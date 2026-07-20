Very Tech Trip - Planifiez votre journée : le choix, sans l'embarras

Vous connaissez tous les personas, ces personnages fictifs inventés pour orienter la conception d’un logiciel sur les besoins des utilisateurs ? La méthode, popularisée par le développeur Alan Cooper — qui est aussi le père du langage visual Basic — déborde aujourd’hui largement le seul monde du software. La preuve : pour concevoir la convention #VeryTechTrip et sa programmation, nous avons nous-mêmes inventé des personas. Alex le développeur, Léa la développeuse front-end, Franck le sysadmin, Maïa la gameuse, ou encore Martin le Data scientist. Autant de profils tech parmi d'autres, que nous espérons accueillir le jeudi 2 février à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous : l’inscription est gratuite !

Sous le stylet de nos amis de Commit Strip, qui croquent avec humour le quotidien des travailleurs de l’IT, ces personas ont pris vie.tech parmi d'autres, que nous espérons accueillir. Pour leur présentation individuelle, on vous renvoie sur le compte Twitter officiel du #VeryTechTrip, @OVHclud_tech. Vous retrouverez ces personnages avant et pendant le #VeryTechTrip. Chacun a notamment établi sa liste de talks, labs et démos à ne pas manquer... De quoi vous donner des idées. Si vous voulez découvrir l’intégralité du programme, qui compte plus de 80 propositions, c’est par ici. Notez également qu’une application mobile sera bientôt disponible pour préparer votre #VeryTechTrip et enregistrer les escales que vous aurez sélectionnées.

Les talks recommandés par Alex, le développeur Automatiser une stack complexe dans Openstack avec Ansible et Kubernetes : Stack-ception Par Arnaud Morin, OVHcloud

🕐 Lab de 11h à 12h

Catégorie : Cloud Native OpenStack est un magasin d'API, laissant place à l'automatisation ! Ensemble, nous allons déployer un OpenStack sur l'OpenStack du cloud public d'OVHcloud ! Un défi fun, qui nous permettra d'illustrer concrètement l'utilisation des API d'OpenStack et leur utilisation dans un environment DevOps. Quelques exemples d'outils utilisés pendant ce lab : Ansible, Docker, Kubernetes, Cloud-in, OpenStack. Trouve les bottlenecks de ton application grâce au tracing ! Par Victor Coutellier, OVHcloud

🕐 Talk de 13h30 à 14h

Catégorie : Cloud Native La dimension mondiale d'OVHcloud implique de surveiller la performance de nos API au même titre que leur fonctionnement. De nombreux outils existent aujourd'hui pour intégrer simplement du tracing dans votre application quel que soit son langage et ainsi identifier vos potentiels bottlenecks avant même le passage en production. Nous vous invitons à découvrir comment, au sein de l'équipe Public Cloud, nous avons mis en place une de ces solutions afin de réduire considérablement le temps de génération des token d'authentification. Au programme: Ajoutez OpenTracing dans ton application pour générer des traces utiles en un minimum de code

Déployez Grafana Tempo pour stocker et visualiser tes traces

Conseils pour identifier les usual suspects Et si, vous aussi, vous construisiez des robots ? Par Stéphanie Moallic, OVHcloud

🕐 Talk de 14h15 à 14h45

Catégorie : Human & Tech Depuis que je suis petite, je suis passionnée par les robots. Avec la disponibilité des cartes programmables et des cartes microcontrôleur ainsi que l'utilisation des imprimantes 3D, il est maintenant plus facile de créer des robots. Dans ce talk, je vais vous présenter les différents robots que j'ai construits et programmés : un robot mobile à base d'Arduino, un robot qui marche et danse basé sur une carte microbit et un robot boule utilisant une carte Arduino Nano IoT programmé en Golang dans sa version TinyGo pour les microcontrôleurs. Un IDE pour les gouverner tous Par Ioannis Arapis, OVHcloud

