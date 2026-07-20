Architettura di riferimento: implementa Langfuse su MKS di OVHcloud per l'osservabilità degli LLM e il monitoraggio dei costi dell'IA

Langfuse su MKS di OVHcloud per l'osservabilità degli LLM e il monitoraggio del consumo di token

Contesto AI Endpoints di OVHcloud fornisce un'API compatibile con OpenAI che permette alle applicazioni di accedere a un ampio catalogo di modelli open weight, come Qwen, Llama, Mistral e gpt-oss, modelli di embedding, guard e vocali, senza che i team debbano gestire l’infrastruttura di inferenza. È il livello di inferenza basato sull'utilizzo monitorato da questa architettura. OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) elimina gli oneri operativi legati all’esecuzione del Control Plane di Kubernetes: i pool di nodi, gli aggiornamenti e l'alta disponibilità sono gestiti da OVHcloud, e l’utente mantiene il pieno controllo di ciò che viene eseguito sui nodi di lavoro (worker). È lo spazio ideale per eseguire applicazioni stateless come i processi web e di lavoro di Langfuse, mentre i componenti stateful (database, object storage) risiedono nei servizi gestiti di OVHcloud. Langfuse fornisce un livello di osservabilità per le applicazioni che utilizzano AI Endpoints. Dato che l’integrazione con l’SDK di OpenAI è un sostituzione drop-in (da langfuse.openai import openai anziché import openai), puntare una base di codice esistente compatibile con OpenAI verso AI Endpoints e ottenere una tracciabilità completa è una modifica di due righe di codice, non una riscrittura. Questi tre componenti forniscono uno stack di osservabilità self-hosted e con attribuzione di costi per qualsiasi applicazione che chiama AI Endpoints, senza inviare token di dati di prompt o completamento al di fuori dell'infrastruttura controllata dall’utente. Panoramica dell'architettura I deploy web e di lavoro di Langfuse vengono eseguiti all'interno del cluster MKS. La gestione degli ingressi e dei certificati viene eseguita in parallelo, come add-on del cluster separato e riutilizzabile. Ogni dipendenza stateful (Postgres, Valkey, ClickHouse, object storage) è un servizio gestito da OVHcloud al di fuori del cluster, cui si accede tramite TLS.

1. Flusso di dati Associando tutti gli elementi, una richiesta tracciata funziona così:

Flusso di dati

1. L'applicazione chiama direttamente AI Endpoints Il client drop-in openai.OpenAI() invia la richiesta all'inference API: Langfuse si trova completamente al di fuori di questa chiamata, quindi un'interruzione di Langfuse non influisce in alcun modo sulla capacità dell’applicazione di ottenere una risposta. 2. AI Endpoints ritrasmette la risposta L'ultimo chunk contiene i dati sull'utilizzo dei token. 3. L'SDK esporta ciò che ha appena visto come uno span batch di OpenTelemetry Questa operazione viene effettuata in modo asincrono, tramite HTTPS, verso /api/public/otel/v1/traces sull'istanza Langfuse. Il processo viene eseguito in background e non aggiunge latenza alla risposta che l'applicazione ha già ricevuto nello step 2. 4. Langfuse web ingerisce il batch Verifica la chiave API della richiesta rispetto al suo progetto in Postgres (un lookup memorizzato nella cache in Valkey, non una nuova query ad ogni chiamata), scrive il batch così com'è nell’object storage e invia solo un riferimento ad esso su una coda Valkey. 5. Il worker elabora la coda secondo un proprio programma, separatamente da qualsiasi richiesta specifica . Estrae il riferimento da Valkey, recupera l'intero batch dall’object storage, risolve la voce Prompt Management a cui è collegato (se presente) tramite Postgres e salva i record di traccia e generazione in ClickHouse (modello, conteggi dei token, latenza, prezzi). 6. Il worker gestisce anche tutto ciò che è programmato o in bulk Le esportazioni di batch e i caricamenti di media vengono effettuati in S3 indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata la richiesta originale.⚠️ NB: Dallo step 3

2. API di AI Endpoints Tutto ciò che segue chiama una delle due API OVHcloud AI Endpoints: Inference API: https://oai.endpoints.kepler.ai.cloud.ovh.net/v1 Si tratta dell'API con cui l’applicazione comunica. Implementa l’interfaccia API di OpenAI, quindi qualsiasi SDK compatibile con OpenAI può essere utilizzato modificando il base_url e la chiave API:





bash Copia import openai client = openai.OpenAI( api_key="<your-ai-endpoints-token>", base_url="https://oai.endpoints.kepler.ai.cloud.ovh.net/v1", ) response = client.chat.completions.create( model="Qwen3.5-397B-A17B", messages=[{"role": "user", "content": "hello"}], )

Se recuperi lo schema OpenAPI direttamente dal gateway (GET /openapi.json), vedrai che l'interfaccia disponibile va ben oltre i suggerimenti per la chat.

