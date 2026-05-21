Scelte di progettazione che determinano la riuscita o il fallimento di una migrazione al cloud: lezioni apprese sul campo
Migrare al cloud è entusiasmante, ma le decisioni iniziali definiscono gli sviluppi successivi.
Le criticità emergono man mano che l'utilizzo aumenta e le architetture vengono testate sotto carico continuo. Ciò che funziona per la migrazione iniziale non sempre riesce a resistere quando i sistemi devono scalare tra Region, team e carichi di lavoro.
Gli ingegneri dei Professional Services e i Customer Success Manager di OVHcloud evidenziano le decisioni spesso sottovalutate che determinano il successo di migrazioni e deploy di cloud pubblico, ponendo le basi per una crescita scalabile e duratura.
Aspetti inizialmente trascurati che condizionano la scalabilità futura
Il successo a lungo termine di un progetto cloud viene definito nei primi sei/dodici mesi, periodo nel quale le decisioni infrastrutturali iniziali hanno spesso il maggiore impatto e la prontezza operativa è cruciale. Rete, design regionale e basi operative possono sembrare secondari durante la migrazione, ma diventano rapidamente centrali quando gli ambienti crescono.
I deploy iniziali possono funzionare bene utilizzando interfacce pubbliche e configurazioni predefinite, ma man mano che i servizi si sviluppano il traffico interno aumenta tra API, database e livelli di elaborazione in background. Senza un modello di rete privata, quel livello di comunicazione può generare latenza, esporre traffico sensibile e richiedere una riprogettazione significativa in seguito.
“La sicurezza deve essere la priorità. Un semplice “lift & shift”, senza prima progettare una landing zone scalabile e sicura, non è sufficiente. Bisogna assicurarsi che l'infrastruttura sia adeguata sin dall'inizio per riuscire a rispondere alle esigenze future.” – Olivier Javaux, Professional Services di OVHcloud
Sconosciuto
Quando una scelta di progettazione della rete permette la scalabilità della piattaforma
Una piattaforma di e-commerce che migra da un'architettura monolitica a microservizi inizialmente eseguiva l’intera comunicazione del backend tramite indirizzi IP pubblici.
“Durante un picco di traffico paragonabile al Black Friday, la latenza è triplicata. Non perché i server fossero lenti, ma perché tutti i microservizi interni comunicavano tramite interfacce pubbliche.” – Amarjit Toor, Customer Success Manager di OVHcloud
Sconosciuto
Dopo un workshop dedicato alla progettazione della rete, il traffico di backend è stato spostato su una rete privata isolata. Questa modifica ha cambiato profondamente il modo con cui la piattaforma gestiva la scalabilità. Le comunicazioni interne non entravano più in conflitto con il traffico degli utenti, consentendo ai servizi di crescere in modo indipendente, stabilizzando le prestazioni, migliorando la sicurezza e rendendo il sistema più resiliente.
Costruire la resilienza non solo per i deploy iniziali
La strategia regionale segue lo stesso modello. Le scelte tra deploy in zone di disponibilità (AZ) singole o multiple influenzano la resilienza, il comportamento del failover e la complessità operativa. Modificare queste configurazioni dopo il deploy rappresenta una sfida, in particolare quando le dipendenze dei dati e il traffico di produzione sono già attivi. Prendendo in considerazione crescita, requisiti di disponibilità e continuità operativa sin dall'inizio, le aziende possono integrare scalabilità e sostenibilità direttamente nella progettazione dei sistemi, riducendo la necessità di adattamenti successivi.
Le landing zone e i sistemi di gestione operativa vengono spesso considerati solo in un secondo momento nonostante siano centrali per i processi quotidiani, la risposta agli incidenti e la conformità man mano che i sistemi crescono. La lezione principale è la necessità di un cambiamento di prospettiva: i team cloud devono passare dal semplice deploy dell'infrastruttura alla creazione di visibilità, governance e controllo operativo fin da subito. I servizi gestiti e le piattaforme standardizzate supportano ulteriormente questo cambiamento riducendo il carico di lavoro mentre gli ambienti si espandono.
Anche la dimensione umana non può essere sottovalutata: un adeguato processo di onboarding, formazione e allineamento tra gli stakeholder operativi aiutano a ridurre le incertezze e accelerare l'adozione. Quando la gestione del cambiamento viene sottovalutata nelle fasi iniziali, anche le piattaforme cloud ben progettate possono sembrare rischiose, rallentando la delivery e aumentando la resistenza.
“È fondamentale fornire una formazione adeguata per fare in modo che i team non abbiano la sensazione di perdere il controllo sull'infrastruttura.” – Olivier Picquenot, Customer Success Director di OVHcloud
Sconosciuto
Consiglio per l’implementazione:
Effettua una valutazione della maturità cloud o un piccolo proof-of-concept per validare la progettazione della rete e la resilienza. Queste scelte iniziali faranno la differenza per la crescita futura.
