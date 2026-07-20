Hébergement web: comment héberger 3 millions de sites web?

En 2018, nous avons lancé l'un des plus grands projets de l'histoire d'OVH: la migration des 3 millions de sites web hébergés dans notre centre de données de Paris. Si vous souhaitez découvrir les raisons qui sous-tendent ce projet titanesque, nous les avons examinées dans cet article . Il est maintenant temps d'expliquer comment nous avons procédé à ce projet. Nous avons déjà parlé de nos contraintes opérationnelles, comme nous assurer de n'avoir aucun impact sur les sites Web, même si nous ne contrôlons pas le code source, et limiter le temps d'arrêt. Nous avions aussi de nombreuses contraintes techniques, liées à l'architecture de nos services. Nous reviendrons sur nos différents scénarios de migration dans le prochain article, mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment fonctionne l'infrastructure qui héberge vos sites web.L'anatomie de l'hébergement webPour fonctionner, les sites web et les applications web ont généralement besoin de deux choses :

Le code source, responsable de l'exécution du comportement du site web Les données utilisées par le code source pour personnaliser l’expérience Pour qu'un site soit opérationnel, le code source est exécuté sur un ou plusieurs serveurs dont l'environnement a été configuré avec les outils associés aux langages de programmation ​utilisées. Le PHP domine actuellement le marché, mais le choix n'est pas limité à ce langage. Pour rester en état de fonctionnement, ces serveurs doivent être entretenus et mis à jour, et leur fonctionnement doit être surveillé en continu. Ce rôle est généralement différent de celui des développeurs, qui sont responsables de la création du code source du site Web. Si vous êtes intéressé par ces rôles, nous vous recommandons d'en savoir plus sur les administrateurs système et DevOps, et sur leurs compétences spécifiques. Pour un propriétaire de site web, surveiller l'infrastructure et son fonctionnement peut être très coûteux : vous devez disposer d'une équipe suffisamment grande pour maintenir une présence 24 heures sur 24, 365 jours par an. Avec une telle équipe, les développeurs ne peuvent compter que sur les demandes de service ponctuelles lorsque le propriétaire du site Web souhaite apporter des modifications. C'est ce niveau de gestion que nous vous proposons à travers notre solution d'hébergement. Au lieu de recruter une équipe d'administrateurs système pour chaque site web, nous avons recruté une équipe d'experts techniques qui s'occupent de tous les sites web que nous hébergeons. Il en va de même pour les données, stockées sur des serveurs dédiés, et exploitées par ces mêmes équipes d'experts. De cette manière, chaque site web n'a pas besoin d'utiliser les ressources d'un serveur entier. Avec nos solutions, nous mettons en commun les ressources de nos infrastructures, de sorte que des serveurs individuels puissent héberger plusieurs sites Web simultanément. Toutes ces économies d'échelle nous permettent d'offrir une solution d'hébergement web à bas prix (à partir de 1,49 € / mois), tout en maintenant un haut niveau de qualité. Nous expliquerons très prochainement comment nous calculons notre qualité de service, mais si vous ne voulez pas attendre, regardez la conférence que nos développeurs ont organisée au FOSDEM 2019 . Pour atteindre le niveau de qualité requis tout en gérant autant de sites web, nous avons adapté notre infrastructure. L'architecture technique de nos solutions d'hébergement web L'approche classique de la construction d'un service d'hébergement web consiste à installer un serveur, à configurer les bases de données et un environnement d'exécution du code source, puis à y placer de nouveaux clients jusqu'à ce que le serveur soit rempli, avant de passer au serveur suivant. C'est très efficace, mais il y a quelques inconvénients avec ce type d'architecture : En cas de panne, le redressement peut être long. À moins d'avoir une réplication du système en temps réel, ce qui est très coûteux, vous devez récupérer vos données à partir de la sauvegarde et les migrer ensuite vers une nouvelle machine avant de rouvrir le service aux clients. Bien que la probabilité d'une panne matérielle ou logicielle soit faible, il s'agit d'une opération courante sur les grandes infrastructures. Pour gérer les nouvelles technologies, il serait préférable de ne les introduire que sur de nouveaux serveurs lors de la première phase, puis de prendre le temps de les déployer progressivement sur les serveurs existants lors des phases ultérieures. Cependant, dans un marché aussi changeant que celui d'Internet, il devient difficile de maintenir une infrastructure hétérogène. Les équipes techniques doivent alors s'adapter et travailler avec de multiples configurations différentes, ce qui augmente le risque de régressions ou de pannes. Et pour les équipes de support, il devient très difficile de mémoriser toutes les différentes configurations et de suivre les changements en cours. Chaque brique logicielle est par nature complexe, de sorte que pour atteindre la meilleure performance et la meilleure qualité de service, nous avons créé des équipes spécialisées dans chaque technologie: base de données, environnement PHP, systèmes de stockage, réseau... Avoir toutes ces équipes interagir sur le même serveur peut être difficile et entraîner des malentendus sur la disponibilité des sites web. Il est difficile d’isoler un client qui consomme plus de ressources que la moyenne. Si vous êtes chanceux, vous ne serez pas sur le même serveur que ce client, mais si c'est le cas, la performance de votre site Web peut souffrir en raison de la consommation de ressources de ce dernier.

