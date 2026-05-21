Fatturazione elettronica: perché alcune informazioni sono essenziali
Dal 1° settembre 2026, la fatturazione elettronica entra in vigore per tutte le imprese e le associazioni soggette a IVA in Francia.In OVHcloud abbiamo scelto di anticipare questa transizione per accompagnare i nostri clienti nelle migliori condizioni. A questo proposito, invitiamo i clienti interessati a verificare o completare alcune informazioni nel proprio Spazio Cliente.Cosa cambia con la fatturazione elettronica
Una fattura elettronica deve soddisfare rigorosi criteri di formattazione e presentazione per essere elaborata automaticamente tramite piattaforme certificate. Ciò richiede dati amministrativi affidabili e aggiornati.
L'obiettivo di questa riforma è di:
ridurre i rischi di errori o frodi nell’ambito dell’IVA;
semplificare le procedure amministrative per le imprese;
- Accelerare i tempi di pagamento;
- permettere un migliore monitoraggio dell'attività economica (e-reporting).
- Due date chiave da ricordare
- A partire dal 1° settembre 2026:
Tutte le imprese e le associazioni interessate dovranno essere in grado di ricevere fatture elettroniche.
Le grandi imprese e le aziende di dimensioni intermedie (ETI) dovranno emettere le loro fatture in formato elettronico.A partire dal 1° settembre 2027:
- L'obbligo di'emissione sarà esteso alle piccole e medie imprese (PMI) e alle micro imprese.
- Prepararsi già oggi
Per garantire una transizione senza intoppi verso la fatturazione elettronica, è necessario che alcune informazioni associate ai conti cliente siano complete, accurate e aggiornate.In questo contesto, i clienti saranno invitati a:
- verificare o completare le informazioni relative alla propria organizzazione;
indicare il proprio indirizzo di fatturazione elettronico.
Queste informazioni permetteranno di garantire la conformità e la corretta trasmissione delle fatture al nuovo formato.
In assenza di dati legali obbligatori completi al 1° settembre, OVHcloud non sarebbe in grado di emettere fatture conformi ai requisiti normativi applicabili. Di conseguenza:
- non potremo identificarli come soggetti passivi IVA e dovremo considerarli come clienti privati;
- le loro fatture saranno trattate come quelle di un privato per le quali la detrazione dell'IVA non è applicabile;
l'l'integrazione automatizzata nella loro contabilità non verrà attivata;
i clienti interessati si troverebbero in una situazione di non conformità con le nostre condizioni generali di vendita.
- Verifica le mie informazioni adesso
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- Impegnati nei confronti dei nostri clienti
- La fatturazione elettronica rappresenta un’evoluzione importante per tutte le aziende francesi.
In OVHcloud, siamo impegnati ad accompagnare i nostri clienti nel loro sviluppo e nei loro obiettivi di crescita. In questo contesto, ci impegniamo a sostenerli in questa transizione, in particolare comunicando sulle azioni da intraprendere per anticipare i cambiamenti futuri.
Spingiti oltre...Vi invitiamo a consultare regolarmente le risorse ufficiali per seguire le ultime informazioni messe a disposizione dalla Direzione Generale delle Finanze Pubbliche
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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.
Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.
Pour aller plus loin
Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.