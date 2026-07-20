VPS 2027 : une nouvelle gamme conçue pour des projets tournés vers l'avenir
OVHcloud introduit la gamme VPS 2027, une nouvelle génération de serveurs privés virtuels offrant plus d'options de configuration pour les différents besoins de vos projets.
Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve le VPS-1, une toute nouvelle référence d'entrée de gamme conçue pour des configurations plus légères. Alors que le précédent VPS d'entrée de gamme coûtait 6,50 €/mois, le VPS-1 revient à 3,81 €/mois HT. Le lancement d'environnements de test, de serveurs de développement, de projets secondaires et de charges de travail légères est ainsi facilité.
Dans un contexte mondial de hausse des coûts des composants matériels, ce nouveau modèle de VPS reflète notre volonté d'améliorer la gamme tout en maintenant un rapport qualité-prix stable pour notre clientèle.
À noter : si vous utilisez actuellement un VPS 2026 ou l'un de ses prédécesseurs, il n'y a pas de changement automatique pour votre VPS existant. Votre configuration, votre infrastructure, votre stockage NVMe local et vos tarifs restent inchangés. Aucune migration forcée n'est prévue et il n'est pas nécessaire de mettre à niveau votre machine pour une question de compatibilité.
Quelles sont les nouveautés du VPS 2027 ?
La gamme VPS 2027 introduit une nouvelle ligne autonome, avec des modèles conçus pour soutenir différents cas d'usage, des environnements légers aux charges de travail plus intensives en ressources.
Le nouveau VPS-1 est conçu pour les clientes et clients qui ont besoin d'une configuration plus modeste pour démarrer rapidement. Il peut être utilisé pour des environnements de test, des projets de développement, des applications personnelles ou d'autres workloads standards ne nécessitant pas un VPS de plus grande taille.
Pour les projets nécessitant plus de ressources, la gamme VPS 2027 comprend également le VPS-2, le VPS-3 et le VPS-4, avec des capacités de CPU, de RAM et de stockage supérieures.
Caractéristiques techniques des VPS 2027
Tous les modèles incluent l’IPv4 et l’IPv6, un trafic illimité et un engagement de niveau de service (SLA) de 99,9 %.
Consultez la gamme VPS 2027 sur la page VPS d'OVHcloud.
Qu'est-ce que cela signifie pour les clientes et clients VPS existants ?
Votre service VPS actuel ne sera pas modifié automatiquement.
Cela signifie également que :
- votre VPS actuel conserve sa configuration technique existante ;
- votre stockage NVMe local reste inclus ;
- votre infrastructure ne change pas ;
- votre prix actuel ne change pas ;
- aucune migration forcée n'est appliquée.
Vous pouvez ainsi continuer à utiliser votre service VPS actuel tel quel.
Si vous choisissez de passer à une solution VPS 2027, les tarifs et règles de mise à niveau de 2027 s'appliquent. Avant d'apporter des modifications, nous vous recommandons de vérifier la configuration cible, le prix et les options disponibles pour vous assurer que le nouveau modèle correspond à vos exigences en matière de charge de travail.
Anticipation de vos coûts : flexibilité de stockage à venir
Nous écoutons constamment vos retours tout en cherchant des moyens d'optimiser vos coûts d'infrastructure.
Pour vous aider à vous adapter aux exigences changeantes des projets, notre équipe développe actuellement de nouvelles options de stockage cloud native pour la gamme VPS 2027. Bientôt, vous bénéficierez d'une infrastructure de stockage adaptée à vos cas d'usage spécifiques. Vous pourrez par exemple choisir notre stockage distribué à haute résilience, réparti sur plusieurs serveurs au sein du même datacenter et inclus par défaut, ou opter pour notre stockage local NVMe ultra-rapide pour vos applications les plus exigeantes.
Restez à l'écoute de notre feuille de route publique pour plus de mises à jour sur ce déploiement.
Dans quel cadre le VPS 2027 pourrait-il être pertinent pour vos besoins ?
Vous pouvez décider de passer à la gamme VPS 2027 si :
- vous prévoyez un nouveau déploiement ;
- vous avez besoin d'un VPS léger avec une haute disponibilité lors du lancement ;
- vous avez besoin d'une configuration plus modeste pour des tests, du développement ou des projets secondaires ;
- vous souhaitez évoluer vers un modèle de VPS supérieur ;
- vous souhaitez bénéficier des options de flexibilité de stockage à venir ;
- vous avez besoin d'un stockage NVMe local pour des charges de travail avec des exigences I/O plus élevées.
Si votre configuration VPS actuelle répond toujours à vos besoins, aucune action n'est requise. Pour nos nouveaux clients et clientes VPS 2027, bienvenue dans la nouvelle gamme !
Récapitulatif
La gamme VPS 2027 est désormais disponible pour de nouveaux déploiements. Elle introduit un tout nouveau modèle, le VPS-1, conçu pour des projets légers et à partir de 3,81 €/mois hors TVA, ainsi que des modèles VPS supplémentaires pour des projets nécessitant plus de ressources.
Pour les clientes et clients existants, il n'y a pas de migration automatique et aucune mise à niveau immédiate requise. Votre VPS actuel reste inchangé. Si vous choisissez de passer au VPS 2027, les nouvelles règles de tarification et de mise à niveau s'appliquent.
À l’avenir, OVHcloud prévoit d'introduire des options de flexibilité de stockage pour vous aider à choisir la meilleure infrastructure adaptée à vos charges de travail.
Vous pouvez consulter les modèles et options VPS 2027 disponibles sur la page VPS d'OVHcloud.