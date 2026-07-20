Retour

🎙️ Tranches de Tech #26 – Architecte, c’est une bonne situation ça ?

Stéphane Philippart06/03/20261 min de lecture
Tranches de Tech,Podcast
🎙️ Tranches de Tech #26 – Architecte, c’est une bonne situation ça ?

👤 Présentation d’Alexandre – ⏱️ 0″37s

📰 News Techs 

🤖 Intelligence Artificielle – ⏱️ 15″40s

Spotify indique que ses développeurs ne codent plus depuis décembre grâce à l’IA
OpenClaw
OpenClaw founder Peter Steinberger is joining OpenAI
IA au quotidien – Paralléliser sa production agentique de code

👩‍💻 Développement – ⏱️ 48″40s

Java has evolved.Your code can too
Claude code skills
The Augmented Developer: My Journey with Cursor CLI
L’ANSSI révise sa doctrine vis-à-vis du logiciel libre

👥 Sociétal – ⏱️ 1h”02″30s

IBM triple le nombre de jeunes diplômés dans leur recrutement
Forklifts Require Training : Sleepwalking into labor collapse

🎤 Conférences / meetup – ⏱️ 1h”13″20s

💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡

Partager sur :