Il lavoro fondamentale che trasforma obiettivi di alto livello in decisioni architetturali
La migrazione e la scalabilità iniziano con obiettivi chiari: migliorare le prestazioni, controllare i costi e supportare la crescita. Tradurre questi propositi in decisioni infrastrutturali è il punto in cui emerge la complessità.
“La scalabilità deve essere studiata fin dall'inizio, includendo i modelli di carico. Uno dei principali vantaggi del cloud è la capacità di scalare verso l’alto o il basso in base al carico.” – Picquenot
Sconosciuto
Comprendere sin da subito le dipendenze, i modelli di carico massimo, i requisiti di conformità e le eventuali carenze di competenze del team è essenziale. Senza questa visibilità, le decisioni di scalabilità vengono prese in modo approssimativo utilizzando informazioni incomplete.
I team dovrebbero chiarire i presupposti ponendosi anticipatamente domande pratiche:
- In che modo il traffico interno verrà gestito tra i servizi in caso di carico elevato?
- Quali sono i momenti di picco e come risponderà la scalabilità?
- Quali requisiti di conformità o residenza dei dati influenzano la localizzazione delle risorse?
- Il team possiede le competenze per gestire piattaforme complesse a lungo termine?
L'automazione e i servizi gestiti aiutano a colmare il divario. L'Infrastructure as a Code, i database gestiti e i sistemi integrati riducono il sovraccarico operativo e liberano i team permettendogli di concentrarsi sulla creazione di valore invece che sulla manutenzione dell'infrastruttura.
Consiglio per l’implementazione:
Collega gli obiettivi aziendali a risultati tecnici misurabili. L'automazione e i servizi gestiti trasformano l'intento in architettura scalabile.
Rischi legati alla scalabilità e fondamenti operativi
La crescita rapida introduce rischi operativi che possono destabilizzare anche ambienti ben progettati. Pratiche fondamentali possono prevenire questi problemi.
“La risposta più importante è l'automazione. Utilizzando strumenti come Terraform o OpenTofu, le aziende sono pronte a scalare.” – Javaux
Sconosciuto
Automatizzare il provisioning, la scalabilità e il monitoraggio assicura deploy ripetibili e prepara i team a scalare in modo efficiente. Nel frattempo definire la proprietà, standardizzare gli ambienti e ridurre la proliferazione incontrollata degli strumenti semplifica la risoluzione dei problemi e migliora la conformità mentre i costi diminuiscono. La coerenza diventa un moltiplicatore di forza man mano che i team e le piattaforme crescono.
Passare da applicazioni monolitiche a microservizi o Kubernetes è complesso, ma un approccio di migrazione graduale aiuta a evitare fallimenti. Iniziare con un servizio a basso rischio consente ai team di convalidare il processo di migrazione, ottimizzare la scalabilità ed espandersi gradualmente mentre ci si guadagna la fiducia.
Quando "tutto in una volta" è troppo
Un'azienda ha tentato una migrazione completa verso microservizi in un’unica fase, con conseguenti errori di deploy e configurazioni errate. Il successivo downtime su più servizi ha rallentato i progressi.
Un approccio graduale, con provisioning automatizzato e supporto gestito, ha assicurato operazioni stabili e prevedibili e un'adozione più rapida.
Consiglio per l’implementazione:
Scala tramite la ripetibilità. Automazione, standardizzazione e delivery graduale creano stabilità man mano che le piattaforme crescono.
Evitare costi nascosti
Presupposti obsoleti e provisioning eccessivo sono insidie comuni nella migrazione al cloud. Senza ripensare i modelli di progettazione, i team rischiano di generare costi superflui e complessità operativa.
Gli ambienti cloud si evolvono rapidamente e rivedere regolarmente l'architettura assicura ai team di usufruire di servizi migliorati e modelli efficienti.
“Un modello di prezzo trasparente e prevedibile in cui ai clienti vengono addebitate solo le risorse effettivamente consumate come storage, potenza di calcolo o banda passante consente una maggiore affidabilità nella pianificazione dei progetti” – Toor
Sconosciuto
Consiglio per l’implementazione:
Evita di spostare modelli legacy senza modificarli. Valuta regolarmente i servizi e adatta l'architettura per rispondere alla domanda effettiva.
Progettare per la scalabilità
Scalare con successo gli ambienti cloud significa progettare per la crescita, la sicurezza e l'efficienza operativa sin dal primo giorno. Inizia con le basi: automatizza continuamente e utilizza le competenze nella costruzione di rete, osservabilità, automazione e reattività operativa.
Questa è la differenza che permette la crescita, grazie a una piattaforma resiliente e un team sicuro che si concentra sulle attività di valore invece che sulla risoluzione dei problemi infrastrutturali.
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