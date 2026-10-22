22:47: un messaggio su Telegram.

Il cellulare vibra sul comodino:

“La nightly build di stamattina non è andata a buon fine. Analisi dei log: la dipendenza acme-lib, aggiornata ieri, interrompe la build dell'immagine API. Lo staging è ancora in esecuzione sulla versione precedente. Posso bloccare la versione o riavviare lo staging: procedo? »

Non è un collega: è il mio agente IA su VPS. Si chiama Hermes, vive su un piccolo server in un datacenter europeo e non dorme mai. Nelle tre settimane in cui abbiamo lavorato insieme: ha preso appunti sulle nostre build, ha capito quali log consultare e soprattutto ha imparato a chiedere prima di agire.

In questo articolo, ti racconteremo come siamo arrivati a questo risultato e ti spiegheremo come avviare il tuo agente IA su un VPS in dieci minuti.

E per essere sicuri di rispettare questa tempistica, un repository GitHub ti accompagnerà nei primi passi.

Un agente IA che vive su un computer portatile è un agente fragile

Se hai già provato un assistente IA locale, ne riconoscerai i sintomi. L’agente si spegne quando spegni il computer, ovviamente. Ricomincia da zero a ogni sessione, a meno che non incolli il contesto manualmente. Le routine sono manuali (ad esempio verifiche mattutine, riepilogo settimanale). Per interrogarlo, devi aprire un’applicazione, non è l’agente a venire da te.

Si tratta quindi di un problema che emerge molto rapidamente. Un computer personale viene acceso raramente, quasi mai esposto all’esterno della casa e l’utente passa le giornate a cambiare strumento: console web, CLI, dashboard e messaggistica. Per un agente autonomo, è una pessima sede: nessun tempo di disponibilità, nessuna raggiungibilità, nessuna memoria duratura. Il computer è il luogo in cui si lavora e si decide, ma non è dove un processo dovrebbe vivere.

Ciò di cui hai bisogno è una sede permanente, raggiungibile tramite i canali che già utilizzi e in grado di mantenere ciò che impara. In una parola: un (piccolo) server.

Hermes, l’agente che impara lavorando

Presentazione rapida: Hermes Agent è un agente IA open source , con licenza MIT e sviluppato da Nous Research . Ha circa 252.000 stelle su GitHub. Esistono tre caratteristiche che fanno la differenza nella quotidianità.

La prima è il ciclo di apprendimento. Dopo un compito complesso, Hermes crea una skill (di solito un file chiamato SKILL.md). È una procedura che ha formalizzato lui stesso e che migliora a ogni utilizzo. In questo modo, crea una memoria persistente tra le sessioni. Inoltre, può cercare nelle conversazioni passate per trovare ciò che aveva deciso in passato. In questo modo, non deve ripartire da zero ogni giorno. Ed è proprio questo il vantaggio:

dopo tre settimane, non è più necessario ricordare all’agente dove si trovano i log né come è organizzato lo staging. L’ha già memorizzato, verificato e scritto in una skill di due righe.

La seconda è l’onnipresenza. Un gateway unico lo rende raggiungibile su una trentina di piattaforme: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, email e persino tramite SMS. Puoi contattarlo tramite i nostri canali di comunicazione abituali, senza aprire altre finestre: un vero punto di forza.

Infine, la versatilità. È possibile cambiare il modello in un comando (/model): OpenRouter, OpenAI, Nous Portal o il tuo endpoint. Dei sub-agent possono lavorare in parallelo, mentre l’esecuzione è isolata in un container. Nessun lock-in.

Hermes può essere integrato con AI Endpoints di OVHcloud , in modo da rimanere in un ambiente gestito. Ti indichiamo un altro esempio di agente collegato a questo servizio nell'articolo su Docker Agent con AI Endpoints (in inglese).

Il dettaglio che cambia tutto: un pianificatore (scheduler) integrato che capisce il linguaggio naturale. “Riassumi ciò che è successo durante la notte ogni mattina alle 8” diventa un task pianificato, senza dover usare crontab o deviare la pipeline CI.

Perché un agente IA su VPS e non in SaaS

Un agente ospitato da terzi può disporre di funzionalità avanzate, ma si trova in una scatola nera: non vede dove vengono eseguiti i tuoi strumenti, dove conservano la memoria e le chiavi. Su un VPS, l’equazione si inverte. La memoria, le competenze, la cronologia: tutto si trova sulla tua macchina, in un datacenter europeo. Le chiavi API sono le tue. Il modello è quello che scegli, a partire dall’endpoint che hai stabilito. L’host non ha accesso alle tue conversazioni, skills o token.

Lo stesso vale per i costi. Un VPS entry-level con 2 vCore, 4 GB di RAM, 40 GB NVMe, backup giornaliero e traffico illimitato costa meno di 5€ IVA esclusa al mese. Il gateway e i suoi sub-agenti sono ospitati al suo interno. Se invece preferisci delegare l’utilizzo, OVHcloud propone Hermes in modalità di hosting gestito, crediti IA inclusi. Per un utilizzo tecnico, il VPS è la soluzione giusta: controlli l’ambiente, separi il test dalla produzione e colleghi l’agente alle tue catene attuali.

E se Telegram non fosse adatto alla tua organizzazione? Il canale è solo una linea di configurazione: il gateway supporta una trentina di piattaforme. Per ottenere una crittografia end-to-end predefinita, puoi consultare la guida di Signal disponibile nel repository. Tuttavia, la configurazione è un po' più lunga. Per una totale sovranità sul canale, utilizza Matrix self-hosted sullo stesso VPS, o SimpleX. Se il tuo team IT impone i propri strumenti, anche Slack, Teams, Mattermost e Google Chat sono compatibili. Il canale è importante per la crittografia, il VPS per la sovranità.

Come iniziare in dieci minuti

Tre requisiti: un account OVHcloud con un mezzo di pagamento predefinito (il comando tramite API lo richiede), un token BotFather per Telegram e una chiave API di modello. Poi: