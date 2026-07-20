Découvrir notre gamme Managed Bare Metal Essentials

Avec la généralisation du télétravail et l’augmentation des services en ligne, les entreprises doivent accélérer leur transition vers le cloud. Les exigences envers les infrastructures et les équipes techniques augmentent, et les défis associés aux déploiements rapides et à grande échelle de solutions numériques ont un impact financier et humain.

Afin de faciliter la vie de nos utilisateurs d'hébergement et d'intégration, nous avons récemment finalisé notre univers Bare Metal Cloud, avec des services d'infrastructures et de stockage à haute valeur ajoutée. Cette nouvelle catégorie de produits est appelée Managed Bare Metal, pour se distinguer des serveurs Bare Metal dédiés qui sont entièrement gérés par nos utilisateurs. Nous gérons Managed Bare Metal pour eux, leur permettant de bénéficier de nos capacités d'automatisation, d'orchestration et de gestion 24h / 24, 7j / 7, tout en maintenant l'indépendance et le contrôle de leurs infrastructures. Par conséquent, avec l'enrichissement d'autres solutions de virtualisation et de stockage, notre première offre Managed Bare Metal s'appelle désormais “Managed Bare Metal Essentials, powered by VMware®”. Nouvelle génération Bare Metal Cette première brique, basée sur VMware, démontre une nouvelle fois notre capacité d’innovation et de standardisation, grâce à notre écosystème de partenaires technologiques. Premier opérateur européen à avoir lancé une solution de Private Cloud Hosted utilisant VMware, notre offre s'adresse désormais aux entreprises familières du Bare Metal, qui souhaitent une infrastructure évolutive, résiliente et prête à l'emploi au meilleur prix. Ces entreprises ne veulent plus se soucier de la mise en place et de la gestion de leur infrastructure, préférant se concentrer sur leur valeur ajoutée et développer leurs applications métiers. Combinant le meilleur des deux mondes - Bare Metal et virtualisation par VMware - cette solution simplifie la gestion des machines virtuelles et des ressources associées, tout en bénéficiant d'une haute disponibilité. En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent déployer, déplacer, redimensionner et sauvegarder leurs machines virtuelles. L'offre Managed Bare Metal Essentials permet aux entreprises de gagner du temps et d'augmenter leur productivité.

Évolutivité et gouvernance des données Cette gamme est composée de 3 packs : Le Essentials ESS64 Pack , basé sur deux processeur hôte Intel Xeon E5 2689 V4 unique avec 64 Go de mémoire et deux 2 To SSD datastores. Cette infrastructure est entièrement dédiée et redondante. La bande passante du matériel de l'infrastructure ainsi que la bande passante publique est de 3 Gbit / s et est illimitée. La licence VMware Entreprise Plus est également disponible dans ce pack.

, basé sur deux processeur hôte Intel Xeon E5 2689 V4 unique avec 64 Go de mémoire et deux 2 To SSD datastores. Cette infrastructure est entièrement dédiée et redondante. La bande passante du matériel de l'infrastructure ainsi que la bande passante publique est de 3 Gbit / s et est illimitée. La licence VMware Entreprise Plus est également disponible dans ce pack. Le ESS128 Essentials Pack et le ESS256 Essentials Pack seront disponibles prochainement, avec un processeur Intel Xeon E5-2680 V4 et 128 Go de mémoire pour ESS128 et un processeur double Intel Xeon E5-2680 V4 et 256 Go de mémoire pour ESS256 . Le reste du pack est identique à l'ESS64. Les ressources peuvent être réduites ou augmentées en fonction de la charge de travail. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des hôtes et des datastores directement depuis l'espace client. Les hosts supplémentaires peuvent être identiques ou différents des hosts du pack de démarrage ; par exemple, des hosts ESS128 ou ESS256 peuvent être ajoutés à un pack ESS64 Essentials. Les datastores supplémentaires ont des capacités allant de 3 To à 36 To. Les nouvelles ressources sont livrées en 30 minutes et la facturation est livrée sur une base mensuelle ou horaire, clairement expliquée sans frais inattendus. De nombreuses fonctionnalités VMware sont disponibles avec nos packs: vMotion pour la migration en direct des machines virtuelles sans interruption de service

pour la migration en direct des machines virtuelles sans interruption de service vSphere Haute Disponibilité (HA) pour les redémarrages automatiques en cas de panne matérielle

(HA) pour les redémarrages automatiques en cas de panne matérielle DRS ( Dynamic Resources Scheduling ) qui harmonise automatiquement l'utilisation des ressources pour éviter les surcharges

( ) qui harmonise automatiquement l'utilisation des ressources pour éviter les surcharges La Tolérance aux pannes

Tolérance aux pannes permet à VMware d'envoyer automatiquement la machine virtuelle sur un autre hôte passif en cas de panne d'un hôte, anticipant ainsi toute interruption de service vROps ( vRealise Operations ) pour optimiser en continu les performances, la gestion et la planification des capacités Des options supplémentaires sont disponibles : Une sauvegarde automatique via notre solution “ Veeam Managed Backup

Veeam Managed Backup ” pour vous assurer que vos données sont sauvegardées et restaurées en cas de problème IP flottantes