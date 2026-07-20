VMware by Broadcom : Nouvelles Offres et Opportunités

Depuis l’annonce par Broadcom de son intention de racheter VMware, OVHcloud a travaillé pour anticiper les éventuels changements et limiter leurs impacts sur la tarification des licences. Ces deux dernières années, nos clients n’ont en effet pas connu d’évolution tarifaire liée aux licences VMware. Nous avons activement travaillé à bâtir de nouvelles offres en anticipation des éventuelles évolutions de la tarification de licences. Le rythme de migration de NSX-V vers NSX-T a été accéléré. Par ailleurs, nous avons prévu de sortir l’offre VMware Cloud Director (VCD) dans le courant du mois de septembre 2024. Nous allons proposer par la suite une offre VCD très haute disponibilité basée sur deux datacenters en mode « Stretch ». Les nouvelles offres vSphere et VCD avec la certification SNC se déclineront aussi en version On-prem. Nous avons préparé le terrain pour que nos clients entrent en toute confiance dans la période VMware par Broadcom.

Entre temps, les autorités ont validé le rachat de VMware par Broadcom et celui-ci déroule son plan mais en accéléré. D’abord, Broadcom a décidé de conserver une relation directe uniquement avec 2 000 entreprises partenaires dans le monde. Le reste du marché est appelé à interagir au travers de ces partenaires. Aussi Broadcom a décidé d’homogénéiser le prix de la licence en le rendant cohérent pour tous, quel que soit le canal de vente et les différentes typologies de licence. Avec maintenant un seul type de licence et un seul prix pour tous, la nouvelle stratégie de Broadcom privilégie les infrastructures dans le cloud. C’est donc la validation de l’intérêt des offres que nous avons construit pour nos clients depuis 14 ans. Ce que nous avons imaginé en 2012 arrive enfin !

Broadcom a sélectionné OVHcloud comme l’un de ses principaux partenaires cloud dans le monde. Grâce à ce statut, qui découle du volume de serveurs avec la technologie VMware, nous avons pu négocier des conditions tarifaires très intéressantes pour nos clients sur les offres VMware on OVHcloud, Managed Bare Metal - Essential, Dedicated Cloud, Private Cloud, SDDC, Hosted Private Cloud Premier, Hosted Private Cloud vSAN et les offres SecNumCloud. Nous préparons aussi l’avenir avec les futures offres VCD Standard, VCD NSX et VCD NSX & vSAN qui arrivent en septembre 2024.

Sous réserve de la signature effective du contrat avec Broadcom, les conditions négociées par OVHcloud devraient vous permettre de bénéficier d’une stabilité des prix liés à la licence VMware durant les quatre prochaines années. Ainsi et jusqu’en 2028, il n’y aurait aucun changement dans le business model de nos offres liées aux licences sur les périmètres VMware on OVHcloud et VCD. Nous ne manquerons pas de faire évoluer nos offres avec de nouvelles solutions matérielles et logicielles.

Vous l’aurez compris, les changements vont dans le bon sens. Mais nous savons aussi que personne n’aime le changement, encore moins lorsqu’il se double d’une nécessité d’exécution ultra rapide. En effet, Broadcom a imposé la date du 1er avril 2024 pour la mise en œuvre de ses nouvelles conditions.

Des solutions pour maitriser l’impact

Quelle que soit l’offre utilisée aujourd’hui par notre clientèle, nous avons mis en place plusieurs solutions afin de limiter l’impact d’augmentation de prix à moins de 3 à 5 % dans la majorité des cas. Avant d’entrer dans les détails de chaque scénario, voici la « big picture » :

Si vous utilisez les offres SDDC 2016, SDDC 2018, Managed Bare Metal (Essential), VMware on OVHcloud (Hôte : PRE 48, PRE 96 et PRE vSAN 192), nous vous préconisons la migration de vos VM, sans coupure, à chaud, vers les nouvelles offres VCD Standard, VCD NSX ou VCD NSX & vSAN. OVHcloud prend en charge toute la migration.



Si vous êtes sur une offre VMware on OVHcloud (Hôte : PRE 192, PRE 384, PRE 768) ou une de ses variantes (avec NSX ou avec vSAN, à l’exception de PRE vSAN 192), nous vous préconisons de rester sur les offres actuelles qui vont continuer à vivre et évoluer.



Si vous êtes sur les offres SecNumCloud, il n’y aura aucun changement de tarif lié aux licences dans les deux prochaines années.

Dans les trois cas, vous allez également pouvoir consolider vos infrastructures, c’est-à-dire que si par exemple vous utilisez 9-10 serveurs/hôtes de 16 cœurs, vous avez un intérêt de passer sur 4 serveurs/hôtes de 40 cœurs. Cela vous coûtera moins cher. Si vous avez plusieurs gros serveurs/hôtes et 1-2 petits serveurs/hôtes, vous avez intérêt à libérer les plus petits serveurs/hôtes.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez bien sûr ne pas suivre nos préconisations. Dans le premier cas l’augmentation de prix est très importante même si on peut imaginer dans certains cas une consolidation. Contactez-nous pour en discuter. Dans le second cas, vous pouvez bien sûr nous demander la migration vers VCD.

Vous retrouverez ci-dessous la liste de nos packs et serveurs/hôtes, avec l’ancien prix, le nouveau prix, et le prix si vous migrez sur VCD.