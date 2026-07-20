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🎙️ Tranches de Tech #26 – Architecte, c’est une bonne situation ça ?
Stéphane Philippart06/03/20261 min de lecture
- 👤 Invitée : Alexandre Touret
- Bluesky : @touret.info
- LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/atouret/
- 🗓️ Date d’enregistrement : 27 février 2026
- 🎧 Lien vers l’épisode
👤 Présentation d’Alexandre – ⏱️ 0″37s
📰 News Techs
🤖 Intelligence Artificielle – ⏱️ 15″40s
Spotify indique que ses développeurs ne codent plus depuis décembre grâce à l’IA
- https://developers.slashdot.org/story/26/02/13/1834228/spotify-says-its-best-developers-havent-written-a-line-of-code-since-december-thanks-to-ai
OpenClaw
- https://openclaw.ai/
- https://www.infostealers.com/article/clawdbot-the-new-primary-target-for-infostealers-in-the-ai-era/
- https://www.youtube.com/watch?v=F0EammZyMaA
OpenClaw founder Peter Steinberger is joining OpenAI
- https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/879623/openclaw-founder-peter-steinberger-joins-openai
IA au quotidien – Paralléliser sa production agentique de code
- https://www.linkedin.com/pulse/claude-code-au-quotidien-parall%C3%A9liser-ses-t%C3%A2ches-fr%C3%A9d%C3%A9ric-camblor-jqjpe/?trackingId=h9dz1qUyRxeD6qwWMb9vlg%3D%3D
👩💻 Développement – ⏱️ 48″40s
Java has evolved.Your code can too
Claude code skills
- https://resources.anthropic.com/hubfs/The-Complete-Guide-to-Building-Skill-for-Claude.pdf
- https://bsky.app/profile/k33gorg.bsky.social/post/3me6zw6klkk2d
The Augmented Developer: My Journey with Cursor CLI
L’ANSSI révise sa doctrine vis-à-vis du logiciel libre
👥 Sociétal – ⏱️ 1h”02″30s
IBM triple le nombre de jeunes diplômés dans leur recrutement
- https://fortune.com/2026/02/13/tech-giant-ibm-tripling-gen-z-entry-level-hiring-according-to-chro-rewriting-jobs-ai-era/
Forklifts Require Training : Sleepwalking into labor collapse
🎤 Conférences / meetup – ⏱️ 1h”13″20s
💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