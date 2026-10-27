Oggi, tutti i provider cloud si dichiarano sostenibili. Alcuni sono in grado di supportare questa affermazione con dati certificati, altri con solo con promesse e loghi. Se la sostenibilità è uno dei tuoi criteri di scelta, ti serve un metodo affidabile per distinguere i diversi cloud provider.

Questa guida ti spiega i tre criteri che ti aiuteranno a valutare un provider cloud sostenibile: come misura il proprio impatto, come gestisce l'hardware durante il suo ciclo di vita e se investe nella ricerca per spingersi oltre. Per ciascun elemento ti elencheremo le domande che devi porti, per poi offrirti un esempio concreto: OVHcloud e FrugalCloud, una sfida di ricerca condotta con Inria.

Perché le dichiarazioni ambientali sono difficili da confrontare

La posta in gioco è alta. In Europa, la tecnologia digitale rappresenta il 2-3% del consumo di elettricità, e i datacenter costituiscono quasi la metà di questa percentuale. Con l'ascesa dell'IA, si stima che la percentuale del settore nelle emissioni di carbonio possa raddoppiare, o addirittura triplicare, entro il 2030.

Tuttavia, confrontare i provider è più difficile del dovuto. Le metriche cambiano da un report all'altro, alcune impronte di carbonio escludono le emissioni derivanti dalla produzione dei server e i label come "carbon neutral" sono raramente accompagnati da un metodo pubblicato. Due provider possono dichiararsi sostenibili sulla base di aspetti completamente diversi.

La strategia da seguire è quella di cercare prove verificabili. Se vuoi approfondire le metriche del carbonio e i loro bias più comuni, consulta la nostra guida all’impatto del carbonio dei servizi cloud, che spiega l’argomento nel dettaglio. Ecco tre criteri che ti daranno un quadro più completo nella scelta di un provider cloud sostenibile.

Misura con metriche standard e certificate

Un fornitore che prende sul serio la sostenibilità misura il proprio impatto con indicatori che chiunque può verificare. La serie di standard ISO/IEC 30134 definisce i principali criteri per i datacenter.

Tre indicatori da conoscere

Il PUE (Power Usage Effectiveness) confronta il consumo energetico totale di un datacenter con l'energia utilizzata dalle sue apparecchiature IT. Più il valore è vicino a 1, minore è l'energia necessaria per il raffreddamento e le altre spese generali.

confronta il consumo energetico totale di un datacenter con l'energia utilizzata dalle sue apparecchiature IT. Più il valore è vicino a 1, minore è l'energia necessaria per il raffreddamento e le altre spese generali. Il WUE (Water Usage Effectiveness) misura l’acqua consumata per ogni kilowattora di energia IT. Più tende a 0, più il consumo è efficiente.

misura l’acqua consumata per ogni kilowattora di energia IT. Più tende a 0, più il consumo è efficiente. Il tasso di energia decarbonizzata indica la quota di energia decarbonizzata che alimenta il datacenter.

Tuttavia, un singolo numero non è sufficiente: è necessario controllare se i valori sono pubblicati sito per sito o solo come media, se coprono un intero anno e se sono stati verificati da un organismo indipendente.

Cosa pubblica OVHcloud

OVHcloud comunica questi indicatori in conformità alle norme ISO 30134-2, -3, -8 e -9, e Apave Exploitation France li ha verificati sulla base di questi standard. Il PUE è misurato su 12 mesi e copre l'88% dei datacenter di proprietà e gestiti da OVHcloud.

Per l'anno fiscale 2025, il PUE del gruppo si attesta in media a 1,24, con un minimo pubblicato di 1,15, in calo rispetto a 1,26 nel 2024 e 1,29 nel 2023. Il WUE è di 0,34 L/kWh e il tasso di energia decarbonizzata è del 100%. I valori sono pubblicati anche per ciascuno dei nove datacenter in Europa e Nord America, in modo da poter vedere le prestazioni dei singoli siti anziché fare affidamento sulla media del gruppo.