È utile chiamare direttamente l'API GET /v1/models almeno una volta: restituisce tutti i modelli ai quali il tuo token garantisce l'accesso. La sezione seguente si concentra sulla catalog API, che consente di ottenere ulteriori informazioni sui modelli, ad esempio dettagli sui prezzi necessari per monitorare i costi. Catalog API: https://catalog.endpoints.ai.ovh.net/rest/v1/models_v2 Si tratta dell'API su cui si basa la pagina del catalogo web AI Endpoints: è una semplice richiesta GET che non richiede autenticazione e che mostra l'elenco completo dei modelli insieme ai metadati presenti nell'interfaccia utente del catalogo: descrizione, punteggi di riferimento, editor, licenza, dimensione del contesto, link al playground e alla documentazione, oltre a un blocco usage_information.pricing:

bash Copia curl -s https://catalog.endpoints.ai.ovh.net/rest/v1/models_v2 | jq '.[0]'

Risposte:

bash Copia { "id": "qwen-3-5-397b", "name": "Qwen3.5-397B-A17B", "category": "Visual LLM", "metadata": { "aliases": ["Qwen/Qwen3.5-397B-A17B", "qwen3.5-397b-a17b"], "context": "262k", "usage_information": { "pricing": [ {"price": 0.6, "price_unit": "million_input_tokens"}, {"price": 3.6, "price_unit": "million_output_tokens"} ] } } }

Le due API sono complementari: la catalog API è un’estrazione una tantum o periodica, utilizzata per creare tabelle locali di prezzi e metadati;

è un’estrazione una tantum o periodica, utilizzata per creare tabelle locali di prezzi e metadati; l' inference API è un’API che un'applicazione in esecuzione chiama a ogni richiesta.

Le due API sono complementari: la catalog API è un’estrazione una tantum o periodica, utilizzata per creare tabelle locali di prezzi e metadati;

è un’estrazione una tantum o periodica, utilizzata per creare tabelle locali di prezzi e metadati; l' inference API è un’API che un'applicazione in esecuzione chiama a ogni richiesta.

Inference API e catalog API di AI Endpoints

⚠️ NB: i prezzi di AI Endpoints sono in euro. Prerequisiti Prima di iniziare, assicurati di avere: Un account Public Cloud OVHcloud

Un utente OpenStack con il ruolo di Amministratore

Una chiave API AI Endpoints

Un dominio che puoi puntare a un Load Balancer

kubectl installato e helm installato (versione 3.x minimo) Ora che disponi di tutti gli ingredienti, è giunto il momento di implementare Langfuse utilizzando OVHcloud MKS e altri servizi gestiti! Guida all'architettura: deploy di Langfuse sui servizi gestiti del Public Cloud OVHcloud Step 1 – Provisioning del cluster Kubernetes e dei servizi gestiti di OVHcloud I processi web e worker di Langfuse sono di per sé leggeri: la scelta delle risorse dipende quasi interamente dai servizi gestiti circostanti. Di seguito ti mostriamo alcuni passaggi necessari per la configurarli. Tutto quanto segue viene creato nello Spazio Cliente OVHcloud, nella sezione Public Cloud del tuo progetto. 1. Crea cluster MKS e pool di nodi 1.1. Configura i cluster Dallo Spazio Cliente OVHcloud , crea un cluster Kubernetes utilizzando il MKS: Nome: langfuse-cluster

Localizzazione : Region 1-AZ – Gravelines ( GRA11 )

: Region 1-AZ – Gravelines ( ) Piano: Free (o Standard)

Free (o Standard) Rete : connettere una Rete privata (es. 0000 - AI Private Network )

: connettere una (es. ) Versione: ultima versione stabile (es. 1.35 ) 1.2. Crea pool di nodi Durante la creazione del cluster, configura i due pool di nodi. Il primo è il np-system. Esegue componenti a livello di cluster, tra cui Traefik (ingress) e cert-manager (certificati TLS) e i daemonsets di sistema predefiniti Kubernetes. Nome del pool di nodi: np-system

np-system Flavor: B3-8

B3-8 Numero di nodi: 3

3 Autoscaling: disattivato (OFF) Il secondo è il np-workload, dedicato ai pod dell’applicazione Langfuse (web + worker). Nome del pool di nodi: np-workload

np-workload Flavor: B3-16

B3-16 Numero di nodi: 1

1 Autoscaling: disattivato (OFF) 1.3. Configura l'accesso a Kubernetes Una volta che è stato effettuato il provisioning dei nodi, puoi scaricare il file Kubeconfig e configurare kubectl con il tuo cluster MKS.

