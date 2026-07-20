VMware by Broadcom : Nouvelles Offres et Opportunités
Depuis l’annonce par Broadcom de son intention de racheter VMware, OVHcloud a travaillé pour anticiper les éventuels changements et limiter leurs impacts sur la tarification des licences. Ces deux dernières années, nos clients n’ont en effet pas connu d’évolution tarifaire liée aux licences VMware. Nous avons activement travaillé à bâtir de nouvelles offres en anticipation des éventuelles évolutions de la tarification de licences. Le rythme de migration de NSX-V vers NSX-T a été accéléré. Par ailleurs, nous avons prévu de sortir l’offre VMware Cloud Director (VCD) dans le courant du mois de septembre 2024. Nous allons proposer par la suite une offre VCD très haute disponibilité basée sur deux datacenters en mode « Stretch ». Les nouvelles offres vSphere et VCD avec la certification SNC se déclineront aussi en version On-prem. Nous avons préparé le terrain pour que nos clients entrent en toute confiance dans la période VMware par Broadcom.
Entre temps, les autorités ont validé le rachat de VMware par Broadcom et celui-ci déroule son plan mais en accéléré. D’abord, Broadcom a décidé de conserver une relation directe uniquement avec 2 000 entreprises partenaires dans le monde. Le reste du marché est appelé à interagir au travers de ces partenaires. Aussi Broadcom a décidé d’homogénéiser le prix de la licence en le rendant cohérent pour tous, quel que soit le canal de vente et les différentes typologies de licence. Avec maintenant un seul type de licence et un seul prix pour tous, la nouvelle stratégie de Broadcom privilégie les infrastructures dans le cloud. C’est donc la validation de l’intérêt des offres que nous avons construit pour nos clients depuis 14 ans. Ce que nous avons imaginé en 2012 arrive enfin !
Broadcom a sélectionné OVHcloud comme l’un de ses principaux partenaires cloud dans le monde. Grâce à ce statut, qui découle du volume de serveurs avec la technologie VMware, nous avons pu négocier des conditions tarifaires très intéressantes pour nos clients sur les offres VMware on OVHcloud, Managed Bare Metal - Essential, Dedicated Cloud, Private Cloud, SDDC, Hosted Private Cloud Premier, Hosted Private Cloud vSAN et les offres SecNumCloud. Nous préparons aussi l’avenir avec les futures offres VCD Standard, VCD NSX et VCD NSX & vSAN qui arrivent en septembre 2024.
Sous réserve de la signature effective du contrat avec Broadcom, les conditions négociées par OVHcloud devraient vous permettre de bénéficier d’une stabilité des prix liés à la licence VMware durant les quatre prochaines années. Ainsi et jusqu’en 2028, il n’y aurait aucun changement dans le business model de nos offres liées aux licences sur les périmètres VMware on OVHcloud et VCD. Nous ne manquerons pas de faire évoluer nos offres avec de nouvelles solutions matérielles et logicielles.
Vous l’aurez compris, les changements vont dans le bon sens. Mais nous savons aussi que personne n’aime le changement, encore moins lorsqu’il se double d’une nécessité d’exécution ultra rapide. En effet, Broadcom a imposé la date du 1er avril 2024 pour la mise en œuvre de ses nouvelles conditions.
Des solutions pour maitriser l’impact
Quelle que soit l’offre utilisée aujourd’hui par notre clientèle, nous avons mis en place plusieurs solutions afin de limiter l’impact d’augmentation de prix à moins de 3 à 5 % dans la majorité des cas. Avant d’entrer dans les détails de chaque scénario, voici la « big picture » :
- Si vous utilisez les offres SDDC 2016, SDDC 2018, Managed Bare Metal (Essential), VMware on OVHcloud (Hôte : PRE 48, PRE 96 et PRE vSAN 192), nous vous préconisons la migration de vos VM, sans coupure, à chaud, vers les nouvelles offres VCD Standard, VCD NSX ou VCD NSX & vSAN. OVHcloud prend en charge toute la migration.