🕐 Talk de 15h à 15h30

Catégorie : Develoment Vous avez besoin de développer un projet avec toutes les fonctionnalités d'un IDE ? En éditant du code plus vite que la lumière sans environnement graphique (VM, container, ssh...), sans droits admin avec des ressources (très) limitées sur des environnements toujours différents, sur un outil configurable de A à Z, sur un outil open source, sur un outil qui gère aussi vos slides de présentation et votre Todo liste, de façon à pouvoir se la jouer auprès de ses collègues. Si la réponse est oui à au moins une de ces questions, je vous propose de découvrir Neovim et son écosystème de plugins en tant que IDE. Live coding sur un container docker minimaliste. Développer publiquement un site en milieu hostile : retour d’expérience Par Alexis Lozano, 360Learning

🕐 Quicky de 15h30 à 15h45

Catégorie : Human & Tech Durant l'été 2022, j'ai développé salaires.dev, un site open-source de partage anonyme de salaires pour les développeurs et développeuses. Après avoir implémenté le MVP en quelques jours, j'ai ouvert le site au public dans l'espoir d'avoir des retours et de pouvoir continuer à développer le site avec l'aide de la communauté. L'accueil a été très bon mais la transparence du développement m'a apporté un problème que je n'avais pas envisagé : les attaques de bots toujours plus intelligents. Durant ce quicky, je parlerai du développement du site et surtout de toutes les systèmes que j'ai du mettre en place pour contrer les bots qui me ciblaient. Je partagerai aussi les bienfaits du développement en public et de tout ce que cette expérience m'a apporté. La calculette Carbone d’OVHcloud, un outil au service de la transparence des émissions de carbone sur l’ensemble des scopes Par Aurore Vaudatin, OVHcloud

🕐 Talk de 16h à 16h30

Catégorie : Sustainability Petit rappel du Bilan Carbone (Scope 1, Scope 2, Scope 3) Le périmètre de la calculatrice carbone, les ambitions, la roadmap

Le point sur la modélisation des points différentiants d'OVHcloud (reconditionnement, etc)

L'intégration dans les groupes de travail sur les méthodologies (ADEME, Boavizta) Introduction to FinOps ☁️ Par Julien Landuré, CTO @ Zenika

🕐 Talk de 16h30 à 16h45

Catégorie : Cloud Native "FinOps" est un nouveau mot-clé apparu courant 2020 qui ne cesse de prendre de l'ampleur sur Linkedin au côtés de "Cloud" ou "SRE". Mais c'est quoi le FinOps? Est-ce lié au fait que les devs peuvent tout déployer n'importe comment sans regarder le coût engendré ? Est-ce une nouvelle organisation dans l'entreprise ? Et toi, peux-tu devenir certifié "FinOps" ? En retraçant le chemin du Cloud et en étudiant la FinOps Foundation, fondation fille de la Linux Foundation, découvre ce qui se cache derrière ce buzzword! 💸 Dis c’est quoi ton setup ? 💻 Par Valentin Maerten, Pubstack et Cédric Gatay, Code-Troopers

🕐 Talk de 17h30 à 18h

Catégorie : Development "Eh, mais c'est quoi le truc que t'as utilisé là ?" C'est une question qu'on peut souvent avoir dès lors qu'on est en binômage ou en partage d'écran, mais on ne partage malheureusement pas forcément toutes les astuces de setup de nos machines.

Dans ce sujet nous allons échanger sur les outils cross-platform utilisés par des développeurs sous Linux ou macOS ainsi qu’un parallèle entre certains outils spécifiques. Les outils command-line, les IDE et la façon de configurer son poste seront abordés.

Les talks recommandés par Léa, la développeuse front-end Owstats: visualisation du trafic de 3 millions de sites web et CDN Par Lucas Chaigne et Thomas Du Boÿs, OVhcloud

🕐 Talk de 11h à 11h30

Catégorie : Web Owstats est un produit proposé a tous les clients webhosting et CDN : il permet de visualiser des informations sur le trafic des sites web du client (nombre de visites, origine géographique des visiteurs...) à partir des logs serveurs bruts. Dans ce talk, nous proposons de parler des difficultés techniques spécifiques à OVHcloud pour l'implémentation de ce type de produit : volume de données (logs serveur) à traiter chaque jour, volume de données (statistiques de trafic) à stocker, gestion des différentes sources de données (CDN et webhosting) et adaptation à des architectures en place depuis des années. Et si nous créions le .vtt ? Par Benoît Masson et Eric Vergne, OVHcloud

