Il mio collega Hermes: un agente IA su VPS
22:47: un messaggio su Telegram.
Il cellulare vibra sul comodino:
“La nightly build di stamattina non è andata a buon fine. Analisi dei log: la dipendenza acme-lib, aggiornata ieri, interrompe la build dell'immagine API. Lo staging è ancora in esecuzione sulla versione precedente. Posso bloccare la versione o riavviare lo staging: procedo? »
Non è un collega: è il mio agente IA su VPS. Si chiama Hermes, vive su un piccolo server in un datacenter europeo e non dorme mai. Nelle tre settimane in cui abbiamo lavorato insieme: ha preso appunti sulle nostre build, ha capito quali log consultare e soprattutto ha imparato a chiedere prima di agire.
In questo articolo, ti racconteremo come siamo arrivati a questo risultato e ti spiegheremo come avviare il tuo agente IA su un VPS in dieci minuti.
E per essere sicuri di rispettare questa tempistica, un repository GitHubti accompagnerà nei primi passi.
Un agente IA che vive su un computer portatile è un agente fragile
Se hai già provato un assistente IA locale, ne riconoscerai i sintomi. L’agente si spegne quando spegni il computer, ovviamente. Ricomincia da zero a ogni sessione, a meno che non incolli il contesto manualmente. Le routine sono manuali (ad esempio verifiche mattutine, riepilogo settimanale). Per interrogarlo, devi aprire un’applicazione, non è l’agente a venire da te.
Si tratta quindi di un problema che emerge molto rapidamente. Un computer personale viene acceso raramente, quasi mai esposto all’esterno della casa e l’utente passa le giornate a cambiare strumento: console web, CLI, dashboard e messaggistica. Per un agente autonomo, è una pessima sede: nessun tempo di disponibilità, nessuna raggiungibilità, nessuna memoria duratura. Il computer è il luogo in cui si lavora e si decide, ma non è dove un processo dovrebbe vivere.
Ciò di cui hai bisogno è una sede permanente, raggiungibile tramite i canali che già utilizzi e in grado di mantenere ciò che impara. In una parola: un (piccolo) server.
Hermes, l’agente che impara lavorando
Presentazione rapida: Hermes Agent è un agente IA open source, con licenza MIT e sviluppato da Nous Research. Ha circa 252.000 stelle su GitHub. Esistono tre caratteristiche che fanno la differenza nella quotidianità.
La prima è il ciclo di apprendimento. Dopo un compito complesso, Hermes crea una skill (di solito un file chiamato SKILL.md). È una procedura che ha formalizzato lui stesso e che migliora a ogni utilizzo. In questo modo, crea una memoria persistente tra le sessioni. Inoltre, può cercare nelle conversazioni passate per trovare ciò che aveva deciso in passato. In questo modo, non deve ripartire da zero ogni giorno. Ed è proprio questo il vantaggio:
dopo tre settimane, non è più necessario ricordare all’agente dove si trovano i log né come è organizzato lo staging. L’ha già memorizzato, verificato e scritto in una skill di due righe.
La seconda è l’onnipresenza. Un gateway unico lo rende raggiungibile su una trentina di piattaforme: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, email e persino tramite SMS. Puoi contattarlo tramite i nostri canali di comunicazione abituali, senza aprire altre finestre: un vero punto di forza.
Infine, la versatilità. È possibile cambiare il modello in un comando (/model): OpenRouter, OpenAI, Nous Portal o il tuo endpoint. Dei sub-agent possono lavorare in parallelo, mentre l’esecuzione è isolata in un container. Nessun lock-in.
Hermes può essere integrato con AI Endpoints di OVHcloud, in modo da rimanere in un ambiente gestito. Ti indichiamo un altro esempio di agente collegato a questo servizio nell'articolo su Docker Agent con AI Endpoints (in inglese).
Il dettaglio che cambia tutto: un pianificatore (scheduler) integrato che capisce il linguaggio naturale. “Riassumi ciò che è successo durante la notte ogni mattina alle 8” diventa un task pianificato, senza dover usare crontab o deviare la pipeline CI.
Perché un agente IA su VPS e non in SaaS
Un agente ospitato da terzi può disporre di funzionalità avanzate, ma si trova in una scatola nera: non vede dove vengono eseguiti i tuoi strumenti, dove conservano la memoria e le chiavi. Su un VPS, l’equazione si inverte. La memoria, le competenze, la cronologia: tutto si trova sulla tua macchina, in un datacenter europeo. Le chiavi API sono le tue. Il modello è quello che scegli, a partire dall’endpoint che hai stabilito. L’host non ha accesso alle tue conversazioni, skills o token.
Lo stesso vale per i costi. Un VPS entry-level con 2 vCore, 4 GB di RAM, 40 GB NVMe, backup giornaliero e traffico illimitato costa meno di 5€ IVA esclusa al mese. Il gateway e i suoi sub-agenti sono ospitati al suo interno. Se invece preferisci delegare l’utilizzo, OVHcloud propone Hermes in modalità di hosting gestito, crediti IA inclusi. Per un utilizzo tecnico, il VPS è la soluzione giusta: controlli l’ambiente, separi il test dalla produzione e colleghi l’agente alle tue catene attuali.
