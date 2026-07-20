Aggiornamento del nostro hosting web: cosa è cambiato e perché

SOMMARIO Nuove gamme di alloggi web Miglioramenti apportati Prezzi di ingresso più vantaggiosi Confronta le vecchie e le nuove tariffe di rinnovo 1) Supporto potenziato Offerte dedicate ai professionisti Funzionalità in arrivo Dal 1° maggio 2026, la struttura e il funzionamento dei nostri servizi di web hosting cambieranno. In concreto, ciò significa: un'organizzazione delle offerte più adatta alla diversità dei vostri progetti, risorse arricchite, accesso al supporto migliorato e sviluppi tariffari. In questo articolo vi presentiamo in dettaglio queste modifiche, le ragioni che le motivano e il loro impatto per voi.

1) Nuove gamme di web hosting Le nostre offerte saranno ora organizzate in tre gamme distinte, ciascuna concepita per soddisfare diverse esigenze e usi. Che tu stia avviando un semplice sito web, sviluppando un business o gestendo diversi progetti client, ora puoi trovare più facilmente l'offerta adatta alla tua situazione. Gamma Eco: per un hosting semplice e accessibile Questa gamma è pensata per i professionisti che cercano una soluzione economica. Si concentra sull'essenziale per mettere un sito online in modo rapido e semplice, senza complessità. Tutte le offerte includono i servizi di base di cui hai bisogno: spazio su disco, account email, nome di dominio e sicurezza integrata.

È ideale per siti semplici, progetti iniziali, portfolio o piccoli siti web aziendali che devono essere affidabili e facili da gestire fin dall'inizio. Ottieni tutto il necessario per avviare e gestire il tuo sito, a un prezzo accessibile nel tempo. Hai già un dominio in OVHcloud Puoi attivare il tuo hosting gratuito subito. Ogni dominio include 100 MB di spazio web, consentendoti di mettere online le tue prime pagine web senza costi aggiuntivi. Questa offerta include anche un account email, si basa sulla performance della nostra infrastruttura e beneficia dello stesso alto livello di sicurezza di tutti i nostri prodotti. Gamma Business: performance e flessibilità La gamma Business è pensata per i professionisti che hanno bisogno di più prestazioni, flessibilità e risorse per supportare la loro crescita.

Man mano che il tuo sito cresce, le tue esigenze aumentano: più traffico, più contenuti, più integrazioni. Questa gamma consente tempi di caricamento più rapidi, risorse più generose (database, storage, e-mail) e funzionalità tecniche avanzate per adattare l'ambiente alle tue esigenze. Che tu gestisca un sito vetrina, un sito e-commerce o più progetti, puoi contare su una soluzione di hosting pensata per accompagnarti nella crescita offrendoti al contempo maggiore controllo. Per le esigenze più esigenti, le nostre offerte Pro e Performance offrono più CPU e RAM, consentendo di gestire efficacemente picchi di traffico significativi e garantire la reattività dei tuoi siti anche nei periodi di forte attività. In sintesi, questa gamma offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, flessibilità e controllo dei costi, ideale per supportare i vostri progetti professionali in crescita. Gamma Agencies: progettato per gestire più clienti in modo efficiente La gamma Agencies è pensata per i professionisti che gestiscono più siti per più clienti.

