Scality RING diventa la prima soluzione partner certificata su OPCP Core
Lo storage di oggetti distribuito di Scality si unisce alla base di infrastruttura on-premise di OVHcloud, in un perimetro di compatibilità documentato.
Dopo aver presentato, a giugno, la loro collaborazione per lo storage sovrano, OVHcloud e Scality hanno fatto un ulteriore passo avanti: Scality RING diventa la prima soluzione di terze parti certificata su OPCP Core, la base dell’infrastruttura di On-Prem Cloud Platform. Questa certificazione si applica a un perimetro tecnico definito e documentato. Le organizzazioni che desiderano conservare i dati nei propri datacenter dispongono di un'opzione di storage di oggetti distribuito che possono preparare e implementare in loco.
OPCP: un'infrastruttura on-premise, aperta agli editor
On-Prem Cloud Platform (OPCP) consente di implementare, automatizzare e utilizzare un ambiente cloud OVHcloud nei datacenter dei clienti. Questa soluzione è rivolta a organizzazioni che desiderano mantenere il controllo sulla localizzazione dei dati, sui componenti della propria infrastruttura e sul modo in cui vengono utilizzati, anche in modalità offline.
La sua base, OPCP Core, automatizza il provisioning dei server Bare Metal e della rete. Tuttavia, se utilizzata da sola, non copre tutte le esigenze professionali. I team devono anche poter eseguire software specializzati, verificando la compatibilità in anticipo e non in fase di produzione. Questo è l’obiettivo del programma di certificazione delle soluzioni di terze parti OPCP.
Perché scegliere Scality RING?
Fondata a Parigi nel 2009, Scality è un editor specializzato in software-defined storage. La sua piattaforma RING è una soluzione di storage di oggetti distribuito, compatibile con l’API S3, progettata per gestire grandi volumi di dati all’interno di un unico namespace.
Per raggiungere questo obiettivo, i dati sono ripartiti tra più server e protetti tramite replica o erasure coding, a seconda della configurazione scelta. La capacità di storage si espande gradualmente con l’aggiunta di nuovi nodi, in base alle esigenze.
RING è utilizzato da grandi aziende, fornitori di servizi e organizzazioni soggette a forti vincoli operativi. Con OPCP, i servizi della piattaforma usufruiscono di uno storage di oggetti specializzato, adatto a progetti che richiedono grandi capacità, direttamente nei datacenter dei clienti.
Cosa convalida la certificazione OPCP Core
La certificazione è relativa all’esecuzione di Scality RING su OPCP Core. OVHcloud e Scality hanno convalidato insieme il funzionamento della soluzione sui server Bare Metal del catalogo hardware OPCP, oltre alle configurazioni di rete e di sistema necessarie per il deploy.
Questo perimetro è indicato nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP. È accompagnato da una guida al deploy pubblica, scritta e curata da Scality. Questo documento spiega i requisiti, tra cui una topologia minima di un nodo supervisore e di tre nodi di storage, e le diverse fasi: provisioning dei server con Terraform, installazione di RING avviata da cloud-init, verifiche e accesso alla console di supervisione.
Questa certificazione si inserisce in una strategia a lungo termine: OVHcloud e Scality, due operatori francesi, collaborano per mantenere la compatibilità di Scality RING con OPCP Core man mano che le loro rispettive tecnologie evolvono. In questo modo, i clienti possono integrare in modo duraturo questa soluzione di storage di oggetti nella loro infrastruttura.
Cosa cambia nel concreto
I team che si occupano dell’infrastruttura usufruiscono di tre vantaggi.
- Automatizzare e riprodurre gli ambienti di storage. Grazie al provisioning programmatico di OPCP Core, i team definiscono le configurazioni dell’infrastruttura in base ai casi d'uso, e le ridistribuiscono in base alle esigenze. Questo approccio facilita il deploy di ambienti isolati, ad esempio per separare i dati sensibili o per preparare un Disaster Recovery Plan (DRP).
