VPS 2027 : une nouvelle gamme conçue pour des projets tournés vers l'avenir

OVHcloud introduit la gamme VPS 2027, une nouvelle génération de serveurs privés virtuels offrant plus d'options de configuration pour les différents besoins de vos projets.

Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve le VPS-1, une toute nouvelle référence d'entrée de gamme conçue pour des configurations plus légères. Alors que le précédent VPS d'entrée de gamme coûtait 6,50 €/mois, le VPS-1 revient à 3,81 €/mois HT. Le lancement d'environnements de test, de serveurs de développement, de projets secondaires et de charges de travail légères est ainsi facilité.

Dans un contexte mondial de hausse des coûts des composants matériels, ce nouveau modèle de VPS reflète notre volonté d'améliorer la gamme tout en maintenant un rapport qualité-prix stable pour notre clientèle.

À noter : si vous utilisez actuellement un VPS 2026 ou l'un de ses prédécesseurs, il n'y a pas de changement automatique pour votre VPS existant. Votre configuration, votre infrastructure, votre stockage NVMe local et vos tarifs restent inchangés. Aucune migration forcée n'est prévue et il n'est pas nécessaire de mettre à niveau votre machine pour une question de compatibilité.

Quelles sont les nouveautés du VPS 2027 ?

La gamme VPS 2027 introduit une nouvelle ligne autonome, avec des modèles conçus pour soutenir différents cas d'usage, des environnements légers aux charges de travail plus intensives en ressources.

Le nouveau VPS-1 est conçu pour les clientes et clients qui ont besoin d'une configuration plus modeste pour démarrer rapidement. Il peut être utilisé pour des environnements de test, des projets de développement, des applications personnelles ou d'autres workloads standards ne nécessitant pas un VPS de plus grande taille.

Pour les projets nécessitant plus de ressources, la gamme VPS 2027 comprend également le VPS-2, le VPS-3 et le VPS-4, avec des capacités de CPU, de RAM et de stockage supérieures.

Caractéristiques techniques des VPS 2027