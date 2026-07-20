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🎙️ Tranches de Tech #27 - Poppy au service des autres
Stéphane Philippart07/04/20261 min de lecture
👤 Présentation d’Annabelle - ⏱️ 1"07s
https://www.linkedin.com/posts/annabelle-koster_devfestnantes-hbcnantes-benevolat-activity-7440291032937955328-B5Lf
📰 News Techs
🤖 Intelligence Artificielle - ⏱️ 51"30s
Vibe coder quand on est pas tech !
Claude Code Security
https://claude.com/fr-fr/solutions/claude-code-security
LLM Stats
👩💻 Développement - ⏱️ 1h02"26s
JDK 26 est disponible
🎤 Conférences / meetup - ⏱️ 1h03"52s
Le prochain DevFest Nantes
https://devfest.gdgnantes.com/en
Les conférences tech à l'ère de l’IA?
Les conférences où on peut voir Annabelle ?
25 ans de communauté PHP en France. Et pour la première fois, notre avenir nous inquiète vraiment
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7439675466615013376
Tremplin DevFest Toulouse organisé par Tech Speak’Her
💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