Quando si gestiscono più progetti, l’efficienza diventa essenziale. Questa gamma consente di ospitare, gestire e scalare più siti all'interno di un unico ambiente, al fine di centralizzare le operazioni e ridurre i costi. È particolarmente adatta per agenzie, freelance e fornitori che devono distribuire, mantenere e monitorare numerosi siti mantenendo al tempo stesso un flusso di lavoro semplice e scalabile. Le offerte di questa serie offrono risorse ancora più generose per supportare i progetti più esigenti: fino a 1 TB di spazio su disco, 14 vCore e 16 GB di RAM. Includono anche tutti i nostri CDN e un' istanza Web Cloud Databases per garantire prestazioni, scalabilità e semplicità di gestione quotidiana. Lavoro di squadra Gestisci con precisione gli accessi utente per collaborare in modo efficace con più persone: assegna ruoli e autorizzazioni adatti a ogni profilo, controlla chi può accedere a quali risorse e organizza il lavoro tra i membri del tuo team in modo sicuro e semplice. Questa gamma è pensata per consentire di gestire più progetti e clienti in modo più efficiente, risparmiando tempo e ottimizzando i costi, senza dover moltiplicare gli hosting. 2) Più capacità per supportare i tuoi progetti Dopo il completo rinnovo della nostra infrastruttura di calcolo nel 2025, i nostri servizi di hosting web sono ora fino a 3 volte più veloci, con il doppio della potenza di calcolo assegnata. Nel 2026 aggiorneremo la nostra tecnologia di storage per offrire prestazioni e affidabilità ancora maggiori. Tutti i nostri server sono in fase di migrazione verso l'archiviazione SSD, per garantire tempi di accesso più rapidi e una migliore resilienza in caso di 'incidenti o manutenzione. Risultato: una qualità del servizio migliore e una maggiore disponibilità dei siti. Aumentiamo anche il numero di database e la loro capacità di archiviazione inclusi nelle nostre offerte.

Cosa cambia Molti di voi iniziano con un singolo sito e poi sviluppano altri progetti: blog, pagine di destinazione, ambienti di test o siti web per i clienti. I nostri hosting multi-sito, ti permettono di ospitare più progetti sullo stesso piano. Man mano che i progetti si evolvono, le esigenze di database crescono naturalmente. Il nostro obiettivo è semplice: invece di costringervi a cambiare offerta, integriamo più risorse direttamente nel vostro piano attuale. Questo ti permette di raggruppare più siti sotto lo stesso hosting, ognuno con il proprio database. In pratica, questo permette di ridurre i costi, semplificare la gestione e offrire maggiore flessibilità per far evolvere i vostri progetti. Alcuni casi d'uso Ospita più siti senza offrire molteplici opzioni

Puoi gestire più siti web con un solo account, ognuno con il proprio database. Installa facilmente più CMS

WordPress, Joomla!PrestaShop… implementa più progetti indipendenti senza vincoli. Crea ambienti di test (staging)

Prova gli aggiornamenti in modo sicuro prima di implementarli in produzione. Accompagna la crescita dei tuoi siti

Le basi più grandi consentono di assorbire più traffico e contenuti senza limiti immediati. 3) Evoluzione dei prezzi: un prezzo di ingresso più basso e risparmi sulla durata Nell'ambito di questa evoluzione, la nostra struttura tariffaria si evolve con due obiettivi: mantenere un prezzo di ingresso molto accessibile e offrire più valore nel tempo.

Prezzo molto competitivo il primo anno Per ogni nuova sottoscrizione, il prezzo del primo anno è volutamente molto basso. Ad esempio, l’offerta Pro parte da 1,99 € IVA esclusa/mese nel primo anno. Questo approccio facilita l'avvio di una nuova idea, la sperimentazione di un concetto o la creazione di un'attività, senza costi iniziali elevati. I clienti che lanciano nuovi progetti beneficiano così di uno dei prezzi di ingresso più competitivi del mercato. Tutte le funzionalità essenziali di hosting sono incluse: generosi account email, dominio incluso per il primo anno, multisito, ampie risorse di database e supporto avanzato. In sintesi, si mantiene tutto ciò che rende la ricchezza del vostro hosting, con più risorse e un supporto più forte. Risparmi a lungo termine Introduciamo i pagamenti anticipati di 24 e 48 mesi per consentire di usufruire del miglior prezzo possibile. La maggior parte dei siti web è destinata a durare: guadagnano visibilità, traffico e valore. Vogliamo che il tuo hosting accompagni questa evoluzione nel lungo periodo. Scegliendo una durata più lunga, è possibile realizzare risparmi significativi: 24 mesi = 5-6 mesi in meno rispetto ai rinnovamenti annuali

rispetto ai rinnovamenti annuali 48 mesi = 16-18 mesi in meno rispetto ai rinnovi annuali Il principio è semplice: più la durata è lunga, più il prezzo mensile è vantaggioso e più il budget di hosting diventa prevedibile. 4) Rinnova ora per mantenere il tuo prezzo attuale Molti di voi ci hanno dato fiducia per anni per ospitare i loro progetti e vogliamo continuare a ricompensare la vostra fedeltà permettendovi di mantenere le vostre attuali condizioni tariffarie per il più lungo tempo possibile. Tre possibilità ti offrono: Rinnova ora: manterrai il tuo prezzo attuale per altri 12 mesi.

