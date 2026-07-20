Jusqu’à 3 fois plus rapide : découvrez notre nouvelle plateforme d’hébergement web

Une plateforme d’hébergement nouvelle génération Découvrez comment OVHcloud améliore significativement les performances de vos sites web tout en réduisant leur empreinte environnementale. Ceci, grâce à une nouvelle infrastructure s’appuyant sur les serveurs Scale-a5 Gen2. Au programme : vitesse, fiabilité, résilience et écoresponsabilité. Notre équipe a opéré une transformation majeure en remplaçant l’ensemble de nos machines par une nouvelle génération de serveurs : les Scale-a5 Gen2. Pensée pour répondre aux besoins croissants des sites web modernes et aux défis technologiques comme environnementaux, cette nouvelle plateforme mutualisée combine performance et efficacité énergétique. Grâce à ces nouveaux serveurs, vos sites web sont désormais en mesure d’absorber plus de trafic et bénéficient d’une fiabilité renforcée. En parallèle, cette évolution permet de réduire l’empreinte carbone de vos hébergements web. Elle contribue ainsi à l’écoconception de vos projets web et à respecter vos engagements environnementaux. Vous profitez ainsi d’un hébergement web alliant rapidité, stabilité et écoresponsabilité. Ceci, sans rien changer à votre facture. « Les Scale-a5 Gen2 cochaient toutes les cases : vitesse, stabilité et consommation électrique réduite. C’est pourquoi nous avons décidé d’en faire le socle de notre nouvelle plateforme mutualisée. »

Arnaud Jost, Product Unit Lead chez OVHcloud Jusqu’à 3 fois plus de vitesse en cas de trafic important Nous avons procédé au déploiement progressif de ces nouveaux serveurs sur l’ensemble de nos hébergements web mutualisés. Cette phase nous a permis de mesurer les bénéfices apportés à l’ensemble des sites que nous hébergeons en conditions réelles. L’ensemble de notre clientèle en bénéficie dès à présent, automatiquement et sans aucune action requise. Les gains de performance sont particulièrement élevés pour les sites web à fort trafic, très exigeants en ressources serveur. Pour évaluer concrètement cet impact, nous avons analysé les performances, avant et après le déploiement, des dix sites web les plus consommateurs de ressources hébergés sur notre infrastructure.

Ces derniers, bénéficiant d’une forte fréquentation, ont enregistré un gain de vitesse de traitement des pages de x1,93 en moyenne, et jusqu’à x3 pour les plus exigeants en ressources. Ces résultats illustrent l’excellente capacité de parallélisation du CPU des serveurs Scale-a5 Gen2, reposant sur l’architecture AMD EPYC, en situation de fort pic de visites.

col0 La parallélisation du CPU (processeur) est la capacité de ce dernier à exécuter plusieurs tâches en même temps en s’appuyant sur ses différents cœurs. Cela permet à un serveur web de gérer un grand nombre de visites ou de requêtes simultanément, en répartissant la charge de travail de manière efficace.

Un gain moyen de 30 % pour les sites à faible trafic et une résilience accrue Le gain de performance se ressent également pour les sites à plus faible trafic, pour lesquels nous constatons un gain moyen de 30 % dans la vitesse de traitement des pages. Les résultats montrent ainsi une corrélation nette entre le volume de trafic et le gain de vitesse obtenu. En fonction du trafic et de la charge de votre site web, vous pouvez donc bénéficier d’une amélioration moyenne des performances allant de x 1,3 (+30 %) à x3 par rapport à notre précédente génération de serveurs. Concrètement, cela se traduit par : des temps de réponse serveur plus courts, même aux heures de pointe ;

une capacité nettement améliorée à absorber des pics de trafic sans dégradation des performances ;

une expérience utilisateur globalement plus réactive, stable et agréable. Par ailleurs, ces tests ont mis en évidence la supériorité des serveurs Scale-a5 Gen2 sur plusieurs autres points. Au-delà d’offrir les meilleurs temps de chargement et une capacité de traitement optimale, ces machines assurent un niveau de résilience et de disponibilité maximal (Tier 4). Elles permettent ainsi de répondre efficacement à nos exigences en matière de qualité de service.

col0 Qu’est-ce que le Tier 4 ? Dans le monde de l’hébergement de données, les datacentres (les lieux physiques où sont installés les serveurs) sont classés par niveaux de fiabilité, appelés Tiers, de 1 à 4. Plus le chiffre est élevé, plus le degré de disponibilité et de redondance est important. Un hébergement sur une infrastructure Tier 4 vous assure donc un niveau de fiabilité maximal, avec une très faible probabilité d’arrêt, même dans des situations imprévues. Il intègre pour cela plusieurs sources d’alimentation, des systèmes de secours et des équipements en double (ou plus) pour éviter toute interruption de service.