bash Copia # configure kubectl with your MKS cluster export KUBECONFIG=/path/to/your/kubeconfig-xxxxxx.yml # verify cluster connectivity kubectl cluster-info kubectl get nodes Returns: NAME STATUS ROLES AGE VERSION np-system-node-388e55 Ready <none> 12d v1.35.2 np-system-node-4c5326 Ready <none> 12d v1.35.2 np-system-node-93bc1c Ready <none> 12d v1.35.2 np-workload-node-3a76f7 Ready <none> 12d v1.35.2

2. Configura i database 2.1. Database Postgre per i dati transazionali Langfuse Dalla sezione Database nel Public Cloud OVHcloud, clicca su Crea un servizio e configuralo in questo modo: Motore: PostgreSQL

PostgreSQL Versione: 17

17 Localizzazione: GRA

GRA Piano: Business

Business Istanza: Db1-4

Db1-4 Storage: 80 GB (predefinito)

80 GB (predefinito) Rete: rete pubblica (Internet) Conserva le informazioni seguenti prima di passare allo step successivo:

- host

- port

- nome del database

- username

- password

- URI 2.2. Database Valkey per il caching e il queuing dei job Dalla sezione Database nel Public Cloud OVHcloud, fai clic su Crea un servizio e configuralo in questo modo: Motore: Valkey

Valkey Versione: 8.1

8.1 Localizzazione: GRA

GRA Piano: Business

Business Istanza: Db1-4

Db1-4 Storage: 80 GB (predefinito)

80 GB (predefinito) Rete: rete pubblica (Internet) Conserva le informazioni seguenti prima di passare allo step successivo:

- host

- port

- nome del database

- username

- password

- URI 2.3. ClickHouse, il cuore dei dati di osservabilità Dalla sezione Analytics nel Public Cloud OVHcloud, clicca su Crea un servizio e configuralo come segue: Motore: ClickHouse

ClickHouse Versione: 25.8

25.8 Localizzazione: EU-WEST-PAR

EU-WEST-PAR Piano: Production

Production Istanza: B3-16

B3-16 Storage: 100 GB (predefinito)

100 GB (predefinito) Rete: rete pubblica (Internet) Segnati le informazioni seguenti prima di passare allo step successivo:

- host

- port

- nome del database

- username

- password

- URI ⚠ NB: i database gestiti da OVHcloud (Postgres, Valkey, ClickHouse) rifiutano di default tutte le connessioni fino a quando non vengono aggiunti gli IP sorgente consentiti nella pagina "Restrizioni IP" di ciascuna istanza nello Spazio Cliente OVHcloud. Ricorda che è necessario aggiungere gli IP pubblici del tuo pool di nodi MKS a tutti e tre i database prima di implementare Langfuse, altrimenti ogni connessione dal cluster scadrà. Dalla scheda Configurazione di ogni database, applica il whitelisting degli IP come mostrato in questo esempio:

Whitelisting degli IP pubblici del pool di nodi MKS

3. Crea un bucket compatibile con S3 come backend di storage Dalla sezione Object Storage del Public Cloud OVHcloud, crea un container di oggetti: Tipo di container: API compatibile con S3

API compatibile con S3 Localizzazione: GRA Segnati le informazioni seguenti prima di passare allo step successivo:

- nome del bucket

- endpoint

- access key

- secret key Step 2 – Configura namespace e quote Crea namespace dedicati per l’ingress controller, il gestore di certificati e Langfuse, e limita il consumo del namespace Langfuse in modo che un carico di lavoro incontrollato non possa bloccare il resto del cluster. Prima di tutto crea: namespaces.yaml

resourcequota.yaml

In seguito, avvia il deploy.

bash Copia kubectl apply -f deploy/bootstrap/namespaces.yaml kubectl apply -f deploy/bootstrap/resourcequota.yaml

bash Copia bash deploy/ingress/install.sh

helm upgrade --install fornisce automaticamente un nuovo Load Balancer OVHcloud con un IP pubblico. Aspetta che venga assegnato prima di procedere:

bash Copia kubectl -n traefik get svc traefik -w

cert-manager gestisce l'emissione e il rinnovo dei certificati. Installalo dal registro OCI, che OVHcloud e upstream attualmente consigliano rispetto al vecchio repository Helm. Scarica lo script cert-manager/install.sh ed esegui:

