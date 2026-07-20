Lezioni dalle scaleup che progettano infrastrutture per la crescita, più altri 6 casi d'uso ispiratori

L’evoluzione di un'azienda non è mai lineare. La crescita porta nuove possibilità, ma anche nuove sfide. La vera prova consiste nel restare agili mentre si costruiscono basi tecniche solide che permettano all'innovazione di fiorire.

In ogni settore, team ambiziosi riescono a scalare in modo più rapido e intelligente grazie a infrastrutture cloud che si adattano a loro, non il contrario.

In questo articolo di blog i due esperti OVHcloud Emma Dennard, Managing Director Corporate UK, the Netherlands, the Nordics & Canada, e Sylvie Houlière Mayca, Managing Director Corporate France Belux & MEA, condividono analisi ed esempi di scaleup che trasformano le proprie sfide in risultati concreti.

Che tu sia un innovatore IA o un pioniere digitale, queste sono le modalità con cui le aziende possono trionfare quando apertura, scalabilità e trasparenza incontrano la creatività tecnica.

Trasformare l'intelligenza in risultati

Emma Dennard

Per molte aziende che sviluppano IA, il più grande ostacolo non è l'immaginazione ma l'integrazione. La scaleup svedese Hopsworks lo sa meglio di molti altri. Nata da un progetto di ricerca universitaria, la sua piattaforma aiuta gli sviluppatori ad accelerare tutte le attività, dal riconoscimento delle immagini al rilevamento delle frodi e all'addestramento di LLM.

Quando Hopsworks ha incontrato per la prima volta OVHcloud, il team era frustrato dagli strumenti degli hyperscaler, che non sempre funzionavano bene insieme, e da una struttura tariffaria cloud complessa. Ciò di cui l'azienda aveva bisogno era libertà: di innovare rapidamente, di restare aperti e di gestire la crescita a modo proprio.

Entrando a far parte dello Startup Program di OVHcloud, Hopsworks ha migrato la propria soluzione serverless verso il Public Cloud di OVHcloud, utilizzando il servizio Object Storage compatibile con S3 e framework open source per mantenere l’agilità man mano che l'IA si evolveva. Il risultato? Un risparmio del 62% sui costi cloud, che ha reso disponibile un capitale per nuovi progetti strategici.

Hopsworks ha inoltre evitato il lock-in, che può rallentare l'innovazione. Grazie ai prezzi prevedibili, la sovranità europea e gli standard aperti di OVHcloud, l'azienda ha raggiunto la flessibilità necessaria per continuare ad adattarsi in base alle esigenze.

Scopri di più su come Hopsworks scala l'innovazione dell'IA senza compromessi.

💡 Consiglio di Emma:

L'IA avanza rapidamente, ma le decisioni giuste superano l'entusiasmo del momento. Essere adattabili significa pensare oltre il prossimo rilascio e pianificare ciò che verrà.

Alzare il livello dell'IA

Emma Dennard

Prima che nel mondo si parlasse di IA generativa, Leetify utilizzava già il Machine Learning per aiutare i gamer a migliorare. La sua piattaforma di coaching basato sull’IA analizza le prestazioni dei giocatori in Counter-Strike: Global Offensive per fornire un feedback istantaneo dopo ogni partita.

Queste operazioni richiedono una banda passante elevata. Nel 2022 Leetify elaborava mensilmente oltre due milioni di partite, spostando circa 70 TB di dati in tempo reale. Ogni ritardo, interruzione o attacco DDoS significava perdere giocatori. E anche fiducia.

Combinando server dedicati e Public Cloud di OVHcloud, Leetify ha guadagnato sia affidabilità che flessibilità: 99,99% di uptime, traffico illimitato e la possibilità di scalare istantaneamente durante i picchi di traffico nei tornei.

La soluzione adottata ha portato a costi inferiori di circa il 50% e prestazioni costanti per i giocatori in tutto il mondo. Per un team dinamico all’avanguardia nell'IA per il gaming, questo tipo di stabilità significa risparmiare ma anche avere la libertà di innovare, sperimentare e vincere.

Scopri di più su come Leetify resta competitiva con l'affidabilità di OVHcloud

💡 Consiglio di Emma:

A volte la migliore tecnologia è quella a cui non devi pensare. Quando le cose funzionano, il tuo team può concentrarsi su ciò che conta davvero: innovazione e crescita.