- Si vous êtes sur une offre VMware on OVHcloud (Hôte : PRE 192, PRE 384, PRE 768) ou une de ses variantes (avec NSX ou avec vSAN, à l’exception de PRE vSAN 192), nous vous préconisons de rester sur les offres actuelles qui vont continuer à vivre et évoluer.
- Si vous êtes sur les offres SecNumCloud, il n’y aura aucun changement de tarif lié aux licences dans les deux prochaines années.
Dans les trois cas, vous allez également pouvoir consolider vos infrastructures, c’est-à-dire que si par exemple vous utilisez 9-10 serveurs/hôtes de 16 cœurs, vous avez un intérêt de passer sur 4 serveurs/hôtes de 40 cœurs. Cela vous coûtera moins cher. Si vous avez plusieurs gros serveurs/hôtes et 1-2 petits serveurs/hôtes, vous avez intérêt à libérer les plus petits serveurs/hôtes.
Quoi qu’il en soit, vous pouvez bien sûr ne pas suivre nos préconisations. Dans le premier cas l’augmentation de prix est très importante même si on peut imaginer dans certains cas une consolidation. Contactez-nous pour en discuter. Dans le second cas, vous pouvez bien sûr nous demander la migration vers VCD.
Vous retrouverez ci-dessous la liste de nos packs et serveurs/hôtes, avec l’ancien prix, le nouveau prix, et le prix si vous migrez sur VCD.
* Les packs inclus plusieurs hôtes ou plusieurs virtual datacenters (vDC) + 2 datastores + Frais de services managés
Toutes les configurations sont disponibles ici.
Le moment du choix pour nos clients
Comme évoqué plus haut, tout n’est pas parfait. Broadcom impose la date du 1er avril pour l’application de sa nouvelle tarification. Nous sommes donc dans l’obligation de suivre. Nos clients existants se verront appliquer les nouveaux tarifs au 1er mai 2024. Un délai d’un mois vous est accordé pour décider si vous souhaitez rester sur les offres actuelles ou si vous souhaitez nous confier le soin de migrer vos services vers les nouvelles offres VCD. Pour les nouveaux clients, la nouvelle politique tarifaire sera appliquée dès le 1er avril.
Choix 1 : Vous pouvez choisir de rester sur votre offre actuelle, et éventuellement consolider vos serveurs/hôtes dans le courant du mois d’avril. N’hésitez pas à nous contacter afin que l’on puisse vous aider à consolider votre infrastructure.
Choix 2 : Vous pouvez choisir de migrer vers VCD. Exceptionnellement, en attendant la migration, nous n’allons pas appliquer les nouveaux tarifs de serveurs/hôtes actuels. Nous prenons à notre charge l’augmentation de la licence aussi longtemps que la migration n’est pas effectuée. Vous allez donc profiter immédiatement et dès le 1er mai de nouveaux tarifs de VCD, même si vous continuez à utiliser l’offre actuelle. En contrepartie, nous souhaitons pouvoir faire la migration vers VCD dès que nous sommes prêts. Nous vous préviendrons 1 à 2 semaines avant le démarrage de votre migration, sans interruption de service. Si pour des raisons techniques, la migration ne peut pas se faire à chaud, nous discuterons ensemble afin de décider comment l’effectuer.
Si vous êtes sur un contrat long avec de l’engagement, vos tarifs demeurent inchangés et ces choix s’offriront à vous au terme de votre engagement. Nous sommes disponibles dès aujourd’hui pour vous aider à comprendre les impacts et les limiter.