Comme vous pouvez le voir, à notre échelle, nous avons choisi d'adopter une approche différente, sous la forme d'un modèle bien connu pour les applications devant gérer la charge: une architecture n-tier.

Architecture N-tier Les sites à forte charge peuvent tirer parti des architectures n-tier pour fournir plus de ressources à chaque brique logicielle en les répartissant sur plusieurs serveurs. Si nous allons plus loin dans notre division code/données, nous avons donc besoin de trois serveurs pour faire fonctionner un site web :

Un serveur responsable de l’exécution du code source

Deux serveurs de stockage fréquemment utilisés : un serveur de base de données et un serveur de fichiers he data used by the source code to customise the experience

For a site to be operational, the source code is run on one or more servers whose environment has been configured with the tools related to the programming languages ​​used. PHP currently dominates the market, but the choice is not limited to this language.

To remain in operational condition, these servers must be maintained and updated, and their operation must be continuously monitored. This role is usually different to that of developers, who are responsible for creating the source code of the website. If you're interested in these roles, we'd recommend learning more about system administrators and DevOps, and their specific skills .

For a website owner, monitoring the infrastructure and its operations can be very expensive : you need to have a team large enough to maintain a presence 24 hours a day, 365 days a year. With such a team, developers can only rely on one-off service requests when the website owner wants to make changes.

It is this level of management that we offer through our web hosting solution. Instead of recruiting a system administrator team for each website, we have recruited a team of technical experts who take care of all the websites we host. The same goes for the data, which is stored in specific servers, and operated by those same teams of experts.

This way, each website does not need to utilise the resources of an entire server. With our solutions, we pool resources on our infrastructures, so individual servers can be used to run several websites at once.

All of these economies of scale allow us to offer a low-cost web hosting solution (from €1.49/month), while maintaining a high level of quality. We will explain very shortly how we calculate our quality of service, but i f you do not want to wait, watch the conference that our developers hosted at the FOSDEM 2019.

To reach the required level of quality while managing so many websites, we have adapted our infrastructure.

The technical architecture of our web hosting solutions

The classic approach to building a web hosting service is to install a server, configure the databases and a source code execution environment, and then place new clients there until the server is full, before moving on to the next server.

This is very effective, but there are some disadvantages with this type of architecture :

In the event of breakdown, the recovery can be long. Unless you have real-time system replication, which is very expensive, you have to recover your data from the backup and then migrate it to a new machine before reopening the service to the clients. Although the probability of hardware or software failure is low, this is a common operation on large infrastructures.

To deal with new technologies, it would be preferable to only introduce them on new servers during the first phase, and then take the time to progressively deploy them on existing servers in future phases.

However, in a market as fast-moving as the internet, it becomes difficult to maintain a heterogeneous infrastructure. Technical teams must then adapt, and work with multiple different configurations, increasing the risk of regression or breakdown. And for support teams, it becomes very difficult to memorise all the different configurations and keep track of the ongoing changes.

However, in a market as fast-moving as the internet, it becomes difficult to maintain a heterogeneous infrastructure. Technical teams must then adapt, and work with multiple different configurations, increasing the risk of regression or breakdown. And for support teams, it becomes very difficult to memorise all the different configurations and keep track of the ongoing changes. Each software brick is inherently complex, so to achieve the best performance and quality of service, we have created teams that specialise in each technology: database, PHP environment, storage systems, network... Having all these teams interact on the same server can be difficult, and lead to misunderstandings regarding the availability of websites.

It is difficult to isolate a customer who consumes more resources than the average. If you're lucky, you won't be on the same server as this customer, but if you are, the performance of your website may suffer as a result of their resource consumption.

As you can see, at our scale, we chose to take a different approach, in the form of a well-known pattern for applications that must deal with the load : an n- tier architecture .

N- tier architecture

High-load sites can leverage n - tier architectures to provide more resources for each software brick by distributing them across several servers. If we go further with our code/data division, we therefore need three servers for running a website :