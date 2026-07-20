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🎙️ Tranches de Tech #25 - PM et IA, mariage réussi ?
Stéphane Philippart09/02/20261 min de lecture
👤 Présentation d’Estelle - ⏱️ 1"14
- Elles Bougent
- https://femmes-et-maths.fr/reforme-du-lycee-filles-et-sciences-legalite-en-question/
- Tutteo
- https://dust.tt/
- https://www.aidiscipline.com/
📰 News Techs
🤖 Intelligence Artificielle - ⏱️ 45"35
L'IA pour gérer les produits
Understanding Spec-Driven-Development: Kiro, spec-kit, and Tessl
Welcome to the BMad Method
LLM prompts and AI IDE setup
Matrix agents
- https://github.com/roryp/matrixagents/tree/quarkus?tab=readme-ov-file
- https://ca-ha2hn25llqvmc.greenforest-2db50d0c.eastus2.azurecontainerapps.io/
☁️ Cloud - ⏱️ 58"25
Managed Private Registry est maintenant disponible à Mumbai (APAC)
MKS est maintenant disponible à Mumbai & Roubaix
File Storage pour Public Cloud, RWX capabilities en Béta publique
- https://labs.ovhcloud.com/en/file-storage/
- https://help.ovhcloud.com/csm/fr-public-cloud-kubernetes-configure-multi-attach-persistent-volumes-enterprise-file-storage?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0065980
Nouvelle fonctionnalité: Floating IPs disponible pour MKS
🎤 Conférences / meetup - ⏱️ 1h03"30
Les conférences où on peut voir Estelle ?
Liste des conférences et CFP ouverts
💡 Retrouvez l'ensemble des autres épisodes ici : https://smartlink.ausha.co/tranches-de-tech 💡