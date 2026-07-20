Découvrir notre gamme Managed Bare Metal Essentials
Avec la généralisation du télétravail et l’augmentation des services en ligne, les entreprises doivent accélérer leur transition vers le cloud. Les exigences envers les infrastructures et les équipes techniques augmentent, et les défis associés aux déploiements rapides et à grande échelle de solutions numériques ont un impact financier et humain.
Afin de faciliter la vie de nos utilisateurs d'hébergement et d'intégration, nous avons récemment finalisé notre univers Bare Metal Cloud, avec des services d'infrastructures et de stockage à haute valeur ajoutée. Cette nouvelle catégorie de produits est appelée Managed Bare Metal, pour se distinguer des serveurs Bare Metal dédiés qui sont entièrement gérés par nos utilisateurs.
Nous gérons Managed Bare Metal pour eux, leur permettant de bénéficier de nos capacités d'automatisation, d'orchestration et de gestion 24h / 24, 7j / 7, tout en maintenant l'indépendance et le contrôle de leurs infrastructures. Par conséquent, avec l'enrichissement d'autres solutions de virtualisation et de stockage, notre première offre Managed Bare Metal s'appelle désormais “Managed Bare Metal Essentials, powered by VMware®”.
Nouvelle génération Bare Metal
Cette première brique, basée sur VMware, démontre une nouvelle fois notre capacité d’innovation et de standardisation, grâce à notre écosystème de partenaires technologiques. Premier opérateur européen à avoir lancé une solution de Private Cloud Hosted utilisant VMware, notre offre s'adresse désormais aux entreprises familières du Bare Metal, qui souhaitent une infrastructure évolutive, résiliente et prête à l'emploi au meilleur prix. Ces entreprises ne veulent plus se soucier de la mise en place et de la gestion de leur infrastructure, préférant se concentrer sur leur valeur ajoutée et développer leurs applications métiers.
Combinant le meilleur des deux mondes - Bare Metal et virtualisation par VMware - cette solution simplifie la gestion des machines virtuelles et des ressources associées, tout en bénéficiant d'une haute disponibilité. En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent déployer, déplacer, redimensionner et sauvegarder leurs machines virtuelles. L'offre Managed Bare Metal Essentials permet aux entreprises de gagner du temps et d'augmenter leur productivité.
Évolutivité et gouvernance des données
Cette gamme est composée de 3 packs :
- Le Essentials ESS64 Pack, basé sur deux processeur hôte Intel Xeon E5 2689 V4 unique avec 64 Go de mémoire et deux 2 To SSD datastores. Cette infrastructure est entièrement dédiée et redondante. La bande passante du matériel de l'infrastructure ainsi que la bande passante publique est de 3 Gbit / s et est illimitée. La licence VMware Entreprise Plus est également disponible dans ce pack.
- Le ESS128 Essentials Pack et le ESS256 Essentials Pack seront disponibles prochainement, avec un processeur Intel Xeon E5-2680 V4 et 128 Go de mémoire pour ESS128 et un processeur double Intel Xeon E5-2680 V4 et 256 Go de mémoire pour ESS256. Le reste du pack est identique à l'ESS64.
Les ressources peuvent être réduites ou augmentées en fonction de la charge de travail. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des hôtes et des datastores directement depuis l'espace client. Les hosts supplémentaires peuvent être identiques ou différents des hosts du pack de démarrage ; par exemple, des hosts ESS128 ou ESS256 peuvent être ajoutés à un pack ESS64 Essentials. Les datastores supplémentaires ont des capacités allant de 3 To à 36 To. Les nouvelles ressources sont livrées en 30 minutes et la facturation est livrée sur une base mensuelle ou horaire, clairement expliquée sans frais inattendus.
De nombreuses fonctionnalités VMware sont disponibles avec nos packs:
- vMotion pour la migration en direct des machines virtuelles sans interruption de service
- vSphere Haute Disponibilité (HA) pour les redémarrages automatiques en cas de panne matérielle
- DRS (Dynamic Resources Scheduling) qui harmonise automatiquement l'utilisation des ressources pour éviter les surcharges
- La Tolérance aux pannes
- permet à VMware d'envoyer automatiquement la machine virtuelle sur un autre hôte passif en cas de panne d'un hôte, anticipant ainsi toute interruption de servicevROps (vRealise Operations
) pour optimiser en continu les performances, la gestion et la planification des capacités
- Des options supplémentaires sont disponibles :Une sauvegarde automatique via notre solution “Veeam Managed Backup
- ” pour vous assurer que vos données sont sauvegardées et restaurées en cas de problèmeIP flottantes
Notre Managed Bare Metal Essentials offre est déployée mondialement et est désormais disponible dans plusieurs de nos datacenters: en France (RBX, SBG), au Royaume-Uni (ERI), en Allemagne (LIM), au Canada (BHS) et aux États-Unis (HIL, VIN). Les utilisateurs peuvent choisir où leurs infrastructures sont hébergées, en fonction de leurs enjeux métier ou des réglementations locales qu'ils souhaitent respecter. Ils obtiennent également un environnement prêt à déployer qui est entièrement opérationnel en quelques heures seulement et peut être entièrement personnalisé pour répondre à leurs besoins.
L'offre Managed Bare Metal Essentials, powered by VMware® est une nouvelle preuve de notre écoute des utilisateurs et de notre attention à la façon dont ils consomment, utilisent et gèrent leurs infrastructures. Il a été conçu en accord avec nos valeurs, et démontre notre engagement continu à simplifier le déploiement et la gestion des infrastructures cloud, avec une facturation et des interfaces simples qui offrent la meilleure expérience client, tout en respectant leurs droits et libertés fondamentaux, y compris leurs droits à la protection de leurs données.
Il n'existe pas d'offre équivalente sur le marché et prépare le terrain pour les nouvelles gammes d'infrastructures gérées prévues en 2021. Ces nouvelles gammes seront disponibles à un rapport prix/performance très compétitif et auront nos deux marqueurs différenciants clés - la réversibilité et l'interopérabilité - que nos utilisateurs attendent. Plus que jamais en 2021, notre capacité à innover en apportant un écosystème, et notre capacité à comprendre et à anticiper le marché, se révéleront nos meilleurs atouts.