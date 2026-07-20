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Tranches de Tech #25 – PM et IA, mariage réussi ? By Stéphane Philippart / 09/02/2026 / OVHcloud, Podcast, Tranches de Tech
Philip Marais09/02/20201 min de lecture
- 👤 Invitée : Estelle Landry
- 🗓️ Date d’enregistrement : 30 janvier 2026
- 🎧 Lien vers l’épisode
👤 Présentation d’Estelle – ⏱️ 1″14
📰 News Techs
🤖 Intelligence Artificielle – ⏱️ 45″35
L’IA pour gérer les produits
- Ressources vidéo IA pour le PM – Adam Faik
- Benjamin Code vidéo
Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessl
Welcome to the BMad Method
LLM prompts and AI IDE setup
Matrix agents
☁️ Cloud – ⏱️ 58″25
Managed Private Registry est maintenant disponible à Mumbai (APAC)
MKS est maintenant disponible à Mumbai & Roubaix
File Storage pour Public Cloud, RWX capabilities en Béta publique
- https://labs.ovhcloud.com/en/file-storage/
- https://help.ovhcloud.com/csm/fr-public-cloud-kubernetes-configure-multi-attach-persistent-volumes-enterprise-file-storage?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0065980
Nouvelle fonctionnalité: Floating IPs disponible pour MKS
🎤 Conférences / meetup – ⏱️ 1h03″30
Les conférences où on peut voir Estelle ?
Liste des conférences et CFP ouverts
💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