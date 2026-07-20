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🎙️ Tranches de Tech #25 - PM et IA, mariage réussi ?

Stéphane Philippart09/02/20261 min de lecture
OVHcloud,Podcast,Tranches de Tech
🎙️ Tranches de Tech #25 - PM et IA, mariage réussi ?

👤 Présentation d’Estelle - ⏱️ 1"14

📰 News Techs

🤖 Intelligence Artificielle - ⏱️ 45"35

L'IA pour gérer les produits
Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessl
Welcome to the BMad Method
LLM prompts and AI IDE setup
Matrix agents

☁️ Cloud - ⏱️ 58"25

Managed Private Registry est maintenant disponible à Mumbai (APAC)
MKS est maintenant disponible à Mumbai & Roubaix
File Storage pour Public Cloud, RWX capabilities en Béta publique
Nouvelle fonctionnalité: Floating IPs disponible pour MKS

🎤 Conférences / meetup - ⏱️ 1h03"30

Les conférences où on peut voir Estelle ?

Liste des conférences et CFP ouverts

💡 Retrouvez l'ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡

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