Reinventare l'affidabilità

Sylvie Houlière Mayca

In un'epoca di grandi cambiamenti, pochi nomi ispirano fiducia come Ravensburger. Per oltre un secolo l'azienda tedesca ha acceso la creatività con giochi, libri e puzzle che milioni di famiglie conoscono a memoria. Ma anche la tradizione ha dovuto cambiare.

Con la crescita del business globale di Ravensburger, è cresciuta anche la sua impronta digitale. La strategia commerciale del marchio combina negozi fisici con una fiorente piattaforma di e-commerce, ed entrambi devono sempre funzionare perfettamente.

Nei picchi stagionali come Natale o durante periodi come il lockdown avvenuto con la pandemia COVID-19, il traffico del negozio online può aumentare da un giorno all'altro. L'infrastruttura on-premise dell'azienda semplicemente non poteva tenere il passo. La sfida era chiara: offrire a tutti i clienti la stessa esperienza di alta qualità, a qualsiasi ora e senza interruzioni.

Ravensburger ha migrato i propri servizi online su Hosted Private Cloud (HPC) di OVHcloud, usufruendo così di un'infrastruttura pensata per flessibilità, alta disponibilità e portata internazionale. Con risorse di calcolo, storage e rete ottimizzate per le prestazioni, i picchi di domanda vengono gestiti automaticamente.

Ora che le basi dell’e-commerce sono consolidate, il prossimo capitolo di Ravensburger sarà incentrato sull'intelligenza. Questo significa utilizzare l'IA per comprendere meglio i profili dei clienti e abbinare i prodotti a bambini e famiglie di tutto il mondo.

Scopri di più su come Ravensburger combina resilienza e crescita con OVHcloud.

💡 Consiglio di Sylvie:

Quando un'azienda si espande, ha bisogno di un'infrastruttura che cresca con lei. Non concentrarti solo sulle necessità immediate, scegli un partner in grado di crescere con te.

Coltivare una crescita sostenibile

Sylvie Houlière Mayca

L'agricoltura forse non è il primo settore che viene associato all'IA, ma la scaleup colombiana Manglar sta dimostrando come la tecnologia possa migliorare e supportare significativamente questo ambito vitale. Focalizzata sull'innovazione agritech, l'azienda utilizza immagini da droni e Machine Learning per monitorare le colture, rilevare tempestivamente problemi e migliorare la produttività in modo sostenibile.

Quando Manglar ha iniziato a collaborare con OVHcloud, il team aveva bisogno di un modo per bilanciare la rapida crescita con costi e prestazioni prevedibili. Ciò che era iniziato come una ricerca di soluzioni di storage efficaci si è evoluto in una collaborazione infrastrutturale completa. Integrando le istanze GPU di OVHcloud per l'addestramento e l'inferenza e server di storage per l'elaborazione dei dati, Manglar ora esegue analisi di immagini ad alte prestazioni che forniscono informazioni in tempo reale agli agricoltori di Colombia, Messico e Brasile. Ma l'azienda non ha intenzione di fermarsi e sta pianificando l’espansione negli Stati Uniti e in Argentina.

Per un'azienda che lavora al crocevia tra tecnologia e ambiente, l’affidabilità e la governance sono tutto. La trasparenza dei prezzi, l'architettura aperta e il supporto locale dedicato di OVHcloud hanno aiutato Manglar a ottimizzare le risorse, mantenere la fiducia degli investitori e crescere in modo responsabile sia tecnicamente che finanziariamente.

Dietro il successo c'è un team di builder che combina la scienza dei dati a uno scopo concreto. Questi ingegneri hanno perfezionato modelli di inferenza per fornire previsioni più rapide e accurate, mentre la leadership si concentra sull’ampliare l'impatto a livello economico e ambientale. Si tratta di un esempio di come l'innovazione possa aiutare a guidare la sostenibilità invece di ostacolarla.

I prossimi step per Manglar includono la migrazione completa dei carichi di lavoro di ML e inferenza su OVHcloud, che richiedono GPU H100 o H200. Questo consentirà una scalabilità più efficiente migliorando la velocità di elaborazione. Parte della differenza di OVHcloud consiste nella capacità di trasformare l'infrastruttura in un motore di crescita, mantenendo al centro governance e impatto.

💡 Consiglio di Sylvie:

Scegli un partner cloud in grado di offrire flessibilità, accompagnamento dedicato e assistenza umana reale, non soltanto un’infrastruttura. Con la giusta collaborazione, il cloud smette di essere semplicemente una soluzione tecnica e diventa un potente acceleratore per la crescita aziendale.

