In parole semplici: dal mare allo scaffale - come tracciare una scatoletta di tonno con la blockchain

Prendi una scatoletta di tonno e leggi l'etichetta. Dolphin-friendly. Pescato all’amo. Approvvigionamento responsabile. È una serie di promesse meravigliose, ma come puoi essere sicuro che vengano mantenute? Ti fidi di un marchio, che a sua volta si fida di un distributore, che a sua volta si fida di una nave su cui non sei mai salito. È una lunga catena di "fidati di me".

La tracciabilità della supply chain tramite blockchain è un tentativo di sostituire questa fiducia con delle prove. Per vedere come, dobbiamo prima analizzare una parola che sembra peggio di quanto sia in realtà: trustless.

Il significato di "trustless"

"Trustless" è un nome infelice per un'ottima idea. Non significa che non puoi fidarti di nessuno, bensì che non devi fare affidamento su una sola persona o azienda affinché il sistema funzioni, perché è costruito in modo che le truffe siano al contempo molto difficili e molto ovvie.

Pensiamo a una vacanza di gruppo con una cassa comune. Se una sola persona si occupa dei soldi, tutti si fideranno di quella persona. Immaginiamo il contrario: ogni membro tiene lo stesso registro aggiornato dei pagamenti, e nessuna voce è conteggiata finché la maggior parte dei registri non sono d’accordo. Nessuno è responsabile, eppure il saldo è in pareggio. Manipolare il tuo registro personale non serve a nulla, perché le copie degli altri sono diverse dalla tua.

Questa, in poche parole, è la blockchain: un registro condiviso, copiato tra diversi partecipanti, in cui è il gruppo, e non un capo, a decidere cosa è vero. (Se sei interessato a questo meccanismo, abbiamo parlato del funzionamento di quell'accordo, o consenso, in un post .)

Dall'oceano al carrello

Come ci aiuta questo sistema nel caso della scatoletta di tonno?

Ogni volta che il pesce viene trasferito, alla sua storia viene aggiunta una nuova voce, perlopiù in modo automatico. Il pesce viene etichettato al momento dello sbarco e la pesca viene registrata in un'app: di che pesce si tratta, dove, quando e da chi è stato pescato. Successivamente, gli scanner sul peschereccio, al molo e nell'impianto di lavorazione leggono l'etichetta e aggiungono ogni fase al record, senza che nessuno debba reinserire le informazioni. Quando il pesce viene inscatolato, ogni nuovo prodotto ottiene la propria voce, collegata alla pesca originale. Quando arriva sullo scaffale, tutte le informazioni sono accessibili tramite un QR code sulla lattina: puoi scansionarlo con il tuo telefono per seguire il percorso del pesce a partire dalla nave. Bisogna tuttavia fare attenzione: questo dimostra che il record non è stato alterato dal momento in cui è stato scritto, non che la prima voce fosse vera. L’etichetta e il controllo automatico della posizione fanno sì che il primo record sia più difficile da falsificare.

Questo sistema non è un’ipotesi. Un noto progetto pilota guidato dal WWF si è occupato di tracciare il tonno “dall'esca al piatto” nell’Oceano Pacifico, etichettando ogni pesce e registrando il suo percorso step by step. Il risultato è una catena di provenienza che è possibile seguire a ritroso: dallo scaffale, al distributore, fino al pescatore che ha catturato il pesce in mare. Il principio è lo stesso, che si tratti di tracciare tonno, pomodori, farmaci o pezzi di un’auto: scansiona un codice e troverai la storia dell’oggetto che tieni in mano.

Perché è così difficile imbrogliare

Ecco l’aspetto che rende questo processo efficiente. Dato che ogni record è collegato al precedente, non è possibile modificare una voce senza conseguenze. Modificare un link significa modificare ogni link successivo, come se si stesse riscrivendo un libro di storia per cambiare una sola frase. Inoltre, il record non esiste in un unico luogo: viene copiato in tutta la rete e le copie si controllano a vicenda costantemente. Non tutti i “nodi” (i computer che mantengono in funzione la rete) possiedono una copia completa di ogni transazione, ma molti sì. Su una grande rete pubblica possono esserci decine di migliaia di queste copie complete, un po’ come un gruppo numeroso di amici che tengono traccia sui propri registri delle spese della vacanza. Se si volesse proporre una versione falsificata degli eventi, non sarebbe sufficiente far funzionare molti di quei computer: sarebbe necessario controllare più della metà della potenza di calcolo della rete nello stesso momento, in modo che quella versione sovrasti le altre. In una rete così grande, è impraticabile.

Quindi la frode non è esattamente impossibile, ma diventa così difficile, costosa ed evidente che di solito non vale nemmeno la pena tentare.

I vantaggi della tracciabilità della supply chain

Quando è difficile falsificare la provenienza, si ottengono diversi vantaggi.

Trasparenza al primo posto: chiunque sia autorizzato può verificare il percorso, invece di fidarsi delle parole di un’azienda. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le dichiarazioni etiche, come “da pesca sostenibile”, “conflict-free”, “non ottenuto con il lavoro forzato” che sono da tempo facili da affermare, difficili da verificare.

Inoltre, si elimina la corruzione. Spesso la disonestà si cela nelle lacune tra organizzazioni, quando i documenti di una parte non sono tenuti a essere in linea con quelli di un’altra. Un registro condiviso colma queste lacune. Questo era uno degli obiettivi fondamentali del progetto sul tonno: il settore ittico ha ricevuto segnalazioni di pesca e traffico illegali e lavoro forzato, e una catena a prova di manomissione rende molto più difficile nascondere questi problemi. Se i record devono essere allineati in ogni fase, ci sono meno possibilità di sostituire i prodotti con scorte più economiche, falsificare certificati o far sparire delle spedizioni.

Un avvertimento

La blockchain è potente, ma non è una bacchetta magica ed è bene conoscerne i limiti.

Una blockchain può dimostrare che un record non è stato modificato da quando è stato inserito. Tuttavia, non può provare che il record fosse vero quando qualcuno l'ha digitato. Se un fornitore disonesto etichetta il pesce sbagliato come pescato in modo etico fin dall'inizio, la blockchain proteggerà fedelmente quella bugia per sempre. La regola è sempre valida: garbage in, garbage out.

Ecco perché la tracciabilità funziona al meglio se associata a controlli di fiducia al punto di ingresso: ispettori, sensori, etichette a prova di manomissione. La blockchain rende sicuro il percorso, ma richiede onestà sin dall’inizio.

Il concetto chiave

Nonostante questo limite, questo tipo di tracciabilità della supply chain è un vero cambiamento: i “fidati di me” possono diventare un “controlla” e il tuo tonno in scatola può sguazzare in promesse più verificabili.

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