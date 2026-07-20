La solidarité pour aider le commerce de proximité à se réinventer

By Ludivine Boutry / 2020-11-25 / Open Trusted Cloud, OVHcloud, Partnership À l’approche du Black Friday, les commerçants et artisans français s’apprêtent à rouvrir leurs portes après avoir été durement touchés par deux confinements successifs. Cette réouverture sera marquée par la mise en place d’un protocole sanitaire plus strict qui imposera une jauge réduite de clients dans les boutiques et par des modes de consommation qui ont profondément évolués. Dans ce contexte, la numérisation n’a jamais été autant au cœur des défis du commerce de proximité.

Se transformer pour survivre En France, la fermeture répétée des petits commerces au gré des confinements a généré un incroyable élan de numérisation. Faute de pouvoir continuer d’accueillir des clients en magasin, la transformation digitale a été l’opportunité pour les commerces indépendants non seulement de maintenir le lien avec les consommateurs, mais aussi bien souvent d’acquérir une visibilité accrue, au-delà du rayonnement local. Présence en ligne, e-boutique, affiliation sur des places de marché ou des plateformes solidaires, et bien d’autres solutions proposées par des start-ups innovantes, leur ont permis d’offrir à leurs clients une nouvelle expérience d’achat digitalisée, et de leur proposer de nouveaux services tels que la livraison à domicile ou le Click & Collect. Une mobilisation inédite Ces derniers mois, les commerçants et artisans français ont fait preuve d’une grande résilience en se mettant en ordre de bataille pour relever le défi de leur numérisation, soutenus par la forte mobilisation des acteurs du numérique, dont notre large écosystème de partenaires et de clients. Lors du premier confinement déjà, nous avions fédéré de nombreux contributeurs à Open Solidarity en mettant gracieusement à disposition nos infrastructures pour permettre à chacun de proposer des offres solidaires lors de cette vaste campagne d’entre aide numérique destinée au maintien de l’activité des entreprises.

«Cette période de crise a ouvert un chapitre de solidarité dans le numérique, où il est bon que chacun, à sa place, puisse aider ceux qui ont le plus besoin de passer le cap» Alain Garnier, CEO de Jamespot

Durant le second confinement sur le territoire français, notre écosystème a une nouvelle fois répondu présent pour accompagner cette fois plus spécifiquement les petits commerçants, confrontés à une nouvelle fermeture. Nos partenaires ont accéléré pour permettre la transformation digitale du plus grand nombre, les start-ups que nous accompagnons ont développé des solutions toujours plus innovantes, et les vendeurs de notre Marketplace ont été à l’initiative d’une sélection solidaire en consentant spontanément à des tarifs préférentiels.

« Fort d’une solide expertise en e-commerce et d’une solution 100% française, nous aidons chaque jour des commerçants indépendants, chers aux habitants de leur quartier et durement éprouvés par la crise de Covid-19, à créer une boutique en ligne pour compléter leur offre magasin et en offrant le module click and collect». David Noblecourt, fondateur de Shop Application

Enfin, dans ce contexte de numérisation brutale, notre programme de labellisation Open Trusted Cloud, qui référence les solutions dites de confiance d’acteurs PaaS et SaaS de notre écosystème, hébergées sur un notre cloud garant du respect de la réglementation européenne, n’a jamais pris autant de sens. Un écosystème garant de la compétitivité La période de Noël, suivie des soldes d’hiver, est particulièrement attendue cette année par les commerçants indépendants pour compenser les pertes accumulées et écouler les stocks. Face au risque sanitaire et aux mesures plus strictes mises en place pour y faire face, une part importante des clients devrait privilégier cette année les achats en ligne. Notre écosystème d’experts éclairés va redoubler d’efforts pour les aider à saisir toutes les opportunités digitales qui s’offrent à eux afin d’attirer et fidéliser leurs clients et ainsi lancer leurs opérations promotionnelles à travers des solutions digitales respectueuses de leurs données (campagnes de SMS, e-mailing, landing page dédiée). Notre propre opération de Black Friday, couvrant un large portfolio de produits et solutions basés sur notre cloud de confiance, est aussi un moyen pour ces experts accompagnants de bénéficier de prix d’une attractivité inédite, afin de continuer à pratiquer des tarifs préférentiels auprès des commerçants et artisans mis en difficulté par la crise sanitaire.

« L’ambition d’Alias Builder est de rendre la conception de sites web à la portée de tous et à moindre coût. Beaucoup de petits commerçants se sont tournés vers notre plateforme intuitive et flexible durant la crise du Covid-19. Les déployer sur les infrastructures d’un fournisseur cloud de confiance qui proposent les prix les plus attractifs du marché, nous permet à la fois de garantir que leurs données restent souveraines, et de respecter nos engagements tarifaires. » Emmanuelle Castillo, directrice associée d’Alias Builder