🕐 Talk de 11h45 à 12h15

Catégorie : Web Les noms de domaine et les DNS font partie des services primaires d'internet. De l'idée de création jusqu'à la mise en vente de l'extension .vtt, nous découvrirons ensemble le fonctionnement des DNS et des noms de domaine. Les termes Registry, Registrar, Icann, DNS racine/autoritaire et Resolver, Whois, EPP et gouvernance d'internet ne vous seront alors plus inconnus. Vous comprendrez également pourquoi ce milieu est si sensible au changement. Comment gérer des journées de 35h ? Par Sylvain Gougouzian, Zenika

🕐 Démo de 15h à 15h30

Catégorie : Human & Tech Voulez-vous savoir pourquoi on dit qu'une personne est "réglée comme du papier à musique" lorsqu'elle est très organisée ? Comment jongler alors avec un emploi du temps chargé et ne pas devenir fou ? Dans cette présentation, j'explique le parallèle entre la direction d'orchestre et la gestion d'un agenda. Vous aurez également des astuces pour mieux vous organiser et ainsi faire plein de projets en plus de votre vie de tous les jours. Actix Web : Faire du Rust sans se prendre la tête Par Yannick Guern, Clever Cloud

🕐 Démo de 16h à 16h30

Catégorie : Development Lorsqu'on entend parler pour la 1re fois du langage Rust, il y a souvent 2 choses qui reviennent : c’est puissant, mais compliqué. Au travers de ce live-coding, je voudrais démontrer qu’il est possible, sans se confronter aux difficultés du Rust, de créer une API HTTP moderne avec toutes les sécurit�és et les fonctionnalités attendues. Sous le capot des navigateurs web Par Anthony Le Goas, Zenika

🕐 Talk de 16h45 à 17h15

Catégorie : Web Tu sais comment ça fonctionne un navigateur web, toi ? Le moteur de rendu, concrètement, il fait quoi ? Ça doit être sacrément compliqué de tout dessiner à l'écran non ? Allez, regardons ça ensemble ! Ici pas de framework, pas de hype, juste la base de tout en développement web => le browser ! On l'utilise tous les jours, on développe des apps et sites web qui tournent dedans mais on ne sait que trop peu comment il fonctionne. Je vous présenterai comment fonctionne un navigateur web, avec un focus sur la partie "rendu". En partant du code écrit par le développeur (HTML/CSS/JS), nous verrons comment celui-ci est parsé, traité, interprété, pour pouvoir constituer le fameux DOM et faire un rendu à l’utilisateur.

Les talks recommandés par Franck, le sysadmin Faire tourner Kubernetes sous l’hémicycle du Sénat ? Chiche ! Par Mathieu Hirel, DSI du Sénat

🕐 Talk de 11h45 à 12h15

Catégorie : Cloud Native Comment la "petite" DSI du Sénat a décidé de se plonger dans Docker pour coordonner la mise à jour de ses serveurs appicatifs. Des expérimentations à la migration de plus de 50 applications legacy en passant par Docker Swarm, on vous raconte comment nous en sommes arrivés à la mise en place de Kubernetes sans perdre les dev et les ops ! 🤖 Automatiser ses déploiements autrement, à l’aide de bots Par Rémy Vandepoel, OVHcloud

🕐 Talk de 13h30 à 14h

Catégorie : Cloud Native Piloter les différents services d’un projet de Public Cloud avec un bot Discord, voilà qui sort de l’ordinaire. Vis ma vie d’électronicien dans un monde d’informaticiens Par David Bozec, OVHcloud

🕐 Talk de 14h15 à 14h45

Catégorie : Hardware /DIY Je conçois des cartes électroniques sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques pour des développeurs, des sysadmins ou même nos clients. Qu'est-ce que cela implique au jour le jour ? Je vous propose de le découvrir en partant d'un exemple concret de conceptions de risers PCIe. Rescue - Un kernel, un initrd, une myriade de possibilités Par Jérémy Collin, OVHcloud

🕐 Talk de 15h à 15h30

Catégorie : Hardware /DIY Rescue, la pierre angulaire de l'utilisation du baremetal OVHcloud. Ou comment avec une même base on peut avoir plusieurs usages paramétrés dès le boot. Qu’est-ce qu’un bastion et pourquoi vous devriez en utiliser un ? Par Stéphane Lesimple, OVHcloud