Scalare in modo più intelligente: 6 casi d'uso ispiratori

1. Rinnovare per l'agilità

Webmecanik ha trasformato la propria infrastruttura monolitica in una piattaforma distribuita per supportare al meglio l’aumento della domanda. Adottando la soluzione Kubernetes di OVHcloud, l'azienda ha potuto usufruire di maggiore scalabilità, prestazioni e affidabilità. L'impegno di Webmecanik verso un'automazione orientata al cliente permette di offrire soluzioni di marketing capaci di adattarsi dinamicamente alle diverse esigenze.

Scopri come Webmecanik è cresciuta fino a raggiungere il successo, qui.

2. Approfittare dello slancio

La pubblicità programmatica richiede velocità, precisione e affidabilità. Nexx360 si è affidata all'infrastruttura Kubernetes di OVHcloud per scalare la propria piattaforma pubblicitaria a livello globale, mantenendo alte prestazioni anche durante i picchi nella diffusione degli annunci. L'utilizzo innovativo dell'automazione nell'ottimizzazione delle campagne distingue i team come attori chiave della trasformazione delle attività di digital marketing.

Scopri come Nexx360 resta flessibile e redditizio nel cloud, qui.

3. Migliorare l'esperienza utente

CUX.io, piattaforma di automazione dell’UX, aveva bisogno di un hosting su misura per gestire carichi di lavoro unici e offrire esperienze utente costanti. OVHcloud ha fornito soluzioni cloud personalizzate in grado di assicurare stabilità e performance. L’impegno di CUX.io a misurare ogni interazione per ottimizzare l'UX mostra il pensiero creativo dietro la scalabilità tecnica.

Scopri come CUX.io ha ottimizzato l'esperienza utente su più piattaforme, qui.

4. Definire nuovi confini

Floatplane adotta un approccio cloud ibrido che combina server Bare Metal con Managed Kubernetes, consentendo una scalabilità rapida senza rinunciare alla bassa latenza per il servizio di streaming video. Ciò che differenzia Floatplane è l’attenzione alla distribuzione dei contenuti guidata dalla community, assicurando a creator e utenti un'esperienza senza interruzioni anche mentre la piattaforma cresce.

Scopri come Floatplane riesce a mantenere il pubblico coinvolto, qui.

5. Guidare con chiarezza

Lota.cloud aspira a diventare un leader del settore FinOps e ha scelto i servizi gestiti di OVHcloud per ottimizzare le operazioni garantendo al tempo stesso la conformità normativa. Adottando soluzioni cloud scalabili, Lota.cloud può supportare processi finanziari complessi senza sacrificare velocità e flessibilità. L’impegno dell'azienda verso un processo decisionale trasparente e basato sui dati evidenzia la pianificazione accurata di chi lavora in settori ad alto rischio.

Scopri come Lota.cloud ha fatto evolvere la propria piattaforma logistica con facilità, qui.

6. Crescere responsabilmente

Come provider leader nel settore sanitario, IAMDS si affida a OVHcloud per gestire in modo sicuro i dati sensibili dei pazienti mentre estende i propri servizi in più Region. Combinando un'infrastruttura sicura con soluzioni cloud flessibili, IAMDS garantisce la conformità con normative rigorose e permette analisi in tempo reale che migliorano i risultati per i pazienti.

Scopri come IAMDS offre soluzioni digitali sicure e scalabili, qui.

Guidare la crescita e l'impatto con fiducia

Le aziende hanno successo quando la loro infrastruttura è flessibile, affidabile, trasparente e con costi prevedibili. Che si tratti di alimentare piattaforme di IA, consentire l’e-commerce a livello globale o supportare giochi ad alte prestazioni, OVHcloud offre ai team la possibilità di concentrarsi su ciò che conta davvero: innovazione, crescita e risultati concreti.

Il partner cloud giusto fornisce la tecnologia di cui hai bisogno, questo è chiaro. Ma pone anche le basi per un processo decisionale strategico, un’espansione internazionale e un successo a lungo termine. Con un'infrastruttura solida, standard aperti e supporto reattivo, le aziende possono crescere con fiducia e gestire al meglio i picchi di domanda, mentre i builder investono le energie nello sviluppo della propria visione invece che nella gestione di problemi tecnici.

Scopri come OVHcloud può aiutare la tua azienda a evolversi con sicurezza, qui.