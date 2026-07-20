Le rôle multi-facettes du PMO (Project Management Officer)

La fonction du PMO

Selon l’observatoire des métiers du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et du Conseil et de l’Evénement (OPIIEC), « le PMO réalise des missions de structuration et d’assistance au pilotage de projets. Il intervient soit directement dans un projet auprès du chef de projet, soit pour le compte d’une direction pour un suivi transversal du portefeuille de projets ». Il est en charge de suivre les avancements des projets, leurs contraintes, leurs risques et leur conformité, et de communiquer sur leurs avancées. Mais pour Stéphane Bautista, PMO chez OVH, « notre métier n’est pas le même dans toutes les entreprises. Tout dépend de leur culture, de leur vision, et bien sûr de leur activité. Au cours de mon poste précédent — chez un fournisseur de solutions informatiques dédiées aux secteurs du tourisme et du voyage — je faisais surtout de la planification. Aujourd’hui chez OVH, je suis plutôt un « ordonnanceur » ».

Zoom sur le rôle de PMO chez OVH

Chez OVH, l’entreprise est organisée en « Units », c’est-à-dire en groupes de travail qui peuvent compter jusqu’à 300 personnes, composés de collaborateurs issus de différentes expertises. Ces groupes sont chacun coordonnés et pilotés respectivement par un PMO et un Program Manager, qui fonctionnent en binôme. Ce dernier a une vision globale des projets et est en charge de les aligner avec la stratégie d’entreprise d’OVH.

Gauthier Dubuis est PMO dans une Product Unit chez OVH. Il pilote un groupe de travail dédié au développement de produits, par exemple une solution de stockage ou de bureau virtuel. « J’anime ce groupe en fonction d’une roadmap définie à l’année, j’assure le suivi des projets, l’animation des réunions, et je m’assure que le groupe répond à sa mission de livrer les projets de la roadmap. » Cette Unit est essentiellement constituée des équipes de développement et de supervision de la production. Gauthier fournit par ailleurs à ces équipes une vision transverse, les projets impliquant souvent des dépendances entre les différentes Units. « Ce qui implique un travail important de recueil et de partage d’informations pour donner du sens aux projets, et pour les inscrire dans la stratégie de l’entreprise. Cet aspect du métier est fondamental dans un modèle d’entreprise libérée ». Il compare son rôle à celui d’un facilitateur, qui fluidifie les processus de mise en œuvre des projets.

Stéphane anime la « Customer Unit » intitulée « Web – Telco », qui développe des solutions en fonction d’une typologie de clients. Il rassemble régulièrement autour d’une table entre huit et dix représentants des différentes expertises composant la Customer Unit, pour définir et discuter avec elles des projets sur lesquels elles travaillent. Ils peuvent par exemple concerner l’étude du besoin client, l’adaptation du produit en lien avec la Product Unit associée, le lancement commercial de nouveaux produits, ou encore la mise en place de promotions temporaires. Ces représentants, ce sont des responsables des ventes, du service client, du marketing digital, du marketing stratégique, de la finance, et aussi du développement et de la production. Qui prend les décisions finales ? « Tout le monde ! Il n’y a pas de hiérarchie donc les décisions sont collaboratives. Comme dans tout groupe, certaines personnes ont plus de charisme que d’autres, mais personne ne tape du poing sur la table. Ce n’est pas dans notre culture. Toutes les décisions sont des co-décisions prises en bonne entente, et dans la bonne humeur ! ». Stéphane organise les réunions, construit la vision des groupes de travail, assure qu’ils sont bien coordonnés, qu’ils avancent dans les temps et les budgets, identifie les potentiels besoins en ressources humaines et assure qu’ils soient pourvus. Mais aussi, il transmet de l’énergie aux collaborateurs, le carburant dont ils ont besoin pour avancer.

Une fois les projets réalisés, les Unit reportent ensuite au Comex par l’intermédiaire de leur Program Manager. Le Comité de direction ne valide ou ne sanctionne pas le travail des individus mais celui du groupe, sur la base de ses résultats, grâce à des KPI définis en amont. « Cette grande autonomie est très appréciable. Notre Unit fonctionne en fait comme une petite entreprise à l’intérieur de la grande, en charge de mener de nombreux projets », commente Stéphane.