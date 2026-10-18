Lettera agli azionisti, ai collaboratori, ai clienti Risultati annuali del FY2026 Prospettive per il FY2027

Cari azionisti, collaboratori e clienti,

un anno fa, nell'ottobre 2025, ho assunto la guida del Gruppo OVH con tre obiettivi principali: rispettare i nostri impegni in termini di performance, generare crescita nei settori del Cloud e dell'Intelligenza Artificiale e creare valore sostenibile per i nostri clienti, collaboratori e azionisti.

Per raggiungere questo obiettivo, il piano strategico “Step Ahead” si basa sulla nostra famosa “ricetta segreta”: agire oggi preparando il futuro, collaborare con i nostri clienti e partner per anticipare le loro esigenze e attuare cicli di investimento brevi, graduali e disciplinati.

La nostra forza? L'ecosistema che abbiamo costruito attorno al Gruppo OVH in 27 anni. 3.200 collaboratori che condividono gli stessi valori: fiducia, lavoro di squadra, passione, spirito di innovazione e responsabilità. Oltre un milione di clienti e partner che si affidano a noi 24 ore su 24. Partner finanziari che da anni credono in noi e sostengono le nostre ambizioni.

A un anno di distanza, siamo pronti ad accelerare.

Asset industriali strategici e controllati

Un datacenter non si può installare con un semplice clic. Costruire queste infrastrutture fondamentali per il cloud e l’IA richiede diversi anni. Dalla nostra fondazione, manteniamo il controllo sull’intera catena di valore industriale, dalla realizzazione dei datacenter alla progettazione dei server. Questa indipendenza tecnologica ci permette di procedere più rapidamente e gestire meglio i nostri costi. Siamo proprietari della maggior parte dei nostri datacenter e una quantità significativa della loro capacità elettrica è ancora disponibile. Questa risorsa strategica sarà alla base della nostra prossima fase di crescita.

Della nostra rete si parla poco, e questo è un buon segno: significa che funziona! Più di vent'anni fa abbiamo scelto di investire in una rete Internet proprietaria. Oggi questa infrastruttura ha una copertura globale e collega tutti i nostri datacenter tra loro e con il resto del mondo. Da quindici anni il suo costo annuo è rimasto stabile, mentre la sua incidenza sul nostro fatturato è progressivamente diminuita. Ogni operatore di livello mondiale del cloud e dell’IA dovrebbe dotarsi di una rete di questa portata. La nostra è già ampiamente ammortizzata.

Anche la nostra supply chain e i nostri due siti per la produzione dei server costituiscono risorse strategiche. Siamo in grado di adattarci alle variazioni della domanda dei nostri clienti in pochi giorni. Un risultato reso possibile dalla riorganizzazione che ho avviato nel corso del 2025. Da allora, gestiamo gli stock di componenti in modo più efficiente, riducendo la liquidità immobilizzata. Il raffreddamento a liquido è ormai indispensabile per le GPU. Grazie alla nostra esperienza ventennale nel watercooling, oggi riusciamo ad adattare questa tecnologia alle nuove generazioni di GPU a costi contenuti, proprio come facciamo ogni trimestre per i nostri server standard.

Ampia offerta software e commerciale

La nostra attività è basata anche sul software, con un modello economico consolidato: costi fissi e margini elevati. In cinque anni, abbiamo sviluppato oltre 80 servizi Public Cloud. La crescita sta accelerando, a conferma di una diffusione commerciale sempre più rapida e della rilevanza strategica dello sviluppo continuo della nostra offerta. Oggi stiamo lavorando all'integrazione di questi 80 servizi tra loro e alla regionalizzazione del nostro Public Cloud. L’obiettivo è intercettare la domanda in Europa, Nord America e Asia Pacifica per accelerare ulteriormente la nostra crescita.

