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🎙️ Tranches de Tech #27 - Poppy au service des autres

Stéphane Philippart07/04/20261 min de lecture
Podcast,Tranches de Tech
🎙️ Tranches de Tech #27 - Poppy au service des autres

👤 Présentation d’Annabelle - ⏱️ 1"07s

https://www.linkedin.com/posts/annabelle-koster_devfestnantes-hbcnantes-benevolat-activity-7440291032937955328-B5Lf

📰 News Techs

🤖 Intelligence Artificielle - ⏱️ 51"30s

Vibe coder quand on est pas tech !
Claude Code Security

https://claude.com/fr-fr/solutions/claude-code-security

LLM Stats

https://llm-stats.com

👩‍💻 Développement - ⏱️ 1h02"26s

JDK 26 est disponible

https://javaalmanac.io/jdk/26

🎤 Conférences / meetup - ⏱️ 1h03"52s

https://developers.events/

Le prochain DevFest Nantes

https://devfest.gdgnantes.com/en

Les conférences tech à l'ère de l’IA?
Les conférences où on peut voir Annabelle ?
25 ans de communauté PHP en France. Et pour la première fois, notre avenir nous inquiète vraiment

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7439675466615013376

Tremplin DevFest Toulouse organisé par Tech Speak’Her

https://lnkd.in/eskPByuW

💡 Retrouvez l’ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡

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