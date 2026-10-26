Buone notizie per gli utenti OVHcloud: la crittografia dello state di OpenTofu è da ora disponibile con OVHcloud KMS. Puoi proteggere i tuoi file di state e di plan con chiavi gestite.

Quando si parla di Infrastructure as Code, solitamente il primo strumento che viene in mente è Terraform. Tuttavia, dal momento del fork che ha portato a OpenTofu, il progetto si è evoluto significativamente e ha introdotto caratteristiche che lo rendono unico.

Tra queste, una delle più notevoli è la crittografia dei file di state e di plan , una funzionalità che la community richiedeva da anni .

OpenTofu supporta la crittografia dei file di state e di plan a riposo, indipendentemente dal fatto che siano salvati localmente o in un backend remoto. In questo modo, i team possono proteggere i metadati delle infrastrutture sensibili, le credenziali e i dettagli di configurazione che potrebbero essere esposti tramite i file di state. Per gestire le chiavi di chiave di crittografia, OpenTofu si integra con diversi servizi di gestione delle chiavi (KMS), tra cui OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS e Azure Key Vault.

Ora anche gli utenti OVHcloud dispongono di questa opzione grazie al provider di chiavi esterno OpenTofu per KMS di OVHcloud, mantenuto da OVHcloud. Questa soluzione permette loro di utilizzare chiavi di crittografia gestite per proteggere lo stato della loro infrastruttura.

In questo articolo ti mostreremo come utilizzare OVHcloud KMS per cifrare i file di state e di plan di OpenTofu, migliorando la sicurezza dei tuoi flussi di lavoro di Infrastructure as Code.

Da cosa protegge la crittografia?

Quando viene abilitato, OpenTofu esegue la crittografia dei dati a riposo, contribuendo a proteggere le informazioni sensibili nel file di state da accessi non autorizzati.

Tuttavia, la crittografia non sostituisce i meccanismi di backup, versioning e gestione dello state. Inoltre, non impedisce la perdita di dati e, da sola, non può proteggere da tutte le forme di corruzione dello state o attacchi di replay che coinvolgono file di state e plan più vecchi. Infine, non può impedire agli utenti che eseguono il comando tofu di accedere a valori sensibili, perché devono poter leggere lo stato decriptato.

⚠️ NB: quando attivi la crittografia, i file di plan e di state diventano irrecuperabili senza la chiave di crittografia adeguata.

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di possedere questi prerequisiti:

Un account OVHcloud

Un dominio OKMS (OVHcloud Key Management Service) (ad esempio, in questo post: “305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”)

(OVHcloud Key Management Service) (ad esempio, in questo post: “305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”) Una Service Key di tipo “AES” con utilizzo “Wrap/Unwrap” (ad esempio, in questo post: “16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”)

di tipo “AES” con utilizzo “Wrap/Unwrap” (ad esempio, in questo post: “16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”) Un utente IAM (Identity and Access Management) locale (ad esempio, in questo post: “kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”)

(ad esempio, in questo post: “kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”) La CLI OVHcloud , installata

, installata La CLI OpenTofu , installata (v1.13+, dove i provider di chiavi esterni non sono più sperimentali)

💡 Il provider di chiavi KMS di OVHcloud supporta sia l'autenticazione con token che quella mTLS (mutual TLS). In questo articolo utilizzeremo la modalità di autenticazione con token. Se preferisci utilizzare la modalità di autenticazione mTLS, consulta la guida del provider di chiavi ufficiale.

Imposta il provider di chiavi

Installa il provider di chiavi

Installa il provider di chiavi localmente: