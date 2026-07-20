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Tranches de Tech #25 – PM et IA, mariage réussi ? By Stéphane Philippart / 09/02/2026 / OVHcloud, Podcast, Tranches de Tech

Philip Marais09/02/20201 min de lecture
Podcast,Tranches de Tech
Tranches de Tech #25 – PM et IA, mariage réussi ? By Stéphane Philippart / 09/02/2026 / OVHcloud, Podcast, Tranches de Tech

👤 Présentation d’Estelle – ⏱️ 1″14

📰 News Techs 

🤖 Intelligence Artificielle – ⏱️ 45″35

L’IA pour gérer les produits
Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessl
Welcome to the BMad Method
LLM prompts and AI IDE setup
Matrix agents

☁️ Cloud – ⏱️ 58″25

Managed Private Registry est maintenant disponible à Mumbai (APAC)
 MKS est maintenant disponible à Mumbai & Roubaix 
File Storage pour Public Cloud, RWX capabilities en Béta publique 
Nouvelle fonctionnalité: Floating IPs disponible pour MKS

🎤 Conférences / meetup – ⏱️ 1h03″30

Les conférences où on peut voir Estelle ?

Liste des conférences et CFP ouverts

💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡

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