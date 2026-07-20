Chaque année, de plus en plus de particuliers et d’entreprises sont victimes d’hameçonnage, d’usurpation d’identité et d’attaque en tout genre via leur boite mail. Petites, moyennes et grandes entreprises sont toutes touchées, et les conséquences peuvent parfois être désastreuses. Sur les solutions E-mail, OVHcloud propose par défaut les protocoles Sender Policy Framework (SPF), Domain Keys Identified Mail (DKIM) et DMARC afin de protéger les clients contre les cyberattaques. En plus d’améliorer la sécurité, ces normes présentent de nombreux avantages, comme l’amélioration de la délivrabilité des emails. Découvrez pourquoi la mise en place des normes SPF, DKIM et DMARC protègent votre business.

Pourquoi utiliser SPF, DKIM et DMARC

Chaque année, l’usurpation d’identité, l’hameçonnage (phishing en anglais) ou encore le rançonnage sont des pratiques de plus en plus courantes. L’un des supports les plus utilisés pour ce genre de cyberattaque reste l’email. Tôt ou tard, votre business sera confronté à ce genre d’attaque. Si vous n’êtes pas protégé, les conséquences peuvent être dramatiques pour votre entreprise :

Vol de données

Demande de rançon

auprès de vos clients et fournisseurs

Dégradation de votre marque et de vos noms de domaine

Aujourd’hui, SPF, DKIM et DMARC demeurent les solutions les plus utilisées pour protéger son système de messagerie contre ces menaces. De plus, l’installation de ces protocoles sur vos serveurs de messagerie augmentera grandement votre légitimité à envoyer des emails, en prouvant votre identité à vos destinataires. Ainsi, vous améliorerez considérablement votre délivrabilité.

Qu’est-ce que SPF ?

SPF (Sender Policy Framework) est une norme qui permet de faire le lien entre un nom de domaine et l’adresse de l’expéditeur. Elle vise à réduire les possibilités d’usurpation. Grâce à SPF, il est possible de définir les adresses IP qui sont autorisées à envoyer des mails pour le domaine en question.

Comment SPF fonctionne-t-il ?

SPF fonctionne un peu comme une liste de confiance pour les emails.

En tant que propriétaire d’un nom de domaine, vous pouvez spécifier quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des mails en votre nom. Lorsqu’un destinataire reçoit un mail, il vérifie la liste pour s’assurer que l’expéditeur est bien autorisé par le domaine à envoyer des mails en son nom.

En résumé, SPF aide à s’assurer que seuls les serveurs de messagerie légitimes sont autorisés à utiliser un nom de domaine spécifique pour envoyer un mail.