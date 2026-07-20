Very Tech Trip, l’aventure ne fait que commencer !

Ce 2 février 2023 s’est tenue notre première convention tech, le Very Tech Trip. Vous avez été très nombreux et votre participation active est un précieux atout pour dessiner ensemble l'histoire du cloud ! Nous avons fait salle comble à La Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, pour ce premier évènement dédié aux passionnés de technologie. Beaucoup ont assisté aux 80 sessions tech, animées par des speakers reconnus et nos propres experts, sur des thèmes aussi variés que le cloud durable, la Data & l’IA, le cloud gaming, la sécurité, le cloud native... Autant de thématiques autour des solutions cloud que nous construisons avec et grâce vous. Pour poursuivre les discussions rejoignez notre communauté sur Discord.

Vous êtes également nombreux à avoir suivi en ligne notre keynote, et à avoir parcouru avec nous l’étendue de notre portfolio de produits et de solutions cloud. Elles illustrent les engagements que nous avons pris auprès de vous : vous proposer un cloud de confiance, réversible, interopérable, durable et au prix prédictible et transparent.

Lors de cet aperçu exhaustif, les annonces n’ont pas manqué. Notre obsession est de coller au plus près à vos enjeux métier et de vous apporter un éventail complet de solutions pour l’ensemble de vos profils utilisateurs. Si vous êtes DevOps, cloud architect, SRE, DevSecOps… Vous cherchez un contrôle et une sécurité totales pour des déploiements fluides, ainsi que de nouvelles capacités de calcul. Voici les nouvelles solutions qui vous attendent sur votre Public Cloud : IAM et KMS IAM et KMS rejoignent notre portfolio pour vous assurer le chiffrement et le contrôle total :

IAM vous offrira une gestion centralisée des accès. Bénéficiant déjà de la fédération SSO, IAM sera proposé par API à la fin du mois de février, et via le manager d’ici le mois de mai. Puis étendu progressivement à nos produits, en commençant par IAM pour le Public Cloud fin mai, et IAM sur le Hosted Private Cloud sur du VMware on OVHcloud à la fin du mois d’août.

vous offrira une gestion centralisée des accès. Bénéficiant déjà de la fédération SSO, sera proposé par API à la fin du mois de février, et via le manager d’ici le mois de mai. Puis étendu progressivement à nos produits, en commençant par fin mai, et sur du VMware on OVHcloud à la fin du mois d’août. KMS automatisera la gestion des secrets avec une version beta à la fin de l’été. Les deux solutions seront open sourcées et proposées as-a-Service, dans la lignée de nos engagements pour un cloud de confiance et réversible. Envie de participer ? Devenez beta-testeur et donnez-nous vos retours en vous préinscrivant sur notre page OVHcloud Labs.

Metal Instances À la suite du lancement de Metal Instances en début d'année, des nouvelles instances de Compute seront ajoutées à nos offres Public Cloud d’ici la fin de l’été. En plus des performances du Bare Metal, et de la disponibilité à la demande, ces nouvelles instances profiteront d’un réseau physique nouvelle génération, qui multipliera par 5 sa capacité. En autre, l’offre Metal Instances repose sur notre expertise reconnue en termes de gestion des infrastructures, hébergées dans des datacenters respectueux de l’environnement.

Managed Kubernetes Enfin, une nouvelle offre Kubernetes Multi Cloud et Hybrid Cloud va vous permettre cette année d’orchestrer des noeux hébergés chez nous, chez d’autres fournisseurs et en on-premise. Et cette solution sera réversible et open-sourcée. Pour en savoir plus, consultez la roadmap OVHcloud Public Cloud sur GitHub

Si vous êtes Data Scientist, Data Analysts, ingénieur en Machine Learning ou en Intelligence Artificielle… Nous voulons vous aider à tirer profit des opportunités en termes de Stockage et de Big Data, et saisir tout le potentiel de l’IA. Et nous n’avons de cesse d’innover pour éttofer notre Public Cloud : Stockage Votre consommation de base de données sera facilitée avec la possibilité de sélectionner dynamiquement des tailles de disque. Les bases de données SQL s’intégreront également avec le stockage objet S3. Si vous êtes utilisateurs de Block Storage, vos besoins de stockage ayant une croissance continue, vous profiterez bientôt d’une solution basée sur NVMe-oF bénéficiant de débits beaucoup plus importants. Dans ce schéma de désagrégation de la donnée, les ressources de calcul sont physiquement séparées du stockage. Une version beta dédiée est attendue dans le courant de l’automne. N’hésitez à manifester votre intérêt, et vous aussi devenir beta testeur en vous préinscrivant ici.

