Production par kilowattheure : le nouveau référentiel des datacenters durables
Une mesure correcte est fondamentale : imaginez deux datacenters qui consomment exactement la même quantité d'énergie. Sur le papier, ils peuvent sembler tout aussi efficaces. En pratique, l’un peut fournir bien plus de puissance de calcul utile que l’autre, car ses processeurs, ses accélérateurs et ses systèmes de refroidissement sont mieux adaptés les uns aux autres. Mais le chiffre de consommation ne dit rien de tout cela.
Pendant longtemps, peu importait que les chiffres de consommation en disent si peu sur les performances réelles. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, cette question est devenue stratégique pour les datacenters durables. Si ces derniers vont avoir besoin de beaucoup plus d’énergie dans les prochaines années, compter la consommation ne suffira plus. Ce qui importe, c’est ce que vous obtenez réellement de chaque kilowattheure consommé.
Ainsi, pour évaluer sérieusement la durabilité d’une infrastructure informatique, il faut s’intéresser moins à ce qui y entre qu’à ce qui en sort. La question clé n’est donc pas « Quelle quantité d’énergie est consommée ? » mais « Quelle quantité de puissance de calcul en ressort et quelle part se perd en chemin ? »
L'IA modifie l'équation de l'efficacité
L'échelle est considérable. Selon une étude d'Allianz Trade, l'industrie des datacenters a émis environ 286 millions de tonnes de CO₂ dans le monde en 2025, soit environ 57 % de plus que les estimations précédentes. L’institut de recherche allemand Öko-Institut estime qu’il est possible que la consommation mondiale d’électricité des datacenters d’IA augmente onze fois entre 2023 et 2030.
Parallèlement, la pression s’accroît pour mesurer plus précisément l’empreinte énergétique et carbone du secteur et pour l’ancrer dans la réglementation. Pour les entreprises, cela signifie que le lieu et la manière d’exécuter leurs charges de travail relèvent également de plus en plus de leur propre performance en matière de durabilité.
Le problème est que les mesures traditionnelles ne suffisent pas pour évaluer la durabilité des datacenters. Leur efficacité est généralement décrite en termes de consommation totale d’énergie et des chiffres de capacité tels que la puissance raccordée en mégawatts. Ces chiffres disent beaucoup sur la taille d'un site, mais peu sur son efficacité. C’est un peu comme juger l’efficacité d’une voiture à la taille de son réservoir.
Nouvelles mesures : ce que produit chaque joule
Cela signifie que le secteur change de perspective : il s’éloigne des seuls chiffres de consommation pour se tourner vers des indicateurs qui mesurent la valeur réellement produite par unité d’énergie.
Dans le domaine du calcul haute performance, cette approche est établie depuis longtemps. L’indicateur clé en la matière est le FLOPS par watt, qui décrit le nombre d’opérations en virgule flottante qu’un système exécute par seconde pour chaque watt de puissance consommé. Selon cette mesure, deux clusters avec une consommation d’énergie identique peuvent avoir des performances très différentes.
Pour les charges de travail d’IA, il existe des mesures comparables, mais plus spécifiques :
- échantillons par joule pour l'entraînement du modèle, c'est-à-dire le nombre d'échantillons de données traités par unité d'énergie ;
- tokens par joule pour l'inférence des grands modèles de langage, c'est-à-dire la quantité de sorties qu'un modèle génère par unité d'énergie.
Ces indicateurs nous amènent à une conclusion qui semble contre-intuitive au premier abord : un système qui consomme plus d'énergie peut être plus efficace que son prédécesseur. Si une nouvelle génération de matériel délivre significativement plus de tokens par joule, il s’agit du choix le plus durable, même si sa consommation absolue est plus élevée.
L’efficacité ne vient donc pas nécessairement de la réduction de la consommation. Cela tient avant tout au fait d’obtenir davantage de résultats à partir d’un apport d’énergie identique, voire légèrement supérieur. Et c’est là que l’infrastructure entre en jeu.
L'infrastructure comme levier : repenser le refroidissement
Les indicateurs de performance mesurent l’efficacité du fonctionnement de l’informatique même. Tout aussi important : la quantité d’énergie et d’eau perdues autour du matériel informatique (pour le refroidissement, la conversion électrique ou l’éclairage). Les deux niveaux vont de pair : un datacenter n’est réellement efficace que lorsque les serveurs sont performants et que le moins d’énergie possible est perdu en dehors de l’informatique.
Le refroidissement représente la plus grande part de ces consommations annexes. L’ensemble de ces consommations annexes peut être mesuré grâce au Power Usage Effectiveness (PUE), qui rapporte la demande énergétique totale d’un datacenter à celle de ses équipements IT. Une valeur proche de 1 est considérée comme optimale. Cela signifie en effet qu'il n'y a presque pas d'énergie utilisée en dehors des serveurs.
OVHcloud mise sur le watercooling, car l’eau peut absorber beaucoup plus de chaleur que l’air. La technologie maison d'OVHcloud fonctionne en boucle fermée. Les blocs de refroidissement liquide « direct-to-chip » sont placés directement sur le CPU et le GPU, captent la chaleur à la source et la transportent à travers tout le centre de données jusqu'aux refroidisseurs à air.
Comment comparer les résultats :
|OVHcloud
|Indicateur
|Benchmark du secteur
|Environ 1,24 en moyenne pour le Groupe, 1,19 sur les sites de Limbourg (Allemagne) et Erith (Royaume-Uni) pour l’exercice fiscal 2025
|PUE
|Environ 1,46 (moyenne pour les datacenters allemands, 2024)
|0,34 en moyenne groupe, 0,21 sur le site de Limbourg et 0,18 sur le site d'Erith pour l’exercice fiscal 2025
|WUE (l/kWh)
|Environ 1,8 (moyenne américaine)
Sources : OVHcloud, chiffres clés de l’exercice fiscal 2025, Allemagne : Bitkom/Borderstep Institute, « Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklungen» (2025); États-Unis: Lawrence Berkeley National Laboratory, « United States Data Center Energy Usage Report » (2016).
La différence la plus frappante concerne l'eau. Le WUE (Water Usage Effectiveness) décrit la quantité d’eau nécessaire au refroidissement par kilowattheure. Alors qu’un datacenter américain moyen nécessite environ 1,8 litre par kilowattheure (soit sept verres d’eau), les sites d’OVHcloud à Limbourg (Allemagne) et à Erith (Royaume-Uni), nécessitent chacun moins d’un verre.
Découvrez comment OVHcloud met la durabilité en pratique sur notre page dédiée.
Des datacenters refroidis aux datacenters auto-optimisés
Un matériel efficace n'est que l’un des aspects de l'équation. L'autre concerne l'exploitation intelligente. La prochaine étape est donc le Smart Datacenter, un centre de données qui régule son propre refroidissement tout en planifiant.
Cela fonctionne en trois étapes.
- Mesurer : des capteurs sur les modules de refroidissement mesurent en temps réel des paramètres tels que le débit et la température de l’eau.
- Contrôler : un système de pilotage fondé sur l’IA analyse les données et ajuste la vitesse des pompes, celle des ventilateurs et la position des vannes. Ceci, afin que les serveurs reçoivent exactement le débit et la pression dont ils ont besoin, tout en consommant le moins d’eau possible.
- Prévoir : les données d’exploitation issues des baies, des modules de refroidissement et des aéroréfrigérants secs alimentent un data lake, où elles sont croisées avec les données météorologiques locales. Cela permet de prévoir la quantité d’eau de refroidissement nécessaire.
OVHcloud a également développé sa technologie en dehors du bâtiment. Par rapport à la génération précédente, le nouveau Smart Dry Cooler nécessite environ la moitié de l’espace et des ventilateurs. Cela réduit sensiblement la puissance utilisée pour le refroidissement et les niveaux de bruit.
Au total, la nouvelle architecture d’OVHcloud réduit la consommation d’énergie de l’infrastructure de refroidissement jusqu’à 50 % et l’eau utilisée pour le refroidissement jusqu’à 30 % par rapport à sa conception initiale. Notre regard dans les coulisses montre en détail comment les baies, les modules de refroidissement et les Smart Dry Coolers fonctionnent ensemble.
Ce que cela signifie pour les décideurs et décideuses IT
Ce changement de perspective ne concerne pas seulement la façon dont les datacenters sont gérés. Cela change également la façon dont les entreprises doivent évaluer les services d’infrastructure et de cloud. Si vous comptez sur des datacenters durables tout en planifiant la croissance de vos charges de travail d’IA, vous pouvez poser des questions ciblées lors du choix d’un fournisseur.
- Quels sont les PUE et WUE et à quoi se réfèrent-ils ? Demandez à la fois la moyenne sur l’ensemble des sites et les chiffres des installations les plus récentes. Ensemble seulement, ils montrent où en est un fournisseur aujourd’hui et la direction qu’il prend.
- Comment se fait le refroidissement ? Air, eau ou « direct-to-chip » : la technologie de refroidissement détermine en grande partie la quantité d’énergie et d’eau utilisée en dehors des serveurs.
- Comment le refroidissement est-il contrôlé ? Les systèmes statiques fonctionnent souvent avec une marge de sécurité. Le contrôle prédictif reposant sur des capteurs s’adapte à la demande actuelle.
- Quel matériel convient à votre charge de travail ? Pour l’entraînement et l'inférence, il vaut mieux regarder les échantillons ou les tokens par joule plutôt que la puissance brute.
- Quelles données obtenez-vous pour vos propres rapports ? Avec l'augmentation des exigences réglementaires, la transparence sur la consommation de ressources devient un critère de sélection.
Derrière tout cela se cache un simple changement de la question directrice. Au lieu de « Combien ce datacenter consomme-t-il ? », on se demande « Quelle puissance de calcul puis-je obtenir par kilowattheure et par litre d’eau ? » Poser la question de cette manière conduit à des décisions d'infrastructure qui ont du sens tant sur le plan environnemental qu'économique. Plus de puissance de calcul par kilowattheure signifie généralement plus de performances pour le prix. En outre, l'efficacité de votre fournisseur alimente directement votre propre rapport de durabilité via les émissions de Scope 3.
Conclusion : l’efficacité se mesure en résultats
Les chiffres de consommation restent un bon indicateur. Mais à l’ère de l’IA, ils ne suffisent plus à évaluer la durabilité des datacenters. On n’obtient une vue d’ensemble que lorsque deux perspectives se rejoignent : la quantité de puissance de calcul utile produite par unité d’énergie et la faible part d’énergie et d’eau perdues autour de l’informatique.
Le watercooling, la technologie « direct-to-chip » et le pilotage basé sur l'IA montrent que les deux peuvent être combinés. Le Smart Datacenter permet d’économiser des ressources exactement là où elles sont les plus importantes pour les résultats de calcul. Ainsi, lorsque vous comparez les fournisseurs, ne vous concentrez pas uniquement sur la consommation. Demandez la puissance de calcul par kilowattheure et par litre d’eau. Découvrez ce qu'OVHcloud propose pour vos projets d'IA sur notre page IA et machine learning.