E se Telegram non fosse adatto alla tua organizzazione? Il canale è solo una linea di configurazione: il gateway supporta una trentina di piattaforme. Per ottenere una crittografia end-to-end predefinita, puoi consultare la guida di Signal disponibile nel repository. Tuttavia, la configurazione è un po' più lunga. Per una totale sovranità sul canale, utilizza Matrix self-hosted sullo stesso VPS, o SimpleX. Se il tuo team IT impone i propri strumenti, anche Slack, Teams, Mattermost e Google Chat sono compatibili. Il canale è importante per la crittografia, il VPS per la sovranità.
Come iniziare in dieci minuti
Tre requisiti: un account OVHcloud con un mezzo di pagamento predefinito (il comando tramite API lo richiede), un token BotFather per Telegram e una chiave API di modello. Poi:
git clone https://github.com/RemyAtOVH/hermes-on-vps && cd hermes-on-vps
export OVH_ENDPOINT="ovh-eu" OVH_APPLICATION_KEY=… OVH_APPLICATION_SECRET=… OVH_CONSUMER_KEY=…
export TF_VAR_public_ssh_key="$(cat ~/.ssh/id_ed25519.pub)"
terraform -chdir=vps init && terraform -chdir=vps apply # VPS provisioning via Terraform
./deploy.sh debian@$(terraform -chdir=vps output -raw vps_ip)
Lo script deploy.sh esegue cinque passaggi: i requisiti di sistema, l’installazione ufficiale di Hermes (circa cinque minuti), due prompt interattivi per la scelta del modello (hermes model) e l’associazione di Telegram (hermes gateway setup). Infine, la configurazione del gateway. Per un’installazione manuale, la guida di installazione di Hermes Agent descrive ogni passo.
Apri Telegram, saluta il tuo bot: è operativo e continuerà a esserlo.
Nei primi giorni, il suo compito principale è quello di osservare. Gli dai un contesto: convenzioni, indirizzi utili, ciò che viene definito “produzione” e ciò che non deve essere toccato. L’agente memorizza tutte queste informazioni. La settimana successiva, le domande cambiano: meno “dov’è?” più “ecco cos’ho trovato, vuoi che proceda?”. Questa è la promessa di Hermes.
Non sei ancora convinto? Il repository contiene un deploy su un’istanza Public Cloud, con fatturazione oraria: si testa, si mette in pausa la sera (power_state=SHELVED, si paga solo lo storage), si distrugge quando il prototipo ha detto quello che aveva da dire. Una sessione di test costa solo pochi centesimi. In effetti, per scrivere questo articolo è stata usata un’istanza Public Cloud.
Il report delle 8, l’incidente delle 14
Il report del mattino. Una frase, detta una volta: “Ogni giorno alle 8, riassumi le build non andate a buon fine e gli incidenti della notte e segnalami gli elementi che aspettano la mia validazione” e l’agente se ne occupa. Ogni mattina, nel canale viene pubblicato un riassunto con gli aspetti che meritano davvero la tua attenzione. Quando nella notte non è successo nulla, lo scopri in una riga, non venti.
In seguito, l’agente procede alla classificazione dell'incidente. L’errore si è verificato alle 14:00? Viene aggiunto al bot. Legge il log corrispondente, lo confronta con l'ultima modifica nota, propone un'ipotesi e un'azione, quindi attende la tua conferma. Tutto questo nello stesso thread di discussione, senza cambiare finestra.
Cosa non affidargli
Ovviamente, l’utilizzo di questo strumento ha dei limiti: un agente con una shell è una superficie di attacco e va trattato come tale.
- L’allowlist, prima di tutto: il bot accetta messaggi diretti solo dai contatti in elenco.
- Poi, il firewall: solo l’SSH è esposto, il gateway gestisce soltanto il traffico in uscita.
- Infine, i token con scope: Hermes ha un diritto di lettura sullo staging, senza password root per la produzione. Il gateway prevede anche una sicurezza opzionale per inquadrare alcune azioni prima di eseguirle.
Tutto ciò che deve essere sottoposto a versioning, controllato e condiviso rimane in Infrastructure as Code: il deploy in produzione avviene in una pipeline, non in una chat.
Hermes eccelle nell’esplorazione, nella diagnosi e nelle azioni mirate validate, ma non si sostituisce alle pipeline.
Se l’azione deve poter essere ripetibile domani da qualcun altro, ne viene effettuato il versioning nel codice. Se la decisione deve essere presa subito, può passare dall’agente.
Tre settimane dopo
Ore 22:47. Il messaggio arriva ancora. Quello che è cambiato è cosa ho affidato all’agente: non devo più occuparmi di operazioni routinarie, ma le decisioni sono sempre umane. Con Hermes, che chiede prima di agire, è piuttosto semplice.
Un dettaglio che ha fatto la differenza nel corso delle settimane: quando ho cambiato computer, Hermes è rimasto lo stesso. La memoria, le competenze e la cronologia restano sul VPS, salvate come il resto dell'infrastruttura. Il collega non ha mai ricoperto la mia posizione. Se necessario, si può procedere a salvare l’ambiente di lavoro, ad esempio con VPS Backup. Per installare il tuo agente IA su VPS, consulta la documentazione di Hermes Agent.