Intelligence Artificielle Vous tirerez profit des bonds générationnels en termes de hardware que nous vous proposerons sur nos infrastructures. Ces nouvelles générations s’appuieront sur la phase d’entraînement, une étape cruciale déjà adressée par la solution OVHcloud AI Training qui participe à masquer la complexité de l’infrastructure. Récemment lancée en version Beta, AI Deploy facilite le passage de l’inférence à la mise en production dès que les modèles d’IA sont prêts. La version finale d’AI Deploy est prévue pour début avril et comprendra des modèles beta pré-entrainés NLP signés Gladia et Voxist.

ForePaaS Grâce à l’acquisition de ForePaaS, notre portfolio de services Data va évoluer pour gagner de nouvelles fonctionnalités, en s’appuyant sur une nouvelle infrastructure, tout en conservant une approche No Code. Tandis que les briques élémentaires seront proposées en mode as-a-Service pour l’extraction de données (ELT) avec une version Alpha attendue en août, vous bénéficierez en outre d'un Lake House pour vous permettre d’expérimenter une solution complète d’orchestration avec à terme la visualisation de la donnée, facilitant votre expérience. Le Lake House est attendu dans le courant de l’hiver 2023. Cette solution sera rendue Open Source pour une réversibilité complète, aucun lock-in et servira de base à des personnalisations futures.

Si vous êtes développeur web, chef de projets digital, web designer ou vous faites partie d’une agence web… Nous mettons les bouchées doubles pour vous proposer une approche globale via l’univers l’Hébergement Web & Domaines : L’hébergement web bénéficiera dès le mois de mai d’une nouvelle génération d'offres permettant d’amorcer rapidement vos projets web. Une nouvelle infrastructure de serveurs participera à offrir de meilleures performances et des temps de chargement des pages plus courts. Avec plus de fonctionnalités au même prix pour continuer de vous offrir le meilleur ratio performance/prix. Nous lancerons une solution d’email alternative basée sur Zimbra, et prenant en charge ActiveSync, ainsi que les outils de collaboration standard avec en ligne de mire les modèles de sécurité les plus élevés. Les solutions de téléphonie vont aussi évoluer avec l'arrivée d'une nouvelle offre de softphone, s'intégrant à l'ensemble de vos outils de communication et de collaboration.

Enfin, si vous êtes sysadmin, ingénieur et techniciens en infrastructure, réseau, stockage… Nous savons que notre expertise industrielle et que notre capacité à vous fournir le cloud le plus performant au meilleur prix est essentielle pour que vous envisagiez sereinement vos projets à venir. Alors, nous avons mis le turbo pour booster encore davantage notre univers Bare Metal : Nouvelle génération Bare Metal La nouvelle génération Bare Metal, dont vous bénéficierez, tirera profit des puces AMD Genoa et Intel Sapphire Rapids, dans des configurations allant jusqu’à 256 cœurs x86 par serveur. En termes de mémoire et stockage, cette nouvelle génération ira jusqu’à 8 To de mémoire pour les modèles double socket avec du NVMe, et jusqu’à 2,2 Po de capacité de stockage. Les produits Scale et High Grade Next Gen seront lancés cet été. Vous bénéficierez également de plusieurs nouveaux modèles de GPU avec des performances supérieures pour tout ce qui est relatif à l’IA puisqu’ils permettront de s’accommoder des charges de travail les plus intenses. Une plateforme de Grid Computing vous sera proposée pour vous appuyer sur toute la puissance de nos racks de 16 KW. Un programme beta est attendu dans le courant du mois d’octobre 2023. D’ici là, préinscrivez-vous ici.

Réseau En termes de réseau, nous prévoyons de déployer des connexions de 25, 50, 100 et bientôt 400Gbps. Couplées avec 4 interfaces par serveur et la technologie OLA, la bande passante atteindra de nouveaux sommets dans le data center pour une flexibilité maximale. Le trafic reste inclus dans la tarification, que ce soit dans le data centre et entre les data centres, participant à la prévisibilité des coûts. Pour plus d’infos, suivez la roadmap OVHcloud BareMetal & Infra sur GitHub