bash Copia bash cert-manager/install.sh

In seguito, crea un ClusterIssuer per Let's Encrypt, utilizzando Traefik come “solver” HTTP-01. Prima di tutto, definisci il tuo indirizzo email nel file cert-manager/cluster-issuer.yaml . ⚠️ NB: Let's Encrypt utilizza questo indirizzo per le notifiche di scadenza e il registro cert-manager accetterà tacitamente un valore predefinito se dimenticherai di indicarne uno. Per questo step devi attendere che cert-manager sia in esecuzione e che la ingress class di Traefik sia implementata, in modo che il resolver possa farvi riferimento. Quindi, eseguilo una volta che le due installazioni descritte sopra sono complete:

bash Copia kubectl apply -f cert-manager/cluster-issuer.yaml

⚠️ NB: è necessario fissare chiaramente la versione del chart (--version). In caso contrario, i due comandi sopra utilizzeranno, di default, l'ultima versione disponibile al momento dell'installazione, il che significa che il deploy non può essere riprodotto esattamente nel tempo. Step 4 – Configura il DNS affinché punti al Load Balancer Una volta che il servizio Traefik ha un IP esterno, crea un record A per l'hostname dove Langfuse sarà disponibile:

bash Copia kubectl -n traefik get svc traefik -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}'

Crea langfuse. {},<your-domain> -> quell’IP nella tua zona DNS e conferma che venga risolto prima di continuare: altrimenti, la challenge HTTP-01 di cert-manager fallirà silenziosamente e verrà ritentata indefinitamente.

Step 5 – Salva le credenziali in un secret Kubernetes e configura i valori Helm Il chart Helm di Langfuse legge ogni credenziale da un secret e non da valori semplici, quindi nessun dato sensibile può essere presente nei file di valori:

bash Copia kubectl -n langfuse create secret generic langfuse-secrets \ --from-literal=LANGFUSE_SALT="$(openssl rand -base64 32)" \ --from-literal=LANGFUSE_SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" \ --from-literal=NEXTAUTH_SECRET="$(openssl rand -base64 32)" \ --from-literal=POSTGRES_PASSWORD="<your-postgres-password>" \ --from-literal=VALKEY_PASSWORD="<your-valkey-password>" \ --from-literal=CLICKHOUSE_PASSWORD="<your-clickhouse-password>" \ --from-literal=S3_ACCESS_KEY="<your-s3-access-key>" \ --from-literal=S3_SECRET_KEY="<your-s3-secret-key>"

Il chart utilizzato è il chart ufficiale langfuse/langfuse-k8s. Puoi trovare il file completo nel repository GitHub di OVHcloud public-cloud-examples: deploy/langfuse/values.yaml ⚠️ NB: ogni deploy: false dice al chart di non installare i propri sub-chart Postgres/Valkey/ClickHouse/MinIO e di connettersi invece alle istanze gestite da OVHcloud. Per questo motivo, si tratta di un deploy di servizi gestiti e non di un deploy autogestito. Step 6 – Installa Langfuse Recupera il file deploy/langfuse/values.yaml dal repository e apporta le modifiche necessarie: <your-domain>

<your-postgresql-host>

<your-valkey-host>

<your-clickhouse-host>

<your-bucket> Quindi salva i values.yaml aggiornati ed esegui deploy/langfuse/install.sh.

bash Copia bash deploy/langfuse/install.sh

Si tratta della fase finale dell'installazione: richiede il namespace e il secret degli step 2 e 5, la risoluzione DNS dello step 4 (altrimenti il certificato TLS non può essere emesso) e il ClusterIssuer dello step 3, che deve già esistere. Successivamente, verifica che tutto il processo di deploy sia avvenuto in modo efficace:

bash Copia kubectl -n langfuse get pods curl -s https://langfuse.<your-domain>/api/public/health

{"status":"OK","version":"<chart appVersion>"} sull’health endpoint e entrambi i pod Running senza riavvii, significa che lo stack è attivo: ingress, TLS, Postgres, Valkey, ClickHouse e S3 sono tutti raggiungibili.