manterrai il tuo prezzo attuale per altri 12 mesi. Non fare nulla: alla scadenza, la tua offerta passa alla nuova tariffa di rinnovo a 12 mesi.

alla scadenza, la tua offerta passa alla nuova tariffa di rinnovo a 12 mesi. Rinnovo alla scadenza in 24 o 48 mesi: beneficiate di una tariffa mensile decrescente. Se desideri mantenere le tue tariffe attuali, puoi anticipare il rinnovo del tuo hosting prima del 1° giugno 2026. In questo modo puoi assicurare il tuo prezzo e continuare a beneficiare dei miglioramenti della tua offerta. Il rinnovo può essere effettuato in pochi click direttamente dallo Spazio Cliente. Rinnovando subito, puoi mantenere la tua tariffa attuale per altri 4 anni, beneficiando al contempo dei miglioramenti apportati ai nostri alloggi, tra cui database aggiuntivi e supporto potenziato. Per i progetti a lungo termine, rinnovare oggi consente di aumentare la stabilità del budget e la visibilità delle spese di hosting.

bash Copia <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Vecchia formula Rinnovo per 12 mesi al vecchio prezzoRinnovo per 24 mesi al vecchio prezzoRinnovo per 48 mesi al vecchio prezzoNuova formula equivalenteNuovo rinnovo 12 mesiNuovo rinnovo 24 mesiNuovo rinnovo 48 mesiStarter - 201619,08 € / 12 mesi