Dans le cadre des offres SecNumCloud, les tarifs des services actuellement souscrits ne devraient pas être impactés par les changements de politiques tarifaires de Broadcom. Et ce, durant les 2 prochaines années. OVHcloud prendra en effet à sa charge la différence de coût des licences. Nous espérons que Broadcom comprendra l'intérêt des offres « souveraines » et pensons qu'une tarification spécifique pourra être proposée prochainement. De plus, étant donné que nous investissons beaucoup dans les solutions SecNumCloud, nous vous présenterons plusieurs nouvelles offres alternatives très intéressantes dans les prochains mois.
Les offres actuelles et la nouvelle offre VCD
Dans nos offres, nous avons historiquement choisi d’intégrer le coût de la licence, quel que soit l’usage, sans le détailler. Nous allons continuer à proposer l’offre VMware la plus simple et la plus transparente possible, sans surprise à la fin du mois. Ainsi, nous continuerons à proposer soit un tarif par serveur (VMware on OVHcloud) soit un tarif par quantité de cœur/RAM (VCD) toujours en « all-in ». La simplicité d’aujourd’hui va demeurer.
Dans le détail, la licence est désormais liée au nombre de cœurs CPUs sur le serveur / hôte, avec un minimum de 16 cœurs par CPU, quel que soit l’usage. Avant, la licence s’appliquait à la quantité de RAM avec un minimum de 24 Go par machine virtuelle et uniquement sur les ressources actives. C’est un grand changement de modèle, mais qui finalement correspond aux standards du marché. Tous les fournisseurs de software facturent au cœur CPU.
Les offres actuelles vont continuer à vivre et évoluer au rythme des mises à jour hardware et software comme durant les années précédentes. Vos ressources vous sont dédiées sous forme de X cœurs et Y RAM, grâce aux serveurs physiques qui vous sont dédiés et que vous gérez à travers vSphere / vCenter. Tout continue à fonctionner comme avant.
Les offres VCD sont opérées par OVHcloud en utilisant vSphere. Chaque cluster VCD utilise 20 à 30 serveurs/hôtes. Chaque client réserve des ressources sur le cluster sous forme d’un vHost avec X cœurs et Y RAM (virtual datacenters - vDC). Il s’agit de ressources dédiées sur un cluster mutualisé. L’interface et les API sont légèrement différents mais les principes de fonctionnement restent les mêmes.
La plus grande différence entre VCD et vSphere est que sur VCD l’utilisation des ressources est dédiée statiquement : une VM prend X cœurs et Y RAM, ces ressources sont allouées statiquement à la VM, personne d’autre ne peut les utiliser. Dans le cas de vSphere, le client peut faire de l’oversubscribe de ressources : il peut donc mutualiser une ressource matérielle sur plusieurs VM. Ceci n’est pas possible sur VCD.
Comme aujourd’hui sur vSphere et VCD, vos données restent sur les mêmes filers (Leclerc v3). La migration est effectuée à chaud via vMotion entre deux hôtes utilisant le même type de CPU (Intel).
Les nouvelles offres VCD devraient initialement arriver dans le courant du mois de septembre 2024. Nous sommes en train d’accélérer le déploiement de clusters VCD afin de préparer les migrations de nos clients avant le mois de septembre puis nous allons proposer les offres VCD à tous les nouveaux clients.
Conclusion
Bien que le changement du licensing VMware doive se faire rapidement et puisse paraître brutal, nous pensons que cette acquisition représente une opportunité pour continuer à innover et proposer de nouveaux services. Nous espérons que Broadcom saisira l’opportunité de donner un nouvel élan à VMware.
Nous espérons aussi qu’en tant que client, vous apprécierez notre accompagnement dans cette période de changement et que les scénarios de solutions proposées vous donneront satisfaction. Enfin, sachez que nous travaillons également sur le futur, afin de vous proposer de nouvelles offres avec la technologie VMware.
Plus d'informations sur nos offres: https://www.ovhcloud.com/fr/lp/vmware-vcd-evolution/
Manager : https://www.ovh.com/manager/#/dedicated/dedicated_cloud