- Rafforzare la protezione delle infrastrutture. Le funzionalità di sicurezza di OPCP Core, tra cui la crittografia nativa dei dati a riposo, contribuiscono a proteggere gli ambienti on-premise. Insieme ai meccanismi di resilienza di Scality RING, consentono di costruire architetture di storage adatte alle esigenze specifiche di ogni organizzazione.
- Partire da un perimetro di compatibilità noto. Le configurazioni convalidate da OVHcloud e Scality sono documentate pubblicamente: i team sanno cosa è stato verificato prima di avviare un progetto.
Tre scenari di utilizzo
- Backup e archivi di grandi dimensioni. RING può essere la destinazione di storage di oggetti compatibile con S3 di un’architettura di protezione dei dati, in un datacenter la cui localizzazione e gestione sono controllate dall’organizzazione. I meccanismi di retention e di ripristino dipendono dai software di backup associati e dalla configurazione scelta.
- Storage condiviso tra applicazioni. Un punto di accesso S3 condiviso può essere utilizzato da più applicazioni o team, con policy di accesso definite dall'organizzazione.
- Dati per l’analisi e l’IA. I grandi set di dati possono essere conservati vicino alle risorse di calcolo in loco, se la topologia e le prestazioni lo consentono.
Questo utilizzo è frequente nel settore pubblico, nel settore industriale, nelle infrastrutture critiche e nella difesa.
Un primo passo per l’ecosistema OPCP
Scality RING inaugura la lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP. Questa certificazione apre la piattaforma a tecnologie complementari.
Il programma è destinato ad accogliere altri editor seguendo la stessa strategia: un perimetro definito, verificato e documentato. Per i clienti, l’obiettivo è di ampliare la scelta delle tecnologie che possono essere implementate in loco, senza rinunciare al controllo della propria infrastruttura.“Una piattaforma Cloud on-premise acquista valore anche grazie alle tecnologie che può ospitare. Con la certificazione di Scality RING, abbiamo raggiunto un primo traguardo concreto: offrire ai nostri clienti più scelta, in un contesto di integrazione controllata e documentata. "Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform di OVHcloud
Domande frequenti
Cosa viene certificato?
La compatibilità di Scality RING con un perimetro definito di OPCP Core: i server del catalogo hardware OPCP e le configurazioni di rete e di sistema descritte nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP. Non si tratta di una qualificazione normativa o di una certificazione della piattaforma nel suo complesso.
Scality RING è disponibile nel Cloud Store di OPCP?
Non in questa fase. Scality RING è certificata OPCP Core e può essere implementata seguendo la procedura documentata. In futuro, è possibile che venga valutata l’integrazione nel Cloud Store, a seconda dell’evoluzione della piattaforma.
Come acquistare le licenze Scality RING per OPCP?
Questo punto non fa parte del programma di certificazione, bensì di una partnership tra OVHcloud e Scality. Sono supportati due modelli: i clienti possono utilizzare le loro licenze Scality attuali (BYOL, Bring Your Own Licence) o acquistare le licenze Scality RING da OVHcloud, secondo le condizioni commerciali applicabili.
È possibile utilizzare RING in un ambiente offline?
Sì, Scality RING può essere implementata su OPCP Core in ambienti scollegati da Internet (air-gapped). Questa capacità soddisfa le esigenze delle organizzazioni che gestiscono infrastrutture sensibili o soggette a vincoli di sicurezza elevati. Le modalità di deploy, aggiornamento e supporto devono essere definite a seconda dell’architettura scelta.
Dove trovare i prerequisiti e la procedura di deploy?
Nella guida di deploy di Scality RING su OPCP e nella lista delle soluzioni di terze parti certificate OPCP.
Stai pianificando un progetto di storage di oggetti on-premise? Scopri On-Prem Cloud Platform e consulta la guida al deploy di Scality RING.