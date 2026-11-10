👤 Invité·e : David Pilato

🗓️ Date d’enregistrement : 22 octobre 2026

🎧 Lien vers l’épisode

👤 Présentation de David – ⏱️ 1″12

Pour ouvrir cet épisode, place à notre invité, fraîchement nommé Java Champion ! L’occasion de revenir sur cette belle reconnaissance, sur la sortie de FSCrawler 3.0 et sur sa série d’articles consacrée à Lucene.

📰 Actus tech

🤖 Intelligence Artificielle – ⏱️ 45″06

On attaque les actus avec un sujet brûlant, la sécurité des LLM. Que se passe-t-il quand des agents IA se mettent à sonder des vulnérabilités, à accéder sans autorisation à des images privées ou à tenter de pirater le site de l’ONU ?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

Le revers de la médaille ? L’IA repère désormais les failles plus vite que la plupart des équipes ne parviennent à les corriger.

Face à ces enjeux, la communauté scientifique monte au créneau. Dans une lettre ouverte sur l’IA et la cybersécurité, deux parrains de l’IA et plus de 400 chercheurs réclament la déconnexion immédiate des modèles d’Internet et la création d’un organisme international de gouvernance.

Place ensuite aux nouveaux modèles, avec une rentrée particulièrement chargée chez Anthropic, OpenAI, Mistral AI et Typesafe.

Pour clore ce chapitre IA, GitHub signe une jolie mise en abyme en réécrivant le runtime de Copilot en Rust… avec l’aide de Copilot lui-même.

🏗️ Infra as Code / Infrastructure – ⏱️ 1h21″20

Côté infrastructure, deux mises à jour qui feront plaisir aux adeptes de l’Infrastructure as Code.

Le provider Terraform d’OVHcloud passe en v2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

Même numéro de version pour le provider Pulumi d’OVHcloud, lui aussi disponible en v2.22.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Autres – ⏱️ 1h23″27

On referme les actus sur une note plus sociétale, avec l’impact de l’IA sur l’emploi.

Lundi, GM a licencié 600 personnes de son service informatique. Le même jour, le constructeur publiait 80 offres de postes IT pour des profils « AI-native » : développeurs, prompt engineers et concepteurs d’agents.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

Même inquiétude du côté du FMI, dont la directrice générale met en garde contre un « tsunami progressif » provoqué par l’IA. Selon elle, celui-ci pourrait condamner les diplômés de la génération Z à préparer des cafés chez Starbucks toute leur vie.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Conférences / meetup – ⏱️ 1h35″41

Envie de croiser David en vrai ? Retrouvez toutes les conférences où il intervient.

https://david.pilato.fr/talks/

Et pour repérer les prochains événements tech ou les appels à conférences (CFP) encore ouverts, c’est par ici.

https://developers.events/

Côté OVHcloud, deux rendez-vous à noter dans vos agendas. L’OVHcloud AI Summit d’abord :

https://summit.ovhcloud.com/fr/

Sans oublier le meetup Elastic organisé avec OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Conclusion – ⏱️ 1h40″07

Merci à David pour cet échange passionnant ! Pour prolonger la discussion, rejoignez la communauté OVHcloud sur Discord, suivez nos lives sur Twitch et retrouvez nos vidéos sur YouTube.