Fatturazione elettronica: perché alcune informazioni sono essenziali

Dal 1° settembre 2026, la fatturazione elettronica entra in vigore per tutte le imprese e le associazioni soggette a IVA in Francia.In OVHcloud abbiamo scelto di anticipare questa transizione per accompagnare i nostri clienti nelle migliori condizioni. A questo proposito, invitiamo i clienti interessati a verificare o completare alcune informazioni nel proprio Spazio Cliente.Cosa cambia con la fatturazione elettronica

Una fattura elettronica deve soddisfare rigorosi criteri di formattazione e presentazione per essere elaborata automaticamente tramite piattaforme certificate. Ciò richiede dati amministrativi affidabili e aggiornati.

L'obiettivo di questa riforma è di:

ridurre i rischi di errori o frodi nell’ambito dell’IVA;

semplificare le procedure amministrative per le imprese;

Accelerare i tempi di pagamento;

permettere un migliore monitoraggio dell'attività economica (e-reporting).

Due date chiave da ricordare

A partire dal 1° settembre 2026:

Tutte le imprese e le associazioni interessate dovranno essere in grado di ricevere fatture elettroniche.

Le grandi imprese e le aziende di dimensioni intermedie (ETI) dovranno emettere le loro fatture in formato elettronico. A partire dal 1° settembre 2027:

L'obbligo di'emissione sarà esteso alle piccole e medie imprese (PMI) e alle micro imprese.

Prepararsi già oggi

Per garantire una transizione senza intoppi verso la fatturazione elettronica, è necessario che alcune informazioni associate ai conti cliente siano complete, accurate e aggiornate. In questo contesto, i clienti saranno invitati a:

verificare o completare le informazioni relative alla propria organizzazione;

indicare il proprio indirizzo di fatturazione elettronico.

Queste informazioni permetteranno di garantire la conformità e la corretta trasmissione delle fatture al nuovo formato.

In assenza di dati legali obbligatori completi al 1° settembre, OVHcloud non sarebbe in grado di emettere fatture conformi ai requisiti normativi applicabili. Di conseguenza:

non potremo identificarli come soggetti passivi IVA e dovremo considerarli come clienti privati;

le loro fatture saranno trattate come quelle di un privato per le quali la detrazione dell'IVA non è applicabile;

l'l'integrazione automatizzata nella loro contabilità non verrà attivata;

i clienti interessati si troverebbero in una situazione di non conformità con le nostre condizioni generali di vendita.

Verifica le mie informazioni adesso



Impegnati nei confronti dei nostri clienti

La fatturazione elettronica rappresenta un’evoluzione importante per tutte le aziende francesi.

In OVHcloud, siamo impegnati ad accompagnare i nostri clienti nel loro sviluppo e nei loro obiettivi di crescita. In questo contesto, ci impegniamo a sostenerli in questa transizione, in particolare comunicando sulle azioni da intraprendere per anticipare i cambiamenti futuri.

Spingiti oltre...Vi invitiamo a consultare regolarmente le risorse ufficiali per seguire le ultime informazioni messe a disposizione dalla Direzione Generale delle Finanze Pubbliche

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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.