: provisioning dei server con Terraform, installazione di RING avviata da cloud-init, verifiche e accesso alla console di supervisione.

Questa certificazione si inserisce in una strategia a lungo termine: OVHcloud e Scality, due operatori francesi, collaborano per mantenere la compatibilità di Scality RING con OPCP Core man mano che le loro rispettive tecnologie evolvono. In questo modo, i clienti possono integrare in modo duraturo questa soluzione di storage di oggetti nella loro infrastruttura.

Cosa cambia nel concreto

I team che si occupano dell’infrastruttura usufruiscono di tre vantaggi.

Automatizzare e riprodurre gli ambienti di storage. Grazie al provisioning programmatico di OPCP Core, i team definiscono le configurazioni dell’infrastruttura in base ai casi d'uso, e le ridistribuiscono in base alle esigenze. Questo approccio facilita il deploy di ambienti isolati, ad esempio per separare i dati sensibili o per preparare un Disaster Recovery Plan (DRP).

Grazie al provisioning programmatico di OPCP Core, i team definiscono le configurazioni dell’infrastruttura in base ai casi d'uso, e le ridistribuiscono in base alle esigenze. Questo approccio facilita il deploy di ambienti isolati, ad esempio per separare i dati sensibili o per preparare un Disaster Recovery Plan (DRP). Rafforzare la protezione delle infrastrutture. Le funzionalità di sicurezza di OPCP Core, tra cui la crittografia nativa dei dati a riposo, contribuiscono a proteggere gli ambienti on-premise. Insieme ai meccanismi di resilienza di Scality RING, consentono di costruire architetture di storage adatte alle esigenze specifiche di ogni organizzazione.

Le funzionalità di sicurezza di OPCP Core, tra cui la crittografia nativa dei dati a riposo, contribuiscono a proteggere gli ambienti on-premise. Insieme ai meccanismi di resilienza di Scality RING, consentono di costruire architetture di storage adatte alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Partire da un perimetro di compatibilità noto. Le configurazioni convalidate da OVHcloud e Scality sono documentate pubblicamente: i team sanno cosa è stato verificato prima di avviare un progetto.

“Le organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati si aspettano che lo storage sia resistente agli incidenti e che accompagni la loro crescita per diversi anni. Questa certificazione con OVHcloud fornisce loro un quadro tecnico chiaro per implementare Scality RING su OPCP Core all’interno dei loro datacenter”.

Alexis Wedrychowski, VP Sales di Scality

Tre scenari di utilizzo

Backup e archivi di grandi dimensioni. RING può essere la destinazione di storage di oggetti compatibile con S3 di un’architettura di protezione dei dati, in un datacenter la cui localizzazione e gestione sono controllate dall’organizzazione. I meccanismi di retention e di ripristino dipendono dai software di backup associati e dalla configurazione scelta.

RING può essere la destinazione di storage di oggetti compatibile con S3 di un’architettura di protezione dei dati, in un datacenter la cui localizzazione e gestione sono controllate dall’organizzazione. I meccanismi di retention e di ripristino dipendono dai software di backup associati e dalla configurazione scelta. Storage condiviso tra applicazioni. Un punto di accesso S3 condiviso può essere utilizzato da più applicazioni o team, con policy di accesso definite dall'organizzazione.

Un punto di accesso S3 condiviso può essere utilizzato da più applicazioni o team, con policy di accesso definite dall'organizzazione. Dati per l’analisi e l’IA. I grandi set di dati possono essere conservati vicino alle risorse di calcolo in loco, se la topologia e le prestazioni lo consentono.

Questo utilizzo è frequente nel settore pubblico, nel settore industriale, nelle infrastrutture critiche e nella difesa.

Un primo passo per l’ecosistema OPCP

Scality RING inaugura la lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP. Questa certificazione apre la piattaforma a tecnologie complementari.

Il programma è destinato ad accogliere altri editor seguendo la stessa strategia: un perimetro definito, verificato e documentato. Per i clienti, l’obiettivo è di ampliare la scelta delle tecnologie che possono essere implementate in loco, senza rinunciare al controllo della propria infrastruttura.

“Una piattaforma Cloud on-premise acquista valore anche grazie alle tecnologie che può ospitare. Con la certificazione di Scality RING, abbiamo raggiunto un primo traguardo concreto: offrire ai nostri clienti più scelta, in un contesto di integrazione controllata e documentata. "

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform di OVHcloud

Domande frequenti

Cosa viene certificato?

La compatibilità di Scality RING con un perimetro definito di OPCP Core: i server del catalogo hardware OPCP e le configurazioni di rete e di sistema descritte nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP. Non si tratta di una qualificazione normativa o di una certificazione della piattaforma nel suo complesso.

Scality RING è disponibile nel Cloud Store di OPCP?

Non in questa fase. Scality RING è certificata OPCP Core e può essere implementata seguendo la procedura documentata. In futuro, è possibile che venga valutata l’integrazione nel Cloud Store, a seconda dell’evoluzione della piattaforma.

Come acquistare le licenze Scality RING per OPCP?

Questo punto non fa parte del programma di certificazione, bensì di una partnership tra OVHcloud e Scality. Sono supportati due modelli: i clienti possono utilizzare le loro licenze Scality attuali (BYOL, Bring Your Own Licence) o acquistare le licenze Scality RING da OVHcloud, secondo le condizioni commerciali applicabili.

È possibile utilizzare RING in un ambiente offline?

Sì, Scality RING può essere implementata su OPCP Core in ambienti scollegati da Internet (air-gapped). Questa capacità soddisfa le esigenze delle organizzazioni che gestiscono infrastrutture sensibili o soggette a vincoli di sicurezza elevati. Le modalità di deploy, aggiornamento e supporto devono essere definite a seconda dell’architettura scelta.

Dove trovare i prerequisiti e la procedura di deploy?

Nella guida di deploy di Scality RING su OPCP e nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP .