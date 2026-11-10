Le stockage objet distribué de Scality rejoint le socle d’infrastructure sur site d’OVHcloud, dans un périmètre de compatibilité documenté.

Après avoir présenté en juin leur collaboration autour du stockage souverain, OVHcloud et Scality franchissent une nouvelle étape : Scality RING devient la première solution tierce certifiée sur OPCP Core, le socle d’infrastructure d’On-Prem Cloud Platform. Cette certification porte sur un périmètre technique défini et documenté. Les organisations qui veulent garder leurs données dans leurs propres centres de données disposent ainsi d’une option de stockage objet distribué, qu’elles peuvent préparer et déployer sur site.

OPCP : une infrastructure sur site, ouverte aux éditeurs

On-Prem Cloud Platform (OPCP) permet de déployer, d’automatiser et d’exploiter un environnement cloud OVHcloud dans les centres de données des clients. Elle s’adresse aux organisations qui veulent conserver la maîtrise de la localisation de leurs données, des composants de leur infrastructure ainsi que de la manière de l’exploiter, y compris en mode déconnecté.

Son socle, OPCP Core , automatise le provisionnement des serveurs Bare Metal et du réseau. Mais il ne couvre pas, à lui seul, tous les besoins métier. Les équipes doivent aussi pouvoir y faire fonctionner des logiciels spécialisés, avec une compatibilité vérifiée en amont plutôt que découverte en production. C’est l’objet du programme de certification des solutions tierces OPCP.

Pourquoi Scality RING ?

Fondé à Paris en 2009, Scality est un éditeur spécialisé dans le stockage défini par logiciel. Sa plateforme RING est une solution de stockage objet distribué, compatible avec l’API S3, conçue pour gérer de très grands volumes de données au sein d’un espace de noms unique (single namespace).

Pour y parvenir, les données sont réparties entre plusieurs serveurs et protégées par réplication ou par codage à effacement (erasure coding), selon la configuration choisie. La capacité de stockage s’étend progressivement par l’ajout de nouveaux nœuds, à mesure que les besoins croissent.

RING est déployé par de grandes entreprises, des fournisseurs de services et des organisations soumises à de fortes contraintes d’exploitation. Sur OPCP, il complète les services existants de la plateforme avec un stockage objet spécialisé, adapté aux projets qui demandent de grandes capacités, directement dans les centres de données des clients.

Ce que valide la certification sur OPCP Core

La certification porte sur l’exécution de Scality RING sur OPCP Core. OVHcloud et Scality ont validé ensemble le fonctionnement de la solution sur les serveurs Bare Metal du catalogue matériel OPCP, ainsi que les configurations réseau et système nécessaires à son déploiement.

Ce périmètre figure dans la liste des solutions tierces certifiées OPCP . Il est complété par un guide de déploiement public, rédigé et maintenu par Scality. Le guide détaille les prérequis, dont une topologie minimale d’un nœud superviseur et de trois nœuds de stockage, puis les étapes : provisionnement des serveurs avec Terraform, installation de RING déclenchée par cloud-init, vérifications et accès à la console de supervision.

Cette certification s’inscrit dans une démarche de long terme : OVHcloud et Scality, deux acteurs français, s’engagent conjointement à maintenir la compatibilité de Scality RING avec OPCP Core au fil des évolutions de leurs technologies respectives. Les clients peuvent ainsi intégrer durablement cette solution de stockage objet à leur infrastructure.

Ce que cela change concrètement

Pour les équipes d’infrastructure, l’intérêt tient en trois points.

Automatiser et reproduire les environnements de stockage. Grâce au provisionnement programmatique d’OPCP Core, les équipes définissent des configurations d’infrastructure adaptées à leurs cas d’usage, puis les redéploient à la demande. Cette approche facilite le déploiement d’environnements isolés, par exemple pour séparer des données sensibles ou préparer un plan de reprise d’activité (PRA).

Grâce au provisionnement programmatique d’OPCP Core, les équipes définissent des configurations d’infrastructure adaptées à leurs cas d’usage, puis les redéploient à la demande. Cette approche facilite le déploiement d’environnements isolés, par exemple pour séparer des données sensibles ou préparer un plan de reprise d’activité (PRA). Renforcer la protection des infrastructures. Les fonctions de sécurité d’OPCP Core, dont le chiffrement natif des données au repos, contribuent à sécuriser les environnements déployés sur site. Associées aux mécanismes de résilience de Scality RING, elles permettent de construire des architectures de stockage adaptées aux exigences propres à chaque organisation.

Les fonctions de sécurité d’OPCP Core, dont le chiffrement natif des données au repos, contribuent à sécuriser les environnements déployés sur site. Associées aux mécanismes de résilience de Scality RING, elles permettent de construire des architectures de stockage adaptées aux exigences propres à chaque organisation. Partir d’un périmètre de compatibilité connu. Les configurations validées par OVHcloud et Scality sont documentées publiquement : les équipes savent ce qui a été vérifié avant d’engager leur projet.

« Les organisations qui gèrent de grands volumes de données attendent deux choses de leur stockage : qu’il résiste aux incidents et qu’il accompagne leur croissance sur plusieurs années. Cette certification avec OVHcloud leur donne un cadre technique clair pour déployer Scality RING sur OPCP Core, dans leurs propres centres de données. »

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Trois scénarios d’utilisation

Sauvegardes et archives volumineuses. RING peut constituer la cible de stockage objet compatible S3 d’une architecture de protection des données, dans un centre de données dont l’organisation maîtrise l’emplacement et l’exploitation. Les mécanismes de rétention et de reprise dépendent des logiciels de sauvegarde associés et de la configuration retenue.

RING peut constituer la cible de stockage objet compatible S3 d’une architecture de protection des données, dans un centre de données dont l’organisation maîtrise l’emplacement et l’exploitation. Les mécanismes de rétention et de reprise dépendent des logiciels de sauvegarde associés et de la configuration retenue. Stockage partagé entre applications. Un point d’accès S3 commun peut servir plusieurs applications ou équipes, avec des politiques d’accès définies par l’organisation.

Un point d’accès S3 commun peut servir plusieurs applications ou équipes, avec des politiques d’accès définies par l’organisation. Données pour l’analyse et l’IA. De grands jeux de données peuvent être conservés à proximité des ressources de calcul sur site, lorsque la topologie et les performances répondent au besoin.

On retrouve ces usages dans le secteur public, l’industrie, les infrastructures critiques et la défense.

Une première étape pour l’écosystème OPCP

Scality RING inaugure la liste des solutions tierces certifiées OPCP. Cette certification ouvre la plateforme à des technologies complémentaires.

Le programme est appelé à intégrer d’autres éditeurs selon la même démarche : un périmètre défini, vérifié et documenté. Pour les clients, l’objectif est d’élargir le choix des technologies déployables sur site, sans renoncer à la maîtrise de leur infrastructure.

« Une plateforme cloud sur site vaut aussi par les technologies qu’elle sait accueillir. En certifiant Scality RING, nous posons un premier jalon concret : offrir à nos clients davantage de choix, dans un cadre d’intégration maîtrisé et documenté. »

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Questions fréquentes

Qu’est-ce qui est certifié exactement ?

La compatibilité de Scality RING avec un périmètre défini d’OPCP Core : les serveurs du catalogue matériel OPCP et les configurations réseau et système décrites dans la liste des solutions tierces certifiées OPCP. Il ne s’agit ni d’une qualification réglementaire ni d’une certification de l’ensemble de la plateforme.

Scality RING est-il disponible dans le Cloud Store d’OPCP ?

Pas à ce stade. Scality RING est certifié sur OPCP Core et peut être déployé selon la procédure documentée. Son intégration au Cloud Store pourrait être envisagée dans le cadre des évolutions futures de la plateforme.

Comment acquérir les licences Scality RING pour OPCP ?

Ce point ne relève pas du programme de certification mais d’un partenariat entre OVHcloud et Scality. Deux modèles sont pris en charge : les clients peuvent utiliser leurs licences Scality existantes (BYOL, pour Bring Your Own License) ou se procurer les licences Scality RING auprès d’OVHcloud, selon les modalités commerciales applicables.

Peut-on déployer RING dans un environnement déconnecté ?

Oui. Scality RING peut être déployé sur OPCP Core dans des environnements déconnectés d’Internet (air-gapped). Cette capacité répond notamment aux besoins des organisations qui exploitent des infrastructures sensibles ou soumises à des contraintes de sécurité élevées. Les modalités de déploiement, de mise à jour et de support doivent être définies en fonction de l’architecture retenue.

Où trouver les prérequis et la procédure de déploiement ?

Dans le guide de déploiement de Scality RING sur OPCP et dans la liste des solutions tierces certifiées OPCP .