Questi risultati sono il frutto di scelte fatte da oltre vent’anni, come il sistema di watercooling proprietario dal 2003 e le sale server senza aria condizionata dal 2006. Inoltre, OVHcloud condivide la propria impronta di carbonio ogni anno dal 2017.

Quando valuti un provider, devi porti una serie di domande:

Quali norme rispettano i vostri indicatori? Chi le verifica?

Pubblicate i valori per datacenter e su un anno intero?

La vostra impronta di carbonio include le emissioni Scope 3, associate alla produzione di server?

Quest'ultima domanda è più importante di quanto possa sembrare, come dimostra il prossimo criterio.

Agire su tutto il ciclo di vita dell'hardware

L’elettricità non è l’unico aspetto da verificare: anche la costruzione dei server ha una forte impronta ambientale. Un PUE basso indica l’efficienza con cui un datacenter funziona una volta costruito, ma non dice nulla sull’impronta associata alla produzione dell’hardware. Un fornitore che ottimizza solo l'uso dell'energia lascia inalterata una grande parte del suo impatto.

Ciò che fa davvero la differenza è un modello industriale integrato. OVHcloud progetta e costruisce i propri server in due fabbriche, una in Francia e una in Canada. Questo controllo della catena di produzione rende possibile un approccio circolare:

I server sono progettati per essere smontati, con componenti che possono essere riparati, riutilizzati e riciclati senza sforzo.

Ogni server viene smontato alla fine del suo utilizzo e ogni componente viene testato per trovare la seconda vita più adatta. Attualmente, 17 componenti su 100 nei server OVHcloud sono rigenerati.

I server rimangono operativi per una durata media di 4,5 anni, a volte addirittura 9, permettendoci di evitare parte delle emissioni legate alla produzione di nuovo hardware.

I server si spostano tra i datacenter per soddisfare la domanda, anziché essere sostituiti da nuove macchine identiche.

27 dei datacenter di OVHcloud sono edifici riqualificati, in modo da evitare l'impatto ambientale di nuove costruzioni.

I componenti che non possono essere riutilizzati vengono inviati a partner certificati, che li trasformano in nuove fonti di materie prime.

La stessa logica si applica ai fornitori, che firmano un Codice di Condotta dei Fornitori, mentre OVHcloud aderisce ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Inoltre, continuiamo a migliorare l’infrastruttura. Il nuovo sistema di raffreddamento Smart Datacenter riduce il consumo di energia fino al 50% in tutto il ciclo di raffreddamento e utilizza il 30% di acqua in meno rispetto alla progettazione precedente.

Domande da porre a ogni provider:

Costruite o riutilizzate il vostro hardware e quale percentuale di componenti viene riutilizzata?

Qual è la durata media di funzionamento dei vostri server?

Cosa succede alle apparecchiature alla fine del loro ciclo di vita?

Attualmente, le priorità sono misurare con precisione e gestire l’hardware in modo responsabile. Il terzo criterio valuta come un provider si prepara al futuro.

Investire nella ricerca per spingersi oltre

I datacenter efficienti e i server a lunga durata risolvono parte del problema. I prossimi step dipendono da domande ancora aperte, come ad esempio come scrivere software cloud che consumino meno energia o come aiutare i clienti a ridurre l'impatto del loro utilizzo. Un fornitore con un impegno sul lungo periodo investe nella ricerca su questi temi.

FrugalCloud ne è un esempio. Avviata il 1° ottobre 2021, questa sfida riunisce OVHcloud e cinque team di progetto di Inria, l'istituto di ricerca nazionale francese per la scienza e la tecnologia digitale: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals e Stack. Si avvale del contributo dei principali ricercatori francesi nel campo del calcolo sostenibile e distribuito, sotto la direzione scientifica di Laurent Lefèvre, ricercatore Inria presso l'ENS di Lione e da tempo specializzato nell'efficienza energetica dei sistemi su larga scala. Il progetto terminerà nel 2027.