« Ces améliorations soulignent le gain offert par notre nouvelle plateforme, qui profite directement à toute notre clientèle, en particulier les personnes confrontées à des volumes de trafic importants ou à des pics de consommation de ressources. »

Bruno B., IT Team Leader Infrastructure chez OVHcloud Des gains significatifs sur les indicateurs clés de performance web Afin de compléter notre évaluation des gains apportés par les nouveaux serveurs Scale-a5 Gen2, nous avons également analysé leur impact sur les indicateurs de performance web essentiels à l’expérience utilisateur. Les métriques sélectionnées appartiennent aux Core Web Vitals, références incontournables pour mesurer la vitesse de chargement et la qualité d’affichage d’un site web. Ces données influencent à la fois l’expérience utilisateur, mais aussi le référencement naturel (SEO), puisque Google les intègre à ses critères de classement. Les métriques que nous mesurons : Time to First Byte (TTFB) : il s’agit du temps écoulé entre la requête d’une page web par la personne visitant un site et la réception du tout premier octet de réponse envoyé par le serveur. Cette donnée est particulièrement révélatrice de la performance de l’hébergement web, car elle mesure directement la réactivité de la machine. Un TTFB faible signifie que le serveur traite rapidement les requêtes, ce qui en fait l’un des indicateurs les plus fiables pour évaluer la vitesse d’un hébergement. À noter qu’un TTFB élevé n’est cependant pas toujours dû à un mauvais hébergement, mais peut aussi révéler un site mal optimisé ou des problèmes réseau. C’est pourquoi il est utile de croiser cette métrique avec d’autres (ci-dessous) pour obtenir une vision globale de la performance.

: il s’agit du temps écoulé entre la requête d’une page web par la personne visitant un site et la réception du tout premier octet de réponse envoyé par le serveur. Cette donnée est particulièrement révélatrice de la performance de l’hébergement web, car elle mesure directement la réactivité de la machine. Un TTFB faible signifie que le serveur traite rapidement les requêtes, ce qui en fait l’un des indicateurs les plus fiables pour évaluer la vitesse d’un hébergement. À noter qu’un TTFB élevé n’est cependant pas toujours dû à un mauvais hébergement, mais peut aussi révéler un site mal optimisé ou des problèmes réseau. C’est pourquoi il est utile de croiser cette métrique avec d’autres (ci-dessous) pour obtenir une vision globale de la performance. First Contentful Paint (FCP) : moment où le premier élément visuel significatif (texte, image, etc.) apparaît à l’écran après le chargement de la page. Un FCP plus court améliore l’expérience utilisateur.

: moment où le premier élément visuel significatif (texte, image, etc.) apparaît à l’écran après le chargement de la page. Un FCP plus court améliore l’expérience utilisateur. Largest Contentful Paint (LCP) : temps nécessaire pour charger le plus grand élément visible d’une page web. Un bon LCP signifie un affichage rapide et fluide des contenus principaux du site.

: temps nécessaire pour charger le plus grand élément visible d’une page web. Un bon LCP signifie un affichage rapide et fluide des contenus principaux du site. Full Loaded : durée totale nécessaire pour charger intégralement une page web (images, textes, scripts, etc.). Plus le temps de chargement complet est faible, meilleure est la fluidité du site. Nous avons réalisé ces mesures à l’aide de l’outil GTmetrix, en environnement de production, c’est-à-dire dans des conditions réelles d’utilisation. Voici les résultats moyens constatés pour un site web à faible trafic.

Grâce à notre nouvelle infrastructure, nous enregistrons un gain de vitesse moyen de x1,36 (+36 %) du Time To First Byte. Ces améliorations significatives sur le TTFB indiquent clairement une meilleure réactivité du serveur, se traduisant par : Des sites web plus rapides.

Une navigation plus fluide pour les utilisateurs.

Un meilleur positionnement potentiel dans les résultats de recherche. Le déploiement des serveurs Scale-a5 Gen2 marque ainsi une avancée majeure en matière de performance web, accessible dès aujourd’hui, sans aucune action requise de la part de nos clients.

« Nous avons constaté une nette augmentation des performances de nos hébergements. Nos sites se chargent désormais plus rapidement et nos clients ont immédiatement remarqué la différence. C’est un vrai gain pour notre qualité de service et une amélioration considérable de l’expérience utilisateur et des performances SEO. »

Maxime Cavoizy, directeur technique associé à l’Agence Rezo 21 Une plateforme plus rapide et un impact environnemental réduit Cette transformation de notre infrastructure ne se contente pas d’améliorer la vitesse des sites web que nous hébergeons. Elle marque également une avancée majeure en matière de réduction de notre empreinte environnementale. Grâce à la puissance et à l’efficacité accrues des Scale-a5, nous avons pu réduire le nombre de serveurs nécessaires pour accueillir l’ensemble des sites de notre clientèle. Nous avons ainsi diminué sensiblement notre consommation électrique. Concrètement, cette transformation représente une réduction maximale de 82 % de notre consommation électrique, tout en offrant davantage de puissance et une meilleure réactivité pour vos sites. Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre volonté de proposer un hébergement web toujours plus responsable, performant et durable.