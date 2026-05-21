Scelte di progettazione che determinano la riuscita o il fallimento di una migrazione al cloud: lezioni apprese sul campo

I deploy iniziali possono funzionare bene utilizzando interfacce pubbliche e configurazioni predefinite, ma man mano che i servizi si sviluppano il traffico interno aumenta tra API, database e livelli di elaborazione in background. Senza un modello di rete privata, quel livello di comunicazione può generare latenza, esporre traffico sensibile e richiedere una riprogettazione significativa in seguito.

Il successo a lungo termine di un progetto cloud viene definito nei primi sei/dodici mesi, periodo nel quale le decisioni infrastrutturali iniziali hanno spesso il maggiore impatto e la prontezza operativa è cruciale. Rete, design regionale e basi operative possono sembrare secondari durante la migrazione, ma diventano rapidamente centrali quando gli ambienti crescono.

Gli ingegneri dei Professional Services e i Customer Success Manager di OVHcloud evidenziano le decisioni spesso sottovalutate che determinano il successo di migrazioni e deploy di cloud pubblico, ponendo le basi per una crescita scalabile e duratura.

Le criticità emergono man mano che l'utilizzo aumenta e le architetture vengono testate sotto carico continuo. Ciò che funziona per la migrazione iniziale non sempre riesce a resistere quando i sistemi devono scalare tra Region, team e carichi di lavoro.

“La sicurezza deve essere la priorità. Un semplice “lift & shift”, senza prima progettare una landing zone scalabile e sicura, non è sufficiente. Bisogna assicurarsi che l'infrastruttura sia adeguata sin dall'inizio per riuscire a rispondere alle esigenze future.” – Olivier Javaux, Professional Services di OVHcloud

“Durante un picco di traffico paragonabile al Black Friday, la latenza è triplicata. Non perché i server fossero lenti, ma perché tutti i microservizi interni comunicavano tramite interfacce pubbliche.” – Amarjit Toor, Customer Success Manager di OVHcloud

Dopo un workshop dedicato alla progettazione della rete, il traffico di backend è stato spostato su una rete privata isolata. Questa modifica ha cambiato profondamente il modo con cui la piattaforma gestiva la scalabilità. Le comunicazioni interne non entravano più in conflitto con il traffico degli utenti, consentendo ai servizi di crescere in modo indipendente, stabilizzando le prestazioni, migliorando la sicurezza e rendendo il sistema più resiliente.

Costruire la resilienza non solo per i deploy iniziali

La strategia regionale segue lo stesso modello. Le scelte tra deploy in zone di disponibilità (AZ) singole o multiple influenzano la resilienza, il comportamento del failover e la complessità operativa. Modificare queste configurazioni dopo il deploy rappresenta una sfida, in particolare quando le dipendenze dei dati e il traffico di produzione sono già attivi. Prendendo in considerazione crescita, requisiti di disponibilità e continuità operativa sin dall'inizio, le aziende possono integrare scalabilità e sostenibilità direttamente nella progettazione dei sistemi, riducendo la necessità di adattamenti successivi.

Le landing zone e i sistemi di gestione operativa vengono spesso considerati solo in un secondo momento nonostante siano centrali per i processi quotidiani, la risposta agli incidenti e la conformità man mano che i sistemi crescono. La lezione principale è la necessità di un cambiamento di prospettiva: i team cloud devono passare dal semplice deploy dell'infrastruttura alla creazione di visibilità, governance e controllo operativo fin da subito. I servizi gestiti e le piattaforme standardizzate supportano ulteriormente questo cambiamento riducendo il carico di lavoro mentre gli ambienti si espandono.

Anche la dimensione umana non può essere sottovalutata: un adeguato processo di onboarding, formazione e allineamento tra gli stakeholder operativi aiutano a ridurre le incertezze e accelerare l'adozione. Quando la gestione del cambiamento viene sottovalutata nelle fasi iniziali, anche le piattaforme cloud ben progettate possono sembrare rischiose, rallentando la delivery e aumentando la resistenza.