Il lavoro si basa su tre assi di ricerca:

Progettazione ecocompatibile di software e servizi cloud , introducendo parametri energetici e ambientali nella costruzione delle applicazioni cloud, ad esempio a livello di elaborazione dei flussi e di architetture di microservizi.

, introducendo parametri energetici e ambientali nella costruzione delle applicazioni cloud, ad esempio a livello di elaborazione dei flussi e di architetture di microservizi. Attivazione di strumenti per l’efficienza nell'hardware dei datacenter , con algoritmi e software che utilizzano le opzioni di riconfigurazione e risparmio energetico di server, storage e apparecchiature di rete, testate su scala reale.

, con algoritmi e software che utilizzano le opzioni di riconfigurazione e risparmio energetico di server, storage e apparecchiature di rete, testate su scala reale. Aiutare gli utenti del cloud a ridurre il loro impatto , esplorando nuovi modelli, ad esempio schemi tariffari e cataloghi di servizi ottimizzati, che incoraggiano un utilizzo dei servizi cloud e bare metal con impatto ridotto.

Questi assi sono suddivisi in sette sottoprogetti, la maggior parte dei quali associa due team Inria a uno o più team OVHcloud. I risultati finora ottenuti includono uno studio sul consumo energetico dei motori di elaborazione dei flussi, un confronto tra i misuratori di energia basati su software e PowerHeat, un metodo non intrusivo per stimare il consumo di energia. Altre ricerche mostrano come eseguire più macchine virtuali per server senza compromettere le prestazioni, o come i modelli tariffari possono incoraggiare un utilizzo del cloud a basso impatto.

Sul fronte scientifico, la sfida ha permesso a sei dottorandi e a un post-doc di pubblicare oltre 15 articoli di ricerca. Inoltre, sono state organizzate due autumn school, ECO-ICT 2024 e ECO-ICT 2026.

Sul fronte operativo, OVHcloud sta industrializzando i risultati di SP7, un sottoprogetto dedicato all’osservazione del consumo di energia dei server bare metal. Questo lavoro ha due obiettivi:

Contribuire all’Environmental Impact Tracker, in modo che l’impatto ambientale sia misurato il più vicino possibile all'effettivo utilizzo dei servizi OVHcloud.

Misurare il PUE 3, il livello di risoluzione più avanzato disponibile oggi.

"I nostri clienti hanno obiettivi ambientali sempre più ambiziosi. Associando le competenze di OVHcloud a quelle dei team di ricerca di Inria, FrugalCloud migliora l'efficienza del nostro cloud e fornisce ai clienti gli indicatori necessari per controllare e ridurre il loro impatto", spiega Maxime Agusti, Ph.D., IT Technical Leader di OVHcloud.

Puoi seguire le pubblicazioni e i talk sul sito del progetto FrugalCloud (articolo in francese). Inoltre, è bene chiedere ai fornitori se conducono o finanziano ricerche sulla sostenibilità, con quali partner e se i risultati sono stati pubblicati.

La checklist di un provider cloud sostenibile

Prima di selezionare un provider, verifica questi tre criteri:

Misure: gli indicatori rispettano gli standard ISO 30134, sono pubblicati per ciascun datacenter e sono sottoposti a una revisione indipendente. Ciclo di vita: l'impronta di carbonio tiene in considerazione la produzione, e il fornitore riutilizza i componenti e prolunga la durata di vita dei server. Ricerca: il provider investe nella ricerca a lungo termine, idealmente con partner pubblici e risultati pubblicati.

Un provider che soddisfa tutti questi criteri offre più di una semplice promessa: ti fornisce prove che puoi controllare e monitorare nel tempo.

Verifica i criteri in prima persona

Un provider cloud veramente sostenibile non chiede di essere creduto sulla parola: misura il suo impatto con indicatori standard, agisce lungo l'intero ciclo di vita dell'hardware e investe nella ricerca per progredire. Il punto di partenza migliore sono i numeri: esamina gli indicatori e i report ambientali di OVHcloud, sito per sito, e verifica che ogni provider della tua lista rispetti gli stessi standard.