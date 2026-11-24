Vendredi soir, 27 novembre, 23 h



Votre futur client fait défiler les promotions sur son téléphone, entre deux onglets ouverts et trois newsletters pas encore lues. Avant de lire la moindre fiche produit, il parcourt des adresses et clique sur celles qui lui inspirent confiance. C’est là qu’un nom de domaine en .shop entre en jeu : avant même le clic, il signale que chez vous, on achète. Reste à savoir ce que vaut vraiment cette extension, quand la préférer à un .fr et comment l’enregistrer sans regretter votre choix l’an prochain. Que votre boutique tourne déjà ou qu’elle soit encore un projet, vous trouverez ici de quoi décider avant le pic des ventes.

Qu’est-ce qu’un nom de domaine en .shop ?

Un nom de domaine, c’est votre adresse sur le Web, dont la partie finale, comme .fr ou .com, s’appelle l’extension. Le .shop est bien plus récent que ces deux classiques, puisqu’il n’existe que depuis 2016. Son registre, la société japonaise GMO Registry, l’a ouvert au public cette année-là, après l’avoir obtenu auprès de l’ICANN, l’organisme qui coordonne les noms de domaine. C’est une extension dite générique, rattachée à aucun pays.

Pour l’obtenir, aucun justificatif n’est demandé, puisque toute personne physique ou morale peut l’enregistrer, où qu’elle soit. Il a d’ailleurs été conçu pour toutes les boutiques, en ligne comme physiques, de la boulangerie qui prend des commandes au site marchand qui livre dans toute l’Europe.

Ce qu’une adresse en .shop dit à vos clients

Son premier atout tient en quatre lettres que tout le monde comprend. Sur une publicité, dans un résultat de recherche ou sur l’affiche de votre vitrine, « maboutique.shop » indique qu’on y achète avant même le clic, là où un .com reste muet sur votre activité. Au milieu des dizaines d’offres qui se bousculent en fin d’année, ce signal aide votre client à vous repérer du premier coup d’œil.

Son second atout se voit moins, mais il compte tout autant. Le nom de domaine en .com dont vous rêviez est sans doute réservé depuis longtemps, alors que les extensions plus récentes laissent encore de la place aux noms courts et simples. Vous gardez ainsi votre nom de marque tel quel, sans tiret ni ajout. Ce n’est pas un détail, car une adresse courte et facile à écrire se retient mieux, comme le rappellent nos règles pour bien choisir son nom de domaine.

Le .shop n’améliore pas pour autant votre positionnement dans Google. Le moteur de recherche traite les nouvelles extensions exactement comme un .com ou un .org, sans bonus ni pénalité liés au mot qu’elles contiennent. Son effet se joue ailleurs, dans la perception de vos clients. Et c’est déjà beaucoup.

Déjà en ligne ? Un .shop pour les fêtes

Votre boutique tourne déjà sur un .fr ou un .com ? Inutile de changer d’adresse. Un .shop s’enregistre comme second domaine, puis se redirige vers votre site ou vers la page de vos offres de fin d’année. Vos publicités, vos e-mails et vos publications affichent alors une adresse qui annonce la vente, sans rien changer à votre site.

Ce second domaine reste utile après les fêtes, puisque vous pourrez le réutiliser pour les soldes ou vos prochaines opérations commerciales. Il protège aussi votre marque, car une fois enregistré à votre nom, il ne peut plus être réservé par un tiers. Le registre de l’extension suggère même aux marques établies d’y installer durablement leur boutique, en réservant leur domaine historique au site vitrine.

Un conseil pour le Black Friday ou le Cyber Monday : n’attendez pas jeudi soir. Enregistrer le domaine ne prend qu’un moment, mais préparer la page d’arrivée et tester la redirection demande un peu de marge, surtout la semaine où les commandes s’enchaînent.

Pas encore de site ? Visez Noël

Si vous partez de zéro, le Black Friday arrive trop tôt cette année. Noël reste en revanche accessible si vous démarrez avec un catalogue court, quelques produits phares bien photographiés et un paiement simple. Côté technique, la solution de boutique en ligne PrestaShop peut être installée automatiquement dès la commande d’un hébergement pour le e-commerce , ce qui vous laisse du temps pour l’essentiel, vos photos et vos fiches produits.

Catalogue fourni, agenda déjà plein ? Visez plutôt les soldes de janvier, car une boutique prête vaudra toujours mieux qu’une vitrine bâclée. Rien ne vous empêche pour autant d’enregistrer votre nom de domaine en .shop dès maintenant, afin de sécuriser votre adresse et de la faire connaître à vos clients en boutique pendant les fêtes.

.shop, .fr ou .com : lequel choisir ?

Tout dépend de vos clients. Vous vendez surtout dans votre ville ou votre région ? Le .fr garde alors une longueur d’avance, car Google considère les extensions nationales comme un indicateur fiable du pays visé par un site. Vos clients locaux y sont en outre habitués depuis longtemps. Le .com, lui, parle surtout à une clientèle internationale.

Le .shop prend l’avantage quand la vente est au cœur de votre activité et que vous voulez que votre adresse le montre. Rien ne vous oblige pourtant à choisir. Pour le nom de domaine de votre boutique en ligne, vous pouvez garder votre .fr comme adresse principale, réserver un .shop pour vos campagnes et rediriger l’un vers l’autre. Vous cumulez ainsi la confiance locale et la clarté commerciale.

Avant d’enregistrer : les bons réflexes

Avant de valider votre commande, prenez le temps de trois vérifications. Dictez d’abord votre future adresse à un proche, puis demandez-lui de l’écrire : s’il hésite sur l’orthographe, vos clients hésiteront aussi. Vérifiez ensuite sur la base de l’INPI qu’aucune marque déposée ne porte déjà ce nom.

Regardez enfin le prix du renouvellement, pas seulement celui de la première année. Pour un nom de domaine en .shop, l’écart entre les deux est important, or c’est le renouvellement qui pèsera sur votre budget les années suivantes. Gardez aussi en tête qu’un nom de domaine affiche une adresse, mais que c’est l’hébergement qui fait tourner la boutique.

Votre adresse avant le pic des fêtes