Step 7 – Strumentare un’applicazione 1. Configura l'SDK nella tua applicazione. Una volta che Langfuse è raggiungibile, per puntare un'applicazione verso di esso è sufficiente sostituire l’SDK, non riscrivere l’applicazione. Per un'applicazione che utilizza l’SDK Python di openai con gli AI Endpoints:

bash Copia from dotenv import load_dotenv load_dotenv() # OPENAI_API_KEY, OPENAI_BASE_URL, LANGFUSE_* must be loaded first from langfuse.openai import openai # drop-in replacement for `import openai` client = openai.OpenAI() # reads OPENAI_API_KEY / OPENAI_BASE_URL response = client.chat.completions.create( model="Qwen3.5-397B-A17B", messages=[{"role": "user", "content": "hello"}], stream=True, stream_options={"include_usage": True}, name="chat-response", metadata={ "langfuse_session_id": "session-123", "langfuse_user_id": "user-456", "langfuse_tags": ["feature:chat"], }, )

⚠️ NB: usa examples/.env.example e modifica questo file .envcon le tue variabili d'ambiente. Poi, carica le variabili d’ambiente e configura il client Langfuse prima di importare langfuse.openai. Per deploy di riferimento completi e testati di questo schema, che coprono conversazioni multi-turn, tagging di sessione/utente e gestione dei prompt in quattro diversi profili di utilizzo (generazione di codice, FAQ, riassunto di documenti, contenuti long-form): examples/simulate_dev_users.py

examples/simulate_support_users.py

examples/simulate_analyst_user.py

examples/simulate_writer_user.py ⚠️ Attenzione: se consumi una risposta in streaming, non interrompere l'iterazione non appena finish_reason == "stop". Diversi provider compatibili con OpenAI, inclusi AI Endpoints, inviano il chunk contenente l’utilizzo del token dopo quel punto; interrompere anticipatamente significa che Langfuse non lo vede mai e che il costo della traccia viene visualizzato come zero, anche se i token sono stati effettivamente consumati. Qualche modifica trasforma un'integrazione funzionale in un’integrazione utile:

2. Tracciamento dei costi per l'utilizzo di AI Endpoints Langfuse calcola il costo per traccia da una tabella di prezzi di modelli e non ha alcuna entry di default per i modelli ospitati su OVHcloud: ogni traccia un costo di 0$ finché non viene specificato il prezzo di ciascun modello. Ecco a cosa serve la catalog API di cui parlavamo prima (" https://catalog.endpoints.ai.ovh.net/rest/v1/models_v2 "): recupera il costo una volta, registra il prezzo di ogni modello con la Models API di Langfuse per poi calcolarlo automaticamente per ogni chiamata successiva.

bash Copia import os import requests LANGFUSE_BASE_URL = os.environ["LANGFUSE_BASE_URL"] LANGFUSE_PUBLIC_KEY = os.environ["LANGFUSE_PUBLIC_KEY"] LANGFUSE_SECRET_KEY = os.environ["LANGFUSE_SECRET_KEY"] catalog = requests.get( "https://catalog.endpoints.ai.ovh.net/rest/v1/models_v2" ).json() for model in catalog: pricing = model.get("metadata", {}).get("usage_information", {}).get("pricing") if not pricing: continue prices = { {"million_input_tokens": "inputPrice", "million_output_tokens": "outputPrice"}[p["price_unit"]]: p["price"] / 1_000_000 for p in pricing if p["price_unit"] in ("million_input_tokens", "million_output_tokens") } if not prices: continue requests.post( f"{LANGFUSE_BASE_URL}/api/public/models", auth=(LANGFUSE_PUBLIC_KEY, LANGFUSE_SECRET_KEY), json={ "modelName": f"ovh-ai-endpoints/{model['id']}", "matchPattern": f"(?i)^({model['name']})$", "unit": "TOKENS", **prices, }, )

Questa è una chiamata API unica, non uno script tenuto in questo repository: una volta che il prezzo di un modello è registrato, risiede in Langfuse e qualsiasi cliente può trovarlo lì. Vedi gli esempi/README.md per una spiegazione completa, incluso il motivo per cui i prezzi vengono mostrati in euro nonostante Langfuse utilizzi il simbolo del dollaro. Una volta che esiste una definizione di prezzo corrispondente, il costo appare immediatamente sulle nuove tracce. In una chiamata reale verso Qwen3.5-397B-A17B: 28 token di input (0,60 € per milione di token)

1.430 token di output (3,60 € per milione di token) Il calculatedTotalCost di Langfuse è risultato essere: 28 x 0,0000006 + 1430 x 0.0000036 = 0,0051648 €

Langfuse Cost Dashboard

⚠️ NB: Langfuse visualizza sempre il costo con un prefisso $; non esiste alcuna impostazione della valuta per progetto. Se la tabella dei prezzi che importi è in euro, come nel caso delle tariffe di AI Endpoints di OVHcloud, ogni cifra nell'UI Langfuse è un importo in euro visualizzato con il simbolo del dollaro. È inoltre possibile controllare le diverse metriche per la latenza del modello:

Langfuse Latency Dashboard

Puoi spingerti oltre e analizzare le tracce , che rappresentano richieste o operazioni.

Esempio di traccia Langfuse