Il Bare Metal resta un componente essenziale del Cloud, capace di attirare nuovi clienti e fornire soluzioni adeguate alle esigenze delle aziende più grandi. L’aumento dei prezzi dei nostri server di ultima generazione ci permette di generare una liquidità aggiuntiva che compensa l’incremento dei costi di RAM e dischi e ci consente di continuare a evadere gli ordini dei nostri clienti. Parallelamente, abbiamo garantito la continuità operativa del servizio agli utenti che utilizzano soluzioni VMware con un contratto pluriennale, e stiamo preparando gli step successivi.

Per le esigenze più elevate in termini di sovranità e sicurezza, una terza soluzione ha ottenuto la qualifica SecNumCloud: SNC Cloud Platform. Nel frattempo, abbiamo iniziato a fornire la nostra On-Prem Cloud Platform nei datacenter dei nostri clienti. Grazie a queste soluzioni, offriamo il portfolio di servizi più completo tra gli operatori europei.

Il nostro modello presenta tre diversi canali di go-to-market in sedici Paesi: Digital Starters, Digital Scalers e Corporate. La riorganizzazione dei nostri team, avviata nel corso dell’esercizio 2026, produrrà i suoi pieni effetti nel 2027. Parallelamente rielaboreremo l’assistenza clienti con una segmentazione più efficace e strumenti di Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità e i tempi di risposta. Infine, renderemo più chiara la proposta di valore di ciascuno dei nostri marchi: Kimsufi, So you Start, Gladia, OVH, OVHcloud e OVHai.

Organizzazione semplificata

Il nostro modello operativo si fonda su due pilastri: da un lato, processi standardizzati che assicurano una qualità costante su larga scala; dall’altro, piccoli team multidisciplinari potenziati dall’Intelligenza Artificiale che lavorano a nuovi progetti. Tutti i nostri progetti sono monitorati con cadenza settimanale o, se necessario, anche giornaliera. Ogni nuova iniziativa associa tre punti di vista (marketing, finanziario e tecnico) con l’obiettivo di raggiungere il più rapidamente possibile un fatturato mensile di 1 M di € per ciascuna di esse.

Tutte queste trasformazioni non sono state semplici. Hanno richiesto ai team di rimettersi continuamente in discussione e ripensare il modo di lavorare, e voglio ringraziarli per questo. Oggi disponiamo di un modello operativo chiaro ed efficace, che ci consente di individuare le migliori opportunità di crescita e di coglierle rapidamente.

Intelligenza Artificiale, per noi e per i nostri clienti

L’Intelligenza Artificiale offre ai nostri clienti nuove possibilità di accesso alla tecnologia. La nostra visione, condivisa durante l’OVHcloud Summit 2025, è che tutti i software, SaaS inclusi, diventeranno servizi orchestrati dall’Intelligenza Artificiale. Per questo stiamo sviluppando “OVHai Workspace”, una piattaforma di IA per le aziende che consentirà ai nostri clienti di creare e gestire agenti IA a supporto delle loro attività quotidiane.

Allo stesso tempo, per la prima volta, alcuni dei nostri nuovi prodotti non saranno più destinati alle persone ma agli agenti di IA. Questi agenti potranno utilizzare le nostre risorse cloud in modo autonomo per realizzare attività più complesse, che richiedono giorni o persino settimane. Le basi necessarie sono già disponibili sotto forma di Token as a Service, orchestrazione dell’inferenza su larga scala e hosting di GPU.

Tutti questi servizi vengono prima implementati e utilizzati internamente: il nostro supporto ha bisogno di servizi vocali basati sull’IA; il nostro dipartimento Risorse Umane, Legale, Finanza e Commerciale necessitano di strumenti di IA, così come i nostri team tecnici e di cybersecurity. In linea con il principio “Eat your own dog food”, le soluzioni sviluppate per i nostri clienti vengono prima utilizzate internamente dal Gruppo OVH.

