Very Tech Trip : tout ce que vous devez savoir avant d'embarquer!

Parmi les bonnes résolutions de l'année 2023, que l'on imagine nombreuses, il en est une immanquable pour les développeurs et la communauté tech au sens large : se retrouver et retrouver les équipes d'OVHcloud au VeryTechTrip, le nouvel évènement tech organisé par OVHcloud qui se déroulera le jeudi 2 février à la Cité des Sciences et de l'industrie de Paris. On vous dit tout dans ce billet de blog.

1 . Very Tech Trip, qu’est-ce que c’est et pour quel public ? L’évènement #VeryTechTrip a pour ambition d’embarquer environ 1 000 participants dans une expérience qui mêlera différents formats : keynotes d’introduction et de clôture, conférences thématiques, ainsi que des labs collaboratifs et des démos techniques, sans oublier le salon des exposants. Après deux années marquées par le distanciel, le plaisir de se retrouver physiquement est bien sûr de la partie. Gratuit et sur inscription, ce #VeryTechTrip s’adresse à tous les aventuriers de la tech, à ceux qui mettent les mains dans le code, les données ou les infras : sysadmins, développeurs, DevOps, SRE, data scientists, cloud architects, étudiants en informatique… Un évènement entre pairs, dans un lieu symbolique dédié à la science. Votre excursion pourra se préparer en amont (et grâce à une appli mobile dédiée), en choisissant parmi la centaine d’escales proposées autour des 9 thématiques suivantes : • Développement • Innovation • Cloud Native • Infra & hardware • Security •Data & AI •Human & Tech •Sustainability

2. Qui organise Very Tech Trip et pourquoi ? OVHcloud est à l’initiative de ce nouvel événement. À nos côtés, plusieurs soutiens de renom nous accompagnent. Nous serons en mesure de vous partager leur identité prochainement. #VeryTechTrip se veut être un évènement communautaire vecteur de passions mêlant surprise, inspiration, connexions et divertissement sans oublier une valeur forte : l’apprentissage, de préférence de manière ludique. Mais c’est également un espace de discussions consacré à un Cloud ouvert et à un large spectre de thématiques, qui ont en commun de questionner la conception et l’utilisation du Cloud : infrastructure, hardware, développement front-end, méthodologie, électronique, approche Cloud Native, organisation des équipes… 3. Comment avez-vous sélectionné les speakers ? Nous avons organisé, via l’outil de référence Conference Hall, un Call for Paper (CfP) ouvert à toutes et tous : collaborateurs OVHcloud et speakers externes. Ce CfP a été clôturé le 14 novembre dernier avec plus de 160 propositions. En interne, nous avons tout mis en œuvre pour encourager les primo-speakers à se lancer. En s’inspirant des pratiques d’autres conférences tech, nous avons déployé un programme de mentoring et de coaching pour les speakers débutants afin de faciliter la prise de parole publique et d’aider à construire et affiner les propositions de talks. Le comité de sélection des candidatures était composé de membres des équipes techniques, marketing et relations développeurs qui travaillent chaque jour au cœur des thématiques de l’évènement. Choisir c’est renoncer ; clôturer un CfP en est l’exemple parfait. Le total des soumissions était deux fois supérieur aux créneaux disponibles et si de très bonnes propositions ont pu être écartées, nous sommes fiers de vous proposer pour ce premier #VeryTechTrip un programme équilibré dans lequel chaque participant pourra se retrouver.

4. Comment rester à la page tout au long de l’année ? Nous espérons donner envie à tous les participants de s’inscrire aux conférences nationales (ils sont déjà nombreux à le faire), comme aux rassemblements régionaux, dont le contenu est de très bonne qualité, à l’instar du DevFest Lille ou du SunnyTech de Montpellier. De notre côté, nous proposons également EcoEx On Stage, l’évènement annuel à destination de nos partenaires, en plus de continuer à organiser des OVHcloud Meetups partout où nous avons des bureaux (une dizaine en France). Ce #VeryTechTrip s'inscrit dans notre proposition à destination des audiences tech de la communauté OVHcloud, au même titre que la Roadmap Github (Roadmap Public Cloud, Roadmap HPC, Roadmap Infrastructure) et le Discord OVHcloud, qui permettent d'interagir tout au long de l'année avec nos équipes. 5. Quelles sont les tendances dans l'IT en 2023 ? Il y a les tendances visibles, parce qu’elles ont des applications grand public immédiates, qui pour certaines doivent d'ailleurs encore démontrer leur pertinence. On pense par exemple au métavers, à la réalité augmentée, avec l’id�ée d’améliorer et d’enrichir les interactions ou encore au Edge Computing. Et puis il y a des tendances de fond, comme la durabilité des activités numériques. C’est sur ce dernier point que les efforts et discours convergeront en 2023. Alors que la fin d’année 2022 a été marquée par l’IA et la démonstration de ses capacités conversationnelles, il semble évident que 2023 prolongera cette tendance, avec de véritables attentes côté Cloud, qu’il s’agisse d’un écosystème ouvert et des nécessaires et légitimes débats sur les biais éventuels et l’explicabilité des algorithmes employés. Pour entraîner et faire tourner ces IA toujours plus sophistiquées, il y aura besoin d'une puissance de calcul accrue, un défi que l’industrie du semi-conducteur devra relever tout en étant plus que jamais confrontée aux limites de la physique. Les entreprises de leur côté devraient développer un nouveau pan de leur stratégie Cloud, avec un enjeu de consolidation pour rendre l’ensemble cohérent dans une logique d'optimisation des coûts. Laquelle ne doit pas être le seul critère de décision quant à la chaîne de valeur de la donnée, les problématiques de souveraineté et de réversibilité étant à coup sûr encore au cœur des débats de l'année 2023. Dans la continuité de la spécialisation du Cloud en vue d'adresser des cas d'usage de plus en plus innovants dans des secteurs bien précis, l'informatique quantique poursuivra ses développements tout au long de l'année. L’industrie du datacenter devrait quant à elle proposer davantage de choix notamment avec des datacenters déconnectés ou en mode Edge. Enfin, 2023 confirmera que la norme est aujourd'hui aux Moderns Apps grâce à une approche Cloud Native s'appuyant notamment sur Kubernetes.