🕐 Talk de 16h00 à 16h30

Catégorie : Security Quels sont les avantages d'utiliser un bastion dans votre infrastructure et comment le mettre en oeuvre. L’occasion d’évoquer le projet open source « The Bastion », publié par l’équipe SOC OVHcloud il y plus de 2 ans. Archive : comment stocker des PB de données avec une faible empreinte carbone Par Charlotte Letamendia, OVHcloud

🕐 Quicky de 16h45 à 17h15

Catégorie : Hardware /DIY Le volume de données croit exponentiellement, et leur valeur entraine un besoin très fort de mécanisme de sauvegarde adapté. Les archives, "le back-up du back up », au cours des années va vite représenter des centaines de terabytes, voir des petabytes de données dès lors qu’on parle de contenus media dans les secteurs de la vidéo, IA, geoscience, santé. La bande magnétique est un support de stockage avec des attributs très recherchés pour ces cas d'usage : la consommation d'énergie quasi nulle, son faible coût, et sa longue durée de conservation. Le Guide du recrutement technique Par Mathis Hammel, Tech Evangelist @CondinGame

@MathisHammel 🕐 Talk de 17h30 à 18h

Catégorie : Human & Tech

Le télétravail généralisé a créé une compétition à échelle mondiale entre nos entreprises pour attirer les talents les plus qualifiés. Plus que jamais, le processus de recrutement est un facteur clé du succès et de la performance d’une équipe technique. Découvrez pourquoi votre processus de recrutement technique est biaisé et frustrant pour les candidat·es et recruteurs·es… et comment y remédier avec quelques astuces simples.

Les talks recommandés par Maïa, la gameuse Boostez votre productivité en automatisant votre environnement de développement Par Benjamin Ziehms, OVHcloud

🕐 Quicky de 11h30 à 11h45

Catégorie : Cloud Native Tu as quelle version de Go ? Mince tu n'as pas d'environnement Python installé ? Tu n'as pas les bonnes variables d'environnement... Configurer et maintenir son environnement à jour est souvent une contrainte. Partager ces configurations en équipe l'est encore davantage ! Avec docker, nous allons voir comment construire un IDE adapté à vos projets, le personnaliser, y intégrer les outils dont vous avez besoin et le configurer. Avec VSCode nous verrons comment utiliser cet environnement comme si nous travaillions en local. Avec docker-compose nous verrons comment y ajouter des services supplémentaires comme par exemple une BDD. La potion magique pour faire progresser ta carrière Par David Pilato, developer evangelist @elastic

🕐 Quicky de 12h45 à 13h attention, affiché comme un talk sur le site

Catégorie : Human & Tech La recette de la potion magique ne se transmet qu'aux seuls druides, normalement. Mais exceptionnellement, le conseil des druides de la forêt des Carnutes m'a autorisé à vous révéler quelques uns des ingrédients qui constituent ce breuvage. Il est même possible que je vous indique l'ingrédient secret ! Cosplay et Tech : la grande aventure 🚀 Par Thierry Chantier, OVHcloud et Pierre Tibulle, IKO-BOX

🕐 Talk de 14h15 à 14h45

Catégorie : Human & Tech "Viktor continue ses recherches sur la magie HexTech pour trouver une thérapie. De son côté Heimerdinger prend conscience des risques et cherche à contrôler toute cette puissance !" Venez assister à la rencontre de la créativité et de la tech présentée par deux personnages de la série Netflix Arcane, Viktor et Heimerdinger, en Cosplay ! Le cosplay associe des compétences artistiques, artisanales et techniques lors de la création des costumes, mais il prend une toute autre dimension en lui greffant de l'électronique et toute une infrastructure informatique ! Du social à la tech : plaidoyer en faveur des profils atypiques Par MagaliMilbergue

🕐 Talk de 17h30 à 18h

Catégorie : Human & Tech En m'appuyant sur mon parcours de trois ans de reconversion et sur des exemples concrets, je déroulerai un plaidoyer pour l'inclusion de profils atypiques dans la tech. Durant cette conférence je donnerai un contexte à la question du manque de diversité dans les équipes tech, j'apporterai des pistes d'améliorations mais surtout j'expliquerai pourquoi cette diversité est vitale à notre industrie.