Questi nuovi servizi di IA contribuiranno in parte alla nostra crescita futura. Permetteranno ai clienti di aumentare la produttività e sviluppare nuovi casi d’uso, valorizzando al meglio i propri dati. Effettuiamo questi investimenti in modo ponderato e graduale, verificando per ogni fase l’effettiva creazione di valore. La nostra offerta di IA si rivolge a diverse tipologie di clienti, consentendo così di diversificare i rischi associati a questi investimenti.

Crescita e allocazione del capitale

Ho creato OVH senza un capitale iniziale e ne ho finanziato la crescita con i flussi di cassa generati dall’azienda e ricorrendo al debito bancario fino al 2016. Dieci anni dopo, sono particolarmente felice di constatare il ritorno alle origini del Gruppo OVH, con un Free Cash Flow nuovamente positivo. Vorrei inoltre evidenziare l’aumento del rendimento del capitale investito registrato negli ultimi tre esercizi. Continueremo a seguire questa stessa logica di cicli d’investimento per aumentare il fatturato e di conseguenza l’EBITDA. Questo permetterà di finanziare il ciclo d’investimento successivo senza un aumento dei capitali propri, mantenendo al tempo stesso un livello di indebitamento sostenibile inferiore a 3 volte l’EBITDA.

La capacità di autofinanziamento (CAF) generato da OVH Groupe è destinato a tre finalità: investimenti per una crescita redditizia, riduzione dell’indebitamento e remunerazione degli azionisti. Spero che potremo continuare a confrontarci regolarmente, in seno al Consiglio di Amministrazione, sulle scelte di allocazione della nostra CAF.

Nuova fase di crescita

L'IA accelera le esigenze di tutte le tipologie di clienti, tech e non tech. Eppure, in Europa, pochi operatori hanno l’ambizione di assumere una posizione di rilievo lungo l’intera catena del valore. Un simile obiettivo richiede anni di investimenti in capitale umano, infrastrutture e prodotti, oltre a una base di clienti sufficientemente ampia, diversificata e distribuita geograficamente.

Queste fondamenta sono state gettate nel corso di 27 anni e oggi disponiamo dei mezzi necessari per rispondere rapidamente a tutti gli utilizzi del cloud e dell’Intelligenza Artificiale. La nostra ambizione è il risultato di ciò che abbiamo costruito e dei vantaggi competitivi che abbiamo consolidato. Sono convinto che questa nuova fase di crescita cambierà la percezione e l’immagine del Gruppo OVH in Europa e nel mondo.

Visione di lungo termine

Il Gruppo OVH persegue una strategia di lungo termine, rimanendo fedele ai valori europei che da sempre hanno costituito il fondamento del nostro modello. I piani strategici successivi, le diverse fasi di sviluppo e l’insieme dei progetti convergono tutti verso un unico obiettivo: offrire ai clienti la libertà di creare, innovare e mantenere il controllo dei propri dati. Una missione racchiusa nel nostro slogan: Innovation for Freedom.

Agli azionisti: grazie per la fiducia che ci avete dimostrato sin dalla nostra quotazione in Borsa nel 2021 e per il vostro sostegno in tutti questi anni. Stiamo entrando in una nuova fase di sviluppo e vogliamo condividere con voi il valore che sapremo generare.

Ai collaboratori: grazie per l’energia che mettete ogni giorno nel vostro lavoro. Sono particolarmente orgoglioso della squadra che siamo diventati. Abbiamo una davanti a noi una strada ed è arrivato il momento di percorrerla. Ci aspetta un’avventura entusiasmante!

Ai clienti: grazie per la fiducia e soprattutto per i vostri preziosi feedback, che ci spingono continuamente a migliorare, più rapidamente e a costi inferiori. Vogliamo essere il partner di riferimento per tutti i vostri progetti lagati al Cloud e all’Intelligenza Artificiale.

Cordialmente,

Octave Klaba

Fondatore e CEO