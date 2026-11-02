Une mesure correcte est fondamentale : imaginez deux datacenters qui consomment exactement la même quantité d'énergie. Sur le papier, ils peuvent sembler tout aussi efficaces. En pratique, l’un peut fournir bien plus de puissance de calcul utile que l’autre, car ses processeurs, ses accélérateurs et ses systèmes de refroidissement sont mieux adaptés les uns aux autres. Mais le chiffre de consommation ne dit rien de tout cela.

Pendant longtemps, peu importait que les chiffres de consommation en disent si peu sur les performances réelles. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, cette question est devenue stratégique pour les datacenters durables. Si ces derniers vont avoir besoin de beaucoup plus d’énergie dans les prochaines années, compter la consommation ne suffira plus. Ce qui importe, c’est ce que vous obtenez réellement de chaque kilowattheure consommé.

Ainsi, pour évaluer sérieusement la durabilité d’une infrastructure informatique, il faut s’intéresser moins à ce qui y entre qu’à ce qui en sort. La question clé n’est donc pas « Quelle quantité d’énergie est consommée ? » mais « Quelle quantité de puissance de calcul en ressort et quelle part se perd en chemin ? »

L'IA modifie l'équation de l'efficacité

L'échelle est considérable. Selon une étude d'Allianz Trade , l'industrie des datacenters a émis environ 286 millions de tonnes de CO₂ dans le monde en 2025, soit environ 57 % de plus que les estimations précédentes. L’institut de recherche allemand Öko-Institut estime qu’il est possible que la consommation mondiale d’électricité des datacenters d’IA augmente onze fois entre 2023 et 2030.

Parallèlement, la pression s’accroît pour mesurer plus précisément l’empreinte énergétique et carbone du secteur et pour l’ancrer dans la réglementation. Pour les entreprises, cela signifie que le lieu et la manière d’exécuter leurs charges de travail relèvent également de plus en plus de leur propre performance en matière de durabilité.

Le problème est que les mesures traditionnelles ne suffisent pas pour évaluer la durabilité des datacenters. Leur efficacité est généralement décrite en termes de consommation totale d’énergie et des chiffres de capacité tels que la puissance raccordée en mégawatts. Ces chiffres disent beaucoup sur la taille d'un site, mais peu sur son efficacité. C’est un peu comme juger l’efficacité d’une voiture à la taille de son réservoir.

Nouvelles mesures : ce que produit chaque joule

Cela signifie que le secteur change de perspective : il s’éloigne des seuls chiffres de consommation pour se tourner vers des indicateurs qui mesurent la valeur réellement produite par unité d’énergie.

Dans le domaine du calcul haute performance, cette approche est établie depuis longtemps. L’indicateur clé en la matière est le FLOPS par watt, qui décrit le nombre d’opérations en virgule flottante qu’un système exécute par seconde pour chaque watt de puissance consommé. Selon cette mesure, deux clusters avec une consommation d’énergie identique peuvent avoir des performances très différentes.

Pour les charges de travail d’IA, il existe des mesures comparables, mais plus spécifiques :

échantillons par joule pour l'entraînement du modèle, c'est-à-dire le nombre d'échantillons de données traités par unité d'énergie ;

pour l'entraînement du modèle, c'est-à-dire le nombre d'échantillons de données traités par unité d'énergie ; tokens par joule pour l'inférence des grands modèles de langage, c'est-à-dire la quantité de sorties qu'un modèle génère par unité d'énergie.

Ces indicateurs nous amènent à une conclusion qui semble contre-intuitive au premier abord : un système qui consomme plus d'énergie peut être plus efficace que son prédécesseur. Si une nouvelle génération de matériel délivre significativement plus de tokens par joule, il s’agit du choix le plus durable, même si sa consommation absolue est plus élevée.

L’efficacité ne vient donc pas nécessairement de la réduction de la consommation. Cela tient avant tout au fait d’obtenir davantage de résultats à partir d’un apport d’énergie identique, voire légèrement supérieur. Et c’est là que l’infrastructure entre en jeu.

L'infrastructure comme levier : repenser le refroidissement

Les indicateurs de performance mesurent l’efficacité du fonctionnement de l’informatique même. Tout aussi important : la quantité d’énergie et d’eau perdues autour du matériel informatique (pour le refroidissement, la conversion électrique ou l’éclairage). Les deux niveaux vont de pair : un datacenter n’est réellement efficace que lorsque les serveurs sont performants et que le moins d’énergie possible est perdu en dehors de l’informatique.

Le refroidissement représente la plus grande part de ces consommations annexes. L’ensemble de ces consommations annexes peut être mesuré grâce au Power Usage Effectiveness (PUE), qui rapporte la demande énergétique totale d’un datacenter à celle de ses équipements IT. Une valeur proche de 1 est considérée comme optimale. Cela signifie en effet qu'il n'y a presque pas d'énergie utilisée en dehors des serveurs.

OVHcloud mise sur le watercooling, car l’eau peut absorber beaucoup plus de chaleur que l’air. La technologie maison d'OVHcloud fonctionne en boucle fermée. Les blocs de refroidissement liquide « direct-to-chip » sont placés directement sur le CPU et le GPU, captent la chaleur à la source et la transportent à travers tout le centre de données jusqu'aux refroidisseurs à air.

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