ovvero 1,59 €/mese38,16 € / 24 mesi

ovvero 1,59 €/mese76,32 € / 48 mesi

ovvero 1,59 €/meseStarter - 202731,08 € / 12 mesi

ovvero 2,59 €/mese47,76 € / 24 mesi

ovvero 1,99 €/mese76,32 € / 48 mesi

ovvero 1,59 €/mesePerso - 201639,48 € / 12 mesi

oppure 3,29 €/mese78,96 € / 24 mesi

oppure 3,29 €/mese157,92 / 48 mesi

3,29 €/mesePerso - 202771,88 € / 12 mesi

ovvero 5,99 €/mese107,76 € / 24 mesi

oppure 4,49 €/mese191,52 € / 48 mesi

3,99 €/mesePro - 201679,08 € / 12 mesi

ovvero 6,59 €/mese158,16 € / 24 mesi

6,59 €/mese316,32 € / 48 mesi

ovvero 6,59 €/mesePro - 2027119,88 € / 12 mesi

ovvero 9,99 €/mese191,76 € / 24 mesi

ovvero 7,99 €/mese311,52 € / 48 mesi

ovvero 6,49 €/mesePerformance1 - 2016 131,88 € / 12 mesi

ovvero 10,99 €/mese263,76 € / 24 mesi

ovvero 10,99 €/mese527,52 € / 48 mesi

ovvero 10,99 €/mesePerformance - 2027239,88 € / 12 mesi

ovvero 19,99 €/mese383,76 € / 24 mesi

ovvero 15,99 €/mese623,52 € / 48 mesi

ovvero 12,99 €/mesePerformance2 - 2016250,68 € / 12 mesi

oppure 20,89 €/mese501,36 € / 24 mesi

oppure 20,89 €/mese1.002,72 € / 48 mesi

oppure 20,89 €/meseAgency - 2027467,88 € / 12 mesi

ovvero 38,99 €/mese743,76 € / 24 mesi

ovvero 30,99 €/mese1.199,52 € / 48 mesi

ovvero 24,99 €/mesePerformance3 - 2016356,28 € / 12 mesi

ovvero 29,69 €/mese712,56 € / 24 mesi

ovvero 29,69 €/mese1.425,12 € / 48 mesi

ovvero 29,69 €/meseAgency Plus - 2027695,88 € / 12 mesi

ovvero 57,99 €/mese1.103,76 € / 24 mesi

ovvero 45,99 €/mese1.775,52 € / 48 mesi

ovvero 36,99 €/mesePerformance4 - 2016448,68 € / 12 mesi

oppure 37,39 €/mese897,36 € / 24 mesi

oppure 37,39 €/mese1.794,72 € / 48 mesi

oppure 37,39 €/meseAgency Max - 2027923,88 € / 12 mesi

ovvero 76,99 €/mese1.463,76 € / 24 mesi

ovvero 60,99 €/mese2.351,52 € / 48 mesi

ovvero 48,99 €/mese Le tariffe indicate nella tabella sono espresse al netto delle imposte. 5) Un supporto ripensato e potenziato Per molti di voi, un sito web è molto più di un semplice progetto personale. Può generare fatturato, servire i clienti o presentare la tua attività online. Quando si verifica un problema, non si vuole semplicemente aprire un ticket: si attendono risposte chiare e una rapida risoluzione. Abbiamo tenuto conto di queste aspettative e stiamo rafforzando il nostro supporto per renderlo più accessibile, più reattivo e più pertinente quando hai bisogno di essere accompagnato.

Ecco come cambierà la tua esperienza di supporto: Supporto disponibile quando ne hai bisogno Stiamo implementando gradualmente una disponibilità 24/7, con più canali di contatto per poterti raggiungere in qualsiasi momento, che tu stia lanciando un nuovo sito, gestendo un'emergenza o che tu abbia bisogno di una consulenza. Risposte più rapide Un'esperienza di chat ottimizzata ti permetterà di entrare rapidamente in contatto con i nostri team e di ottenere risposte chiare con tempi di attesa ridotti. Interazione umana semplificata Puoi chiamarci direttamente dal tuo browser o richiedere di essere richiamato da uno dei nostri consulenti, per ottenere assistenza nel modo che preferisci. Un accompagnamento e un monitoraggio rafforzati Adottiamo un approccio di supporto più proattivo, che non si limita a risolvere gli incidenti, ma mira anche a consigliarti e aiutarti a far avanzare i tuoi progetti. Il nostro obiettivo è semplice: consentire all'utente di ottenere assistenza più facilmente e rapidamente, quando ne ha bisogno. Che tu stia lanciando un sito, gestendo gli aggiornamenti o risolvendo un problema, continuiamo a investire per offrire un'esperienza utente sempre più fluida. Questi miglioramenti riflettono il nostro impegno a supportare sia i principianti che gli utenti avanzati, con un supporto affidabile e accessibile. Sono in fase di implementazione graduale per garantire qualità e stabilità. 6) Offerte dedicate per partner e agenzie (in arrivo) Alcuni clienti vanno oltre la gestione dei propri siti. Progettano, implementano e rivendono ambienti web completi ai propri clienti, inclusi hosting, nomi di dominio, servizi e-mail e altre soluzioni, talvolta con il proprio marchio. I rivenditori e le agenzie operano spesso nell'intero ecosistema OVHcloud e hanno bisogno di soluzioni adatte ad ambienti multi-clienti e multi-servizi.

Ciò di solito implica: Coordinare gli aggiornamenti su più ambienti client

su più ambienti client Garantire la disponibilità e le prestazioni di tutti i progetti ospitati

di tutti i progetti ospitati Reagire rapidamente in caso di impatto sui servizi ai clienti

in caso di impatto sui servizi ai clienti Ottimizzare i costi e i margini a livello di portafoglio di servizi Per questo prepariamo un’offerta appositamente pensata per questi impieghi. Questa futura offerta partner includerà in particolare: Supporto premium e prioritario , con percorsi di escalation più chiari per le situazioni critiche

, con percorsi di escalation più chiari per le situazioni critiche Tariffe preferenziali , adatte ai portafogli multi-prodotti

, adatte ai portafogli multi-prodotti Strumenti di gestione dedicati alle agenzie , per semplificare il deployment, il monitoraggio e la manutenzione di più servizi per i tuoi clienti Ulteriori dettagli saranno condivisi a breve. Non vediamo l'ora di sviluppare questa offerta in collaborazione con il nostro ecosistema di partner. 7) Nuove funzionalità Continuiamo a migliorare la nostra piattaforma di hosting web, con diversi importanti sviluppi già in corso.